Шины на невидимой машине: «Авито» и Showrunners сняли ролик без всего лишнего

В октябре «Авито Авто» запустил рекламную кампанию для автомобилистов. Ее главная задача — рассказать про персонализированный выбор зимних шин к предстоящему сезону: на платформе можно купить не только автомобили, но и зимние шины для них.

Старший менеджер по маркетингу продукта в категории «Запчасти и Автосервисы» «Авито» Виктор Зикратов: В октябре традиционно высокий спрос на зимние шины. В разгар сезона количество рекламных сообщений, направленных на автолюбителей, кратно увеличивается, поэтому перед нами стояло две задачи. Во-первых, отстроиться от всего потока с помощью нестандартного креативного решения и, во-вторых, донести простую мысль о том, что на «Авито» есть зимние шины для каждого.

Главными героями ролика стали шины — а вот автомобили, которые обычно красуются в рекламе автомобильных брендов, отошли на задний план и стали невидимыми. По задумке авторов это решение иллюстрирует то, как важно выбрать правильные шины: когда речь идет о поиске подходящих покрышек, все остальное играет второстепенную роль. Подготовкой видео занимались команда агентства Showrunners и продакшн Бюро «Рабочее название».

События в ролике разворачиваются зимой: герой пересекает границу лета с зимой, понимая, что пора купить зимние шины на «Авито».

Команда хотела сделать этот мир, живущий по своим правилам, максимально живым и реальным — для этого были построены специальные самоходные платформы, выставляющие шины в лучшем виде. Зиму пришлось снимать на улице в августе, поэтому нужного эффекта добились совмещением декораций и CG.

Старший менеджер по маркетинговым коммуникациям и бренду в «Авито» Ольга Дуюнова: В категории запчастей и так слишком много стандартной рекламы — пора пробовать что-то более оригинальное и смелое. Мы выбрали идею Showrunners, чтобы выбиться из клаттера в высокий сезон — потому что мы верим, что именно такой креатив поможет нам донести наше сообщение наиболее эффективно.

Состав креативной группы

«Авито» (клиент):

Руководитель по маркетинговым коммуникациям: Андрей Литвинов

Старший менеджер по маркетинговым коммуникациям и бренду: Ольга Дуюнова

Руководитель потребительского маркетинга категории Запчасти: Светлана Миловидина

Старший менеджер по маркетингу продукта категории Запчасти: Виктор Зикратов

Showrunners (агентство):

Креативный директор: Инна Лескова

Креативный Group Head: Андрей Артюшин

Старший арт-директор: Денис Липа

Директор по работе с клиентами: Мария Керенцева

Аккаунт-менеджер: Ульяна Крупа

Бюро «Рабочее Название» (продакшн):

Генеральный продюсер: Игорь Сайфуллин

Продюсер: Василиса Сырник

Ассистент продюсера: Илья Синельников

Режиссер: Владимир Ваулин

Оператор-постановщик: Марк Миллер

Художник-постановщик: Вася Иванов

Второй режиссер: Николай Конев

Кастинг: Женя Савельева

Стилист: Ирина Белоус

Мейкап: Люся Шишкова

Продюсер пост-продакшн: Анна Писчасова

Режиссер монтажа: Айк Варданян

Монтаж: Максим Бойко

Цветокоррекция: Виктор Могилат

Диктор: Илья Исаев

Бэкстейдж: Варвара Сидоренко