Стройка под окнами, мошенники и аниме: чем бренды удивили в осенних роликах

В октябре и ноябре в рекламных роликах сделали акцент на яркие сюжеты, иновации и визуальную выразительность. Фильмы о ПДД от «МТС Юрент», ролики о шинной безопасности с Алиной Загитовой и другие интересные ролики в подборке Sostav.

«Брусника» и «Восход» обрадовали жителей стройкой под окнами

Взаимодействие с окружающей средой — ключевая тема урбанистики. Ранее новая застройка игнорировала старые здания, вызывая хаотичную архитектуру, известную как брюсселизация. С этой проблемой борется новая кампания застройщика «Брусника» и агентства «Восход». Она построена по принципу 360 и включает видео, где стройка нового проекта от «Брусники» меняет жизнь героев. Вместе с домами появляются кофейни, магазины, школы и зоны отдыха, преобразуя городскую среду. Подробнее на Sostav.

T2 превращает гигабайты в суперсилу: новая программа обмена трафика

Российский оператор T2 обновил программу обмена неизрасходованного трафика, предлагая клиентам менять гигабайты на кофе, завтраки, такси, бензин, гаджеты и доступ к цифровым сервисам. В новом рекламном ролике команда Босса наделяет абонента суперспособностью — превращать интернет в новую валюту. Теперь неизрасходованный трафик становится инструментом для получения реальных бонусов, а программа ориентирована на современные запросы клиентов. Подробнее на Sostav.

Искусство и ПДД: «МТС Юрент» учит правилам самокатчиков через кино

Сервис «МТС Юрент» выпустил серию кинематографичных роликов о важности соблюдения ПДД на электросамокатах. Совместно с творческим объединением «Старый конь» компания представила две истории: «Спешивайся, не спеши» о правильном пересечении пешеходных переходов и «Вдвоём — на двух» о недопустимости катания вдвоём на одном самокате. Подробнее на Sostav.

Дмитрий Журавлев рассказал в рекламе «VK Видео» о контенте на все случаи жизни

Комик Дмитрий Журавлев стал лицом новой рекламной кампании «VK Видео», показывающей, как платформа помогает в повседневных ситуациях. От мультиков для детей до туториалов по ремонту автомобиля — сервис предлагает разнообразный контент для любого возраста и интересов.

В роликах Журавлев решает жизненные задачи: советует молодому отцу включить детям развивающие шоу, помогает девушке уснуть под сериал и рассказывает о лайфхаках из обучающих видео. Подробнее на Sostav.

«Авито Работа» и Showrunners выпустили клип о крике как терапии для эйчаров

Инсайт о том, что каждому на работе нужно иногда проораться, стал основой проекта «Рабочий (Х)ор» от «Авито Работа» и Showrunners. Команда создала трек с текстом, отражающим профессиональные раздражения HR-ов, и сняла клип, в котором участники громко избавляются от стресса под музыку. Подробнее на Sostav.

Гарик Харламов стал лицом юбилейной кампании Wildberries с розыгрышем призов

В честь 20-летия Wildberries маркетплейс запустил рекламную кампанию с участием Гарика Харламова. В ролике шоумен предлагает эпичную идею для ролика к юбилею, но коллегам из офиса она не нравится, тогда Харламов решил представить другое выгодное для покупателей предложение. Подробнее на Sostav.

Не одиночество, а дзен: ZNWR и KINEMÓTOR переосмыслили самоуединение

Бренд одежды ZNWR и продакшн KINEMÓTOR представили имиджевый ролик Lonely Day, где главную роль исполнила Полина Ауг. Видео раскрывает идею, что одиночество — это не изоляция, а возможность обрести внутреннюю свободу и выразить себя, в том числе через одежду. Подробнее на Sostav.

Телеканал «Ю» напомнил о важности самодиагностики в акции ко Дню борьбы с раком груди

Ведущие Телеканала «Ю» Ярослава Рындина, Екатерина Святкина и Наталья Зубарева приняли участие в кампании, посвящённой Всемирному дню борьбы против рака груди 15 октября. Социальные ролики, запущенные в эфире, акцентируют внимание на необходимости регулярной самодиагностики. Подробнее на Sostav.

