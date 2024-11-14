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18+
14.11.2024 в 16:00

Сказка от нейросети основанная на реальных событиях

Как история маленькой девочки из Якутии, вдохновила на создания мультфильма

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Digital-агентство Nectarin рассказало редакции Sostav о том, как создали мультфильм о подвиге ребёнка. Ролик, нарисованный с помощью искусственного интеллекта, основан на реальных событиях: в 2014 году в Якутии 3-летняя Карина Чикитова заблудилась в тайге и едва не погибла. Через 12 дней её отыскали спасатели. Выживание малышки в условиях дикой природы стало настоящим чудом — таким же, как и её стойкий характер.

Резонансная история Карины послужила основой для книги «Волшебные сказки о детях-героях», которую выпустил проект «Подвиги». Их команда на протяжении 11 лет рассказывает подписчикам героические истории, выпускает книги и подкасты. Они уделяют особое внимание детской безопасности, разрабатывают полезный контент для детей и родителей.

Сказка о Карине из Якутии стала основой для сценария нейромультфильма «Девочка из леса». Основная его цель — показать героический пример 3-летней девочки зрителям — детям такого же возраста. Дать живой пример, как не терять самообладания, бороться за жизнь и верить в счастливый конец. Среди прочих ИИ-видео работа отличается длительным хронометражом в почти 3 минуты, а чтобы добиться идентичной внешности сказочных персонажей и качественной анимации, агентство провело достаточно скрупулезную работу, используя нексколько нейросетей:

  • ChatGPT — адаптация книжной сказки;
  • Midjourney — разработка персонажей и локаций;
  • Kling, RunwayML — анимация;
  • Suno — музыка;

По сюжету бабушка рассказывает внучке сказку: маленькая девочка Карина заблудилась в лесу и уснула под деревом. Ей на помощь приходят лесные звери, которые несут девочку к выходу из леса. В конце видео зритель оказывается в реальности и понимает, что бабушкина сказка была всего лишь адаптацией реального драматического события, и что реальную Карину едва не потеряли по-настоящему.

В результате видео «Девочка из леса» попала в галереи международных рекламных сайтов и стала финалистом нескольких международных ИИ-конкурсов.

Состав творческой группы

Nectarin (агентство)

Креативный директор: Александр Овсянкин
Художник-аниматор: Яна Ильина

Медиапроект «Подвиги» (клиент)

Главный редактор: Наталья Широкова
Автор сказки: Татьяна Корчагина

Nectarin Подвиги
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