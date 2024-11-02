«Ужасно вкусный»: нейросетевой ролик от METRO и Nectarin

Главным героем музыкального клипа стал зомби, пришедший закупаться в ТЦ для вечеринки. В какой-то момент продукты в магазине оживают, превращаются в монстров и начинают танцевать. В конце ролика появляется титр: «METRO. Ужасно вкусные закупки». Команда диджитал-агентства Nectarin рассказала Sostav о производстве видео.
Вера Аникина, SMM manager METRO:
Социальные сети METRO — один из важнейших каналов нашего общения с клиентом, и по глубине реакций видно, как откликаются наши контент и подходы. Мы стараемся в первую очередь идти за интересами клиента, говорить на комфортном языке и не боимся тестировать разные форматы.
Мы благодарны партнерам за то, что поддерживают идеи. В праздничном ролике есть и юмор, и легко запоминающаяся музыка, но, главное, он милый и искренний.
Александр Овсянкин, креативный директор Nectarin:
Мы в агентстве активно развиваем AI, в котором видим будущее. Каждый нейросетевой проект — это очередной вызов, требующий скрупулезной работы. И данная работа не стала исключением. В чем отличие данного видео от обычных рекламных ИИ-видео?
- Достаточно длинный хронометраж.
- Сквозной персонаж.
- Динамичность движения в кадре.
Те, кто знаком с процессом создания генеративных ИИ-видео, поймут, что это зачастую барьеры к созданию качественного продукта. Но здесь нам почти (!) удалось создать идеальную картинку. Спасибо нашему клиенту за доверие.
Состав творческой группы
METRO C&C (клиент)
Head of digital marketing: Станислав Дюков
SMM manager METRO: Вера Аникина
Nectarin (агентство)
Креативный директор: Александр Овсянкин
Арт-директор: Ярослав Коваленок
Копирайтер: Иван Зюбанов
Аккаунт-директор: Евгений Сергеев
Аккаунт-менеджер: Наталья Топорова