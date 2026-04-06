Компании с наибольшими рекламными бюджетами представлены в рейтинге «ТОП-30 крупнейших рекламодателей России», подготовленном Sostav. В его основе лежат данные исследовательских компаний Mediascope (ТВ, радио и пресса), Admetrix (наружная реклама) и опроса более 50 медиабаинговых агентств. Оценка performance-размещений в интернете произведена на основе данных компании Digital Budget. Рейтинг помогает оценить динамику российского рекламного рынка, выявляя лидеров отрасли и определяя вектор ее дальнейшего развития.
Общий объем рекламного рынка России в 2025 году, по данным АКАР, достиг отметки в 981,6 млрд руб., что на 8,6% больше показателей предыдущего года.
В 2024 году рост инвестиций в рекламу оценивался в 24%: суммарный объем рынка тогда составлял 904 млрд руб.
По оценке АКАР, после сверхдинамичного 2024 года рекламный рынок в 2025-м резко замедлил темпы роста вслед за общей экономической динамикой. Региональный рекламный рынок России без учета Москвы при этом остался в положительной зоне: его объем превысил 125,4 млрд руб., что на 1% больше, чем годом ранее.
Официальная инфляция по итогам 2025 года, приведенная Росстатом, составила 5,6%. Дисконтирование результатов года даже на эту величину дает общий рост рынка в 2,7%.
Общий объём рекламного рынка России 2024–2025 гг.
|2025 г
|млрд ₽
|2024 г
|млрд ₽
Совокупные затраты на рекламу тридцати крупнейших российских рекламодателей в 2025 году достигли 338,8 млрд рублей без учета НДС, что на 19,5% превышает показатель 2024-го (283,4 млрд руб.).
В телевизионном сегменте их бюджеты выросли на 10,8% — до 151,7 млрд руб. против 136,8 млрд руб. годом ранее. Еще заметнее выросла доля интернет-рекламы: расходы здесь подскочили на 44,7%, составив 140,5 млрд рублей против 97,1 млрд в 2024 году. А вот наружная реклама потеряла 3,8%: вложения в нее среди топ-30 рекламодателей сократились от года к году с 39 млрд до 37,5 млрд рублей. Инвестиции в радийный рекламный сегмент также сократились от года к году на 14,8% — с 10 млрд до 8,5 млрд руб. При этом пресса единственная из традиционных медиа показала рост: инвестиции увеличились на 13,2% от года к году — с 454 млн до 514 млн рублей.
«Коммерсантъ», публикуя результаты Рейтинга, отмечает, что инвестиции в рекламу на классифайдах и в банках растут, несмотря на инфляцию.
|Место
|РЕКЛАМОДАТЕЛЬ
|ВСЕГО
|ТВ
|Интернет
|Наружка
|Радио
|Пресса
|#2025
|1
|СБЕР
|54 003
|17 070
|27 210
|7 866
|1 722
|134
|1
|2
|ВТБ
|28 248
|13 496
|10 233
|3 935
|539
|45
|3
|3
|ЯНДЕКС
|26 570
|11 398
|10 920
|3 434
|791
|27
|2
|4
|ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ
|20 302
|7 888
|9 669
|2 323
|417
|5
|4
|5
|Т-ТЕХНОЛОГИИ
|18 344
|9 413
|7 598
|504
|815
|15
|5
|6
|WILDBERRIES
|17 600
|7 488
|7 764
|2 193
|153
|1
|14
|7
|КЕХ ЕКОММЕРЦ
|16 648
|6 523
|7 882
|1 744
|489
|10
|7
|8
|АЛЬФА-БАНК
|16 271
|7 072
|6 345
|2 061
|780
|13
|6
|9
|X5 GROUP
|13 015
|4 897
|5 205
|2 183
|728
|3
|10
|10
|РОСТЕЛЕКОМ / T2
|11 714
|4 455
|4 136
|2 765
|341
|16
|8
|11
|МТС
|9 658
|4 266
|3 683
|1 244
|455
|9
|9
|12
|ТАНДЕР
|9 656
|5 073
|3 751
|694
|138
|1
|12
|13
|ВКУСНО - И ТОЧКА
|9 366
|5 468
|2 838
|1 023
|36
|1
|11
|14
|БИЛАЙН
|7 139
|3 885
|2 264
|766
|219
|5
|20
|15
|СОВКОМБАНК
|7 061
|3 725
|2 536
|647
|118
|36
|13
|16
|МЕГАФОН
|6 871
|4 461
|2 236
|135
|37
|2
|15
|17
|VK
|6 415
|3 230
|2 162
|889
|129
|5
|16
|18
|ОТИСИФАРМ
|6 316
|4 112
|2 095
|-
|104
|4
|17
|19
|ПСБ
|5 767
|2 655
|1 901
|912
|296
|3
|-
|20
|ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ
