T2 представил рекламный ролик о новом тарифе «Хватит!»

Мобильный оператор T2 запустил первый тарифный продукт после проведения ребрендинга. Компания приурочила тариф «Хватит!» к новогодним каникулам и включила в него безлимитный интернет в праздники и выходные, 35 Гб интернет-трафика в будние дни, безлимитные звонки на Т2, а также 200 минут для звонков на мобильные номера других операторов России. В новом рекламном ролике T2 обыграл провокационное название тарифа.

Компании было важно громко заявить о продукте, сохранив смелый характер коммуникации и отобразив новый уровень «Других правил». Тариф получил нестандартное название «Хватит!», отвечающее его сути. Он ориентирован на тех, кто ведёт активный образ жизни и для кого выходные и праздничные дни — повод получить новые впечатления.

В рекламном ролике команда Босса заявляет, что теперь интернета хватит на всё и всем: тем, кто стримит, смотрит любимые фильмы и не представляет отдыха без смартфона.

Егор Бормусов, директор по маркетингу T2: Сегодня мы запустили первый тариф после масштабного ребрендинга. Для нас было важно не только разработать яркий WOW-продукт, но и громко заявить о нём. Предновогодний период был выбран не просто так. Для клиентов это время наибольших денежных затрат на подготовку к празднику. Наш тариф — способ получить выгоду и стабильность во время предновогодней суеты. Мы хотим, чтобы абоненты могли активно проводить свободное время, не переживая о том, что их трафик закончится в самый неподходящий момент. Этот месседж мы донесли дерзким и говорящим названием «Хватит!». Оно призывает перестать беспокоиться о количестве трафика, ведь интернета нового тарифа будет достаточно на всё. Как и прежде, Т2 решила играть по другим правилам. При разработке материалов для рекламной кампании в поддержку тарифа мы даже отошли от нашего брендбука, чтобы в уникальном шрифте отобразить бунтарский дух нового предложения.

Состав творческой группы

T2

Директор по маркетингу: Егор Бормусов

Директор по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям: Елена Семёнова

Креативный директор: Вячеслав Федутик

Руководитель направления маркетинговых коммуникаций: Дарья Тарасова

Старший менеджер по маркетинговым коммуникациям: Мария Сагадеева

Старший специалист по маркетинговым коммуникациям: Елена Федулаева

McCann (креативное агентство)

DuckSoup (продакшен)