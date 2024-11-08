Режиссер и актер Федор Бондарчук стал лицом новой рекламной кампании «VK Видео». Она называется «Смотри, как удобно в VK Видео» и подчеркивает, что контент можно смотреть на разных платформах, в том числе в отдельном приложении сервиса.
В новом ролике Федор Бондарчук отвечает на вопрос, почему смотрит контент именно в «VK Видео» — из-за удобства приложения. Его можно установить на различные устройства: телефон, планшет или Smart TV.
Большая федеральная рекламная кампания пройдет с 4 ноября по 1 декабря и будет представлена в виде 15-секундного ролика на ТВ и в интернете, онлайн-баннерах.
Рекламу также можно будет встретить на медиафасадах, билбордах, остановках, в метро и аэропорту.
Вера Лапина, директор департамента маркетинга «VK Видео»:
Федор Бондарчук обладает доверием широкой аудитории и может доступно рассказать о преимуществах нашего приложения. Те, кто привык к комфортному просмотру видео, обнаружат, что функции, за которые когда-то приходилось платить, в отдельном приложении «VK Видео» доступны бесплатно. Здесь не придется себе ни в чем отказывать.