«Выпустите нас!»: «билайн» запускает защиту от мошенников в мессенджерах

«билайн» представил новый рекламный ролик, посвященный запуску защиты от мошенников и спамеров в популярных мессенджерах. В ролике робот Пинг демонстрирует девочкам коллекцию виртуальных карточек, где собраны типичные мошенники: «сотрудник банка», «родственник в беде», «случайный перевод» и другие.

Заблокированные злоумышленники возмущенно требуют свободы. Кампания наглядно показывает, как «билайн» помогает пользователям защищаться от новых угроз в цифровой среде. Подробнее на Sostav.

«На (ш)рзан»: новый образ легендарного бренда от ГК «Родная Речь» и «Холдинг Аква»

«Нарзан» получил современное переосмысление благодаря новой кампании, где полезные свойства воды сравнили с чертами национального характера. Главная идея — подчеркнуть российские корни бренда. Подробнее на Sostav.

«НеСказки» от «ВкусВилл»: аниме о контроле качества

«ВкусВилл» выпустил аниме-медитации «НеСказки» о качестве продуктов. Ролики в духе Хаяо Миядзаки озвучил Олег Милёхин, известный как «голос Кинопоиска». Видео раскрывают, как компания проверяет продукты, их составы и лабораторные тесты. На YouTube и подкаст-платформах доступны 4 выпуска: от путей продуктов до анализа Е-добавок. Визуал создан с помощью ИИ. Проект подчёркивает главную ценность бренда — натуральность и честность. Подробнее на Sostav.

HAVAL H3: «Редкий зверь» возвращается

HAVAL переснял культовую передачу «Диалоги о животных» с Иваном Затевахиным в рамках кампании от Panda Digital . Ведущий рассказывает о «редком звере» — новом HAVAL H3, недавно появившемся в России. Проект отсылает к популярному шоу 90-х и акцентирует внимание на уникальности автомобиля. Подробнее на Sostav.

hh.ru говорит с зумерами на их языке

Blacklight создали для hh.ru кампанию «Знаю, зачем работаю», подчеркивающую ценности молодежи: работа — это не цель, а путь к возможностям. Ролик содержит 6 поп-культурных пасхалок, включая «Паша, верни стену». Эффект погружения усиливают CG-элементы: дверной глазок, аквариум и коробка с обувью детализированы с учетом физики и оптики, создавая реалистичную картинку и удерживая внимание аудитории. Подробнее на Sostav.

«Эконелогично»: как «Яндекс» вдохновляет на экопривычки

«Яндекс» запустил эко-кампанию «Эконелогично», рассказывая о переработке вещей, которые мы храним «на всякий случай». Агентство Zebra Hero создало музыкальный ролик, где предметы — пакеты, батарейки, пластиковые приборы — делятся своими переживаниями. Трек от Антохи МС, Хадн Дадн и Beautiful Boys стал призывом к экологичному образу жизни. Кампания включает сайт «Экологика» и функции в сервисах «Яндекса» для простых экошагов. Подробнее на Sostav.

«Ужасно вкусный Хеллоуин» с METRO

В Хеллоуин METRO и Nectarin выпустили нейросетевой клип, где зомби закупается к вечеринке. Продукты оживают, превращаясь в танцующих монстров, а финал украшает слоган: «METRO. Ужасно вкусные закупки». Ролик объединил юмор, яркую музыку и искренний посыл, а в социальных сетях вызвал положительные отклики благодаря оригинальному подходу к контенту. Подробнее на Sostav.

«Шины без лишнего»: « Авито » о главном для автомобилистов

«Авито Авто» запустили кампанию, подчеркивающую важность выбора зимних шин. В ролике шины стали главными героями, а автомобили — невидимыми, акцентируя внимание на деталях. Герой пересекает границу лета и зимы, напоминая, что пора выбирать шины на «Авито». Мир ролика оживили с помощью самоходных платформ, декораций и CG, создав атмосферу зимы, несмотря на съемки в августе. Подробнее на Sostav.

