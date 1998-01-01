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Рейтинг медиаагентств
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Рейтинг медиаагентств и рекламных холдингов по итогам 2025 года

Ассоциация коммуникационных агентств России и Sostav подсчитали бюджеты крупнейших российских рекламных агентств и холдингов по итогам 2025 года. В рейтинг вошли 106 медиаагентств с ненулевыми показателями. Учитывались рекламные инвестиции на ТВ, в интернете, наружной рекламе, радио и прессе.

Совокупный биллинг агентств составил 710,2 млрд руб. без НДС. Это на 82 млрд руб., или на 13%, больше, чем годом ранее. В 2024 году объем закупок участников рейтинга составлял 628,2 млрд руб.

Рост рынка обеспечили прежде всего два крупнейших канала — ТВ и интернет. Телевизионные бюджеты увеличились до 329,6 млрд руб. (+13,4%), интернет — до 285,2 млрд руб. (+18,4%). Наружная реклама снизилась до 74,3 млрд руб. (-2,1%), радио выросло до 18,4 млрд руб. (+6,2%), пресса сократилась до 2,7 млрд руб. (-22,1%).

Лидеры роста

Главным драйвером абсолютного прироста стал Игроник. Агентство увеличило биллинг на 26,3 млрд руб. — до 47,7 млрд руб. — и поднялось с 8-го на 4-е место рейтинга. Это самый заметный рывок года среди участников с сопоставимыми прошлогодними данными.

Media Instinct прибавило 10,1 млрд руб. и заняло первое место с итоговым биллингом 63,6 млрд руб. Агентство сместило СберМаркетинг с лидерской позиции, сохранив высокую динамику в крупнейших медиаканалах.

OMD Optimum Media увеличило закупки на 9,4 млрд руб. — до 46,9 млрд руб. Несмотря на формальное снижение с 5-го на 6-е место, агентство показало один из крупнейших абсолютных приростов года.

Media Pulse почти удвоило биллинг: рост составил 7,5 млрд руб., итоговый объем — 15,0 млрд руб. Агентство поднялось с 23-го на 13-е место.

OOM прибавило 7,4 млрд руб., увеличив биллинг до 38,1 млрд руб. и сохранив место в верхней части рейтинга.

Изменения в тройке лидеров

В тройку лидеров по совокупному биллингу в 2025 году вошли:

Состав первой тройки остался прежним, но изменилась расстановка сил. Media Instinct поднялось со 2-го на 1-е место, СберМаркетинг опустился на 2-ю позицию, Mera сохранило 3-е место.

Совокупный биллинг топ-3 составил 168,4 млрд руб. Это на 5,7 млрд руб. больше, чем годом ранее. При этом рост тройки оказался умереннее роста рынка в целом: часть динамики сместилась в более широкий круг агентств верхней двадцатки.

Топ-10 участников рейтинга закупили медиарекламу на 412,9 млрд руб. Это на 59,4 млрд руб., или на 16,8%, больше, чем топ-10 прошлогоднего рейтинга. Доля первой десятки в общем объеме составила 58,1%.

