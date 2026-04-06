Рейтинг крупнейших
рекламодателей
России 2025

Компании с наибольшими рекламными бюджетами представлены в рейтинге «ТОП-30 крупнейших рекламодателей России», подготовленном Sostav. В его основе лежат данные исследовательских компаний Mediascope (ТВ, радио и пресса), Admetrix (наружная реклама) и опроса более 50 медиабаинговых агентств. Оценка performance-размещений в интернете произведена на основе данных компании Digital Budget. Рейтинг помогает оценить динамику российского рекламного рынка, выявляя лидеров отрасли и определяя вектор ее дальнейшего развития.

SOSTAV ОЦЕНИЛ БЮДЖЕТЫ ТОП-30 РОССИЙСКИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ ЗА 2025 ГОД

Общий объем рекламного рынка России в 2025 году, по данным АКАР, достиг отметки в 981,6 млрд руб., что на 8,6% больше показателей предыдущего года.

В 2024 году рост инвестиций в рекламу оценивался в 24%: суммарный объем рынка тогда составлял 904 млрд руб.

По оценке АКАР, после сверхдинамичного 2024 года рекламный рынок в 2025-м резко замедлил темпы роста вслед за общей экономической динамикой. Региональный рекламный рынок России без учета Москвы при этом остался в положительной зоне: его объем превысил 125,4 млрд руб., что на 1% больше, чем годом ранее.

Официальная инфляция по итогам 2025 года, приведенная Росстатом, составила 5,6%. Дисконтирование результатов года даже на эту величину дает общий рост рынка в 2,7%.

Общий объём рекламного рынка России 2024–2025 гг.

982
2025 г
млрд ₽
8,6%
904
2024 г
млрд ₽
24%
*по данным АКАР

Совокупные затраты на рекламу тридцати крупнейших российских рекламодателей в 2025 году достигли 338,8 млрд рублей без учета НДС, что на 19,5% превышает показатель 2024-го (283,4 млрд руб.).

В телевизионном сегменте их бюджеты выросли на 10,8% — до 151,7 млрд руб. против 136,8 млрд руб. годом ранее. Еще заметнее выросла доля интернет-рекламы: расходы здесь подскочили на 44,7%, составив 140,5 млрд рублей против 97,1 млрд в 2024 году. А вот наружная реклама потеряла 3,8%: вложения в нее среди топ-30 рекламодателей сократились от года к году с 39 млрд до 37,5 млрд рублей. Инвестиции в радийный рекламный сегмент также сократились от года к году на 14,8% — с 10 млрд до 8,5 млрд руб. При этом пресса единственная из традиционных медиа показала рост: инвестиции увеличились на 13,2% от года к году — с 454 млн до 514 млн рублей.

«Коммерсантъ», публикуя результаты Рейтинга, отмечает, что инвестиции в рекламу на классифайдах и в банках растут, несмотря на инфляцию.

Рейтинг рекламодателей 2026

По итогам 2025 года, млн руб. (без НДС)
Место РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ВСЕГО ТВ Интернет Наружка Радио Пресса #2025
1 СБЕР 54 003 17 070 27 210 7 866 1 722 134 1
2 ВТБ 28 248 13 496 10 233 3 935 539 45 3
3 ЯНДЕКС 26 570 11 398 10 920 3 434 791 27 2
4 ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ 20 302 7 888 9 669 2 323 417 5 4
5 Т-ТЕХНОЛОГИИ 18 344 9 413 7 598 504 815 15 5
6 WILDBERRIES 17 600 7 488 7 764 2 193 153 1 14
7 КЕХ ЕКОММЕРЦ 16 648 6 523 7 882 1 744 489 10 7
8 АЛЬФА-БАНК 16 271 7 072 6 345 2 061 780 13 6
9 X5 GROUP 13 015 4 897 5 205 2 183 728 3 10
10 РОСТЕЛЕКОМ / T2 11 714 4 455 4 136 2 765 341 16 8
11 МТС 9 658 4 266 3 683 1 244 455 9 9
12 ТАНДЕР 9 656 5 073 3 751 694 138 1 12
13 ВКУСНО - И ТОЧКА 9 366 5 468 2 838 1 023 36 1 11
14 БИЛАЙН 7 139 3 885 2 264 766 219 5 20
15 СОВКОМБАНК 7 061 3 725 2 536 647 118 36 13
16 МЕГАФОН 6 871 4 461 2 236 135 37 2 15
17 VK 6 415 3 230 2 162 889 129 5 16
18 ОТИСИФАРМ 6 316 4 112 2 095 - 104 4 17
19 ПСБ 5 767 2 655 1 901 912 296 3 -
20 ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ 5 586 - 5 586 - - - 27
21 МОСКОВСКАЯ БИРЖА 4 565 2 755 1 517 291 - 2 -
22 СПОРТИВНЫЕ ЛОТЕРЕИ 4 521 2 847 1 629 10 30 5 -
23 СПОРТМАСТЕР 4 510 1 759 1 932 756 63 0 26
24 ПРОТЕК 4 417 2 512 1 835 31 30 9 28
25 ЭВАЛАР 4 412 2 529 1 795 - 65 24 -
26 WINLINE 4 396 3 301 860 223 13 0 21
27 ФОНБЕТ 4 217 2 431 859 898 20 10 18
28 АБИ ПРОДАКТ 4 161 2 667 1 487 7 - - 29
29 LAB INDUSTRIES 3 795 2 505 1 281 - 10 - -
30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР" 3 270 1 789 1 341 8 3 129 -
Расчёт на основании данных Mediascope, Admetrix, Digital Budget

