Рейтинг медиаагентств и рекламных холдингов по итогам 2025 года
Ассоциация коммуникационных агентств России и Sostav подсчитали бюджеты крупнейших российских рекламных агентств и холдингов по итогам 2025 года. В рейтинг вошли 106 медиаагентств с ненулевыми показателями. Учитывались рекламные инвестиции на ТВ, в интернете, наружной рекламе, радио и прессе.
Совокупный биллинг агентств составил 710,2 млрд руб. без НДС. Это на 82 млрд руб., или на 13%, больше, чем годом ранее. В 2024 году объем закупок участников рейтинга составлял 628,2 млрд руб.
Рост рынка обеспечили прежде всего два крупнейших канала — ТВ и интернет. Телевизионные бюджеты увеличились до 329,6 млрд руб. (+13,4%), интернет — до 285,2 млрд руб. (+18,4%). Наружная реклама снизилась до 74,3 млрд руб. (-2,1%), радио выросло до 18,4 млрд руб. (+6,2%), пресса сократилась до 2,7 млрд руб. (-22,1%).
Лидеры роста
Главным драйвером абсолютного прироста стал Игроник. Агентство увеличило биллинг на 26,3 млрд руб. — до 47,7 млрд руб. — и поднялось с 8-го на 4-е место рейтинга. Это самый заметный рывок года среди участников с сопоставимыми прошлогодними данными.
Media Instinct прибавило 10,1 млрд руб. и заняло первое место с итоговым биллингом 63,6 млрд руб. Агентство сместило СберМаркетинг с лидерской позиции, сохранив высокую динамику в крупнейших медиаканалах.
OMD Optimum Media увеличило закупки на 9,4 млрд руб. — до 46,9 млрд руб. Несмотря на формальное снижение с 5-го на 6-е место, агентство показало один из крупнейших абсолютных приростов года.
Media Pulse почти удвоило биллинг: рост составил 7,5 млрд руб., итоговый объем — 15,0 млрд руб. Агентство поднялось с 23-го на 13-е место.
OOM прибавило 7,4 млрд руб., увеличив биллинг до 38,1 млрд руб. и сохранив место в верхней части рейтинга.
Изменения в тройке лидеров
В тройку лидеров по совокупному биллингу в 2025 году вошли:
- Media Instinct — 63,6 млрд руб.;
- СберМаркетинг — 55,4 млрд руб.;
- Mera — 49,5 млрд руб.
Состав первой тройки остался прежним, но изменилась расстановка сил. Media Instinct поднялось со 2-го на 1-е место, СберМаркетинг опустился на 2-ю позицию, Mera сохранило 3-е место.
Совокупный биллинг топ-3 составил 168,4 млрд руб. Это на 5,7 млрд руб. больше, чем годом ранее. При этом рост тройки оказался умереннее роста рынка в целом: часть динамики сместилась в более широкий круг агентств верхней двадцатки.
Топ-10 участников рейтинга закупили медиарекламу на 412,9 млрд руб. Это на 59,4 млрд руб., или на 16,8%, больше, чем топ-10 прошлогоднего рейтинга. Доля первой десятки в общем объеме составила 58,1%.
РЕЙТИНГ МЕДИААГЕНТСТВ 2026
|Место
|Агентство
|Всего
|ТВ
|Интернет
|OOH
|Радио
|Пресса
|1
|Media Instinct
|63 588
|36 393
|22 267
|3 692
|1 043
|193
|2
|53 488
|2
|СберМаркетинг
|55 370
|22 983
|22 808
|7 671
|1 760
|148
|1
|64 286
|3
|Mera
|49 482
|29 804
|14 164
|4 080
|1 365
|69
|3
|44 961
|4
|Игроник
|47 728
|23 944
|7 377
|14 089
|2 140
|178
|АЛЬФА-БАНК, X5 GROUP, ПСБ, РОСТЕЛЕКОМ, KRKA D.D.