РЕЙТИНГ МЕДИААГЕНТСТВ 2026

По итогам 2025 года, млн руб. (без НДС)
Место Агентство Всего ТВ Интернет OOH Радио Пресса Клиенты Место 2025 Всего 2025
1 Media Instinct 63 588 36 393 22 267 3 692 1 043 193 2 53 488
2 СберМаркетинг 55 370 22 983 22 808 7 671 1 760 148 1 64 286
3 Mera 49 482 29 804 14 164 4 080 1 365 69 3 44 961
4 Игроник 47 728 23 944 7 377 14 089 2 140 178 АЛЬФА-БАНК, X5 GROUP, ПСБ, РОСТЕЛЕКОМ, KRKA D.D. 8 21 464
5 SkyTecKnowlogy 46 956 33 324 9 088 2 978 1 537 29 4 40 775
6 OMD Optimum Media 46 868 23 749 18 737 3 446 886 50 5 37 497
7 OOM 38 060 11 493 23 706 1 984 851 26 6 30 628
8 United Partners 23 351 16 081 4 078 1 717 1 425 50 7 22 959
9 RORE STARTEAM 22 251 15 131 5 088 1 810 218 4 13 15 133
10 Arena 19 235 11 517 6 929 386 356 47 Совкомбанк, Эвалар, ГАК МОТОР РУС, ЛСР, Петрович 14 13 589
11 MultiTEC 17 685 13 816 654 2 815 381 19 VK, T2, Ростелеком, Газпромбанк 10 18 584
12 Starlink 15 652 8 673 5 157 1 153 622 47 Headhunter, Ашан, Группа компаний «РОСТ», СКБ Контур, Hoff 12 15 645
13 Media Pulse 15 040 9 606 4 707 580 145 2 23 7 554
14 IKS 14 799 6 911 5 379 2 051 416 42 11 15 810
15 Mediamaker 14 006 6 087 6 496 1 060 350 13 18 9 758
16 Realweb 13 014 13 001 13 hh.ru, S7, АШАН, ВТБ, группа «Самолет»
17 Initiative 11 349 4 294 6 446 332 276 1 Арнест ЮниРусь, Т2, Ростелеком, Додо Пицца, Lamoda 20 9 036
18 OMD Media Direction 10 703 5 969 3 098 1 294 284 58 21 7 802
19 MGCom 9 207 9 207 9 18 800
20 Mediasystem 8 332 3 761 3 747 586 229 9 36 3 758
21 Артикс 7 649 7 566 83 16 11 231
22 SA Media 7 475 1 613 4 454 703 331 374 28 6 503
23 Easy Media 7 137 4 837 1 063 1 049 173 15 24 7 244
24 PHD 7 080 3 598 3 101 355 18 8 27 6 915
25 UM Russia 7 011 3 228 2 492 1 091 127 73 29 5 821
26 Mediaplus Russia 6 375 3 727 1 120 842 316 370 17 10 437
27 Mediaplan 6 207 1 795 3 693 407 262 50 26 7 004
28 Smart View 6 157 311 47 5 447 147 205 19 9 607
29 Havas Media* 5 912 5 615 217 69 11
30 Media Wise 5 825 1 797 3 093 508 389 38 HAVAL, TANK, Градиент, Иннотек 34 4 153
31 Dinamica x D Innovate Group 5 651 451 4 771 385 38 6 25 7 143
32 ArrowMedia 5 612 5 612 Лэтуаль, ГК Основа, Профи.ру, Циан, X5 Group 33 4 554
33 Rocket10 5 207 5 207 Ozon, Т-Банк, Яндекс, Золотое Яблоко, Национальная лотерея 44 2 138
34 RORE ROI:MEDIA 5 073 3 227 1 523 199 123 1 35 3 938
35 AMDG 4 706 4 706 55 1 035
36 E-Promo 4 181 4 181 МосБиржа, ВсеИнструменты.ру, Много Мебели, FORMA 40 3 067
37 А2 Group 3 824 2 021 1 709 67 10 17
38 РРА 3 724 2 915 529 279 1 50 1 576
39 Proximity Media 3 560 907 1 960 620 62 11 47 1 832
40 PPL 3 320 15 660 2 632 13 31 5 293
41 MediaNation 3 204 3 204
42 OMD AMS 3 116 1 748 590 387 375 16 30 5 811
43 i-Media 2 946 2 946 Ашан, Гиперглобус, Ситилинк, еАптека, Столплит 48 1 808
44 Kokoc Performance 2 930 2 930 22 7 599
45 Twiga Digital 2 724 2 724 38 3 613
46 Advelop 2 652 800 1 687 162 1 2 IDS Borjomi, DAR Development, ФСК
47 Total View 2 227 748 79 957 334 109 41 3 058
48 icontext 2 186 2 186 37 3 755
49 Media First 1 885 975 170 469 270 1 46 2 029
50 Next Level 1 770 418 1 340 12 Экспострой, ВТБ АРЕНА, ВЭБ.РФ (Прогород), МЕДСИ, Рен ТВ 87 105
51 Artcom 1 720 313 1 007 363 31 6 Jadran, Аквион, Технониколь, Макфа, Эконива 56 985
52 Registratura 1 708 1 708 45 2 064
53 Go Mobile 1 691 1 691