Алина Загитова в рекламе Ikon Tyres: танцы на льду и дебют в роли певицы

Ikon Tyres и Okkam выпустил ролик с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, чтобы подчеркнуть надежность шин на зимних дорогах. В сюжете спортсменка сталкивается с гигантской шиной, которая неожиданно появляется на ледовой арене, превращая тренировку в хоррор с комедийным финалом. Слоган «Никаких танцев на льду» акцентирует внимание на сцеплении шин. Подробнее на Sostav.

Другой ролик от GREAT объединил выступление спортсменки на льду с ярким треком, который подчёркивает надежность шин бренда. Загитова не только демонстрирует сложные элементы рядом с автомобилем, но и исполняет песню, написанную специально для кампании. Слоган «Никаких танцев на льду» подчёркивает сцепление шин с зимними дорогами, а стильный клип стал вирусным благодаря необычной роли звезды и яркому визуалу. Подробнее на Sostav.

NiBK избавился от путаницы с названием

Чтобы устранить проблему неверного произношения бренда NiBK, команда MOSKVA PRODUCTION создала динамичный ролик с рэп-джинглом. Слоган «Йоу, эй! Это ЭнАйБиКей, не Нибки и не Нибикай — давай, запоминай!» стал ключевым элементом.

В треке название бренда упоминается 11 раз, акцентируя внимание на правильной транскрипции. По сюжету покупатели задают продавцу популярные вопросы о тормозных колодках, а музыкальный ритм и яркая анимация подчёркивают преимущества продукции. Подробнее на Sostav.

О чем молчат товары: Instinct снял рекламу для «Честного знака»

Агентство Instinct запустило кампанию для приложения «Честный знак», которое помогает проверять подлинность товаров. Суть проста: нужно отсканировать код маркировки, чтобы убедиться в качестве продукции.

Герои роликов — сыр, кеды и витамины — оживают благодаря эффекту парейдолии, создавая иллюзию лиц на предметах. Милые образы подчеркивают посыл: даже симпатичным товарам сначала нужно доверять только после проверки. Подробнее на Sostav.

Федор Бондарчук рассказал о выборе «VK Видео» в новой рекламной кампании

Режиссер Федор Бондарчук стал лицом кампании «Смотри, как удобно в VK Видео», подчеркивающей универсальность платформы. В ролике он отмечает, что приложение позволяет смотреть контент на телефоне, планшете или Smart TV, делая просмотр максимально удобным. Подробнее на Sostav.

«Яндекс Браузер» помогает справиться с «кусачими» ценами

Креативная студия «Яндекса» 7.47 представила рекламную кампанию, посвященную новым функциям «Яндекс Браузера». Теперь сервис помогает находить промокоды, получать кешбэк в рублях и оплачивать покупки частями через «Сплит».

Герои роликов оказываются в фантастических мирах с «неподъемными» горами и «кусачими» ценами, где их спасает «Яндекс Браузер». Кампания подчеркивает удобство новых возможностей для онлайн-шопинга. Подробнее на Sostav.

Как история девочки из Якутии стала основой для нейромультфильма

Digital-агентство Nectarin создало мультфильм «Девочка из леса» о подвиге 3-летней Карины Чикитовой, потерявшейся в тайге и выжившей 12 дней в дикой природе. История основана на реальных событиях 2014 года и вдохновила проект «Подвиги» на выпуск книги «Волшебные сказки о детях-героях». Подробнее на Sostav.

T2 представил рекламный ролик о новом тарифе «Хватит!»

Мобильный оператор T2 представил первый тариф после ребрендинга — «Хватит!», ориентированный на тех, кто ценит активные выходные и праздники. Тариф предлагает безлимитный интернет в праздники, 35 ГБ в будни, безлимит на звонки внутри сети и 200 минут для звонков другим операторам. В рекламе обыграли название, подчеркнув, что теперь интернета хватит на всё: стримы, фильмы и активный отдых. Подробнее на Sostav.

