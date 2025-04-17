Весеннее обновление, отель воспоминаний и «Щи»: подборка мартовского брендинга

Март принес волну редизайнов, айдентик и новых смыслов: от эволюции START до щей с философией от «ВкусВилл». Sostav собрал подборку самых интересных апдейтов.

START включил новую серию

Онлайн-кинотеатр запускает масштабное обновление, которое будет происходить поэтапно: первым шагом стал редизайн платформы и появление нового логотипа. Узнаваемый фирменный стиль остался с нами, просто стал взрослее и массивнее. Буква S теперь преломляется, а вертикальные полосы намекают: каждый фильм на START проходит через фильтры качества и экспертизы. Никаких резких движений — только эволюция. Все ради того, чтобы контент оставался премиальным, а пользовательский опыт — комфортным. Креатив, где форма говорит о содержании. Подробнее на Sostav.

МТС теперь звучит по-новому — и это не метафора

МТС совместно с ONY разработал масштабируемую аудиосистему, охватывающую весь бизнес-пейзаж компании. В новой саунд-айдентике — баланс технологий и человечности, диджитал-футуризма и теплой эмпатии. Все начинается с трехнотного логошота — отсылка к трехбуквенному имени бренда.

Звук стал частью ДНК МТС: теперь у экосистемы есть свой сэмпл-пак, который работает как конструктор — от коротких сигналов до полноценных композиций. Это больше, чем музыка: это архитектура бренда в звуке. Команда ONY создала не просто аудиологотип, а целый звуковой мир, где все связано — от оптимистичного ритма до синтезированной перкуссии. Подробнее на Sostav.

Tottori — ресторан с настроением «нацукаши»

Repina branding создали бренд японского гастроклуба, в котором за сёдзи скрыты не только силуэты, но и весь визуальный стиль. В основе концепции — эффект избранности и памяти о мимолетной радости: ресторан как теплое воспоминание. Логотип построен на иероглифе, в котором читается и японское «Tottori», и русская «Т».

Айдентика лаконична и таинственна: минимализм, полупрозрачные штрихи и вибрация воздуха в нейрофотостиле, созданном с помощью Midjourney. Это не просто японский ресторан — это островок покоя и эстетики, который хочется изучать, но не до конца разгадать. Подробнее на Sostav.

JAMI LUP представили новый сайт

Группа агентств JAMI LUP (JAMI, LUP, «Энергия» и VOVA family) запустила новый корпоративный сайт, объединивший проекты, экспертизу и направления всех подразделений. Сайт стал логичным продолжением обновлённой айдентики бренда и отражает философию JAMI LUP — создавать контент, задающий стандарты и сближающий бренды с аудиторией.

Визуальный стиль построен на минимализме и черно-белой палитре, чтобы фокусировать внимание на самом важном — контенте. Ключевым графическим символом стали глаза — метафора всеобъемлющего присутствия контента в повседневной жизни. Дополняют стиль крупная типографика и геометричные элементы, подчеркивающие открытость, честность и стремление к развитию. Подробнее на Sostav.

HOMECLUB обновился: фокус на креатив и навигацию

Сеть гипермаркетов « Лента » провела масштабный ребрендинг собственной торговой марки HOMECLUB. Ключевая цель — адаптировать визуальную систему к расширенному ассортименту и новой структуре категорий. Над проектом работало агентство FABULA.

Центральным элементом обновления стал логотип: теперь он не просто маркер, а визуальная опора всей коммуникации бренда. Цветовая система упаковки помогает быстро ориентироваться в категориях и ценовых сегментах, а модульный принцип оформления упрощает масштабирование и запуск новых товаров.

Для усиления связи с аудиторией разработаны три фотозоны — продуктовая, атмосферная и имиджевая. Они визуализируют путь от полки до использования товара, делая взаимодействие с брендом интуитивным. Новый HOMECLUB — это системный, эмоционально выстроенный бренд, в котором дизайн становится инструментом выбора. Подробнее на Sostav.

«ВкусВилл» сделал «Щи» из бренд-медиа

Сеть магазинов «ВкусВилл» обновила свое медиа и представила аудитории перезапущенный журнал «Щи» — с новым названием, логотипом, слоганом и визуальным стилем. Новый этап проекта — это попытка сделать контент ближе, понятнее и полезнее для аудитории, которая уже превышает 2 млн человек в месяц.

Слоган «Наваристый журнал о вкусной еде и осознанной жизни» отражает ключевую идею издания: соединение гастрономического и лайфстайл-контента с фокусом на простые удовольствия и заботу о себе. Айдентика журнала — результат работы внутренней креативной команды, вдохновленной натуральностью и разнообразием. Подробнее на Sostav.

Tomatdesign разработали айдентику для жилого комплекса Twelve

Для жилого комплекса Twelve на юге Москвы агентство Tomatdesign создало айдентику, объединившую энергию города с теплом дома. В основе концепции — число 12: метафора завершенности и нового этапа, отсылающая к адресу и жизненным переменам.

Ключевой элемент — знак с индексом, символизирующий превосходство и связь с недвижимостью. Визуальный стиль строится на сочетании строгих шрифтов, градиентов и приглушенной палитры. Фотостиль напоминает семейные снимки — душевные и ностальгические.