54 Nectarin 1 650 1 650 METRO, X5, Avito, Glorax, ЭФКО 32 4 717
55 MediaGuru 1 625 1 625 54 1 068
56 Whiteleads 1 590 1 590 64 626
57 RTA 1 365 1 365 Протек (Здравсити), 100БАЛЛЬНЫЙ РЕПЕТИТОР, ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ, Умскул, X5 GROUP 57 933
58 Адванс 1 346 1 210 54 56 26 РОСМЭН, СИ ГРУПП, ДУНФЭН МОТОР РУС, ИЭК
59 RORE DARR 1 268 1 268 62 664
60 Main Target Group 1 009 525 235 50 195 4 58 831
61 Веллер Медиа 933 360 564 9 Россети Московский регион, Деп. предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Деп. градостроительной политики города Москвы, Деп. культуры города Москвы, Деп. инвестиционной и промышленной политики города Москвы 77 352
62 AdChampagne 931 931 ФОНБЕТ, JOOM, ЯНДЕКС, PARI, ЛИГА СТАВОК
63 CG MOVIE 824 769 3 31 15 6 Банк Уралсиб, Кревель Мозельбах , Ижевский завод пластмасс, Пик фарма 43 2 490
64 Тор Медиа 812 5 10 795 2 59 817
65 Adventum 786 786 63 642
66 All Agency 733 434 256 39 4 Очаково, MOTUL
67 Юнион Медиа Сервис 707 362 322 1 17 5 66 619
68 PINPAI 681 572 104 4 1 67 579
69 2LEADS 617 617
70 Ingate Performance 572 564 4 4 52 1 160
71 Арифметика 523 523 Bright Fit, КОРТРОС (Группа компаний), Правобережный, Партнер (Холдинг), Мотив (Связь) 75 402
72 Информэкспресс 519 12 5 244 258 73 414
73 Аффикс групп 484 484 82 215
74 Adlabs 470 470 Макфа, Вира-АртСтрой, Skinjestique, Getsy, Rostic's (Юнирест) 60 812
75 AMG 446 192 177 61 16 76 380
76 Art Union 428 428 68 576
77 Медиа рум 397 172 211 14 98 1
78 Media Insight 342 6 3 253 78 2 Зенит ФК, Forma, А101, Legenda Intelligent Development, ТПС Недвижимость 71 438
79 Media Impact 336 150 79 8 45 54 78 343
80 NAME 326 326 72 438
81 Think Agency** 317 317 Travelata.ru, Termoland, Яндекс
82 NMi Digital 295 295
83 VBI 294 294 СМ-Клиника, Genotek, Грузовичкоф, Белфан, Koleso
84 Stargate Media Group 274 184 40 30 20 Аксион, Кухонный Двор, Мосфарма 80 275
85 Globax Media 274 6 1 262 5 81 219
86 AdVisor Media 233 233
87 Формула Рекламы 219 172 15 30 1 1 ЗОВ-ЛЕНЕВРОМЕБЕЛЬ, ООО «Лина», ООО «Альтфарм», Автоспот, Государственный Кремлевский Дворец
88 Медиа Анлимитед 171 37 44 72 17 1 SPECTROL, МОТОРИНВЕСТ, DIACONT, ALPHAPET, НОВАЯ ЛИНИЯ (КОМПАНИЯ) 88 95
89 Digital Strategy 151 151 51 1 264
90 Mediastore 125 125 Вкусвилл, Спар, Суточно, Золотая Маска 65 622
91 19agency84 122 122 Ниагара, Форум-групп, Уральский федеральный университет, Атомстройкомплекс 85 119
92 VA Media 122 106 12 4 89 67
93 Zen-Media 110 61 10 39
94 Проект 1147 108 72 1 24 1 10 91 48
95 Dark 90 61 4 15 7 3
96 Amedia Outdoor 78 78 Верный, Incanto, Fitness House, ВкуссВилл, UTECH 70 456
97 Лидер Медиа 71 34 37 83 178
98 Affect 70 2 46 18 2 2
99 NM Science 39 4 12 21 1 1 93 40
100 FOX publicity 39 39 Третий Трест, Дом Про Дом, РН-Сервис, Уфаоргсинтез, Prime Development 90 64
101 AGM 34 34
102 I-Brand 24 24 86 106
103 HIGHLIGHTS 20 20
104 AdClients 18 18 92 45
105 Медиаконтекст 12 12 Villartec, Accent, Mildar, Laundi, Хвойник 97 13
106 Media Connect 6 6 79 318
- Red Digital 69 520
- F P R agency
- Vitamin.tools
- I-Guru 84 162
- NextUp Media
- DADA Agency
- OMNIMIX 53 1 077
- Innocean Worldwide Rus
- AdAurum
- RubikMedia 94 33
- Мобио 42 3 034
Расчёт на основании данных Mediascope, Admetrix, Digital Budget
* С 2025 года Havas Media водит в состав рекламной группы «Летопись.ai»
** Ранее Think Mobile

