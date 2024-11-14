Сказка от нейросети основанная на реальных событиях

Digital-агентство Nectarin рассказало редакции Sostav о том, как создали мультфильм о подвиге ребёнка. Ролик, нарисованный с помощью искусственного интеллекта, основан на реальных событиях: в 2014 году в Якутии 3-летняя Карина Чикитова заблудилась в тайге и едва не погибла. Через 12 дней её отыскали спасатели. Выживание малышки в условиях дикой природы стало настоящим чудом — таким же, как и её стойкий характер.

Резонансная история Карины послужила основой для книги «Волшебные сказки о детях-героях», которую выпустил проект «Подвиги». Их команда на протяжении 11 лет рассказывает подписчикам героические истории, выпускает книги и подкасты. Они уделяют особое внимание детской безопасности, разрабатывают полезный контент для детей и родителей.

Сказка о Карине из Якутии стала основой для сценария нейромультфильма «Девочка из леса». Основная его цель — показать героический пример 3-летней девочки зрителям — детям такого же возраста. Дать живой пример, как не терять самообладания, бороться за жизнь и верить в счастливый конец. Среди прочих ИИ-видео работа отличается длительным хронометражом в почти 3 минуты, а чтобы добиться идентичной внешности сказочных персонажей и качественной анимации, агентство провело достаточно скрупулезную работу, используя нексколько нейросетей:

ChatGPT — адаптация книжной сказки;

Midjourney — разработка персонажей и локаций;

Kling, RunwayML — анимация;

Suno — музыка;

По сюжету бабушка рассказывает внучке сказку: маленькая девочка Карина заблудилась в лесу и уснула под деревом. Ей на помощь приходят лесные звери, которые несут девочку к выходу из леса. В конце видео зритель оказывается в реальности и понимает, что бабушкина сказка была всего лишь адаптацией реального драматического события, и что реальную Карину едва не потеряли по-настоящему.

В результате видео «Девочка из леса» попала в галереи международных рекламных сайтов и стала финалистом нескольких международных ИИ-конкурсов.

Состав творческой группы

Nectarin (агентство)

Креативный директор: Александр Овсянкин

Художник-аниматор: Яна Ильина

Медиапроект «Подвиги» (клиент)

Главный редактор: Наталья Широкова

Автор сказки: Татьяна Корчагина