|5 586
|-
|5 586
|-
|-
|-
|27
|21
|МОСКОВСКАЯ БИРЖА
|4 565
|2 755
|1 517
|291
|-
|2
|-
|22
|СПОРТИВНЫЕ ЛОТЕРЕИ
|4 521
|2 847
|1 629
|10
|30
|5
|-
|23
|СПОРТМАСТЕР
|4 510
|1 759
|1 932
|756
|63
|0
|26
|24
|ПРОТЕК
|4 417
|2 512
|1 835
|31
|30
|9
|28
|25
|ЭВАЛАР
|4 412
|2 529
|1 795
|-
|65
|24
|-
|26
|WINLINE
|4 396
|3 301
|860
|223
|13
|0
|21
|27
|ФОНБЕТ
|4 217
|2 431
|859
|898
|20
|10
|18
|28
|АБИ ПРОДАКТ
|4 161
|2 667
|1 487
|7
|-
|-
|29
|29
|LAB INDUSTRIES
|3 795
|2 505
|1 281
|-
|10
|-
|-
|30
|ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР"
|3 270
|1 789
|1 341
|8
|3
|129
|-
|Расчёт на основании данных Mediascope, Admetrix, Digital Budget
Шестой год подряд первое место в рейтинге рекламодателей занимает крупнейший банк России — СБЕР. В 2025 году рост инвестиций в рекламу составил 10,9% — с 48,7 млрд руб. до 54 млрд руб.
Банк ВТБ занял второе место, переместившись с третьей позиции. Рекламный бюджет вырос на 40,6% — с 20 до 28,2 млрд руб.
ЯНДЕКС опустился со второго на третье место с бюджетом 26,5 млрд руб. (+30,2% к 2024-му).
Четвертый год подряд в топ-5 остается компания «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ» (Ozon) — рост на 11,2%, с 18,2 до 20,3 млрд руб.
Топ-5 замыкают «Т-ТЕХНОЛОГИИ» (Т-Банк, Росбанк и др.) с бюджетом 18,3 млрд руб. (+14,1%).
Топ-5 рекламодателей, млн руб. (без НДС) — 2024 vs 2025
Анализ рекламных бюджетов крупнейших игроков показывает несколько устойчивых тенденций.
Так, СБЕР заметно перераспределил расходы: значительно увеличив вложения в интернет-рекламу, он сократил их на телевидении и на наружных носителях.
ВТБ, в свою очередь, стал лидером среди топ-5 по общему росту рекламных затрат, направив основные средства на ТВ, почти вдвое нарастив расходы на наружную рекламу и одновременно урезав бюджет на радио.
ЯНДЕКС также существенно повысил суммарные рекламные расходы, но при этом сократил наружку на 19,4%, наращивая бюджеты на телевидении и в интернете.
Аналогично поступил и ОЗОН: сильно снизив затраты на наружную рекламу (OOH), он увеличил их на ТВ и в сети.
В итоге общий тренд очевиден: компании уменьшают бюджеты на наружку и активно наращивают размещение на телевидении и в интернете.
Структура расходов топ-5 рекламодателей, млн руб.
|ВСЕГО
|ТВ
|интернет
|ПРЕССА
|ООН
|РАДИО
|СБЕР
|2025
|48698
|23647
|14629
|108
|8670
|1644
|СБЕР
|2026
|54002
|17070
|27210
|134
|7866
|1722
|динамика
|10,9%
|-27,8%
|86,0%
|24,1%
|-9,3%
|4,7%
|ВТБ
|2025
|20098
|10293
|7108
|27
|1971
|698
|ВТБ
|2026
|28248
|13496
|10233
|45
|3935
|539
|динамика
|40,6%
|31,1%
|44,0%
|66,7%
|99,6%
|-22,8%
|ЯНДЕКС
|2025
|20412
|9560
|5806
|51
|4260
|735
|ЯНДЕКС
|2026
|26570
|11398
|10920
|27
|3434
|791
|динамика
|30,2%
|19,2%
|88,1%
|-47,1%
|-19,4%
|7,6%
|Интернет решения (ОЗОН)
|2025
|18257
|8025
|6538
|10
|3404
|280
|Интернет решения (ОЗОН)
|2026
|20302
|7888
|9669
|5
|2323
|417
|динамика
|11,2%
|-1,7%
|47,9%
|-50,0%
|-31,8%
|48,9%
|Т-ТЕХНОЛОГИИ
|2025
|16084
|7930
|6326
|28
|1094
|705
|Т-ТЕХНОЛОГИИ
|2026
|18345
|9413
|7598
|15
|504
|815
|динамика
|14,1%
|18,7%
|20,1%
|-46,4%
|-53,9%
|15,6%
Что касается расходов на рекламу в прессе, в совокупности по топ-30 рекламодателей бюджеты на печатные СМИ выросли на 13%, однако подавляющее большинство крупнейших компаний либо резко сократили такие затраты, либо отказались от них полностью. Причина общего роста рекламных бюджетов в прессе кроется в действиях небольшой группы компаний, которые годом ранее не вкладывались в прессу, двух основных рекламодателей и появлением новых участников рейтинга — особо крупные вложения в прессу сделала технологическая компания «Центр».
