Netclip создал ролик про посудомоечные машины Haier с помощью CGI и видеосъемки

Катерина Недзвецкая, креативный продюсер видеоагентства Netclip:

Этот проект был для меня особенно интересен своим форматом. Будучи продуктовым роликом, он не подразумевал креативного сторителлинга — здесь всё строилось вокруг визуальной формы и точной передачи характеристик продукта. Все сводилось к тому, как именно и с помощью каких приемов можно показать ту или иную функцию, когда обычная линейная видеосъемка не подходит.