|8
|21 464
|5
|SkyTecKnowlogy
|46 956
|33 324
|9 088
|2 978
|1 537
|29
|4
|40 775
|6
|OMD Optimum Media
|46 868
|23 749
|18 737
|3 446
|886
|50
|5
|37 497
|7
|OOM
|38 060
|11 493
|23 706
|1 984
|851
|26
|6
|30 628
|8
|United Partners
|23 351
|16 081
|4 078
|1 717
|1 425
|50
|7
|22 959
|9
|RORE STARTEAM
|22 251
|15 131
|5 088
|1 810
|218
|4
|13
|15 133
|10
|Arena
|19 235
|11 517
|6 929
|386
|356
|47
|Совкомбанк, Эвалар, ГАК МОТОР РУС, ЛСР, Петрович
|14
|13 589
|11
|MultiTEC
|17 685
|13 816
|654
|2 815
|381
|19
|VK, T2, Ростелеком, Газпромбанк
|10
|18 584
|12
|Starlink
|15 652
|8 673
|5 157
|1 153
|622
|47
|Headhunter, Ашан, Группа компаний «РОСТ», СКБ Контур, Hoff
|12
|15 645
|13
|Media Pulse
|15 040
|9 606
|4 707
|580
|145
|2
|23
|7 554
|14
|IKS
|14 799
|6 911
|5 379
|2 051
|416
|42
|11
|15 810
|15
|Mediamaker
|14 006
|6 087
|6 496
|1 060
|350
|13
|18
|9 758
|16
|Realweb
|13 014
|13 001
|13
|hh.ru, S7, АШАН, ВТБ, группа «Самолет»
|17
|Initiative
|11 349
|4 294
|6 446
|332
|276
|1
|Арнест ЮниРусь, Т2, Ростелеком, Додо Пицца, Lamoda
|20
|9 036
|18
|OMD Media Direction
|10 703
|5 969
|3 098
|1 294
|284
|58
|21
|7 802
|19
|MGCom
|9 207
|9 207
|9
|18 800
|20
|Mediasystem
|8 332
|3 761
|3 747
|586
|229
|9
|36
|3 758
|21
|Артикс
|7 649
|7 566
|83
|16
|11 231
|22
|SA Media
|7 475
|1 613
|4 454
|703
|331
|374
|28
|6 503
|23
|Easy Media
|7 137
|4 837
|1 063
|1 049
|173
|15
|24
|7 244
|24
|PHD
|7 080
|3 598
|3 101
|355
|18
|8
|27
|6 915
|25
|UM Russia
|7 011
|3 228
|2 492
|1 091
|127
|73
|29
|5 821
|26
|Mediaplus Russia
|6 375
|3 727
|1 120
|842
|316
|370
|17
|10 437
|27
|Mediaplan
|6 207
|1 795
|3 693
|407
|262
|50
|26
|7 004
|28
|Smart View
|6 157
|311
|47
|5 447
|147
|205
|19
|9 607
|29
|Havas Media*
|5 912
|5 615
|217
|69
|11
|30
|Media Wise
|5 825
|1 797
|3 093
|508
|389
|38
|HAVAL, TANK, Градиент, Иннотек
|34
|4 153
|31
|Dinamica x D Innovate Group
|5 651
|451
|4 771
|385
|38
|6
|25
|7 143
|32
|ArrowMedia
|5 612
|5 612
|Лэтуаль, ГК Основа, Профи.ру, Циан, X5 Group
|33
|4 554
|33
|Rocket10
|5 207
|5 207
|Ozon, Т-Банк, Яндекс, Золотое Яблоко, Национальная лотерея
|44
|2 138
|34
|RORE ROI:MEDIA
|5 073
|3 227
|1 523
|199
|123
|1
|35
|3 938
|35
|AMDG
|4 706
|4 706
|55
|1 035
|36
|E-Promo
|4 181
|4 181
|МосБиржа, ВсеИнструменты.ру, Много Мебели, FORMA
|40
|3 067
|37
|А2 Group
|3 824
|2 021
|1 709
|67
|10
|17
|38
|РРА
|3 724
|2 915
|529
|279
|1
|50
|1 576
|39
|Proximity Media
|3 560
|907
|1 960
|620
|62
|11
|47
|1 832
|40
|PPL
|3 320
|15
|660
|2 632
|13