WILDBERRIES* совершил самый заметный рывок в рейтинге: с 14-го на 6-е место. Бюджет вырос с 7,2 до 17,5 млрд руб. — рост на 144,0%.
БИЛАЙН поднялся с 20-го на 14-е место, увеличив бюджет с 4,1 до 7,1 млрд руб. (+70,2%).
ПРОТЕК переместился с 28-го на 24-е место: рост с 3 до 4,4 млрд руб. (+46,2%).
СПОРТМАСТЕР поднялся с 26-го на 23-е место: рост с 3,2 до 4,5 млрд руб. (+39,3%).
МТС опустился с 9-го на 11-е место, сократив бюджет с 10,9 до 9,6 млрд руб. (-11,7%).
СОВКОМБАНК переместился с 13-го на 15-е место: снижение с 8,1 до 7 млрд руб. (-12,9%).
ФОНБЕТ опустился с 18-го на 27-е место: бюджет сократился с 5,4 до 4,2 млрд руб. (-21,9%).
Дебютантами рейтинга стали: ПСБ (19-е место, 5,7 млрд руб.), МОСКОВСКАЯ БИРЖА (21-е место, 4,5 млрд руб.), СПОРТИВНЫЕ ЛОТЕРЕИ (22-е место, 4,5 млрд руб.), ЭВАЛАР (25-е место, 4,4 млрд руб.), LAB INDUSTRIES (29-е место, 3,7 млрд руб.), ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТР» (30-е место, 3,2 млрд руб.).
Топ-30 покинули, ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС, САМОЛЕТ, КУПИШУЗ, БИННОФАРМ ГРУПП, НИЖФАРМ, ЧЕРКИЗОВО, МАТЕРИА МЕДИКА
* — в бюджет Wildberries за 2025 год зачтены 10% расходов на инвентарь Russ, что по данным Sostav отражает реальный объем сделанных инвестиций.
Согласно данным АКАР, объем сегмента видеорекламы (ТВ + «онлайн-видео») достиг по итогам 2025 года 312 млрд руб., что на 10% больше показателей предыдущего года.
Самым динамично растущим подсегментом внутри категорий «Видео» и «Цифровые носители» стал «онлайн-видео», чей прирост превысил 20%.
Совокупный бюджет топ-30 телерекламодателей увеличился на 10,8%, составив 151, 6 млн руб. Пятерка крупнейших лидеров рынка тратят на ТВ существенные доли своих бюджетов: СБЕР — 31,6%, Т-ТЕХНОЛОГИИ — 51,3%, ЯНДЕКС — 42,9%.
На фоне быстрого роста «онлайн-видео» рынок все чаще обсуждает российский рынок Smart TV сегодня не только потенциал видеоканалов, но и вопросы качества инвентаря и прозрачности измерений. В частности, в CTV-сегменте участники индустрии обращают внимание на риски невалидного трафика, необходимость верификации и более понятных правил оценки эффективности.
Крупнейшие рекламодатели на ТВ, млн руб. (без НДС) — 2024 vs 2025
|№
|РЕКЛАМОДАТЕЛЬ
|2025
|2024
|ДИНАМИКА
|1
|СБЕР
|17070
|23647
|-27,8%
|2
|ВТБ
|13496
|10293
|+31,1%
|3
|ЯНДЕКС
|11398
|9560
|+19,2%
|4
|Т-ТЕХНОЛОГИИ
|9413
|7930
|+18,7%
|5
|ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ
|7888
|8025
|-1,7%
СБЕР сократил инвестиции в ТВ-рекламу на 27,8% — с 23,6 до 17 млрд руб. ВТБ, напротив, нарастил ТВ-бюджет с 10,2 до 13,4 млрд руб. (+31,1%). ЯНДЕКС увеличил вложения в телевизионную рекламу на 19,2% — с 9,5 до 11,3 млрд руб.
