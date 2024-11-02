«Ужасно вкусный»: нейросетевой ролик от METRO и Nectarin

Вера Аникина, SMM manager METRO:

Социальные сети METRO — один из важнейших каналов нашего общения с клиентом, и по глубине реакций видно, как откликаются наши контент и подходы. Мы стараемся в первую очередь идти за интересами клиента, говорить на комфортном языке и не боимся тестировать разные форматы.

Мы благодарны партнерам за то, что поддерживают идеи. В праздничном ролике есть и юмор, и легко запоминающаяся музыка, но, главное, он милый и искренний.