«Купер» запустил рекламу, вдохновленную фильмом «День сурка»

В честь осенних распродаж и «Черной пятницы» сервис «Купер» выпустил ТВ-рекламу, основанную на классическом сюжете о бесконечно повторяющемся дне, как в фильме «День сурка». Главная героиня сталкивается с рутиной мегаполиса, но её дни становятся легче благодаря «Куперу», который помогает с покупками. Повторяющийся речитатив и бодрая музыка подчеркивают цикличность жизни и легкое радостное настроение. Подробнее на Sostav.

Сергей Жуков стал лицом рекламы HiFi-стриминга «Звук»

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков появился в рекламном ролике музыкального сервиса «Звук», посвященном обновленной системе рекомендаций. Под слоганом «Волны разные — сервис один» кампания подчёркивает способность сервиса подстраиваться под ритм жизни пользователей.

По сюжету ролика музыкальная магия оживляет вечеринку, а на новоселье к пользователю стриминга неожиданно приходит сам Жуков. Вместе с обновленным интерфейсом и функцией «волшебной кнопки» стриминг предлагает разнообразные и персонализированные плейлисты. Подробнее на Sostav.

МТС рассказал о будущем голосовой связи в новой кампании

МТС запустил рекламную кампанию в поддержку МТС VoiceTech — ИИ-решений для удобного общения. В роликах соединены ностальгия и инновации: кадры с эмоциями от важных звонков перекликаются с современными технологиями, такими как «Защитник» от мошенников и «Секретарь» для пропущенных вызовов. Подробнее на Sostav.

«Барьер» представил научно-фантастическую рекламу с роботессой и смягченной водой

Бренд фильтров «Барьер» и продакшен Cult запустил серию роликов о новой технологии «Силкер». События разворачиваются в научной лаборатории, где лаборанты экспериментируют с устройствами: случайно уменьшают друг друга, радуют стиральную машинку «смягчайзером», а эффектная роботесса принимает ванну с мягкой водой. Подробнее на Sostav.

«Вкусно — и точка» запустил «Русские недели» с блюдами из регионов России

В рамках нового проекта сеть ресторанов представила меню, вдохновлённое русской кухней. Среди блюд — «Арбатский бургер» с ржаной булочкой, «Муромские блинчики» с грибами и картофелем, «Кубанский пирожок» с ягодной начинкой и «Таёжный пунш» с нотами можжевельника.

Кампания, разработанная совместно с ГК «Родная Речь», сочетает гордость за национальные традиции с иронией, подчеркивая самобытность и любовь к авантюризму, которые объединяют россиян. Подробнее на Sostav.

Netclip показал возможности посудомоечных машин Haier в новом ролике

Haier и Netclip выпустили ролик о посудомоечных машинах, объединяя CGI и живую съемку. Видеоряд демонстрирует функциональность техники: камера проезжает вдоль стола с грязной посудой, завершаясь детской бутылочкой — символом заботы о семье. Метафора передачи тарелки за фасад кухни подчеркивает простоту использования. Макросъёмка и симуляции воды делают ролик эффектным, отражая передовые технологии бренда. Подробнее на Sostav.

«Погнали!» и Indoor TV открывают Россию

Сервис «Погнали!» и Indoor TV запустили проект для продвижения внутреннего туризма. Первый ролик о красотах Ульяновской области показывает пейзажи, памятники и истории жителей, подчеркивая важность туризма для регионов. Цель — привлечь внимание к уникальным местам России и поддержать их развитие через путешествия. Подробнее на Sostav.

«Називин» оживил маскота совёнка Називёнка

«Називин» представил нового маскота — анимационного совёнка Називёнка, который стал героем диджитал-кампании, направленной на вовлечение аудитории и рост лояльности. Агентство Lavry из MGGroup разработало серию из трех роликов, где Називёнок помогает мамам справляться с детским насморком.

В видео фокусируются на трёх продуктах «Називин», учитывающих разные возрастные потребности детей. Например, для малышей Називёнок помогает облегчить насморк, охраняет сон и позволяет маме отдохнуть. Для детей постарше совёнок вдохновляет на творчество, а в ролике с папой помогает семье после зимней прогулки.

