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08.11.2024 в 16:40

Федор Бондарчук стал лицом новой рекламной кампании «VK Видео»

В ролике режиссер рассказал, почему выбрал этот сервис

Режиссер и актер Федор Бондарчук стал лицом новой рекламной кампании «VK Видео». Она называется «Смотри, как удобно в VK Видео» и подчеркивает, что контент можно смотреть на разных платформах, в том числе в отдельном приложении сервиса.

В новом ролике Федор Бондарчук отвечает на вопрос, почему смотрит контент именно в «VK Видео» — из-за удобства приложения. Его можно установить на различные устройства: телефон, планшет или Smart TV.

Большая федеральная рекламная кампания пройдет с 4 ноября по 1 декабря и будет представлена в виде 15-секундного ролика на ТВ и в интернете, онлайн-баннерах.

Рекламу также можно будет встретить на медиафасадах, билбордах, остановках, в метро и аэропорту.

Вера Лапина, директор департамента маркетинга «VK Видео»:

Федор Бондарчук обладает доверием широкой аудитории и может доступно рассказать о преимуществах нашего приложения. Те, кто привык к комфортному просмотру видео, обнаружат, что функции, за которые когда-то приходилось платить, в отдельном приложении «VK Видео» доступны бесплатно. Здесь не придется себе ни в чем отказывать.

Федор Бондарчук VK видео
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