По оценке АКАР, наибольшая доля объемов закупок в 2025 году приходилась на рекламу в интернет-сервисах — 510,1 млрд руб., что на 8,5% больше, чем в 2024 году.
Расходы топ-30 в диджитал-канале выросли на 44,7% — с 97,1 до 140,5 млрд руб. Главным драйвером выступило резкое увеличение интернет-бюджетов СБЕРА (+86,0%), ЯНДЕКСА (+88,1%) и WILDBERRIES (+156,2%).
Стабильная динамика роста инвестиций в интернет-рекламу обусловлена широкими возможностями персонализации и высокой измеримостью диджитал-инструментов.
Крупнейшие рекламодатели в интернете, млн руб. (без НДС) — 2024 vs 2025
|№
|РЕКЛАМОДАТЕЛЬ
|2025
|2024
|ДИНАМИКА
|1
|СБЕР
|27210
|14629
|+86,0%
|2
|ЯНДЕКС
|10920
|5806
|+88,1%
|3
|ВТБ
|10233
|7108
|+44,0%
|4
|ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ
|9669
|6538
|+47,9%
|5
|КЕХ ЕКОММЕРЦ
|7882
|5000
|+57,6%
Сбер впервые возглавил рейтинг в цифровом сегменте, выделив на онлайн-каналы 27,2 млн руб. за год — это на 86% больше, чем ранее. Примечательно, что в 2025 году интернет стал ключевым каналом для СБЕРА: его доля в общем бюджете достигла 50,4%.
Дополнительным драйвером диджитал-роста остается и мобайл, который все чаще становится центром омниканальной стратегии брендов, помогая лучше работать с данными, удержанием и персонализированными сценариями коммуникации. Как мобайл трансформирует омниканальные стратегии брендов.
По подсчетам АКАР, российский рынок наружной рекламы в 2025 году вырос на 19,3% по сравнению с 2024-м с 75,8 до 90,4 млрд руб. А общий объем сегмента Out of Home увеличился на 12% — до 109,1 млрд руб. Из них 69,8 млрд руб. пришлось на цифровые рекламоносители, показавшие рост на 28%, 20,6 млрд руб. — на классические рекламоносители, где было зафиксировано снижение на 24%, еще 15,0 млрд руб. — на транзитную рекламу (+23%), и 3,7 млрд руб. — на indoor-рекламу (+16%).
Затраты топ-30 на ООН снизились на 3,8% — с 39 030 до 37 542 млн руб. Лидером по вложениям в наружную рекламу остается СБЕР (7 866 млн руб., −9,3%).
Крупнейшие рекламодатели в ООН, млн руб. (без НДС) — 2024 vs 2025
|№
|РЕКЛАМОДАТЕЛЬ
|2025
|2024
|ДИНАМИКА
|1
|СБЕР
|7866
|8670
|-9,3%
|2
|ВТБ
|3935
|1971
|+99,6%
|3
|ЯНДЕКС
|3434
|4260
|-19,4%
|4
|РОСТЕЛЕКОМ / T2
|2765
|2248
|+23,0%
|5
|ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ
|2323
|3404
|-31,8%
ВТБ удвоил вложения в наружную рекламу — с 1,9 до 3 9 млрд руб. (+99,6%). РОСТЕЛЕКОМ/T2 нарастил присутствие в сегменте с 2,2 до 2,7 млрд руб. (+23,0%). ЯНДЕКС, напротив, сократил бюджет на ООН с 4,2 до 3,4 млрд руб. (-19,4%).
Рынок движется в сторону консолидации, экосистемных моделей закупки и более тесной связки классических и цифровых каналов, а рост цифрового инвентаря в OOH только усиливает эту тенденцию. Консолидация и экосистемность.
По данным АКАР, затраты на радиопродвижение в 2025 году достигли 23,8 млрд руб., что на 3,2% меньше, чем годом ранее. Общий аудиосегмент составил 24,6 млрд руб. и снизился на 4%, тогда как категория «диджитал-аудио» выросла на 3%, до 800 млн руб.