|31
|5 293
|41
|MediaNation
|3 204
|3 204
|42
|OMD AMS
|3 116
|1 748
|590
|387
|375
|16
|30
|5 811
|43
|i-Media
|2 946
|2 946
|Ашан, Гиперглобус, Ситилинк, еАптека, Столплит
|48
|1 808
|44
|Kokoc Performance
|2 930
|2 930
|22
|7 599
|45
|Twiga Digital
|2 724
|2 724
|38
|3 613
|46
|Advelop
|2 652
|800
|1 687
|162
|1
|2
|IDS Borjomi, DAR Development, ФСК
|47
|Total View
|2 227
|748
|79
|957
|334
|109
|41
|3 058
|48
|icontext
|2 186
|2 186
|37
|3 755
|49
|Media First
|1 885
|975
|170
|469
|270
|1
|46
|2 029
|50
|Next Level
|1 770
|418
|1 340
|12
|Экспострой, ВТБ АРЕНА, ВЭБ.РФ (Прогород), МЕДСИ, Рен ТВ
|87
|105
|51
|Artcom
|1 720
|313
|1 007
|363
|31
|6
|Jadran, Аквион, Технониколь, Макфа, Эконива
|56
|985
|52
|Registratura
|1 708
|1 708
|45
|2 064
|53
|Go Mobile
|1 691
|1 691
|54
|Nectarin
|1 650
|1 650
|METRO, X5, Avito, Glorax, ЭФКО
|32
|4 717
|55
|MediaGuru
|1 625
|1 625
|54
|1 068
|56
|Whiteleads
|1 590
|1 590
|64
|626
|57
|RTA
|1 365
|1 365
|Протек (Здравсити), 100БАЛЛЬНЫЙ РЕПЕТИТОР, ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ, Умскул, X5 GROUP
|57
|933
|58
|Адванс
|1 346
|1 210
|54
|56
|26
|РОСМЭН, СИ ГРУПП, ДУНФЭН МОТОР РУС, ИЭК
|59
|RORE DARR
|1 268
|1 268
|62
|664
|60
|Main Target Group
|1 009
|525
|235
|50
|195
|4
|58
|831
|61
|Веллер Медиа
|933
|360
|564
|9
|Россети Московский регион, Деп. предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Деп. градостроительной политики города Москвы, Деп. культуры города Москвы, Деп. инвестиционной и промышленной политики города Москвы
|77
|352
|62
|AdChampagne
|931
|931
|ФОНБЕТ, JOOM, ЯНДЕКС, PARI, ЛИГА СТАВОК
|63
|CG MOVIE
|824
|769
|3
|31
|15
|6
|Банк Уралсиб, Кревель Мозельбах , Ижевский завод пластмасс, Пик фарма
|43
|2 490
|64
|Тор Медиа
|812
|5
|10
|795
|2
|59
|817
|65
|Adventum
|786
|786
|63
|642
|66
|All Agency
|733
|434
|256
|39
|4
|Очаково, MOTUL
|67
|Юнион Медиа Сервис
|707
|362
|322
|1
|17
|5
|66
|619
|68
|PINPAI
|681
|572
|104
|4
|1
|67
|579
|69
|2LEADS
|617
|617
|70
|Ingate Performance
|572
|564
|4
|4
|52
|1 160
|71
|Арифметика
|523
|523
|Bright Fit, КОРТРОС (Группа компаний), Правобережный, Партнер (Холдинг), Мотив (Связь)
|75
|402
|72
|Информэкспресс
|519
|12
|5
|244
|258
|73
|414
|73
|Аффикс групп
|484
|484
|82
|215
|74
|Adlabs
|470
|470
|Макфа, Вира-АртСтрой, Skinjestique, Getsy, Rostic's (Юнирест)
|60
|812
|75
|AMG
|446
|192
|177
|61
|16
|76
|380
|76
|Art Union
|428
|428
|68
|576
|77
|Медиа рум
|397
|172
|211
|14
|98
|1
|78
|Media Insight
|342
|6
|3
|253
|78
|2
