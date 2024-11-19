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19.11.2024 в 15:20

«Черная пятница» как день сурка

«Купер» подготовил ТВ-рекламу, основываясь на классическом киносюжете

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В продолжение «Черной пятницы» и осенних распродаж «Купер» запустил ТВ-рекламу и поддержку в OOH, indoor и диджитал-каналах. Обо всех подробностях сервис рассказал редакции Sostav.

В основе концепции ТВ-ролика — аллюзия на знакомый многим фильм: один день сменяет другой и бесконечно повторяется с небольшими отличиями. И, конечно, начинается с будильника и смены даты в календаре.

Подобная история происходит и с главной героиней ролика. Она живет в быстром ритме мегаполиса: работа, дела, встречи. Но ее дни становятся легче благодаря «Куперу», который помогает с покупками. Каждое его появление в кадре подчеркивает значимость этих деталей в ее повседневной жизни.

Повторяющийся речитатив — «Каждый день супер со скидкой "Купер". Везет твой заказ. И еще раз» — и бодрое музыкальное сопровождение передают быстрый, цикличный темп жизни и легкое и радостное настроение.

Валерия Долгова, директор по стратегическому и бренд-маркетингу «Купера»:

Мы продолжаем формировать знание о «Купере», поддерживать коммуникационную платформу «твой человек по покупкам». Эмоциональность и близость к пользователям — часть нашего обновленного ДНК. Поэтому и наш новый ролик основан на знакомым многим сюжете, полон динамики и приятных эмоций. Изменение позиционирования и формирование имиджа сервиса с человеческим лицом уже дает отличные результаты — после ребрендинга мы не только восстановили уровень знания бренда до доребрендинговых значений, но и превысили его.

Состав творческой группы

«Купер» (клиент)

Директор по маркетингу: Ольга Макарова

Директор по стратегическому и бренд маркетингу: Валерия Долгова

Руководитель отдела рекламных коммуникаций: Кирилл Кутырёв

Арт-директор: Елена Грибкова

Руководитель направления коммуникационного дизайна: Евгения Кузнецова

Креатор: Иван Макаров


Action (продакшн)

Slava (агентство)

Черная пятница ТВ-реклама Action купер
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