%pos_total% место

в рейтинге медиаагентств по объёму медиазакупок в 2025 году

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годовой оборот

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Елена Батурина
Директор агентского направления СберМаркетинг

Драйвером роста в прошлом году был по-прежнему сегмент ретейл-медиа. Но мы видим изменение паттернов потребительского поведения под влиянием ИИ и, как следствие, новые подходы к работе — GEO/AEO, гиперсонализация, ИИ-контент-производство и т. п. И если в прошлом году это было нащупывание, первые успешные кейсы в индустрии, то 2026 — это время, когда умение поставить на рельсы работу с ИИ будет влиять на эффективность как коммуникаций, так и бизнеса.

Александр Куликов
первый заместитель СЕО, Группа компаний «Игроник»

Считаем, что наши позиции адекватно отражают текущие объемы бизнеса и реальные рыночные показатели.

Рост связан прежде всего со значительным расширением клиентского портфеля группы: в 2025 году к нам присоединился ряд крупнейших клиентов, что позволило существенно увеличить объемы обслуживаемых бюджетов. Дополнительным фактором стал объективный рост рекламного рынка в целом.

В этом году биллинги 2025 года были зафиксированы более корректно и точно, без недопониманий и спорных трактовок, возникших в прошлом году, когда наш реальный объем бизнеса был очевидно занижен. Отдельно хотим отметить профессиональную и конструктивную работу команд АКАР и Sostav в процессе сбора и проверки данных.

Дарья Куркина
Главный операционный директор Okkam

По оценке Okkam рекламный рынок России в 2025 году вырос на 26% и достиг 1,8 трлн рублей с учетом e-com и ретейл-медиа. При этом традиционные каналы увеличились до 995 млрд рублей, прибавив 9%. Почти все крупные рекламодатели нарастили бюджеты, однако драйверы роста заметно перераспределились: e-com и ретейл-медиа стали самым динамичным сегментом, тогда как диджитал рос существенно медленнее, чем ожидалось ранее.

Для агентского рынка это означает переход в новую фазу конкуренции. Масштаб закупок остается важным, но уже не является единственным показателем силы игрока. Все большую роль играют аналитика, технологическая экспертиза, умение работать с фрагментированным инвентарем, строить связки между медиа, коммерцией и данными, а также быстро адаптировать медиамикс под меняющееся потребительское поведение.

Денис Максимов
Управляющий директор Media Direction Group

Ситуация во внешней и внутренней экономике, а также политические факторы замедлили темпы роста в стране, что естественным образом сказалось и на динамике рекламного рынка в 2025 году — рост сократился по сравнению с 2023–2024 годами.

Тем не менее борьба за потребителя в высококонкурентных категориях, таких как ретейл, финансовый сектор и экосистемы, требует роста рекламных инвестиций. Это происходит на фоне роста медиаинфляции, монополизации и консолидации рынка со стороны поставщиков.

