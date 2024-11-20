МТС в рекламной кампании рассказал о новых технологиях голосовой связи

МТС запустил федеральную рекламную кампанию в поддержку МТС VoiceTech — телеком-сервисов на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) для комфортного общения голосом.

В новой кампании сочетается современность и ностальгия. Голосовая мобильная связь и её эволюция — большая часть современной истории. От коротких звонков до возможности общаться в любой ситуации сколько угодно: посекундная тарификация, бесплатные входящие, безлимит внутри сети, голосовая связь в роуминге.

За ностальгическую часть в ролике отвечают кадры в рапиде с различными эмоциями героев, которые они переживали во время важных разговоров, и мелодия из «Бумера», стоявшая на звонках у целого поколения. За современность отвечают съёмки на роборуку, монтажные склейки и ИИ-технологии, которые меняют привычное общение и позволяют вывести его на новый уровень.

Серия коротких версий более детально раскрывает продукты МТС VoiceTech: «Защитник», который предупреждает абонента во время разговора, что он говорит с мошенниками, и «Секретарь», отвечающий на входящие, когда пользователь занят.

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС: Мне очень приятно, что даже базовые телеком-услуги МТС постоянно развиваются, и мы можем предложить клиентам мобильной связи совершенно новый опыт: избавить их от спама и защитить от мошенников, а также позволить не тратить время на неважные разговоры, но при этом не пропустить ни одного важного звонка.

Кампания стартовала на ТВ, наружной рекламе, радио, OLV, в соцсетях, блогерских интеграциях и специальных проектах.

Состав творческой группы



МТС (клиент)

Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева

Начальник отдела коммуникаций розничного и бизнес-рынков: Оксана Лопухина

Руководитель направления: Анна Епишенкова

Менеджер проекта: Дарья Гусаимова

BBDO (агентство)

Режиссёр: Тим Александров