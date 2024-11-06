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18+
06.11.2024 в 18:45

Алина Загитова снялась в новом рекламном ролике Ikon Tyres

Слоган кампании: «Никаких танцев на льду»

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Бренд автомобильных шин в премиальном и среднеценовом сегментах Ikon Tyres представил новый рекламный ролик, в котором снялась олимпийская чемпионка Алина Загитова. За идею и съёмки видео отвечала команда Okkam Creative, за менеджмент проекта и медийное размещение — Traffic (by OKKAM ).

Рекламная кампания нацелена на повышение узнаваемости бренда. Через неожиданный сюжет и селебрити-формат зрителю рассказывают про шины с хорошим сцеплением на зимних дорогах.

По сценарию Алина приходит на тренировку под покровом темноты. С каждой секундой атмосфера хоррора усиливается. На льду неожиданно появляется гигантская шина Ikon Autograph. Резкий переход из ужаса в комедию, и спортсменка разочарованно понимает: ночные танцы закончились вместе с тренировкой. Слоган кампании «Никаких танцев на льду» демонстрирует способность шин держаться на самой скользкой поверхности.

Согласно исследованию эффективности креатива Okkam Creative, для основной целевой аудитории Ikon Tyres (мужчины 25−55 лет) юмор и селебрити — два самых значимых триггера привлечения внимания. Ролик с таким подходом позволяет раскрыть технологичность и надёжность продукта, а также удерживает интерес зрителей. Кроме того, у Загитовой много поклонников среди женщин и молодёжи, значит, ролик также будет работать на эти целевые аудитории.

Владимир Шпаченко, руководитель креативной группы Okkam Creative:

Мы сознательно решили уйти от категорийных догм — машины, которая едет по льду в суровых условиях. При этом хотелось, чтобы продукта в ролике было максимально много. Четырёхметровая гигантская шина стала идеальным решением. Жанр хоррора также отстраивает нас от конкурентов.

Александра Мельник, бренд-менеджер Ikon Tyres:

Нашей задачей было не просто рассказать о новой линейке премиальных зимних шин Ikon Autograph, а создать эмоциональную связь с аудиторией через любимую спортсменку и неожиданные ассоциации. Ролик уже доступен в социальных сетях и набирает популярность.

Ikon Tyres — наследник финского бренда шин Nokian Tyres. Компания поменяла название в 2023 году после того, как Nokian Tyres продал свои активы в России.

Состав творческой группы

Ikon Tyres

Руководитель направления «Брендинг и реклама»: Анна Мироновская
Бренд-менеджер: Александра Мельник

Traffic и Okkam Creative

Руководитель креативной группы и видеопроизводства: Владимир Шпаченко
Креатор: Андрей Саньков
Арт-директор: Михаил Говорухин
Директор по клиентскому опыту: Женя Гура
Специалист по работе с клиентами: Алёна Зюкова

Park Production

Продюсер: Арсений Милицин
Директор: Алексей Абрамов
Режиссёр: Мария Пронина
Второй режиссёр: Мария Корнева
Оператор: Владимир Шиян

Креатив Реклама Ikon Tyres
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