|Зенит ФК, Forma, А101, Legenda Intelligent Development, ТПС Недвижимость
|71
|438
|79
|Media Impact
|336
|150
|79
|8
|45
|54
|78
|343
|80
|NAME
|326
|326
|72
|438
|81
|Think Agency**
|317
|317
|Travelata.ru, Termoland, Яндекс
|82
|NMi Digital
|295
|295
|83
|VBI
|294
|294
|СМ-Клиника, Genotek, Грузовичкоф, Белфан, Koleso
|84
|Stargate Media Group
|274
|184
|40
|30
|20
|Аксион, Кухонный Двор, Мосфарма
|80
|275
|85
|Globax Media
|274
|6
|1
|262
|5
|81
|219
|86
|AdVisor Media
|233
|233
|87
|Формула Рекламы
|219
|172
|15
|30
|1
|1
|ЗОВ-ЛЕНЕВРОМЕБЕЛЬ, ООО «Лина», ООО «Альтфарм», Автоспот, Государственный Кремлевский Дворец
|88
|Медиа Анлимитед
|171
|37
|44
|72
|17
|1
|SPECTROL, МОТОРИНВЕСТ, DIACONT, ALPHAPET, НОВАЯ ЛИНИЯ (КОМПАНИЯ)
|88
|95
|89
|Digital Strategy
|151
|151
|51
|1 264
|90
|Mediastore
|125
|125
|Вкусвилл, Спар, Суточно, Золотая Маска
|65
|622
|91
|19agency84
|122
|122
|Ниагара, Форум-групп, Уральский федеральный университет, Атомстройкомплекс
|85
|119
|92
|VA Media
|122
|106
|12
|4
|89
|67
|93
|Zen-Media
|110
|61
|10
|39
|94
|Проект 1147
|108
|72
|1
|24
|1
|10
|91
|48
|95
|Dark
|90
|61
|4
|15
|7
|3
|96
|Amedia Outdoor
|78
|78
|Верный, Incanto, Fitness House, ВкуссВилл, UTECH
|70
|456
|97
|Лидер Медиа
|71
|34
|37
|83
|178
|98
|Affect
|70
|2
|46
|18
|2
|2
|99
|NM Science
|39
|4
|12
|21
|1
|1
|93
|40
|100
|FOX publicity
|39
|39
|Третий Трест, Дом Про Дом, РН-Сервис, Уфаоргсинтез, Prime Development
|90
|64
|101
|AGM
|34
|34
|102
|I-Brand
|24
|24
|86
|106
|103
|HIGHLIGHTS
|20
|20
|104
|AdClients
|18
|18
|92
|45
|105
|Медиаконтекст
|12
|12
|Villartec, Accent, Mildar, Laundi, Хвойник
|97
|13
|106
|Media Connect
|6
|6
|79
|318
|-
|Red Digital
|69
|520
|-
|F P R agency
|-
|Vitamin.tools
|-
|I-Guru
|84
|162
|-
|NextUp Media
|-
|DADA Agency
|-
|OMNIMIX
|53
|1 077
|-
|Innocean Worldwide Rus
|-
|AdAurum
|-
|RubikMedia
|94
|33
|-
|Мобио
|42
|3 034
|
Расчёт на основании данных Mediascope, Admetrix, Digital Budget
* С 2025 года Havas Media водит в состав рекламной группы «Летопись.ai»
** Ранее Think Mobile
Драйвером роста в прошлом году был по-прежнему сегмент ретейл-медиа. Но мы видим изменение паттернов потребительского поведения под влиянием ИИ и, как следствие, новые подходы к работе — GEO/AEO, гиперсонализация, ИИ-контент-производство и т. п. И если в прошлом году это было нащупывание, первые успешные кейсы в индустрии, то 2026 — это время, когда умение поставить на рельсы работу с ИИ будет влиять на эффективность как коммуникаций, так и бизнеса.