Среди основных направлений рекламного рынка, которые показали наибольший рост по сравнению со средней динамикой — наружная реклама, видео (в частности, диджитал-ТВ), интернет и ретейл-медиа.

Камиль Хаджиахметов
Директор по аудиту и аналитике АДВ
Главными драйверами роста рекламного рынка России в 2025 году стали не классические медиа, а сегменты, связанные с e-com, ретейл-медиа и цифровыми форматами наружной рекламы. Основными инвесторами остаются: экосистемы, ретейл, маркетплейсы, финансы, FMCG, телеком. Эти категории продолжают поддерживать спрос даже на фоне замедления экономики.
Сергей Никоноров
Генеральный директор AMDG

Основным драйвером роста выступила ретейл-медиареклама. Данный сегмент рынка растет вместе с развитием ключевых онлайн-площадок. В 2025 году маркетплейсы совершенствовали свой инвентарь, что также повлияло на рост.

Со стороны рекламодателей растет запрос на перфоманс (и, как следствие, аналитику) в любых размещениях: экспертиза и результат — ключевые факторы. При этом появление налога на рекламу и медиаинфляция в целом оставляют цену важнейшим фактором выбора.

Медиаагентства: результаты

2025 год закрепил новую конфигурацию рынка. Рост остается заметным, но становится менее равномерным: часть агентств усиливает позиции за счет крупных клиентов, интеграции экспертизы и расширения закупок в ключевых медиаканалах; другая часть сталкивается с давлением на объемы и перераспределением клиентских бюджетов.

Главный структурный вывод года — рынок растет не только за счет общего увеличения инвестиций, но и за счет перераспределения веса между агентствами. В первой десятке особенно заметны усиление Игроника, рост Media Instinct, OMD Optimum Media и OOM, а также возвращение Arena в топ-10.

Одновременно в рейтинге заметно движение за пределами первой десятки. Media Pulse, MediaMaker, Mediasystem, Rocket10, OMD Media Direction и ряд других агентств показали существенный прирост, что говорит о расширении конкурентного поля. Лидерство по объему по-прежнему концентрируется в верхней части таблицы, но рост уже не замыкается только на первых трех позициях.

Камиль Хаджиахметов
Директор по аудиту и аналитике АДВ

По сравнению с 2024 годом поведение рекламодателей в России в 2025-м стало заметно более прагматичным и финансово ориентированным. Если в 2024 году рынок находился в фазе восстановления и перераспределения бюджетов, то в 2025-м фокус сместился с роста охватов на эффективность, прозрачность и измеримость.

Рекламодатели стали значительно жестче контролировать расходы и требовать понятный ROI, прозрачность медиазакупок и доказуемую эффективность. Цена при этом перестала быть единственным критерием выбора агентства. Вместо демпинга вырос спрос на прикладную экспертизу, сильную аналитику, перформанс-компетенции и отраслевую специализацию.

Ирина Козлова
Управляющий директор практик перфоманс, программатик, коммерс, ГК «Родная Речь»
Несмотря на то, что диджитал-реклама в размещении достаточно прозрачна и рекламодатель может оперировать фактическими данными по закупкам и по части каналов — отчетами сторонних верификаторов, в рамках рейтинга задача оценки остается сложной из-за отсутствия единого независимого верификатора, который обеспечивал бы сопоставимую и прозрачную оценку хотя бы по ключевым каналам.

Рекламные группы и холдинги

В рейтинг медиахолдингов 2026 вошли 14 групп. Их совокупный бюджет составил 618,3 млрд руб. Для корректного сравнения динамика рассчитывалась по 13 сопоставимым холдингам: по ним общий объем вырос с 552,9 млрд руб. до 611,1 млрд руб. Рост составил 58,1 млрд руб., или 10,5%.

Первое место сохранила Group 1. Совокупный бюджет группы достиг 165,3 млрд руб., увеличившись на 23,8 млрд руб. В группу входят Media Instinct, OMD Optimum Media, United Partners, Media Pulse, Easy Media, Mediaplan и OMD AMS.

