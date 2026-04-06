Основные медиаканалы

ТВ

Согласно данным АКАР, объем сегмента видеорекламы (ТВ + «онлайн-видео») достиг по итогам 2025 года 312 млрд руб., что на 10% больше показателей предыдущего года.

Самым динамично растущим подсегментом внутри категорий «Видео» и «Цифровые носители» стал «онлайн-видео», чей прирост превысил 20%.

Совокупный бюджет топ-30 телерекламодателей увеличился на 10,8%, составив 151, 6 млн руб. Пятерка крупнейших лидеров рынка тратят на ТВ существенные доли своих бюджетов: СБЕР — 31,6%, Т-ТЕХНОЛОГИИ — 51,3%, ЯНДЕКС — 42,9%.

На фоне быстрого роста «онлайн-видео» рынок все чаще обсуждает российский рынок Smart TV сегодня не только потенциал видеоканалов, но и вопросы качества инвентаря и прозрачности измерений. В частности, в CTV-сегменте участники индустрии обращают внимание на риски невалидного трафика, необходимость верификации и более понятных правил оценки эффективности.

Крупнейшие рекламодатели на ТВ, млн руб. (без НДС) — 2024 vs 2025

№ РЕКЛАМОДАТЕЛЬ 2025 2024 ДИНАМИКА 1 СБЕР 17070 23647 -27,8% 2 ВТБ 13496 10293 +31,1% 3 ЯНДЕКС 11398 9560 +19,2% 4 Т-ТЕХНОЛОГИИ 9413 7930 +18,7% 5 ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ 7888 8025 -1,7%

Расчет на основании данных Mediascope

СБЕР сократил инвестиции в ТВ-рекламу на 27,8% — с 23,6 до 17 млрд руб. ВТБ, напротив, нарастил ТВ-бюджет с 10,2 до 13,4 млрд руб. (+31,1%). ЯНДЕКС увеличил вложения в телевизионную рекламу на 19,2% — с 9,5 до 11,3 млрд руб.

Интернет

По оценке АКАР, наибольшая доля объемов закупок в 2025 году приходилась на рекламу в интернет-сервисах — 510,1 млрд руб., что на 8,5% больше, чем в 2024 году.

Расходы топ-30 в диджитал-канале выросли на 44,7% — с 97,1 до 140,5 млрд руб. Главным драйвером выступило резкое увеличение интернет-бюджетов СБЕРА (+86,0%), ЯНДЕКСА (+88,1%) и WILDBERRIES (+156,2%).

Стабильная динамика роста инвестиций в интернет-рекламу обусловлена широкими возможностями персонализации и высокой измеримостью диджитал-инструментов.

Крупнейшие рекламодатели в интернете, млн руб. (без НДС) — 2024 vs 2025

№ РЕКЛАМОДАТЕЛЬ 2025 2024 ДИНАМИКА 1 СБЕР 27210 14629 +86,0% 2 ЯНДЕКС 10920 5806 +88,1% 3 ВТБ 10233 7108 +44,0% 4 ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ 9669 6538 +47,9% 5 КЕХ ЕКОММЕРЦ 7882 5000 +57,6%

Сбер впервые возглавил рейтинг в цифровом сегменте, выделив на онлайн-каналы 27,2 млн руб. за год — это на 86% больше, чем ранее. Примечательно, что в 2025 году интернет стал ключевым каналом для СБЕРА: его доля в общем бюджете достигла 50,4%.

Дополнительным драйвером диджитал-роста остается и мобайл, который все чаще становится центром омниканальной стратегии брендов, помогая лучше работать с данными, удержанием и персонализированными сценариями коммуникации.

Наружная реклама

По подсчетам АКАР, российский рынок наружной рекламы в 2025 году вырос на 19,3% по сравнению с 2024-м с 75,8 до 90,4 млрд руб. А общий объем сегмента Out of Home увеличился на 12% — до 109,1 млрд руб. Из них 69,8 млрд руб. пришлось на цифровые рекламоносители, показавшие рост на 28%, 20,6 млрд руб. — на классические рекламоносители, где было зафиксировано снижение на 24%, еще 15,0 млрд руб. — на транзитную рекламу (+23%), и 3,7 млрд руб. — на indoor-рекламу (+16%).

Затраты топ-30 на ООН снизились на 3,8% — с 39 030 до 37 542 млн руб. Лидером по вложениям в наружную рекламу остается СБЕР (7 866 млн руб., −9,3%).