Топ-5 рекламодателей

Шестой год подряд первое место в рейтинге рекламодателей занимает крупнейший банк России — СБЕР. В 2025 году рост инвестиций в рекламу составил 10,9% — с 48,7 млрд руб. до 54 млрд руб.

Банк ВТБ занял второе место, переместившись с третьей позиции. Рекламный бюджет вырос на 40,6% — с 20 до 28,2 млрд руб.

ЯНДЕКС опустился со второго на третье место с бюджетом 26,5 млрд руб. (+30,2% к 2024-му).

Четвертый год подряд в топ-5 остается компания «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ» (Ozon) — рост на 11,2%, с 18,2 до 20,3 млрд руб.

Топ-5 замыкают «Т-ТЕХНОЛОГИИ» (Т-Банк, Росбанк и др.) с бюджетом 18,3 млрд руб. (+14,1%).

Топ-5 рекламодателей, млн руб. (без НДС) — 2024 vs 2025

Анализ рекламных бюджетов крупнейших игроков показывает несколько устойчивых тенденций.

Так, СБЕР заметно перераспределил расходы: значительно увеличив вложения в интернет-рекламу, он сократил их на телевидении и на наружных носителях.

ВТБ, в свою очередь, стал лидером среди топ-5 по общему росту рекламных затрат, направив основные средства на ТВ, почти вдвое нарастив расходы на наружную рекламу и одновременно урезав бюджет на радио.

ЯНДЕКС также существенно повысил суммарные рекламные расходы, но при этом сократил наружку на 19,4%, наращивая бюджеты на телевидении и в интернете.

Аналогично поступил и ОЗОН: сильно снизив затраты на наружную рекламу (OOH), он увеличил их на ТВ и в сети.

В итоге общий тренд очевиден: компании уменьшают бюджеты на наружку и активно наращивают размещение на телевидении и в интернете.

Структура расходов топ-5 рекламодателей, млн руб.

ВСЕГО ТВ интернет ПРЕССА ООН РАДИО
СБЕР 2025 48698 23647 14629 108 8670 1644
СБЕР 2026 54002 17070 27210 134 7866 1722
динамика 10,9% -27,8% 86,0% 24,1% -9,3% 4,7%
ВТБ 2025 20098 10293 7108 27 1971 698
ВТБ 2026 28248 13496 10233 45 3935 539
динамика 40,6% 31,1% 44,0% 66,7% 99,6% -22,8%
ЯНДЕКС 2025 20412 9560 5806 51 4260 735
ЯНДЕКС 2026 26570 11398 10920 27 3434 791
динамика 30,2% 19,2% 88,1% -47,1% -19,4% 7,6%
Интернет решения (ОЗОН) 2025 18257 8025 6538 10 3404 280
Интернет решения (ОЗОН) 2026 20302 7888 9669 5 2323 417
динамика 11,2% -1,7% 47,9% -50,0% -31,8% 48,9%
Т-ТЕХНОЛОГИИ 2025 16084 7930 6326 28 1094 705
Т-ТЕХНОЛОГИИ 2026 18345 9413 7598 15 504 815
динамика 14,1% 18,7% 20,1% -46,4% -53,9% 15,6%

Что касается расходов на рекламу в прессе, в совокупности по топ-30 рекламодателей бюджеты на печатные СМИ выросли на 13%, однако подавляющее большинство крупнейших компаний либо резко сократили такие затраты, либо отказались от них полностью. Причина общего роста рекламных бюджетов в прессе кроется в действиях небольшой группы компаний, которые годом ранее не вкладывались в прессу, двух основных рекламодателей и появлением новых участников рейтинга — особо крупные вложения в прессу сделала технологическая компания «Центр».