На втором месте — OKKAM с общим объемом 126,1 млрд руб. В состав группы вошли Mera, OOM, СберМаркетинг , IKS и All Agency. По сопоставимым данным группа прибавила 5 млрд руб.

На третье место поднялась группа Sky Alliance с бюджетом 51,8 млрд руб. Альянс включает SkyTecKnowlogy, PPL, CG MOVIE и PINPAI.

Самый заметный рывок среди холдингов показала группа компаний «Игроник»: ее бюджет вырос до 48,8 млрд руб., а позиция — с 7-й до 4-й. Рост к прошлому году составил 23,0 млрд руб., или 89,3%.

Пятерку лидеров замыкает АДВ с бюджетом 48,4 млрд руб. В группу входят Arena, Mediaplus Russia, Initiative, UM Russia, Адванс, Advelop и Adlabs.

РЕЙТИНГ МЕДИАХОЛДИНГОВ 2026

млн руб, без НДС, по объему медиазакупок в 2025 году
Место Холдинг / Группа Всего МЕСТО 2025 ВСЕГО 2025
1 165 307 1 141 557
Media Instinct 63 588
OMD Optimum Media 46 868
United Partners 23 351
Media Pulse 15 040
Easy Media 7 137
Mediaplan 6 207
OMD AMS 3 116
2 126 057 2 121 094
Mera 49 482
OOM 38 060
СберМаркетинг 22 983
IKS 14 799
All Agency 733
3 51 781 4 49 137
SkyTecKnowlogy 46 956
PPL 3 320
CG MOVIE 824
PINPAI 681
4 48 845 7 25 805
Игроник 47 728
Art Union 428
Медиа рум 397
Проект 1147 108
Dark 90
Affect 70
I-Brand 24
5 48 438 3 51 355
Arena 19 235
Initiative 11 349
UM Russia 7 011
Mediaplus Russia 6 375
Advelop 2 652
Адванс 1 346
Adlabs 470
6 46 355 5 48 422
MediaMaker 14 006
MGCom 9 207
Mediasystem 8 332
Артикс 7 649
E-Promo 4 181
i-Media 2 946
AGM 34
7 44 244 6 35 380
RORE STARTEAM 22 251
Starlink 15 652
RORE ROI:MEDIA 5 073
RORE DARR 1 268
8 27 168 8 20 702
OMD Media Direction 10 703
PHD 7 080
Media Wise 5 825
Proximity Media 3 560
9 25 567 9 20 200
Multitec 17 685
А2 Group 3 824
РРА 3 724
NMi Digital 295
NM Science 39
10 15 859 10 19 168
SA Media 7 475
Smart View 6 157
Total View 2 227
11 7 237
ArrowMedia 5 612
MediaGuru 1 625
12 4 609 13 5 642
Twiga Digital 2 724
Media First 1 885
13 3 894 12 5 819
icontext 2 186
Registratura 1 708
14 2 930 11 8 667
Kokoc Performance 2 930
Vitamin.tools 0
Алексей Бахтеров
президент Media Instinct Group
Наша оценка рынка 2026 года пока носит неопределенный характер, поскольку мы не можем спрогнозировать активность большого количества средних и небольших рекламодателей. Вместе с тем мы ожидаем появления новых игроков, которые начнут инвестировать в бренд. Для них реклама станет частью стратегии выхода на рынок или драйвером роста продаж. В этом смысле текущий момент может быть удачным для подобных инвестиций.

«Коммерсантъ» в своей публикации о рейтинге собрал комментарии от групп. Среди оценок методологии есть ремарка о том, что диджитал-сегмент по-прежнему рассчитывается как доля от офлайн-бюджетов. О требованиях рынка представителем «Т-Банка» сказано следующее: в текущих условиях для рекламных групп ключевая метрика — эффективность инвестиций и надежность партнеров.

Методология

Методология индустриального рейтинга разработана рабочей группой АКАР, куда входят представители крупнейших рекламных холдингов.

