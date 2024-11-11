«Яндекс Браузер» защитил пользователей от «кусачих» цен

Креативная студия «Яндекса» 7.47 создала серию рекламных роликов, которые рассказывают о новых функциях «Яндекс Браузера».

Теперь пользователи могут находить подходящие промокоды, получать кешбэк в рублях и оплачивать покупки равными частями в «Сплите».

Чтобы показать преимущества нововведений, креаторы поместили героев кампании в фантастический мир, где они пытаются справиться с «неподъемными» в виде гор и «кусачими» ценами в джунглях, а на помощь им приходит «Яндекс Браузер».

Состав творческой группы

«Яндекс Браузер» (клиент)

Директор по маркетингу: Александр Мальцев

Бренд-директор: Дмитрий Глухов

Креативная студия «Яндекса» 7.47

Креативный директор: Александра Новохацкая

Старший продюсер: Инна Омельченко

Продюсер: Ольга Денисова

Старший арт-директор: Николай Никитин

Копирайтер: Валентина Экимян

Fetish Film (продакшн)

Режиссер: Илья Черепица

Старший продюсер: Александра Галиус