Важные изменения

WILDBERRIES* совершил самый заметный рывок в рейтинге: с 14-го на 6-е место. Бюджет вырос с 7,2 до 17,5 млрд руб. — рост на 144,0%.

БИЛАЙН поднялся с 20-го на 14-е место, увеличив бюджет с 4,1 до 7,1 млрд руб. (+70,2%).

ПРОТЕК переместился с 28-го на 24-е место: рост с 3 до 4,4 млрд руб. (+46,2%).

СПОРТМАСТЕР поднялся с 26-го на 23-е место: рост с 3,2 до 4,5 млрд руб. (+39,3%).

МТС опустился с 9-го на 11-е место, сократив бюджет с 10,9 до 9,6 млрд руб. (-11,7%).

СОВКОМБАНК переместился с 13-го на 15-е место: снижение с 8,1 до 7 млрд руб. (-12,9%).

ФОНБЕТ опустился с 18-го на 27-е место: бюджет сократился с 5,4 до 4,2 млрд руб. (-21,9%).

Дебютантами рейтинга стали: ПСБ (19-е место, 5,7 млрд руб.), МОСКОВСКАЯ БИРЖА (21-е место, 4,5 млрд руб.), СПОРТИВНЫЕ ЛОТЕРЕИ (22-е место, 4,5 млрд руб.), ЭВАЛАР (25-е место, 4,4 млрд руб.), LAB INDUSTRIES (29-е место, 3,7 млрд руб.), ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТР» (30-е место, 3,2 млрд руб.).

Топ-30 покинули, ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС, САМОЛЕТ, КУПИШУЗ, БИННОФАРМ ГРУПП, НИЖФАРМ, ЧЕРКИЗОВО, МАТЕРИА МЕДИКА

* — в бюджет Wildberries за 2025 год зачтены 10% расходов на инвентарь Russ, что по данным Sostav отражает реальный объем сделанных инвестиций.

Основные медиаканалы

ТВ

Согласно данным АКАР, объем сегмента видеорекламы (ТВ + «онлайн-видео») достиг по итогам 2025 года 312 млрд руб., что на 10% больше показателей предыдущего года.

Самым динамично растущим подсегментом внутри категорий «Видео» и «Цифровые носители» стал «онлайн-видео», чей прирост превысил 20%.

Совокупный бюджет топ-30 телерекламодателей увеличился на 10,8%, составив 151, 6 млн руб. Пятерка крупнейших лидеров рынка тратят на ТВ существенные доли своих бюджетов: СБЕР — 31,6%, Т-ТЕХНОЛОГИИ — 51,3%, ЯНДЕКС — 42,9%.

На фоне быстрого роста «онлайн-видео» рынок все чаще обсуждает российский рынок Smart TV сегодня не только потенциал видеоканалов, но и вопросы качества инвентаря и прозрачности измерений. В частности, в CTV-сегменте участники индустрии обращают внимание на риски невалидного трафика, необходимость верификации и более понятных правил оценки эффективности.

Крупнейшие рекламодатели на ТВ, млн руб. (без НДС) — 2024 vs 2025

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ 2025 2024 ДИНАМИКА
1 СБЕР 17070 23647 -27,8%
2 ВТБ 13496 10293 +31,1%
3 ЯНДЕКС 11398 9560 +19,2%
4 Т-ТЕХНОЛОГИИ 9413 7930 +18,7%
5 ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ 7888 8025 -1,7%
Расчет на основании данных Mediascope

СБЕР сократил инвестиции в ТВ-рекламу на 27,8% — с 23,6 до 17 млрд руб. ВТБ, напротив, нарастил ТВ-бюджет с 10,2 до 13,4 млрд руб. (+31,1%). ЯНДЕКС увеличил вложения в телевизионную рекламу на 19,2% — с 9,5 до 11,3 млрд руб.