Оценка ТВ-бюджетов производилась на основе данных исследовательской компании Mediascope по общим объемам рекламы, размещенной в локальном, тематическом и национальном эфирах. При оценке стоимости учитывались закупаемые объемы, сезонность, длительность роликов, выходы в прайм-тайм, выходные и праздничные дни.

В интернет-сегменте учитывались два ключевых направления: медийная реклама и перформанс-реклама. Для медийной рекламы использовались данные по офлайн-биллингам рекламодателей и результаты опроса агентств. Для оценки перформанс-сегмента применялись данные Digital Budget, построенные на внутренних алгоритмах анализа и информации Similarweb.

Оценка наружной рекламы производилась исходя из бюджетов рекламодателей с учетом коэффициентов надбавки за формат размещения. В расчет включались данные индустриального измерителя Admetrix.

По прессе использовались данные Mediascope по общим объемам рекламы, размещенной в печатной прессе в виде коммерческой рекламы и свободных вложений.

По радио бюджет размещения оценивался по отдельным радиостанциям и городам на основе данных Mediascope и опроса медиаагентств.

Елена Батурина
Директор агентского направления, СберМаркетинг

Текущая методология разработана и верифицирована участниками рынка и АКАР, но все мы понимаем, что она каждый год требует усовершенствований, поскольку новые инструменты и подходы благодаря технологиям развиваются стремительно. По-прежнему главным вызовом остается сегмент ретейл-медиа, но не за горами перед нами встанет новая задача — как считать ИИ-решения?

Денис Максимов
Управляющий директор Media Direction Group

Методология подсчета РМА не претерпела значительных изменений в сравнении с прошлым годом. В текущей редакции накопился ряд вопросов к нюансам подсчета почти всех традиционных медийных сегментов, которые включаются в рейтинг. Особенно, конечно, хотелось бы видеть изменения методологии расчета медийной рекламы диджитал-сегмента, которая уже много лет рассчитывается через другие (офлайн) медиасегменты, что выглядит как костыль в расчетах для 2026 года и порождает некорректность оценок, поскольку получается, что чем больше биллингов приходится на офлайн, тем больше они становятся для диджитал, что не всегда соответствует действительности. Мы надеемся, что в ближайшие несколько лет ситуация изменится, поскольку уже при подготовке рейтинга этого года была проделана работа по разработке альтернативных вариантов методологий по нескольким медиа, в том числе диджитал. К сожалению, по индустриальному решению изменения не были приняты, но были отправлены на доработку для рейтинга следующего года. Также, очевидно, необходимо в ближайшее время добавлять в расчеты самые быстрорастущие медийные сегменты: ретейл-медиа и диджитал-ТВ. Что касается текущей методологии, то она остается настолько хорошей для подсчета инвестиций, насколько это позволяют сделать существующие инструменты и методы оценок таким образом, чтобы соблюдались критерии независимости и прозрачности.

Камиль Хаджиахметов
Директор по аудиту и аналитике АДВ

Исторически при подсчете рейтингов оценка крупнейших рекламодателей зачастую оказывается завышенной. Это остается одной из ключевых проблемных зон и основной задачей рабочей группы по методологии. В этом направлении уже создан и предложен ряд инструментов для повышения точности оценки. В частности, для национального ТВ предложена оценка по шкале скидок, для радио — учет пакетных закупок, для наружной рекламы и радио — учет масштаба рекламодателя. В диджитал-сегменте обсуждается переход к оценке бюджетов на базе доступного мониторинга с отказом от расчетов через доли офлайн-бюджетов.

На текущий момент эти изменения еще не приняты, однако сама проработка таких подходов — важный шаг к обновлению методологии и более качественной, прозрачной системе оценки рекламных бюджетов.

Ирина Козлова
Управляющий директор практик перфоманс, программатик, коммерс, ГК «Родная Речь»

Сильная сторона текущей методологии — широкое участие крупных игроков рынка в лице агентств, что позволяет формировать усредненную картину на основе большого количества релевантных рыночных данных. При этом методология требует дальнейшего развития: уже несколько лет остается актуальной задача полноценного учета двух крупных сегментов: продвижение мобильных приложений и ретейл-медиа, частично рекламы в мессенджерах.

