Cult сняли ролик о фильтрах для воды в жанре научной фантастики

Бренд фильтров для очистки воды«Барьер» запустил рекламную кампанию, посвященную новой категории фильтрации воды «Барьер Силкер». Автором креатива выступил Михаил Вишневский, а съемку роликов организовал продакшн

Cult. Подробностями поделилась команда проекта.

Серия роликов переносит нас в лабораторию научного центра, где лаборанты тестируют «уменьшайзер», случайно уменьшая друг друга, «смягчайзером» поднимают настроение недовольной жесткой водой стиральной машинке, а роботесса отдыхает в ванной, где воду уже смягчили.

«Вылезай! Это для людей!» — возмущенно говорит роботессе строгая девушка-лаборант.

Михаил Вишневский, креативный директор: Второй сезон мы работаем с «Барьером», повышая восприятие бренда как технологичного, но при этом нескучного и близкого людям. В этот раз был челлендж — рассказать о системе очистки воды, которая очищает, смягчает воду для ванной и стиральной машины, да еще и в компактном размере. Если рассказывать о ней в презентационном стиле, зритель уснет. Поэтому мы прибегли к опытам над роботами и говорящими стиралками! Огромный респект бренду, который не боится делать необычную рекламу в консервативной категории фильтров для воды.

В процессе съемок в лаборатории «Барьер» распилили стиральную машинку, поставили ванну и добавили еще одного актера — пса по кличке Вайт. Сейчас лаборатория и научный центр, в котором она находится, продолжает отражать новое визуальное позиционирование бренда, его взгляды и вклад в создание чистой воды.

Ольга Рыжкова, бренд-директор, «Барьер»: Выпуская в свет очередную разработку в области фильтрации воды, мы, в первую очередь ориентируемся на потребности будущего покупателя. Каждый из нас сталкивался с неприятным белым налетом на сантехнике, и каждая женщина имела ощущение стянутости кожи после принятия ванной. Но не каждый знает, что причина в жесткой воде. Чтобы сделать воду мягкой во всем доме, приходится ставить громоздкие системы водоочистки, занимающие несколько квадратных метров в котельной загородного дома. Мы вышли на рынок с решением. Новая серия роликов живо и динамично демонстрирует характеристики фильтра — компактность и умягчение воды во всей квартире.

Главной фигурой роликов стала роботесса, которую придумали для проверки мягкости воды. Лицо роботессы делали с помощью пластического грима, а костюм — full-CG.

Команда проекта

«Барьер» (клиент)

Президент: Владимир Маслюков

Бренд-директор: Ольга Рыжкова

Креативная группа

Креативный директор: Михаил Вишневский

Арт-директор: Тата Крылова

Cult (продакшн)

Режиссёр-постановщик: Никита Зубков

Оператор-постановщик: Руслан Косенко

Второй режиссёр: Виталий Крошко

Художник-постановщик: Адель Ишбулатова

Декорактор: Даниил Белов

Директор: Владислав Деребаско

Стилист: Анна Артамонова

Художник по гриму: Ольга Моргунова

Спецэффекты Александр Бобовский, Александр Грицков

Фотограф: Наталья Времячкина

Пост-продакшн продюсер: Дана Воронина

Режиссёр монтажа: Илфат Сулейманов

Графика: BlueCheese / Synticate

Колорист: Александр Золотарев

Композитор: Александр Туркунов

Саунд-дизайн: Михаил Бычковский

Менеджер по контролю молочка в кофемашине на площадке: Антон Каляки

Диктор: Наталья Аржакова

Исполнительный продюсер: Алексей Попов

Руководитель производства: Денис Леваков

Линейный продюсер: Алена Протасова