Расходы топ-30 рекламодателей на радио сократились на 14,8% — с 10 до 8,5 млрд руб. По вложениям в рекламу на радио вновь лидирует СБЕР (1 722 млн руб., +4,7%).
Тем не менее снижение бюджетов на радио не отменяет интереса рынка к аудиоформатам: радио, подкасты и голосовые платформы по-прежнему дают брендам доступ к контакту с аудиторией там, где экранные форматы не работают. Аудиомаркетинг новой эпохи.
Крупнейшие рекламодатели на радио, млн руб. (без НДС) — 2024 vs 2025
|№
|РЕКЛАМОДАТЕЛЬ
|2025
|2024
|ДИНАМИКА
|1
|СБЕР
|1722
|1644
|+4,7%
|2
|Т-ТЕХНОЛОГИИ
|815
|705
|+15,6%
|3
|ЯНДЕКС
|791
|735
|+7,6%
|4
|АЛЬФА-БАНК
|780
|668
|+16,8%
|5
|X5 GROUP
|728
|755
|-3,7%
По оценке АКАР, инвестиции в прессу в 2025 году составили 4,1 млрд руб., что на 12 % меньше, чем в 2024 году. В целом издательский бизнес составил 25,8 млрд руб. и снизился на 5%, при этом диджитал-сегмент внутри него достиг 21,7 млрд руб. и сократился на 3%.
Бюджеты на прессу у топ-30 выросли на 13,2% — с 454 до 514 млн руб. Ведущими рекламодателями в печати стали СБЕР, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТР», ВТБ, СОВКОМБАНК и ЯНДЕКС.
При том, что в печатную рекламу вкладывались 25 компаний из 30 отобранных лидеров, 11 компаний из списка участников рейтинга снизили расходы на этот вид медиа в сравнении с затратами годичной давности.Следовательно, 16 представителей топ-30 рекламодателей никак не стимулировали рынок прессы.
Однако даже на фоне снижения рынка печати сам канал не исчезает: он все чаще становится частью мультиплатформенной модели, где ценность создают не только охват, но и доверие, качество контакта и особый пользовательский опыт. Как печать выживает в эпоху Тик Тока.
Крупнейшие рекламодатели в прессе, млн руб. (без НДС) — 2024 vs 2025
|№
|РЕКЛАМОДАТЕЛЬ
|2025
|2024
|ДИНАМИКА
|1
|СБЕР
|134
|108
|+24,1%
|2
|ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТР»
|129
|—
|дебют
|3
|ВТБ
|45
|27
|+66,7%
|4
|СОВКОМБАНК
|36
|—
|+16,1%
|5
|ЯНДЕКС
|27
|51
|-47,1%
«Фонбет», который в 2024 году нарастил рекламный вес на 82%, в 2025-м сократил расходы на 21,9%, фактически вернувшись к уровням 2023 года. Трансляционный проект компании, «Фонбет ТВ», урезал бюджеты на 70%. «Лига ставок» снизила расходы на 36%, а БК «Олимп» сократила бюджеты почти на порядок. Одной из возможных причин такого снижения стало усиление давления на рынок: в конце 2025 года в отрасли обсуждали рост обязательных выплат после введения 7%-ного налога с GGR и 25%-ного налога на прибыль, а также дополнительные издержки, связанные с самозапретом, комиссиями и изменением порядка транзакций. По оценкам, на которые ссылается Sports.ru, совокупные выплаты букмекеров могут превысить 40 млрд рублей, а рынок — потерять около 30% аудитории, что делает сокращение маркетинговых бюджетов логичным способом оптимизации расходов.
Оценка производилась на основе данных исследовательской компании Mediascope по общим объемам рекламы, размещенной в локальном, тематическом и национальном эфирах, включая спонсорские заставки и интеграции, а также по результатам опроса медиаагентств.
За основу расчета медийной рекламы взяты данные офлайн-биллингов рекламодателей и результаты опроса агентств. Для оценки бюджетов перформанс-рекламы использовались данные компании Digital Budget. В расчет включены только затраты на покупку рекламы во внешних диджитал-каналах.
При расчете использовались данные Mediascope по общим объемам рекламы, размещенным в печатной прессе. В оценке бюджетов учитывались национальное и локальное размещения с учетом средней скидки.
Оценка производилась на основе данных Admetrix (50 городов, Москва и Московская область) и опроса медиаагентств, проведенного Sostav.
Бюджет размещения на радио оценивался по отдельным радиостанциям и городам на основе данных Mediascope и опроса медиаагентств, проведенного Sostav. При расчете учитывались сезонные коэффициенты.