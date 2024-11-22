Cult сняли ролик о фильтрах для воды в жанре научной фантастики

Бренд фильтров для очистки воды«Барьер» запустил рекламную кампанию, посвященную новой категории фильтрации воды «Барьер Силкер». Автором креатива выступил Михаил Вишневский, а съемку роликов организовал продакшн
Cult. Подробностями поделилась команда проекта.
Серия роликов переносит нас в лабораторию научного центра, где лаборанты тестируют «уменьшайзер», случайно уменьшая друг друга, «смягчайзером» поднимают настроение недовольной жесткой водой стиральной машинке, а роботесса отдыхает в ванной, где воду уже смягчили.
«Вылезай! Это для людей!» — возмущенно говорит роботессе строгая девушка-лаборант.
Михаил Вишневский, креативный директор:
Второй сезон мы работаем с «Барьером», повышая восприятие бренда как технологичного, но при этом нескучного и близкого людям. В этот раз был челлендж — рассказать о системе очистки воды, которая очищает, смягчает воду для ванной и стиральной машины, да еще и в компактном размере. Если рассказывать о ней в презентационном стиле, зритель уснет. Поэтому мы прибегли к опытам над роботами и говорящими стиралками! Огромный респект бренду, который не боится делать необычную рекламу в консервативной категории фильтров для воды.
В процессе съемок в лаборатории «Барьер» распилили стиральную машинку, поставили ванну и добавили еще одного актера — пса по кличке Вайт. Сейчас лаборатория и научный центр, в котором она находится, продолжает отражать новое визуальное позиционирование бренда, его взгляды и вклад в создание чистой воды.
Ольга Рыжкова, бренд-директор, «Барьер»:
Выпуская в свет очередную разработку в области фильтрации воды, мы, в первую очередь ориентируемся на потребности будущего покупателя. Каждый из нас сталкивался с неприятным белым налетом на сантехнике, и каждая женщина имела ощущение стянутости кожи после принятия ванной. Но не каждый знает, что причина в жесткой воде. Чтобы сделать воду мягкой во всем доме, приходится ставить громоздкие системы водоочистки, занимающие несколько квадратных метров в котельной загородного дома.
Мы вышли на рынок с решением. Новая серия роликов живо и динамично демонстрирует характеристики фильтра — компактность и умягчение воды во всей квартире.
Главной фигурой роликов стала роботесса, которую придумали для проверки мягкости воды. Лицо роботессы делали с помощью пластического грима, а костюм — full-CG.
Команда проекта
«Барьер» (клиент)
Президент: Владимир Маслюков
Бренд-директор: Ольга Рыжкова
Креативная группа
Креативный директор: Михаил Вишневский
Арт-директор: Тата Крылова
Cult (продакшн)
Режиссёр-постановщик: Никита Зубков
Оператор-постановщик: Руслан Косенко
Второй режиссёр: Виталий Крошко
Художник-постановщик: Адель Ишбулатова
Декорактор: Даниил Белов
Директор: Владислав Деребаско
Стилист: Анна Артамонова
Художник по гриму: Ольга Моргунова
Спецэффекты Александр Бобовский, Александр Грицков
Фотограф: Наталья Времячкина
Пост-продакшн продюсер: Дана Воронина
Режиссёр монтажа: Илфат Сулейманов
Графика: BlueCheese / Synticate
Колорист: Александр Золотарев
Композитор: Александр Туркунов
Саунд-дизайн: Михаил Бычковский
Менеджер по контролю молочка в кофемашине на площадке: Антон Каляки
Диктор: Наталья Аржакова
Исполнительный продюсер: Алексей Попов
Руководитель производства: Денис Леваков
Линейный продюсер: Алена Протасова