Считаем, что наши позиции адекватно отражают текущие объемы бизнеса и реальные рыночные показатели.
Рост связан прежде всего со значительным расширением клиентского портфеля группы: в 2025 году к нам присоединился ряд крупнейших клиентов, что позволило существенно увеличить объемы обслуживаемых бюджетов. Дополнительным фактором стал объективный рост рекламного рынка в целом.
В этом году биллинги 2025 года были зафиксированы более корректно и точно, без недопониманий и спорных трактовок, возникших в прошлом году, когда наш реальный объем бизнеса был очевидно занижен. Отдельно хотим отметить профессиональную и конструктивную работу команд АКАР и Sostav в процессе сбора и проверки данных.
По оценке Okkam рекламный рынок России в 2025 году вырос на 26% и достиг 1,8 трлн рублей с учетом e-com и ретейл-медиа. При этом традиционные каналы увеличились до 995 млрд рублей, прибавив 9%. Почти все крупные рекламодатели нарастили бюджеты, однако драйверы роста заметно перераспределились: e-com и ретейл-медиа стали самым динамичным сегментом, тогда как диджитал рос существенно медленнее, чем ожидалось ранее.
Для агентского рынка это означает переход в новую фазу конкуренции. Масштаб закупок остается важным, но уже не является единственным показателем силы игрока. Все большую роль играют аналитика, технологическая экспертиза, умение работать с фрагментированным инвентарем, строить связки между медиа, коммерцией и данными, а также быстро адаптировать медиамикс под меняющееся потребительское поведение.
Ситуация во внешней и внутренней экономике, а также политические факторы замедлили темпы роста в стране, что естественным образом сказалось и на динамике рекламного рынка в 2025 году — рост сократился по сравнению с 2023–2024 годами.
Тем не менее борьба за потребителя в высококонкурентных категориях, таких как ретейл, финансовый сектор и экосистемы, требует роста рекламных инвестиций. Это происходит на фоне роста медиаинфляции, монополизации и консолидации рынка со стороны поставщиков.
Среди основных направлений рекламного рынка, которые показали наибольший рост по сравнению со средней динамикой — наружная реклама, видео (в частности, диджитал-ТВ), интернет и ретейл-медиа.
Основным драйвером роста выступила ретейл-медиареклама. Данный сегмент рынка растет вместе с развитием ключевых онлайн-площадок. В 2025 году маркетплейсы совершенствовали свой инвентарь, что также повлияло на рост.
Со стороны рекламодателей растет запрос на перфоманс (и, как следствие, аналитику) в любых размещениях: экспертиза и результат — ключевые факторы. При этом появление налога на рекламу и медиаинфляция в целом оставляют цену важнейшим фактором выбора.
Медиаагентства: результаты
2025 год закрепил новую конфигурацию рынка. Рост остается заметным, но становится менее равномерным: часть агентств усиливает позиции за счет крупных клиентов, интеграции экспертизы и расширения закупок в ключевых медиаканалах; другая часть сталкивается с давлением на объемы и перераспределением клиентских бюджетов.
Главный структурный вывод года — рынок растет не только за счет общего увеличения инвестиций, но и за счет перераспределения веса между агентствами. В первой десятке особенно заметны усиление Игроника, рост Media Instinct, OMD Optimum Media и OOM, а также возвращение Arena в топ-10.
Одновременно в рейтинге заметно движение за пределами первой десятки. Media Pulse, MediaMaker, Mediasystem, Rocket10, OMD Media Direction и ряд других агентств показали существенный прирост, что говорит о расширении конкурентного поля. Лидерство по объему по-прежнему концентрируется в верхней части таблицы, но рост уже не замыкается только на первых трех позициях.
По сравнению с 2024 годом поведение рекламодателей в России в 2025-м стало заметно более прагматичным и финансово ориентированным. Если в 2024 году рынок находился в фазе восстановления и перераспределения бюджетов, то в 2025-м фокус сместился с роста охватов на эффективность, прозрачность и измеримость.
