Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Аdlook блог

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
02.11.2024 в 14:00

«Ужасно вкусный»: нейросетевой ролик от METRO и Nectarin

В канун Хеллоуина METRO разместил в своем телеграм-канале ролик, созданный при помощи нейросетей

Главным героем музыкального клипа стал зомби, пришедший закупаться в ТЦ для вечеринки. В какой-то момент продукты в магазине оживают, превращаются в монстров и начинают танцевать. В конце ролика появляется титр: «METRO. Ужасно вкусные закупки». Команда диджитал-агентства Nectarin рассказала Sostav о производстве видео.

Вера Аникина, SMM manager METRO:

Социальные сети METRO — один из важнейших каналов нашего общения с клиентом, и по глубине реакций видно, как откликаются наши контент и подходы. Мы стараемся в первую очередь идти за интересами клиента, говорить на комфортном языке и не боимся тестировать разные форматы.

Мы благодарны партнерам за то, что поддерживают идеи. В праздничном ролике есть и юмор, и легко запоминающаяся музыка, но, главное, он милый и искренний.

Александр Овсянкин, креативный директор Nectarin:

Мы в агентстве активно развиваем AI, в котором видим будущее. Каждый нейросетевой проект — это очередной вызов, требующий скрупулезной работы. И данная работа не стала исключением. В чем отличие данного видео от обычных рекламных ИИ-видео?

  1. Достаточно длинный хронометраж.
  2. Сквозной персонаж.
  3. Динамичность движения в кадре.

Те, кто знаком с процессом создания генеративных ИИ-видео, поймут, что это зачастую барьеры к созданию качественного продукта. Но здесь нам почти (!) удалось создать идеальную картинку. Спасибо нашему клиенту за доверие.

Состав творческой группы

METRO C&C (клиент)

Head of digital marketing: Станислав Дюков
SMM manager METRO: Вера Аникина

Nectarin (агентство)

Креативный директор: Александр Овсянкин
Арт-директор: Ярослав Коваленок
Копирайтер: Иван Зюбанов
Аккаунт-директор: Евгений Сергеев
Аккаунт-менеджер: Наталья Топорова

Metro Nectarin
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.