Коммуникация бренда лаконична и адресна: «дом с видом на будущее», «пространство 12». Новый образ жилого комплекса делает его ближе к активным горожанам, ищущим баланс между динамикой и уютом. Подробнее на Sostav.

DIDENOK TEAM разработали айдентику для детского пансионата фонда «Подари жизнь»

Агентство DIDENOK TEAM создало визуальный стиль для детского пансионата фонда «Подари жизнь» в Измалково. Основой стал клевер — символ надежды, веры, любви и удачи. Его листочки стилизованы под соединённые сердца и дополнены фирменной звездой фонда.

Айдентика включает навигацию, POSM, стиль презентаций и оформления шаттла. Цветовая палитра строится на фирменном красном и васильковом, с паттернами в 3D. Шрифт Lunasima дополняет образ: строгий, но добрый. Подробнее на Sostav.

Отель воспоминаний: как LINII и «Периодика» превратили печать фотоальбомов в уютное приключение

Сервис «Периодика» вместе с LINII создали первую офлайн-точку семейных архивов в «Гоголевском 11». Концепция — MemoryService: не просто место печати, а настоящий бутик-воспоминаний в формате отеля.

Интерьер в духе ар-деко — с диванами, тележками и ключами на ресепшене — превращает процесс в теплый, почти театральный ритуал. Здесь не только сканируют старые фото, но и создают эстетичный альбом с душой, добавляя брелок-сердце и упаковку. Подробнее на Sostav.

Volga Volga Brand Identity показали как бренду кэмпов выйти из офиса и попасть в точку B

Volga Volga Brand Identity разработали фирстиль бизнес-кэмпа Akiwa для Lindaily. Это проект про корпоративную трансформацию без скуки и шаблонов. Логотип с двумя разными «а» символизирует путь изменений, а визуальный стиль подстраивается под любые носители — от презентаций до худи. Фотостиль делится на «до» и «после»: сначала — метафоры офисной боли, потом — чистая энергия команды. Линия пути «из точки А в точку B» помогает кастомизировать каждый выезд. Akiwa — про смысл, гибкость и доверие. И это совсем другое дело. Подробнее на Sostav.

«Авиасейлс» напомнил, что выгорание не лечится брокколи

Ко Дню осведомленности о синдроме упущенных каникул « Авиасейлс » решил: пора встряхнуть ЗОЖ-сообщество! Вместо зелёных смузи и дыхательных практик — отпуск. Компания захватила обложки сразу трех ЗОЖ-журналов и напомнила, что ни спорт, ни бады не заменят нормальный отдых. «Твое здоровье», «Сам себе лекарь» и «Я выбираю ЗОЖ» в этом месяце стали медиаплощадками для историй от друзей бренда, которые реально знают, как важно вовремя сменить обстановку.

Акция построена на инсайде: современный человек лечит стресс чем угодно, но не отпуском. А зря — по данным «Авиасейлс», 22% россиян в 2024 году остались без отпуска и чувствуют на себе все побочные эффекты. Подробнее на Sostav.

«Щука» создала айдентику и стратегию для сообщества Summeet

Бренд-бюро «Щука» разработало новую бренд-стратегию и айдентику для австралийской технологической компании Summeet, специализирующейся на сервисах для поиска подруг, включая приложение Frienda. Главной задачей было создать визуальный язык, который отражает ценности бренда — поддержку, аутентичность и тепло, а также обеспечить узнаваемость среди целевой аудитории.

Команда создала контрастную и масштабируемую графику, используя простые формы и четкие сообщения. Визуальный стиль стал удобным инструментом для дальнейшего масштабирования и интеграции приложения Frienda в экосистему бренда. Итогом работы стало оформление, которое передает атмосферу доверия и дружбы, а также интуитивно понятный дизайн, усиливающий связь с брендом. Подробнее на Sostav.

«Штольцман и Кац» показали комфорт и природу под одним солнцем

Агентство « Штольцман и Кац » представило новый проект для всесезонного de luxe курорта «Лучи» в Анапе. Задача была не из легких: создать позиционирование и айдентику, отражающую гармонию между комфортом, природой и эксклюзивностью. Рынок курортов был изучен, и внимание было уделено важным аспектам: круглогодичное пребывание, интегрированная инфраструктура и высокий уровень сервиса.

Слоган «Живите под солнцем» идеально передает концепцию курорта, предлагающего сочетание природной красоты и первоклассного сервиса. Проект включает не только гостиницы, но и развлечения, аквапарк и детские зоны, объединенные в единую экосистему, удовлетворяющую потребности как гостей, так и инвесторов.

DS1 branding масштабировали дизайн для новых вкусов линейки печенья «Любятово».

В 2024 году бренд «Любятово» выпустил свое первое печенье с начинкой слоями в дизайне от DS1 branding . Позже в линейке появились новые вкусы («соленая карамель» и «брауни»), а с ними и задача масштабировать дизайн продукта.

Традиционная бренд зона объединяет все три вкуса, а цвет упаковки и акцентное название создают вариативность. Фуд-зона с двумя печеньями намекает: новинкой можно делиться. Клейм «Раздели момент с близкими» прямо говорит об этом и вызывает теплые эмоции.