Рекламодатели стали значительно жестче контролировать расходы и требовать понятный ROI, прозрачность медиазакупок и доказуемую эффективность. Цена при этом перестала быть единственным критерием выбора агентства. Вместо демпинга вырос спрос на прикладную экспертизу, сильную аналитику, перформанс-компетенции и отраслевую специализацию.
Рекламные группы и холдинги
В рейтинг медиахолдингов 2026 вошли 14 групп. Их совокупный бюджет составил 618,3 млрд руб. Для корректного сравнения динамика рассчитывалась по 13 сопоставимым холдингам: по ним общий объем вырос с 552,9 млрд руб. до 611,1 млрд руб. Рост составил 58,1 млрд руб., или 10,5%.
Первое место сохранила Group 1. Совокупный бюджет группы достиг 165,3 млрд руб., увеличившись на 23,8 млрд руб. В группу входят Media Instinct, OMD Optimum Media, United Partners, Media Pulse, Easy Media, Mediaplan и OMD AMS.
На втором месте — OKKAM с общим объемом 126,1 млрд руб. В состав группы вошли Mera, OOM, СберМаркетинг , IKS и All Agency. По сопоставимым данным группа прибавила 5 млрд руб.
На третье место поднялась группа Sky Alliance с бюджетом 51,8 млрд руб. Альянс включает SkyTecKnowlogy, PPL, CG MOVIE и PINPAI.
Самый заметный рывок среди холдингов показала группа компаний «Игроник»: ее бюджет вырос до 48,8 млрд руб., а позиция — с 7-й до 4-й. Рост к прошлому году составил 23,0 млрд руб., или 89,3%.
Пятерку лидеров замыкает АДВ с бюджетом 48,4 млрд руб. В группу входят Arena, Mediaplus Russia, Initiative, UM Russia, Адванс, Advelop и Adlabs.
РЕЙТИНГ МЕДИАХОЛДИНГОВ 2026
|Место
|Холдинг / Группа
|Всего
|МЕСТО 2025
|ВСЕГО 2025
|1
|
|165 307
|1
|141 557
|Media Instinct
|63 588
|OMD Optimum Media
|46 868
|United Partners
|23 351
|Media Pulse
|15 040
|Easy Media
|7 137
|Mediaplan
|6 207
|OMD AMS
|3 116
|2
|
|126 057
|2
|121 094
|Mera
|49 482
|OOM
|38 060
|СберМаркетинг
|22 983
|IKS
|14 799
|All Agency
|733
|3
|
|51 781
|4
|49 137
|SkyTecKnowlogy
|46 956
|PPL
|3 320
|CG MOVIE
|824
|PINPAI
|681
|4
|
|48 845
|7
|25 805
|Игроник
|47 728
|Art Union
|428
|Медиа рум
|397
|Проект 1147
|108
|Dark
|90
|Affect
|70
|I-Brand
|24
|5
|
|48 438
|3
|51 355
|Arena
|19 235
|Initiative
|11 349
|UM Russia
|7 011
|Mediaplus Russia
|6 375
|Advelop
|2 652
|Адванс
|1 346
|Adlabs
|470
|6
|
|46 355
|5
|48 422
|MediaMaker
|14 006
|MGCom
|9 207
|Mediasystem
|8 332
|Артикс
|7 649
|E-Promo
|4 181
|i-Media
|2 946
|AGM
|34
|7
|
|44 244
|6
|35 380
|RORE STARTEAM
|22 251
|Starlink
|15 652
|RORE ROI:MEDIA
|5 073
|RORE DARR
|1 268
|8
|
|27 168
|8
|20 702
|OMD Media Direction
|10 703
|PHD
|7 080
|Media Wise
|5 825
|Proximity Media
|3 560
|9
|
|25 567
|9
|20 200
|Multitec
|17 685
|А2 Group
|3 824
|РРА
|3 724
|NMi Digital
|295
|NM Science
|39
|10
|
|15 859
|10
|19 168
|SA Media
|7 475
|Smart View
|6 157
|Total View
|2 227
|11
|
|7 237
|–
|–
|ArrowMedia
|5 612
|MediaGuru
|1 625
|12
|
|4 609
|13
|5 642
|Twiga Digital
|2 724
|Media First
|1 885
|13
|
|3 894
|12
|5 819
|icontext
|2 186
|Registratura
|1 708
|14
|
|2 930
|11
|8 667
|Kokoc Performance
|2 930
|Vitamin.tools
|0
«Коммерсантъ» в своей публикации о рейтинге собрал комментарии от групп. Среди оценок методологии есть ремарка о том, что диджитал-сегмент по-прежнему рассчитывается как доля от офлайн-бюджетов. О требованиях рынка представителем «Т-Банка» сказано следующее: в текущих условиях для рекламных групп ключевая метрика — эффективность инвестиций и надежность партнеров.