Интернет

По оценке АКАР, наибольшая доля объемов закупок в 2025 году приходилась на рекламу в интернет-сервисах — 510,1 млрд руб., что на 8,5% больше, чем в 2024 году.

Расходы топ-30 в диджитал-канале выросли на 44,7% — с 97,1 до 140,5 млрд руб. Главным драйвером выступило резкое увеличение интернет-бюджетов СБЕРА (+86,0%), ЯНДЕКСА (+88,1%) и WILDBERRIES (+156,2%).

Стабильная динамика роста инвестиций в интернет-рекламу обусловлена широкими возможностями персонализации и высокой измеримостью диджитал-инструментов.

Крупнейшие рекламодатели в интернете, млн руб. (без НДС) — 2024 vs 2025

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ 2025 2024 ДИНАМИКА
1 СБЕР 27210 14629 +86,0%
2 ЯНДЕКС 10920 5806 +88,1%
3 ВТБ 10233 7108 +44,0%
4 ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ 9669 6538 +47,9%
5 КЕХ ЕКОММЕРЦ 7882 5000 +57,6%
Расчёт на основании данных Mediascope, Admetrix, Digital Budget

Сбер впервые возглавил рейтинг в цифровом сегменте, выделив на онлайн-каналы 27,2 млн руб. за год — это на 86% больше, чем ранее. Примечательно, что в 2025 году интернет стал ключевым каналом для СБЕРА: его доля в общем бюджете достигла 50,4%.

Дополнительным драйвером диджитал-роста остается и мобайл, который все чаще становится центром омниканальной стратегии брендов, помогая лучше работать с данными, удержанием и персонализированными сценариями коммуникации. Как мобайл трансформирует омниканальные стратегии брендов.

Наружная реклама

По подсчетам АКАР, российский рынок наружной рекламы в 2025 году вырос на 19,3% по сравнению с 2024-м с 75,8 до 90,4 млрд руб. А общий объем сегмента Out of Home увеличился на 12% — до 109,1 млрд руб. Из них 69,8 млрд руб. пришлось на цифровые рекламоносители, показавшие рост на 28%, 20,6 млрд руб. — на классические рекламоносители, где было зафиксировано снижение на 24%, еще 15,0 млрд руб. — на транзитную рекламу (+23%), и 3,7 млрд руб. — на indoor-рекламу (+16%).

Затраты топ-30 на ООН снизились на 3,8% — с 39 030 до 37 542 млн руб. Лидером по вложениям в наружную рекламу остается СБЕР (7 866 млн руб., −9,3%).

Крупнейшие рекламодатели в ООН, млн руб. (без НДС) — 2024 vs 2025

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ 2025 2024 ДИНАМИКА
1 СБЕР 7866 8670 -9,3%
2 ВТБ 3935 1971 +99,6%
3 ЯНДЕКС 3434 4260 -19,4%
4 РОСТЕЛЕКОМ / T2 2765 2248 +23,0%
5 ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ 2323 3404 -31,8%
Расчёт на основании данных Mediascope, Admetrix

ВТБ удвоил вложения в наружную рекламу — с 1,9 до 3 9 млрд руб. (+99,6%). РОСТЕЛЕКОМ/T2 нарастил присутствие в сегменте с 2,2 до 2,7 млрд руб. (+23,0%). ЯНДЕКС, напротив, сократил бюджет на ООН с 4,2 до 3,4 млрд руб. (-19,4%).

Рынок движется в сторону консолидации, экосистемных моделей закупки и более тесной связки классических и цифровых каналов, а рост цифрового инвентаря в OOH только усиливает эту тенденцию. Консолидация и экосистемность.

Радио

По данным АКАР, затраты на радиопродвижение в 2025 году достигли 23,8 млрд руб., что на 3,2% меньше, чем годом ранее. Общий аудиосегмент составил 24,6 млрд руб. и снизился на 4%, тогда как категория «диджитал-аудио» выросла на 3%, до 800 млн руб.

Расходы топ-30 рекламодателей на радио сократились на 14,8% — с 10 до 8,5 млрд руб. По вложениям в рекламу на радио вновь лидирует СБЕР (1 722 млн руб., +4,7%).

Тем не менее снижение бюджетов на радио не отменяет интереса рынка к аудиоформатам: радио, подкасты и голосовые платформы по-прежнему дают брендам доступ к контакту с аудиторией там, где экранные форматы не работают. Аудиомаркетинг новой эпохи.

