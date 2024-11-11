«Яндекс Браузер» защитил пользователей от «кусачих» цен

Креативная студия «Яндекса» 7.47 создала серию рекламных роликов, которые рассказывают о новых функциях «Яндекс Браузера».
Теперь пользователи могут находить подходящие промокоды, получать кешбэк в рублях и оплачивать покупки равными частями в «Сплите».
Чтобы показать преимущества нововведений, креаторы поместили героев кампании в фантастический мир, где они пытаются справиться с «неподъемными» в виде гор и «кусачими» ценами в джунглях, а на помощь им приходит «Яндекс Браузер».
Состав творческой группы
«Яндекс Браузер» (клиент)
Директор по маркетингу: Александр Мальцев
Бренд-директор: Дмитрий Глухов
Креативная студия «Яндекса» 7.47
Креативный директор: Александра Новохацкая
Старший продюсер: Инна Омельченко
Продюсер: Ольга Денисова
Старший арт-директор: Николай Никитин
Копирайтер: Валентина Экимян
Fetish Film (продакшн)
Режиссер: Илья Черепица
Старший продюсер: Александра Галиус