«Лира» раскрыла возможности Chery Tiggo 7 PRO Max

Команда видеопроизводства « Лира» провела съёмку для Chery Tiggo 7 PRO Max. В первом ролике собрали все преимущества кроссовера и упаковали их в динамичный сторителлинг с качественной студийной съёмкой. Во втором видео сфокусировались на деталях и показали, на что способен автомобиль. Руководитель отдела обучения Chery лично провел экскурсию по салону и экстерьеру новой модели, познакомив водителей со всеми ее фишками и возможностями.

«Дом с маяком» выпустил ролик о тяжелобольных детях

Благотворительный фонд «Дом с маяком», Zebra Hero, Invisible Friends, Realweb , NooSoft, DIDENOK TEAM , «Сад» представили проект «Планета, непригодная для жизни» — анимационный ролик о тяжелобольных детях, пациентах Детского хосписа. Его озвучил актёр Александр Петров.

Ролик рассказывает о собирательных образах детей, для которых каждый день требует особой заботы. На вымышленных планетах герои сталкиваются с трудностями, схожими с реальными болезнями: например, невозможность двигаться без поддержки, жить без аппаратов для дыхания или защиты от болезненной чувствительности кожи.

Kari KIDS создали вирусный трек о пандочке Карюша

Панда Карюша — героиня новой коллекции от Kari. В честь ее запуска был снят клип с участием Хабиба на песню в исполнении популярного блогера Яны Yanix.

Шопинг с Агатой Муцениеце: что скрывает Familia

Сеть офф-прайс магазинов Familia и агентство Movie запустила рекламную кампанию с участием Агаты Муцениеце. Кампания фокусируется на ассортименте брендов от масс-маркета до премиум сегмента со скидками до -85%. Однако из-за соглашений с брендами, Familia не всегда может их упомянуть. Вместо этого реклама предлагает юмористическую интерпретацию шопинга с яркими ситуациями, в которых Агата не успевает назвать бренд, создавая атмосферу загадочности.

Нет — соперничеству, да — партнерству: «Северсталь» поздравила НЛМК с юбилеем

В октябре среди брендов отличились металлурги. «Северсталь» поздравила НЛМК с наступающим юбилеем — вдохновляющий и местами озорной ролик-поздравление вышел в Телеграм-канале клиентского сообщества «Вместе». Для тех, кто не понял, что к чему, в ролике поясняют: конкуренция — это про обмен опытом, поддержку и стимулирование друг друга к развитию.

Стриткультура в кадре: Тимофей Кочнев в новом ролике KINEMÓTOR и ЧИХО

Продакшн KINEMOTOR и бренд ресторанов китайского стрит-фуда ЧИХО выпустили совместный творческий ролик с участием актера Тимофея Кочнева, известного по сериалам «Слово Пацана», «Папины дочки» и «Пищеблок». В основу проекта легла тема стриткультуры и дружба брендов. Видео снято на кинопленку с настоящими райдерами, а некоторые кадры созданы с помощью нейросетей. Проект полностью некоммерческий, режиссеры — Дима Вацуро, Эльнара Екимова и Сергей Михеев.

Неожиданный старт: «Вкус & Польза» от «Пятёрочки» с холодильником, падающим с небес

Теплый летний день, залитые солнечным светом улицы, и вдруг… БАЦ! Огромный холодильник падает прямо посреди города. Это не просто эффектный VFX от сети магазинов и агентства Digital Lab, а яркое креативное решение для запуска нового бренда «Вкус & Польза» от сети «Пятёрочка», который фокусируется на здоровом образе жизни. Такой неожиданный и запоминающийся момент стал символом свежести и полезности продуктов бренда, привлекая внимание к новому предложению на рынке.

«Авито» приглашает селлеров на новый уровень

«Авито» запустил кампанию для селлеров, сотрудничая с AI & CG студией BlueCheese. Основой стал яркий ретроролик с пиксель-арт-анимацией. Герой игры собирает монеты и получает супербонус от Авито, переходя на новый уровень возможностей: доступ к 60-миллионной аудитории, свободное ценообразование и гибкость в размерах партий. Авито предлагает продавать по своим правилам!