Крупнейшие рекламодатели на радио, млн руб. (без НДС) — 2024 vs 2025

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ 2025 2024 ДИНАМИКА
1 СБЕР 1722 1644 +4,7%
2 Т-ТЕХНОЛОГИИ 815 705 +15,6%
3 ЯНДЕКС 791 735 +7,6%
4 АЛЬФА-БАНК 780 668 +16,8%
5 X5 GROUP 728 755 -3,7%
Расчёт на основании данных Mediascope

Пресса

По оценке АКАР, инвестиции в прессу в 2025 году составили 4,1 млрд руб., что на 12 % меньше, чем в 2024 году. В целом издательский бизнес составил 25,8 млрд руб. и снизился на 5%, при этом диджитал-сегмент внутри него достиг 21,7 млрд руб. и сократился на 3%.

Бюджеты на прессу у топ-30 выросли на 13,2% — с 454 до 514 млн руб. Ведущими рекламодателями в печати стали СБЕР, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТР», ВТБ, СОВКОМБАНК и ЯНДЕКС.

При том, что в печатную рекламу вкладывались 25 компаний из 30 отобранных лидеров, 11 компаний из списка участников рейтинга снизили расходы на этот вид медиа в сравнении с затратами годичной давности.Следовательно, 16 представителей топ-30 рекламодателей никак не стимулировали рынок прессы.

Однако даже на фоне снижения рынка печати сам канал не исчезает: он все чаще становится частью мультиплатформенной модели, где ценность создают не только охват, но и доверие, качество контакта и особый пользовательский опыт. Как печать выживает в эпоху Тик Тока.

Крупнейшие рекламодатели в прессе, млн руб. (без НДС) — 2024 vs 2025

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ 2025 2024 ДИНАМИКА
1 СБЕР 134 108 +24,1%
2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТР» 129 дебют
3 ВТБ 45 27 +66,7%
4 СОВКОМБАНК 36 +16,1%
5 ЯНДЕКС 27 51 -47,1%
Расчёт на основании данных Mediascope

Ощутимо упали расходы букмекеров

«Фонбет», который в 2024 году нарастил рекламный вес на 82%, в 2025-м сократил расходы на 21,9%, фактически вернувшись к уровням 2023 года. Трансляционный проект компании, «Фонбет ТВ», урезал бюджеты на 70%. «Лига ставок» снизила расходы на 36%, а БК «Олимп» сократила бюджеты почти на порядок. Одной из возможных причин такого снижения стало усиление давления на рынок: в конце 2025 года в отрасли обсуждали рост обязательных выплат после введения 7%-ного налога с GGR и 25%-ного налога на прибыль, а также дополнительные издержки, связанные с самозапретом, комиссиями и изменением порядка транзакций. По оценкам, на которые ссылается Sports.ru, совокупные выплаты букмекеров могут превысить 40 млрд рублей, а рынок — потерять около 30% аудитории, что делает сокращение маркетинговых бюджетов логичным способом оптимизации расходов.

