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Дизайн сайта - Liqium

18+
17.03.2025 в 10:30

JAMI LUP запустили новый сайт с обновленной айдентикой

При создании было решено придерживаться минимализма, лаконичности, а также фирменного черно-белого стиля

Группа агентств JAMI LUP представила новый корпоративный сайт, объединяющий возможности и кейсы агентств JAMI, LUP, «Энергия» и VOVA family. Сайт отражает философию бренда — создавать контент, который задает стандарты и помогает брендам быть ближе к аудитории. Сайт представляет кейсы, новости и вакансии группы и является единым окном для коммуникации с каждым агентством или группой в целом, в зависимости от потребностей компаний-клиентов. Подробностями разработки JAMI LUP поделились с редакцией Sostav.

Единый бренд с амбициозной миссией

В 2023 году агентства JAMI, LUP, «Энергия» и VOVA family объединились под общим брендом JAMI LUP с единой миссией — поднимать уровень контента на рынке, делая его по-настоящему интересным для людей. Каждое агентство группы фокусируется на своей специализации:

  • JAMI: брендинг, креатив и стратегия, social media, производство контента и его продвижение.
  • LUP: Influencer Marketing и специальные проекты.
  • «Энергия»: ORM и управление репутацией 360.
  • VOVA family: Metaverse Marketing, AR и VR-продакшен.

В конце 2024 года в рамках сотрудничества с «Газпром-Медиа Холдингом» в JAMI LUP начало работу агентство, специализирующееся на спортивном маркетинге. Сейчас оно находится на стадии разработки айдентики, но вскоре тоже появится на сайте.

Кроме того, группа развивает martech-направления, включая аналитическую платформу по работе с блогерами LUP и ORM-дэшборды «Энергии».

Айдентика: минимализм и фокус на контент

В 2024 году JAMI LUP представили обновленную айдентику и фирменный стиль: минималистичная черно-белая палитра акцентирует внимание на контенте, а фирменным знаком и приемом бренда стали глаза — символ того, что контент стал неотъемлемой частью нашей реальности.

JAMI LUP запустили новый сайт с обновленной айдентикой JAMI LUP запустили новый сайт с обновленной айдентикой JAMI LUP запустили новый сайт с обновленной айдентикой JAMI LUP запустили новый сайт с обновленной айдентикой

Крупная типографика и геометричные акценты задают необходимые параметры визуальной коммуникации: открытость, честность в выражении мыслей, стремление к саморазвитию и ответственности.

JAMI LUP запустили новый сайт с обновленной айдентикой JAMI LUP запустили новый сайт с обновленной айдентикой JAMI LUP запустили новый сайт с обновленной айдентикой JAMI LUP запустили новый сайт с обновленной айдентикой

О сайте

Новый сайт JAMI LUP отражает ключевые ценности и принципы группы.

В его основу легли:

  • простая логика разделов и удобный интерфейс, позволяющий пользователям легко находить нужную информацию;
  • яркий визуальный стиль, который передает характер бренда;
  • акцент на динамичности анимационных приемов и кейсах, работах агентств группы, чтобы продемонстрировать широту возможностей и экспертизу.

Он нацелен на расширение знаний о группе среди профессионального сообщества, клиентов и партнеров.

Команда проекта:

При создании сайта мы постарались передать характер бренда, ценности компании и подход к работе: создавать контент, который задает бенчмарки, достигать измеримых результатов и предоставлять гибкий 360°-сервис в создании и продвижении контента.

JAMI LUP запустили новый сайт с обновленной айдентикой JAMI LUP запустили новый сайт с обновленной айдентикой JAMI LUP запустили новый сайт с обновленной айдентикой JAMI LUP запустили новый сайт с обновленной айдентикой

Юлия Долгова, CEO JAMI LUP:

Сайт для нас — это не просто обновление дизайна, а стратегический шаг в развитии группы. Это возможность лучше рассказать о том, чем занимается JAMI LUP. За прошедший год мы сильно выросли, расширили экспертизу и направления работы, и важно было структурировать эту информацию так, чтобы любой посетитель — клиент, партнер или потенциальный член нашей команды — быстро находил нужное.

Мы постарались показать не только проекты, но и людей, которые их создают. Ведь контент — это всегда про команду, про экспертизу и подход к работе. Надеемся, новый сайт станет удобным инструментом для всех, кто хочет ближе познакомиться с JAMI LUP.

Сергей Коркин, управляющий партнер JAMI LUP:

Мы не первый раз делаем обновление нашего сайта и, как всегда, внимательно изучили современные международные тренды в сегменте рекламных агентств — таких как Mediamonks, Goodby Silverstein & Partners и других.

При этом мы хотели максимально выразить нашу визуальную айдентику и оживить ее анимационными приемами. Баланс между простотой, динамичностью, вау-эффектом, но при этом понятной логикой страниц сайта — вот над чем мы работали. Ну и конечно, мы постарались собрать значимые кейсы, созданные в коллаборации агентствами группы, и в этот процесс команды проектов вложили много сил.

Не забыли и про коллектив: сделали съемку сотрудников на самой большой циклораме в Москве, отразили актуальные вакансии.

Также в планах сделать полноценный HR-портал с погружением в ценности и процессы работы в группе.

Кажется, получилось неплохо. Но это решать не нам — посмотрим за метриками, сделаем опросы и поймем, насколько удобным будет сайт для знакомства с нашими будущими клиентами, партнерами и сотрудниками.

редизайн Креатив Jami Lup
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