Крупнейшие рекламодатели в ООН, млн руб. (без НДС) — 2024 vs 2025

№ РЕКЛАМОДАТЕЛЬ 2025 2024 ДИНАМИКА 1 СБЕР 7866 8670 -9,3% 2 ВТБ 3935 1971 +99,6% 3 ЯНДЕКС 3434 4260 -19,4% 4 РОСТЕЛЕКОМ / T2 2765 2248 +23,0% 5 ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ 2323 3404 -31,8%

Admetrix Расчёт на основании данных Mediascope

ВТБ удвоил вложения в наружную рекламу — с 1,9 до 3 9 млрд руб. (+99,6%). РОСТЕЛЕКОМ/T2 нарастил присутствие в сегменте с 2,2 до 2,7 млрд руб. (+23,0%). ЯНДЕКС, напротив, сократил бюджет на ООН с 4,2 до 3,4 млрд руб. (-19,4%).

Рынок движется в сторону консолидации, экосистемных моделей закупки и более тесной связки классических и цифровых каналов, а рост цифрового инвентаря в OOH только усиливает эту тенденцию.

Радио

По данным АКАР, затраты на радиопродвижение в 2025 году достигли 23,8 млрд руб., что на 3,2% меньше, чем годом ранее. Общий аудиосегмент составил 24,6 млрд руб. и снизился на 4%, тогда как категория «диджитал-аудио» выросла на 3%, до 800 млн руб.

Расходы топ-30 рекламодателей на радио сократились на 14,8% — с 10 до 8,5 млрд руб. По вложениям в рекламу на радио вновь лидирует СБЕР (1 722 млн руб., +4,7%).

Тем не менее снижение бюджетов на радио не отменяет интереса рынка к аудиоформатам: радио, подкасты и голосовые платформы по-прежнему дают брендам доступ к контакту с аудиторией там, где экранные форматы не работают.

Крупнейшие рекламодатели на радио, млн руб. (без НДС) — 2024 vs 2025

№ РЕКЛАМОДАТЕЛЬ 2025 2024 ДИНАМИКА 1 СБЕР 1722 1644 +4,7% 2 Т-ТЕХНОЛОГИИ 815 705 +15,6% 3 ЯНДЕКС 791 735 +7,6% 4 АЛЬФА-БАНК 780 668 +16,8% 5 X5 GROUP 728 755 -3,7%

Расчёт на основании данных Mediascope

Пресса

По оценке АКАР, инвестиции в прессу в 2025 году составили 4,1 млрд руб., что на 12 % меньше, чем в 2024 году. В целом издательский бизнес составил 25,8 млрд руб. и снизился на 5%, при этом диджитал-сегмент внутри него достиг 21,7 млрд руб. и сократился на 3%.

Бюджеты на прессу у топ-30 выросли на 13,2% — с 454 до 514 млн руб. Ведущими рекламодателями в печати стали СБЕР, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТР», ВТБ, СОВКОМБАНК и ЯНДЕКС.

При том, что в печатную рекламу вкладывались 25 компаний из 30 отобранных лидеров, 11 компаний из списка участников рейтинга снизили расходы на этот вид медиа в сравнении с затратами годичной давности.Следовательно, 16 представителей топ-30 рекламодателей никак не стимулировали рынок прессы.

Однако даже на фоне снижения рынка печати сам канал не исчезает: он все чаще становится частью мультиплатформенной модели, где ценность создают не только охват, но и доверие, качество контакта и особый пользовательский опыт.

Крупнейшие рекламодатели в прессе, млн руб. (без НДС) — 2024 vs 2025

№ РЕКЛАМОДАТЕЛЬ 2025 2024 ДИНАМИКА 1 СБЕР 134 108 +24,1% 2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТР» 129 — дебют 3 ВТБ 45 27 +66,7% 4 СОВКОМБАНК 36 — +16,1% 5 ЯНДЕКС 27 51 -47,1%

Расчёт на основании данных Mediascope

Ощутимо упали расходы букмекеров

«Фонбет», который в 2024 году нарастил рекламный вес на 82%, в 2025-м сократил расходы на 21,9%, фактически вернувшись к уровням 2023 года. Трансляционный проект компании, «Фонбет ТВ», урезал бюджеты на 70%. «Лига ставок» снизила расходы на 36%, а БК «Олимп» сократила бюджеты почти на порядок. Одной из возможных причин такого снижения стало усиление давления на рынок: в конце 2025 года в отрасли обсуждали рост обязательных выплат после введения 7%-ного налога с GGR и 25%-ного налога на прибыль, а также дополнительные издержки, связанные с самозапретом, комиссиями и изменением порядка транзакций. По оценкам, на которые ссылается Sports.ru, совокупные выплаты букмекеров могут превысить 40 млрд рублей, а рынок — потерять около 30% аудитории, что делает сокращение маркетинговых бюджетов логичным способом оптимизации расходов.