Дарья Куркина
Главный операционный директор Okkam
1. Какое главное изменение на рекламном рынке произошло в 2025 году? Рынок перешел от очень высокой динамики последних двух лет к более умеренному росту. В 2025 году стало видно, что он все сильнее концентрируется в отдельных сегментах — прежде всего в e-com и ритейл-медиа. При этом традиционные каналы в целом сохраняют положительную динамику, но уже без прежнего ускорения. Иными словами, рынок не перестал расти, но сам характер этого роста стал гораздо более избирательным. Еще вариант если нужны цифры: По итогам 2025 года рынок сохраняет рост, но очевидно, что после довольно сильных 2023–2024 годов рынок вошел в фазу более сдержанной динамики: традиционные каналы растут умеренно, а основной рост смещается прежде всего в e-com и ритейл-медиа. По оценке Okkam, инвестиции в традиционные каналы в 2025 году составили 995 млрд рублей, что соответствует росту на 9%. Но если смотреть на рынок в целом, включая e-com и ритейл-медиа, его объем достигает 1,8 трлн рублей, а рост по итогам года составляет 26%. При этом сам сегмент e-com и ритейл-медиа, по нашим данным, вырос на 57% — до 807 млрд рублей. 2. Что в 2025 году сильнее всего повлияло на поведение рекламодателей: экономика, стоимость инвентаря, конкуренция или изменение потребительского спроса? Максимальное давление на рынок оказали замедление экономики, осторожное потребительское поведение и рост требований к эффективности рекламных инвестиций. Бренды стали внимательнее относиться к эффективности инвестиций, а аудитория — к собственным расходам. На этом фоне сильнее ощущается давление на каналы, где сложнее быстро доказать отдачу, а также растет конкуренция за бюджеты внутри digital-среды. Дополнительно рынок испытывает давление из-за высокой доли промо-коммуникаций — потребитель перегружен сообщениями о скидках, и это снижает эффективность части рекламных сообщений. Мы это связываем с резким ростом доли промо в коммуникациях: по оценке группы, она увеличилась с 23% до 40% за последние пять лет. Плюс 2025 — первый год, когда экосистемы не нарастили количество поддерживаемых рекламой категорий. А это говорит в пользу версии о том, что цифровые метрополии перешли от стадии захвата всех перспективных сегментов к процессу пересмотра приоритетов в портфеле и повышение операционной эффективности в каждом сегменте. 3. Какие медиаканалы в 2025 году усилили свои позиции, а какие начали терять прежнюю роль? Наиболее заметно усилились e-com и ритейл-медиа — именно этот сегмент стал главным драйвером рынка и продолжил забирать на себя значимую часть внимания рекламодателей. Сохранили сильные позиции ТВ и OOH: телевидение по-прежнему остается самым быстрым способом построить охват, а наружная реклама остается устойчивым медиа с хорошей видимостью и ролью в городской коммуникации. При этом внутри ТВ уже меняется структура потребления — все больший вес набирает Smart TV. Слабее выглядели те сегменты, где сложнее наращивать эффективность и где аудитория или рекламная модель уже не дают прежней инерции роста. В первую очередь это касается прессы, где роста не произошло, а также части digital-среды, где стало заметно общее замедление.
Сергей Белоглазов
Старший вице-президент группы компаний «Родная речь»
Главное изменение в 2025 году — замедление роста традиционных медиа-сегментов до менее чем 10%, что стало в первую очередь следствием планового охлаждения экономики. В последние годы среди традиционных медиаканалов опережающими темпами росла наружная реклама и 2025 год не стал исключением: +12% против +9% по рынку в целом, по данным АКАР. Этому способствовали активное развитие продукта крупнейшими операторами, прежде всего Russ  — за счет цифровизации, улучшения измерений и качества конструкций,  — а также более активное привлечение продавцов РВБ в OOH-кампании.
Виктория Колесникова
Заместитель генерального директора Media Wise
Главное изменение 2025 года — рынок вошел в фазу замедления после очень сильных 2023-2024 годов, а рост стал заметно более селективным. По итогам прошлого года суммарный объем рекламы во всех основных сегментах составил 981,6 млрд руб., но темпы роста снизились до 8,5%. При этом наблюдается продолжение трендов, наметившихся еще в предыдущие года — например, увеличение доли крупных игроков на рынке. Сильнее всего на поведение рекламодателей повлияли экономика и медиаинфляция: высокая ставка, дорожающий инвентарь, инфляция и дефицит качественных площадок сужали пространство для маневра. Логика бюджетов сместилась в сторону более гибких, измеримых и контролируемых размещений: приоритет получили диджитал, видео, и особенно ретейл-медиа, а классические каналы работали как поддерживающие.
Евгений Балдин
Директор по стратегии и исследованиям Media Instinct Group
