«Погнали!» и Indoor TV занялись продвижением внутреннего туризма

Сервис для путешественников «Погнали!» в сотрудничестве с информационным каналом Indoor TV запустил проект, направленный на продвижение и развитие туристической привлекательности регионов России и поддержку внутреннего туризма. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Погнали!».

Основная задача проекта — привлечение внимания к уникальным, но недостаточно известным местам России и стимулирование экономического роста через туристическую индустрию.

Разработан ряд видеороликов, первый из которых посвящён Ульяновской области. Зрители увидят красивые пейзажи и исторические памятники, услышат истории местных жителей о том, как туризм влияет на их жизнь и развитие региона.

Евгений Елфимов, основатель «Погнали!»: Мы стремимся показать, что Россия — это не только Москва и Санкт-Петербург, но и множество других мест, каждое из которых может похвастаться своей уникальной культурой, историей и красотами. Наш проект помогает открывать новые возможности и перспективы для роста и развития внутреннего туризма.

Андрей Бургарт, управляющий партнёр Indoor TV: Мы гордимся возможностью поддержать такую значимую инициативу, как «Погнали!». Это проект о том, как медиа могут способствовать сохранению и популяризации культурного и природного наследия России, привлекая к этому внимание широкой публики.

Проект реализуется при поддержке государственных и частных организаций. Каждый выпуск ролика сопровождается информационной кампанией в СМИ и соцсетях. Видео транслируются на каналах Indoor TV и доступны на различных цифровых платформах. Охват аудитории проекта, как ожидается, превысит 50 млн человек.