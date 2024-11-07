«Никаких танцев на льду»: Алина Загитова спела в клипе Ikon Tyres

Ikon Tyres — бренд шин, который унаследовал технологии и финское качество у ушедшего из России Nokian Tyres. Сейчас перед брендом стоит задача донести до потребителя сообщение: «шины Ikon Tyres цепляют как раньше». И сделать это максимально эффектным и запоминающимся образом. Поэтому помимо стандартных каналов коммуникации Ikon Tyres использует и креативные спецпроекты.



Бренд-команда Ikon Tyres пришла в агентство GREAT с бескомпромиссным слоганом «Никаких танцев на льду» и с идеей привлечь к съемкам в коммуникации известную олимпийскую чемпионку по фигурном катанию Алину Загитову.

Идеальное сочетание слогана и селебрити нужно было усилить яркой идеей ролика. «Что может быть круче, чем стильный трек и клип?», — подумала команда. И решила, что круче будет, если Алина Загитова исполнит в клипе не только произвольную программу по фигурном катанию, но и песню.

Чемпионка смело согласилась попробовать себя в роли певицы. И не менее смело вела себя на съемках клипа, демонстрируя сложные элементы на льду в паре с автомобилем, который был оснащен премиальными шинами Ikon Autograph Ice 9 SUV.

Сложностью же для креативной команды было соблюсти идеальный баланс между яркостью клипа и донесением продуктового сообщения. Трек был написан именно так, чтобы он имел потенциал хита, и при этом в его тексте было все, о чем хочет сказать бренд. А в визуале ролика помимо крутых динамичных приемов было достаточно уместного брендинга.

Еще в процессе продакшена про клип Ikon Tyres начали говорить, благодаря контенту, который Алина Загитова выкладывала в социальные сети. Например, видео, где она, выполняя сложный элемент, падает в опасной близости от автомобиля, даже разошелся в СМИ с «громким» заголовком.

В результате получился яркий ролик, в котором удалось объединить сразу несколько важных элементов: сильное присутствие бренда, динамичный визуал, запоминающийся трек и вирусный потенциал за счет селебрити и его новой неожиданной роли.

Бренд получил сильную рекламную коммуникацию, олимпийская чемпионка — интересный новый опыт, а зрители — возможность увидеть любимую спортсменку в новом амплуа.

Команда GREAT: Этот проект доставил команде большое удовольствие. Было интересно писать трек. Интересно снимать клип. Интересно узнать ответ — согласится ли Алина на наше предложение самой спеть песню. И хотя в процессе продакшена мы слушали хит «Никаких танцев на льду» много сотен раз, он нас самих до сих пор цепляет как раньше.

Александра Мельник, бренд-менеджер Ikon Tyres: Бренд Ikon Tyres ярко заявляет о себе, продолжая применять инновационный подход не только в разработке и производстве шин, но и в маркетинге: впервые в истории бренда мы создали видеоролик по художественному сценарию. Клип с Алиной Загитовой — это именно то, что нужно. Благодаря стильному и крутому треку люди не просто услышат, что с Ikon Tyres без танцев на льду, но будут эту фразу еще и напевать. Такого баланса между яркой формой и ролью бренда всегда сложно достичь. Но нам это удалось.

Ранее Sostav писал еще об одной рекламе Ikon Tyres с участием Алины Загитовой.



Состав творческой группы

Ikon Tyres (клиент)

Бренд-менеджер: Александра Мельник

Руководитель направления «Брендинг и реклама»: Анна Мироновская

GREAT (агентство)

Chepko + Heaven (продакшен)



Режиссер: Георгий Губко

Генеральный продюсер: Татьяна Чепко

Оператор: Владимир Ушаков

Исполнительный продюсер: Анастасия Ширшова

Художник-постановщик: Денис Егоров