Доля российских рекламодателей выросла с более чем 60% в 2021 до свыше 90% участников в 2024. На это в первую очередь повлиял уход зарубежных брендов, но важно и усиление российских игроков — в частности, крупных рекламодателей, например, доля ТОП-20 рекламодателей на ТВ выросла с 2021 в 1,5 раза. Медиапотребление стало более насыщенным — аудитория тратит больше времени на медиа, в том числе контактируя с несколькими каналами одновременно. Это требует более гибких решений от рекламодателей и агентств. Среди ключевых изменений можно отметить взрывной рост бюджетов ретейл-медиа с 8% в 2022 до 30% общего бюджета в 2025. На это повлияла как динамика рынка онлайн-продаж (более 30% ежегодно), так и развитие рекламных возможностей на маркетплейсах. Среди точек роста можно выделить пересмотр отношения к аудио форматам, к которым компании все больше прибегают ради конкретных задач, рост интереса к Smart TV, которое стало частью повседневной жизни аудитории. Также особый потенциал мы видим в дальнейшем развитии медиаинвентаря большой емкости у WB, Ozon, Яндекс, VK, Avito и других крупных игроков, так как рекламодатели продолжают доверять «проверенным медиа», которые работают. Плюс рекламодатели задействуют новый инвентарь «там, где покупатель» — это WB, Ozon, Avito, Яндекс, VK и другие.
Мария Сухоручкина
Директор по стратегическим партнерствам и диверсификации бизнеса группы компаний «Игроник»
Рейтинг-2025 подтверждает продолжающийся тренд на укрупнение рынка: доля крупнейших рекламодателей, особенно топ-10, демонстрирует устойчивый рост. При этом исторически сильные категории — FMCG, фарма и телеком — постепенно уступают позиции новым драйверам рекламной активности. Одним из наиболее заметных событий стало динамичное усиление Wildberries, что отражает общую трансформацию рекламного ландшафта. В структуре медиа-микса усиливается концентрация бюджетов вокруг крупных селлеров и активно развивается сегмент ритейл-медиа. Компании всё чаще ищут точки роста через интеграции внутри экосистем и тестирование нишевых форматов, способных быстро подтверждать эффективность инвестиций. В диджитал-среде распределение бюджетов всё заметнее ориентируется на каналы с прозрачной и измеримой конверсией. Одновременно рынок продолжает адаптироваться к изменениям потребительского поведения, трансформации платформ и перераспределению аудитории между площадками. Таким образом, рекламный рынок становится более зрелым и структурированным: усиливается внимание к эффективности, предсказуемости результатов и партнерству с игроками, способными обеспечивать устойчивый масштаб роста.
Михаил Елисейкин
Директор по трейдингу и медиапартнёрствам Group4Media
Положение многих рекламодателей с 2025 года можно образно назвать нахождением в «тисках маржинальности»: не растущий спрос, но высокая стоимость денег, рост себестоимости продукта, медиа инфляция, ускользающая эффективность рекламного продвижения, — все это направляет мысль в сторону прагматизма. Мы видим, что уменьшились инвестиции в построение бренда: даже строя базовую осведомленность от коммуникации требуется «быть formance», и ощутимо для рекламодателя влиять на продажи. Крупный бизнес и СМБ компании показали разнонаправленное движение в прошлом году: крупные в целом были более стабильными с точки зрения инвестиций в рекламу, заметная часть из них увеличивала расходы на продвижение; малый и средний бизнес гораздо раньше вступил в стадию «выживания» и оптимизации, тут рост менее значимый и велика доля тех, кто существенно сократил и перераспределил в пользу эффективных каналов свой рекламный бюджет. Наиболее растущими в 2025 г. стали ретейл-медиа и Telegram. Выигрывали каналы, чья роль в воронке видится либо очень логичной, либо реально подкреплена такими фактами. Сложнее приходилось вторичным медиа каналам, историческим привносившим в микс разнообразие сред и способов контакта с целевой аудиторией. Усилили свои позиции: ретейл-медиа, DOOH. Сохранили свои позиции сегменты: видео, диджитал, а ослабили — пресса, Indoor, OOH и аудио.
Мария Перфилова
CEO E-Promo
Определяющим фактором стала общеэкономическая ситуация. Да, ключевая ставка снизилась, но заметного оживления в экономике так и не последовало. Покупательская способность падала, а вместе с ней — и спрос. Статистика в «Вордстате» говорит о многом: количество запросов с приставкой «купить» снизилось на 15% в 2025 году по сравнению с 2024-м. В ответ рекламодатели стали жестче контролировать маркетинговые инвестиции, отключать неэффективные каналы и перераспределять бюджеты в пользу перформанса ради быстрой отдачи. Параллельно произошел поведенческий сдвиг: покупатели все чаще принимают решения о покупке прямо на маркетплейсах и в социальных сетях. Это заставило рекламодателей «привязываться» к точкам принятия решений — ретейл-медиа и TMA вTelegram. Таким образом, на бюджеты формально влияют и