Методология
Методология индустриального рейтинга разработана рабочей группой АКАР, куда входят представители крупнейших рекламных холдингов.
Оценка ТВ-бюджетов производилась на основе данных исследовательской компании Mediascope по общим объемам рекламы, размещенной в локальном, тематическом и национальном эфирах. При оценке стоимости учитывались закупаемые объемы, сезонность, длительность роликов, выходы в прайм-тайм, выходные и праздничные дни.
В интернет-сегменте учитывались два ключевых направления: медийная реклама и перформанс-реклама. Для медийной рекламы использовались данные по офлайн-биллингам рекламодателей и результаты опроса агентств. Для оценки перформанс-сегмента применялись данные Digital Budget, построенные на внутренних алгоритмах анализа и информации Similarweb.
Оценка наружной рекламы производилась исходя из бюджетов рекламодателей с учетом коэффициентов надбавки за формат размещения. В расчет включались данные индустриального измерителя Admetrix.
По прессе использовались данные Mediascope по общим объемам рекламы, размещенной в печатной прессе в виде коммерческой рекламы и свободных вложений.
По радио бюджет размещения оценивался по отдельным радиостанциям и городам на основе данных Mediascope и опроса медиаагентств.
Текущая методология разработана и верифицирована участниками рынка и АКАР, но все мы понимаем, что она каждый год требует усовершенствований, поскольку новые инструменты и подходы благодаря технологиям развиваются стремительно. По-прежнему главным вызовом остается сегмент ретейл-медиа, но не за горами перед нами встанет новая задача — как считать ИИ-решения?
Методология подсчета РМА не претерпела значительных изменений в сравнении с прошлым годом. В текущей редакции накопился ряд вопросов к нюансам подсчета почти всех традиционных медийных сегментов, которые включаются в рейтинг. Особенно, конечно, хотелось бы видеть изменения методологии расчета медийной рекламы диджитал-сегмента, которая уже много лет рассчитывается через другие (офлайн) медиасегменты, что выглядит как костыль в расчетах для 2026 года и порождает некорректность оценок, поскольку получается, что чем больше биллингов приходится на офлайн, тем больше они становятся для диджитал, что не всегда соответствует действительности. Мы надеемся, что в ближайшие несколько лет ситуация изменится, поскольку уже при подготовке рейтинга этого года была проделана работа по разработке альтернативных вариантов методологий по нескольким медиа, в том числе диджитал. К сожалению, по индустриальному решению изменения не были приняты, но были отправлены на доработку для рейтинга следующего года. Также, очевидно, необходимо в ближайшее время добавлять в расчеты самые быстрорастущие медийные сегменты: ретейл-медиа и диджитал-ТВ. Что касается текущей методологии, то она остается настолько хорошей для подсчета инвестиций, насколько это позволяют сделать существующие инструменты и методы оценок таким образом, чтобы соблюдались критерии независимости и прозрачности.
Исторически при подсчете рейтингов оценка крупнейших рекламодателей зачастую оказывается завышенной. Это остается одной из ключевых проблемных зон и основной задачей рабочей группы по методологии. В этом направлении уже создан и предложен ряд инструментов для повышения точности оценки. В частности, для национального ТВ предложена оценка по шкале скидок, для радио — учет пакетных закупок, для наружной рекламы и радио — учет масштаба рекламодателя. В диджитал-сегменте обсуждается переход к оценке бюджетов на базе доступного мониторинга с отказом от расчетов через доли офлайн-бюджетов.