Если учитывать, что ретейл-медиа по итогам 2026 года, по экспертным оценкам, может стать крупнейшим рекламным каналом по объему бюджетов, отсутствие его корректного отражения в рейтинге — существенный методологический вызов для комитета.

Александр Куликов
первый заместитель СЕО, Группа компаний «Игроник»

Важно отметить, что рейтинг АКАР/Sostav остается для индустрии одной из ключевых и наиболее авторитетных систем оценки рынка благодаря прозрачной методологии, многолетней экспертизе и понятным принципам верификации данных.

Михаил Елисейкин
Директор по трейдингу и медиапартнерствам Group4Media
В любой методологии есть зоны для улучшения — это постоянный процесс. Основным драйвером роста является направление, не учитываемое методологией рейтинга, — e-com. Также наблюдается в целом довольно большое завышение оценки в классических офлайн-медиа, при этом неравное по составляющим — превышение в оценке крупнейших рекламодателей и частичное занижение рекламодателей, не входящих в топ. Хотелось бы верить, что в будущем это несоответствие может быть исправлено.
Евгений Балдин
Директор по стратегии и исследованиям Media Instinct Group

Значимых изменений в методологию рейтинга по итогам 2025 года внесено не было, при этом рабочая группа тщательно отслеживает и анализирует все варианты повышения точности оценки, которые появляются на рынке. В частности, были протестированы новые составляющие методики оценки ТВ-рекламы, диджитал-бюджетов, радио- и наружной рекламы (с учетом кластеризации). Эти наработки будут обязательно учтены при подготовке методики расчетов на 2026 год.

Среди ключевых направлений будущей работы — оценка рекламных бюджетов в значимых каналах, которые пока находятся вне рейтинга (что в первую очередь связано с объективными ограничениями мониторинга и доступных данных в целом). Это относится, например, к цифровым ретейл-медиа, Smart TV и рекламе у блогеров.

Другой приоритет — верификация рекламных бюджетов в привязке к агентствам. Здесь уже проделана большая работа по фактчекингу (включая проверку прямых контрактов); в дальнейшем будут рассматриваться и дополнительные инструменты.

В целом хотелось бы отметить глубокую вовлеченность и конструктивный подход как рабочей группы, так и комитета медиаагентств АКАР при подготовке рейтинга.

Денис Тертычный
CKO ГК Starlink

Рейтинг этого года зафиксировал индустрию в точке, где мы объективно достигли предела точности с текущим измерительным инструментарием. Традиционные медиа оцениваются достаточно корректно: погрешность для медианных рекламных кампаний составляет приемлемые плюс-минус 10%. При этом мы видим, что крупнейшие топ-сделки на рынке иногда могут получать несколько завышенную оценку. Без актуализации со стороны медиаселлеров и аудиторов предоставляемых агентствами условий размещения достичь абсолютной точности пока сложно. Что касается Starlink, то оценка нашего биллинга оказалась довольно близка к реальности — во многом потому, что основу нашего портфеля составляют именно такие медианные сделки.

С оценкой диджитал-инвентаря ситуация остается парадоксальной. Доступный мониторинг всё ещё не позволяет измерять интернет-кампании с приемлемой точностью, из-за чего наиболее релевантные результаты до сих пор дает базовая методология расчета доли от офлайн размещения. Кроме того, за рамками оценки остается огромный пласт реального бизнеса агентств: стремительно растущий e-com, ритейл-медиа, инфлюенс-маркетинг, транзитная и indoor-реклама, рекламные бюджеты в странах СНГ.

Конечно, индустрия уже активно обсуждает внедрение новых подходов, и они нам остро необходимы. Мы уперлись в потолок, цифровые размещения оцениваются со скрипом, а многие ключевые драйверы роста попросту не учитываются. Но в сохранении текущей методологии есть как минимум один весомый плюс — это стабильность. Работая на единой, пусть и весьма несовершенной базе без постоянного изменения правил игры, мы получаем возможность видеть относительно достоверную динамику развития агентств и групп от года к году.

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