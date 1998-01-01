Рейтинг медиаагентств и рекламных холдингов по итогам 2025 года

Ассоциация коммуникационных агентств России и Sostav подсчитали бюджеты крупнейших российских рекламных агентств и холдингов по итогам 2025 года. В рейтинг вошли 106 медиаагентств с ненулевыми показателями. Учитывались рекламные инвестиции на ТВ, в интернете, наружной рекламе, радио и прессе.

Совокупный биллинг агентств составил 710,2 млрд руб. без НДС. Это на 82 млрд руб., или на 13%, больше, чем годом ранее. В 2024 году объем закупок участников рейтинга составлял 628,2 млрд руб.

Рост рынка обеспечили прежде всего два крупнейших канала — ТВ и интернет. Телевизионные бюджеты увеличились до 329,6 млрд руб. (+13,4%), интернет — до 285,2 млрд руб. (+18,4%). Наружная реклама снизилась до 74,3 млрд руб. (-2,1%), радио выросло до 18,4 млрд руб. (+6,2%), пресса сократилась до 2,7 млрд руб. (-22,1%).