На текущий момент эти изменения еще не приняты, однако сама проработка таких подходов — важный шаг к обновлению методологии и более качественной, прозрачной системе оценки рекламных бюджетов.
Сильная сторона текущей методологии — широкое участие крупных игроков рынка в лице агентств, что позволяет формировать усредненную картину на основе большого количества релевантных рыночных данных. При этом методология требует дальнейшего развития: уже несколько лет остается актуальной задача полноценного учета двух крупных сегментов: продвижение мобильных приложений и ретейл-медиа, частично рекламы в мессенджерах.
Если учитывать, что ретейл-медиа по итогам 2026 года, по экспертным оценкам, может стать крупнейшим рекламным каналом по объему бюджетов, отсутствие его корректного отражения в рейтинге — существенный методологический вызов для комитета.
Важно отметить, что рейтинг АКАР/Sostav остается для индустрии одной из ключевых и наиболее авторитетных систем оценки рынка благодаря прозрачной методологии, многолетней экспертизе и понятным принципам верификации данных.
Значимых изменений в методологию рейтинга по итогам 2025 года внесено не было, при этом рабочая группа тщательно отслеживает и анализирует все варианты повышения точности оценки, которые появляются на рынке. В частности, были протестированы новые составляющие методики оценки ТВ-рекламы, диджитал-бюджетов, радио- и наружной рекламы (с учетом кластеризации). Эти наработки будут обязательно учтены при подготовке методики расчетов на 2026 год.
Среди ключевых направлений будущей работы — оценка рекламных бюджетов в значимых каналах, которые пока находятся вне рейтинга (что в первую очередь связано с объективными ограничениями мониторинга и доступных данных в целом). Это относится, например, к цифровым ретейл-медиа, Smart TV и рекламе у блогеров.
Другой приоритет — верификация рекламных бюджетов в привязке к агентствам. Здесь уже проделана большая работа по фактчекингу (включая проверку прямых контрактов); в дальнейшем будут рассматриваться и дополнительные инструменты.
В целом хотелось бы отметить глубокую вовлеченность и конструктивный подход как рабочей группы, так и комитета медиаагентств АКАР при подготовке рейтинга.
Рейтинг этого года зафиксировал индустрию в точке, где мы объективно достигли предела точности с текущим измерительным инструментарием. Традиционные медиа оцениваются достаточно корректно: погрешность для медианных рекламных кампаний составляет приемлемые плюс-минус 10%. При этом мы видим, что крупнейшие топ-сделки на рынке иногда могут получать несколько завышенную оценку. Без актуализации со стороны медиаселлеров и аудиторов предоставляемых агентствами условий размещения достичь абсолютной точности пока сложно. Что касается Starlink, то оценка нашего биллинга оказалась довольно близка к реальности — во многом потому, что основу нашего портфеля составляют именно такие медианные сделки.
С оценкой диджитал-инвентаря ситуация остается парадоксальной. Доступный мониторинг всё ещё не позволяет измерять интернет-кампании с приемлемой точностью, из-за чего наиболее релевантные результаты до сих пор дает базовая методология расчета доли от офлайн размещения. Кроме того, за рамками оценки остается огромный пласт реального бизнеса агентств: стремительно растущий e-com, ритейл-медиа, инфлюенс-маркетинг, транзитная и indoor-реклама, рекламные бюджеты в странах СНГ.
Конечно, индустрия уже активно обсуждает внедрение новых подходов, и они нам остро необходимы. Мы уперлись в потолок, цифровые размещения оцениваются со скрипом, а многие ключевые драйверы роста попросту не учитываются. Но в сохранении текущей методологии есть как минимум один весомый плюс — это стабильность. Работая на единой, пусть и весьма несовершенной базе без постоянного изменения правил игры, мы получаем возможность видеть относительно достоверную динамику развития агентств и групп от года к году.