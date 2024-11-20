Сергей Жуков из «Руки Вверх!» пришел на новоселье к пользователю стриминга «Звук»

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков снялся в рекламном ролике HiFi-стриминга «Звук». В ноябре у сервиса стартовала федеральная рекламная кампания со слоганом «Волны разные — сервис один». Она посвящена обновленной системе рекомендаций стриминга.

Концепция рекламной кампании строится вокруг главного тренда современности — динамичной реальности, полной задач, событий и информации. Музыкальные волны в «Звуке» развиваются в том же ритме и «готовы подстроиться под любую жизненную ситуацию».

Новый ролик повествует о «ценителе музыки», использующем разные музыкальные волны под настроение. Они помогают ему как в повседневных делах, так и в подготовке к празднику — новоселью.

Вечеринка оживает благодаря «Силе Звука». Ее магия настолько сильна, что после запуска плейлиста в стиле «Руки Вверх!» в дверях появляется сам Сергей Жуков и присоединяется к веселью.

Денис Скрипченко, руководитель продуктового маркетинга «Звука»: В новой рекламной кампании мы хотим подсветить новые возможности волн и обратить внимание слушателей на удобное и интуитивное взаимодействие с музыкальным миром.

В кампании «Звук» также представил обновленный интерфейс музыкальных волн и новые фичи, вроде «волшебной кнопки», во всех разделах сервиса, которая запускает «Силу Звука». Теперь рекомендации стриминга выдают более разнообразный контент, анализируя, с какого устройства слушали трек.