Шины на невидимой машине: «Авито» и Showrunners сняли ролик без всего лишнего

В октябре «Авито Авто» запустил рекламную кампанию для автомобилистов. Ее главная задача — рассказать про персонализированный выбор зимних шин к предстоящему сезону: на платформе можно купить не только автомобили, но и зимние шины для них.
Старший менеджер по маркетингу продукта в категории «Запчасти и Автосервисы» «Авито» Виктор Зикратов:
В октябре традиционно высокий спрос на зимние шины. В разгар сезона количество рекламных сообщений, направленных на автолюбителей, кратно увеличивается, поэтому перед нами стояло две задачи. Во-первых, отстроиться от всего потока с помощью нестандартного креативного решения и, во-вторых, донести простую мысль о том, что на «Авито» есть зимние шины для каждого.
Главными героями ролика стали шины — а вот автомобили, которые обычно красуются в рекламе автомобильных брендов, отошли на задний план и стали невидимыми. По задумке авторов это решение иллюстрирует то, как важно выбрать правильные шины: когда речь идет о поиске подходящих покрышек, все остальное играет второстепенную роль. Подготовкой видео занимались команда агентства Showrunners и продакшн Бюро «Рабочее название».
События в ролике разворачиваются зимой: герой пересекает границу лета с зимой, понимая, что пора купить зимние шины на «Авито».
Команда хотела сделать этот мир, живущий по своим правилам, максимально живым и реальным — для этого были построены специальные самоходные платформы, выставляющие шины в лучшем виде. Зиму пришлось снимать на улице в августе, поэтому нужного эффекта добились совмещением декораций и CG.
Старший менеджер по маркетинговым коммуникациям и бренду в «Авито» Ольга Дуюнова:
В категории запчастей и так слишком много стандартной рекламы — пора пробовать что-то более оригинальное и смелое. Мы выбрали идею Showrunners, чтобы выбиться из клаттера в высокий сезон — потому что мы верим, что именно такой креатив поможет нам донести наше сообщение наиболее эффективно.
Состав креативной группы
«Авито» (клиент):
Руководитель по маркетинговым коммуникациям: Андрей Литвинов
Старший менеджер по маркетинговым коммуникациям и бренду: Ольга Дуюнова
Руководитель потребительского маркетинга категории Запчасти: Светлана Миловидина
Старший менеджер по маркетингу продукта категории Запчасти: Виктор Зикратов
Showrunners (агентство):
Креативный директор: Инна Лескова
Креативный Group Head: Андрей Артюшин
Старший арт-директор: Денис Липа
Директор по работе с клиентами: Мария Керенцева
Аккаунт-менеджер: Ульяна Крупа
Бюро «Рабочее Название» (продакшн):
Генеральный продюсер: Игорь Сайфуллин
Продюсер: Василиса Сырник
Ассистент продюсера: Илья Синельников
Режиссер: Владимир Ваулин
Оператор-постановщик: Марк Миллер
Художник-постановщик: Вася Иванов
Второй режиссер: Николай Конев
Кастинг: Женя Савельева
Стилист: Ирина Белоус
Мейкап: Люся Шишкова
Продюсер пост-продакшн: Анна Писчасова
Режиссер монтажа: Айк Варданян
Монтаж: Максим Бойко
Цветокоррекция: Виктор Могилат
Диктор: Илья Исаев
Бэкстейдж: Варвара Сидоренко