экономика, и стоимость инвентаря, но главным фактором поведения стало изменение и перенос потребительского пути в цифровые экосистемы. Введение сбора с рекламных расходов в размере 3% также ощутимо отразилось на всем рекламном рынке. Это решение негативно повлияло на юнит-экономику рекламодателей, агентств и площадок — и все это на фоне общего замедления рынка. Говоря о распределении рекламных бюджетов, доля диджитал выросла до 50–55% от всех рекламных расходов, при этом внутри сегмента ключевыми драйверами стали ретейл-медиа и перформанс-каналы. Консолидация бюджетов на маркетплейсах — главный тектонический сдвиг года: площадки стали настолько влиятельными, что в конце года даже банки объявили им «войну» за «зеленые» ценники. ТВ сохраняет позиции массового канала, но его рост замедляется, а интеграции и спонсорства набирают вес быстрее, чем «классические» рекламные заставки. В сегменте наружной рекламы цифровые форматы (DOOH и программатик-закупки) превращаются в «премиум-канал» с высокой узнаваемостью, тогда как статичные щиты теряют позиции. Принципиально изменилась и сама логика планирования: рекламодатели отказались от жесткого деления на «ТВ для имиджа» и «интернет для продаж». Теперь выбор канала особенно ярко определяется задачей: Telegram и VK Video — для охвата молодой аудитории, DOOH — для массового присутствия, поиск «Яндекса» и маркетплейсы — для конверсии. Главным выводом года можно назвать то, что российский рекламный рынок перестал быть рынком медиаканалов и стал рынком экосистем и точек покупки. Эффективность теперь определяется не выбором медиа, а глубиной интеграции в цифровую цепочку: от поиска и рекомендаций до конверсии на маркетплейсах и в Telegram Mini Apps. Но на фоне замедления платформы в марте. Среди новых точек роста можно выделить рекламные инструменты «Авито» и развитие возможностей отечественных платформ. Для нас это все означает одно: меньший вес «классических» медиамиксов и больший в настройке ретейл-медиа стратегий, программатик-закупок и продуктового маркетинга внутри цифровых экосистем.
Варвара Пархоменко
Ex управляющий директор RW
Главным событием 2025-го для индустрии стало введение трех процентного рекламного сбора. Индустрия восприняла это по-разному, но тренд очевиден: рынок движется к большей регуляторной зрелости. По данным АКАР, объем рекламы в 2025-м составил около 980 млрд рублей — рост всего 8,5% против 24% годом ранее. Замедление само по себе стало сигналом: эпоха «рекордов» закончилась. Теперь индустрия учится работать в условиях, где каждый бюджет под контролем, а правила игры становятся прозрачнее. Высокая ключевая ставка, инфляция, снижение реальных доходов: все это по цепочке ударило по потребительскому спросу, а значит, и по маркетинговым бюджетам. Рекламодатели стали осторожнее: меньше экспериментов, больше обоснований для каждого вложенного рубля. Давление на конечного потребителя не могло не отразиться на всей воронке — от производителя до медиаканала. В сложные времена побеждают каналы с понятным и измеримым результатом. Бюджеты сместились в performance, то есть туда, где видна отдача здесь и сейчас. E-com и ретейл-медиа продолжали и продолжат расти, диджитал удержал лидерство. На верху воронки охватные инструменты, имидж, знание бренда финансировались по остаточному принципу. И это тревожный сигнал: компании, которые сейчас экономят на знании, рискуют столкнуться с проблемами роста, когда рынок восстановится. Главный же вывод года: рынку было по-настоящему трудно. И осознали мы это ближе ко второй половине 2025-го, когда стало ясно: рекорды 2023–2024 годов создали ложное ощущение устойчивости. Рынок взрослеет и это, пожалуй, самое главное.

Методология 2026

Телевидение

Оценка производилась на основе данных исследовательской компании Mediascope по общим объемам рекламы, размещенной в локальном, тематическом и национальном эфирах, включая спонсорские заставки и интеграции, а также по результатам опроса медиаагентств.

Интернет

За основу расчета медийной рекламы взяты данные офлайн-биллингов рекламодателей и результаты опроса агентств. Для оценки бюджетов перформанс-рекламы использовались данные компании Digital Budget. В расчет включены только затраты на покупку рекламы во внешних диджитал-каналах.

Пресса

При расчете использовались данные Mediascope по общим объемам рекламы, размещенным в печатной прессе. В оценке бюджетов учитывались национальное и локальное размещения с учетом средней скидки.

Наружная реклама

Оценка производилась на основе данных Admetrix (50 городов, Москва и Московская область) и опроса медиаагентств, проведенного Sostav.

Радио

Бюджет размещения на радио оценивался по отдельным радиостанциям и городам на основе данных Mediascope и опроса медиаагентств, проведенного Sostav. При расчете учитывались сезонные коэффициенты.

