О чём молчат товары: Instinct снял рекламу для приложения «Честный знак»

Креативное агентство Instinct запустило лонч-кампанию приложения «Честный знак». Основная задача — рассказать о сервисе для проверки подлинности продукции. Сделать это просто: нужно отсканировать код маркировки на товаре, это позволит быть уверенным в качестве продукта.

Главные герои роликов — сыр, кеды и витамины — выполнены с эффектом парейдолии. Это иллюзия, при которой в предметах можно легко разглядеть черты лица. И какими бы милыми ни были эти черты, сначала нужно проверять, а только потом доверять — как и гласит слоган кампании. Покупатели могут сделать это самостоятельно с помощью мобильного приложения «Честный знак».

Реваз Юсупов, заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора маркировки «Честный знак»: Система маркировки позволяет проследить весь путь товара — от производства до прилавка. На каждый товар наносится уникальный Data Matrix код, который можно отсканировать с помощью мобильного приложения «Честный знак». Таким образом, вся информация о товаре станет доступна прямо в смартфоне: дата и место производства, срок годности, разрешительные документы и так далее. Маркировке подлежат 24 товарные категории, ещё по 14 проводятся эксперименты.

Ольга Яковлева, директор департамента маркетинга «Честного знака»: Многие покупатели сталкиваются с сомнениями при выборе товаров. Приложение «Честный знак» в этом контексте — надёжный помощник, с его помощью покупатели могут самостоятельно проверить информацию о приобретаемых товарах. Это создаёт ощущение безопасности и уверенности при покупке. Нам было важно донести мысль: товары никогда не расскажут всю правду о себе, а приложение «Честный знак» расскажет.

Кампания появится на ТВ, в наружной рекламе и диджитал.

Состав творческой группы

ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак»

Заместитель гендиректора: Реваз Юсупов

Директор департамента маркетинга: Ольга Яковлева

Руководитель направления: Станислав Букреев

Руководитель проектов: Елена Якушева

Instinct

Креативный директор: Тоня Пирогова

Креативный директор: Женя Головань

Арт-Директор: Марина Майк

Старший продюсер: Таня Дмитриева

Директор по стратегическому планированию: Андрей Морозов

Стратег: Соня Коленько

Руководитель отдела по работе с клиентами: Лена Смирнова

Yes, today! Film

Исполнительный продюсер: Алексей Верховых

Линейный продюсер/директор: Даниил Васильев

Линейный продюсер: Александр Тропин

Режиссёр: Илья Медведев

Второй режиссёр: Александр Вакулюк

Оператор: Алексей Хаустов