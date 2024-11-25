«Вкусно — и точка» и RORE запустили «Русские недели»

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» и группа компаний «Родная Речь» запустили кампанию в поддержку нового гастрономического проекта «Русские недели», вдохновлённого кухней из разных уголков России.

В меню вошли пять новых позиций: «Арбатский бургер» с ржаной булочкой и говяжьей или куриной котлетой, «Муромские блинчики» с картофелем и грибами, «Кубанский пирожок» с начинкой из клубники и малины, а также «Таёжный пунш» из пюре брусники и клюквы с нотами можжевельника. Благодаря ингредиентам продукты отражают особенности регионов России.

Коммуникация в рамках кампании — это микс из гордости и лёгкой иронии, ведь некоторые, довольно безумные для других народов вещи, русские люди воспринимают как нечто естественное.

«Русские недели» предназначены для тех, кто обожает балет и труды Дягилева. Для тех, кто дождался морозов, чтобы нырнуть в прорубь. И для тех, кто снова понадеялся на русский авось. А значит, для всех нас.

Наталия Бородавкина, директор по маркетингу «Вкусно — и точка»: «Возвращение ржаной булочки» — мы бы могли назвать кампанию так и не прогадали бы. В прошлом десятилетии мы уже запускали «Русские недели». Родные вкусы вызвали невероятное оживление среди посетителей, которым особенно запомнился бургер с чёрным хлебом. Что не удивительно: если ты родился и вырос в России, с ржаной булочкой всё будет вкуснее. Рады, что мы можем вновь предложить нашим потребителям продукты с любимыми ингредиентами.

Алексей Жучков, креативный директор Lion | «Родная Речь»: Про других мы можем говорить достаточно легко. Испания — это быки, Италия — серенады, Греция — сиртаки. А вот когда дело касается нас самих, начинаются сложности. Медведи с балалайками? Клише! Народные сказки? Лубок! Достижения в прошлом? Так это в прошлом! Что по-нашему мы можем сказать о себе сейчас? Нам кажется, про нашу любовь к красоте — например, балету. Про нашу безбашенность — например, купание в проруби, чем не пример. Про наши странности — например, веру в авось. Про наши вкусовые предпочтения — например, котлету на чёрном хлебе. Про…Но тут 20 секунд ролика закончились, а то бы мы, ух, понарассказывали о себе!

Состав творческой группы

«Вкусно — и точка» (клиент)

Вице-президент по маркетингу и доставке: Дарья Назаркина

Директор по маркетингу: Наталия Бородавкина

Старший менеджер по маркетингу: Светлана Грицай

Менеджер по маркетингу: Мария Жаворонкова

Агентство RORE | LION (ГК «Родная Речь»)

Творческая группа RORE: Василий Губин, Алексей Жучков, Анастасия Величай, Дмитрий Ковалёв, Наталия Гужевая, Александра Мамедова, Анастасия Селезнёва

Директор по стратегическому планированию: Елена Андрич

Старший менеджер по стратегическому планированию: Александр Кудрявцев

Директор по работе с клиентами: Дарья Мирошниченко

Старший менеджер по работе с клиентами: Елизавета Водолазская

Продюсер: Евгения Бакеева