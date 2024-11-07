Как бренд NiBK справился с трудностями произношения

«Йоу, эй! Это ЭнАйБиКей, не Нибки и не Нибикай — давай, запоминай!» — так начинается рекламный ролик NiBK, бренда тормозных колодок и дисков. Как показали исследования, клиенты называли бренд более чем 15 разными способами, поэтому появилась необходимость убрать путаницу с его произношением. Чтобы решить эту задачу, на помощь бренду NiBK пришла команда креативного видеопродакшн-агентства MOSKVA PRODUCTION.

Цели и задачи

Создать минутный ролик, при прослушивании которого сразу бы запоминалось правильное название бренда и в котором были бы раскрыты основные преимущества бренда NiBK.

Реализация

Чтобы формат был легким и запоминающимся, а музыкальные акценты выделяли ключевые преимущества бренда, джингл для ролика было решено сделать в стиле рэп. С такой идеей команда NiBK пришла изначально, а MOSKVA PRODUCTION ее поддержала.

По сюжету ролика разные покупатели заходят в магазин к продавцу тормозных колодок и задают наиболее частые вопросы о бренде.

Для выполнения основной задачи — запоминания корректного названия бренда — команда продакшена добавила в трек упоминание NiBK 11 раз. Текст, музыкальные акценты, умеренное количество яркой анимации и операторские приемы позволили передать преимущества и фирменный стиль бренда, например:

«Тем, кто любит драйв и для крутых парней»

«Для легковых авто, фур и тягачей NiBK»

«Кайфую только от японских запчастей!»

«Konnichiwa! NiBK!»

«Достала серость, хочу колодки помодней!»

«Давай фиолетовый? NiBK!»

Результаты

Итогом сотрудничества NiBK и MOSKVA PRODUCTION стал динамичный минутный ролик. Горизонтальный и вертикальный форматы дают возможность использовать его на разных площадках в виде 30-секундных, 15-секундных и более коротких отрезков.

Валентина Гофман, бренд-менеджер NiBK: Мы пришли к команде MOSKVA PRODUCTION с идеей создания яркого, динамичного ролика в стиле рэп, потому что этот жанр музыки прекрасно подходит, чтобы донести четкое произношение названия бренда NiBK и научить потребителей правильно его говорить. Хотелось сделать что-то запоминающееся, чтобы соответствовало духу нашего бренда. Кроме того, формат видеоролика позволил не только закрепить название в сознании покупателей, но и показать преимущества нашего бренда. Мы ориентировались на молодых и современных потребителей, которые ценят безопасность и комфорт, и рады, что совместная работа с MOSKVA PRODUCTION принесла отличный результат.

Кирилл Христенко, генеральный директор MOSKVA PRODUCTION: Джинглы — это круто. По результатам исследования одного из наших клиентов, джинглы намного больше нравятся аудитории, чем другие форматы рекламных роликов. За счет повторяющихся ключевых слов и динамичного саундтрека информация запоминается и выделяется, что отлично решает задачу сфокусировать зрителя на названии бренда. Рады, что с NiBK получилось сделать один из самых ярких и драйвовых джинглов в нашем портфолио.

Команда проекта

NiBK (клиент)

Бренд-менеджер: Валентина Гофман

Бренд-менеджер: Вера Голева

Директор по маркетингу: Виктория Ярзуткина

MOSKVA PRODUCTION (видеопродакшен-агентство)

Коммерческий продюсер: Булат Фаргиев

Исполнительный продюсер: Дмитрий Бережных

Режиссёр: Сергей Аникин

Креативный директор: Алиса Петрова

Креатор и сценарист: Михаил Буруков

Руководитель отдела производства: Игорь Сидоренко

Оператор-постановщик: Дмитрий Шабанов