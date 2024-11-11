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11.11.2024 в 16:20

«Яндекс Браузер» защитил пользователей от «кусачих» цен

Сервис запустил рекламную кампанию в честь новых опций

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Креативная студия «Яндекса» 7.47 создала серию рекламных роликов, которые рассказывают о новых функциях «Яндекс Браузера».

Теперь пользователи могут находить подходящие промокоды, получать кешбэк в рублях и оплачивать покупки равными частями в «Сплите».

Чтобы показать преимущества нововведений, креаторы поместили героев кампании в фантастический мир, где они пытаются справиться с «неподъемными» в виде гор и «кусачими» ценами в джунглях, а на помощь им приходит «Яндекс Браузер».

Состав творческой группы

«Яндекс Браузер» (клиент)

Директор по маркетингу: Александр Мальцев
Бренд-директор: Дмитрий Глухов

Креативная студия «Яндекса» 7.47

Креативный директор: Александра Новохацкая
Старший продюсер: Инна Омельченко
Продюсер: Ольга Денисова
Старший арт-директор: Николай Никитин
Копирайтер: Валентина Экимян

Fetish Film (продакшн)

Режиссер: Илья Черепица
Старший продюсер: Александра Галиус

Яндекс.Браузер рекламная кампания
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