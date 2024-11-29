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29.11.2024 в 14:10

Netclip создал ролик про посудомоечные машины Haier с помощью CGI и видеосъемки

Для подчёркивания функциональности и стиля встраиваемой техники продакшен объединил живую съемку и 3D-графику

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Производитель бытовой техники Haier и видеоагентство Netclip создали продуктовый ролик для встраиваемой посудомоечной машины. Об этом, Sostav рассказали представители Netclip .

Для подчёркивания особенностей Haier команда Netclip создала видеоряд с тонкими визуальными акцентами: проезд камеры вдоль стола с грязной посудой завершает кадр с детской бутылочкой, символизируя заботу о больших семьях. Метафора передачи грязной тарелки за фасад кухни олицетворяет простоту использования посудомойки. Дополняет ролик макросъёмка в черном пространстве: струи воды сбивают загрязнения, демонстрируя характеристики техники. Реалистичные симуляции воды и сочетание CGI с живой съёмкой для того чтобы ролик получился живым и убедительным.

Катерина Недзвецкая, креативный продюсер видеоагентства Netclip:

Этот проект был для меня особенно интересен своим форматом. Будучи продуктовым роликом, он не подразумевал креативного сторителлинга — здесь всё строилось вокруг визуальной формы и точной передачи характеристик продукта. Все сводилось к тому, как именно и с помощью каких приемов можно показать ту или иную функцию, когда обычная линейная видеосъемка не подходит.

Елена Храмова, режиссер:

В работе над этим роликом основной акцент был на ясной и последовательной подаче преимуществ продукта. Чтобы детально показать процесс очистки посуды и эффект от применения технологий, мы использовали темную водную студию для макросъемки и, конечно же, графику. Приоритетом было донести информацию максимально доступно для широкой аудитории, сохраняя баланс между информативностью и визуальным рядом.

Александр Лихошерстов, менеджер по цифровому контенту Haier:

Бренд Haier предлагает надежную и удобную технику с широким функционалом. Это неоднократно подтверждалось независимыми профессиональными рейтингами. Такая репутация обязывает нас поддерживать высокий стандарт не только в качестве продукции, но и в визуальных коммуникациях. Мы уверены, что созданный видеоролик отвечает этим требованиям: он не только отражает функции нашей встраиваемой посудомоечной машины, но и делает это через визуальное воплощение.

Состав творческой группы

Haier (клиент)

Менеджер по цифровому контенту: Александр Лихошерстов

Netclip (видеоагентство)

Креативный продюсер: Катерина Недзвецкая
Режиссёр: Елена Храмова
Оператор: Василий Очеретнюк
Художник-постановщик: Дмитрий Калашников
CGI: Александр Степанов, Андрей Зотов
Моушен Дизайнер: Михаил Новиков
Арт-директор: Наталья Рэй
Режиссер монтажа: Ярослав Гусев
Монтаж: Дмитрий Дубенецкий
Цвет: Дмитрий Якушин
Звукорежиссёр: Иван Соловьев

Haier Netclip
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