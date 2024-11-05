Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.11.2024 в 17:40

Шины на невидимой машине: «Авито» и Showrunners сняли ролик без всего лишнего

Яркая реклама обратит внимание на бренд во время высокого спроса на шины

6

В октябре «Авито Авто» запустил рекламную кампанию для автомобилистов. Ее главная задача — рассказать про персонализированный выбор зимних шин к предстоящему сезону: на платформе можно купить не только автомобили, но и зимние шины для них.

Старший менеджер по маркетингу продукта в категории «Запчасти и Автосервисы» «Авито» Виктор Зикратов:

В октябре традиционно высокий спрос на зимние шины. В разгар сезона количество рекламных сообщений, направленных на автолюбителей, кратно увеличивается, поэтому перед нами стояло две задачи. Во-первых, отстроиться от всего потока с помощью нестандартного креативного решения и, во-вторых, донести простую мысль о том, что на «Авито» есть зимние шины для каждого.

Главными героями ролика стали шины — а вот автомобили, которые обычно красуются в рекламе автомобильных брендов, отошли на задний план и стали невидимыми. По задумке авторов это решение иллюстрирует то, как важно выбрать правильные шины: когда речь идет о поиске подходящих покрышек, все остальное играет второстепенную роль. Подготовкой видео занимались команда агентства Showrunners и продакшн Бюро «Рабочее название».

События в ролике разворачиваются зимой: герой пересекает границу лета с зимой, понимая, что пора купить зимние шины на «Авито».

Команда хотела сделать этот мир, живущий по своим правилам, максимально живым и реальным — для этого были построены специальные самоходные платформы, выставляющие шины в лучшем виде. Зиму пришлось снимать на улице в августе, поэтому нужного эффекта добились совмещением декораций и CG.

Старший менеджер по маркетинговым коммуникациям и бренду в «Авито» Ольга Дуюнова:

В категории запчастей и так слишком много стандартной рекламы — пора пробовать что-то более оригинальное и смелое. Мы выбрали идею Showrunners, чтобы выбиться из клаттера в высокий сезон — потому что мы верим, что именно такой креатив поможет нам донести наше сообщение наиболее эффективно.

Состав креативной группы

«Авито» (клиент):
Руководитель по маркетинговым коммуникациям: Андрей Литвинов
Старший менеджер по маркетинговым коммуникациям и бренду: Ольга Дуюнова
Руководитель потребительского маркетинга категории Запчасти: Светлана Миловидина
Старший менеджер по маркетингу продукта категории Запчасти: Виктор Зикратов

Showrunners (агентство):
Креативный директор: Инна Лескова
Креативный Group Head: Андрей Артюшин
Старший арт-директор: Денис Липа
Директор по работе с клиентами: Мария Керенцева
Аккаунт-менеджер: Ульяна Крупа

Бюро «Рабочее Название» (продакшн):
Генеральный продюсер: Игорь Сайфуллин
Продюсер: Василиса Сырник
Ассистент продюсера: Илья Синельников
Режиссер: Владимир Ваулин
Оператор-постановщик: Марк Миллер
Художник-постановщик: Вася Иванов
Второй режиссер: Николай Конев
Кастинг: Женя Савельева
Стилист: Ирина Белоус
Мейкап: Люся Шишкова
Продюсер пост-продакшн: Анна Писчасова
Режиссер монтажа: Айк Варданян
Монтаж: Максим Бойко
Цветокоррекция: Виктор Могилат
Диктор: Илья Исаев
Бэкстейдж: Варвара Сидоренко

Avito Авито Авто бюро «Рабочее название» Showrunners
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.