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18+
12.03.2025 в 13:00

МТС совместно с агентством ONY разработали аудиобрендинг

Идея состояла в создании комплексной системы звуков, которая масштабируется на все бизнесы компании

Новое звучание бренда должно было быть ярким и запоминающимся. Чтобы точно передать характер бренда, в новой саунд-айдентике сочетаются несколько качеств: с одной стороны — технологичность, диджитальность, футуристичность; с другой — человечность, энергичность, эмпатия и оптимизм — черты, проистекающие из наследия бренда. Команда агентства ONY рассказала Sostav, о результатах сотрудничества.

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС:

Наша задача состояла в том, чтобы создать аудиозвучание, которое бы гармонично дополнило визуальный образ бренда. Для нас важно, что это не просто эстетически приятные звуки, но и функциональные, работающие на бренд элементы — теперь в нашей коммуникации не только запоминающиеся герои, но и своя система звуков.

Идея такого звучания была реализована в логошоте бренда, с которого началась вся работа. Подобно тому, как название состоит из трех букв, логошот и аудиолого МТС имеют трехчастную структуру как по темпоритму, так и по тембрам.

Подход к проектированию аудиообразов и систем методологически схож с созданием визуального образа бренда. В саунд-дизайне нам важно создать масштабируемую и гибкую систему, которая может жить, развиваться и эволюционировать вместе с брендом, сохраняя энергию и консистентность изначального замысла. Сэмпл-пак, разработанный для экосистемы МТС, представляет как раз такую систему — конструктор, который можно использовать как утилитарно для саунд-дизайна, так и создавать полноценные композиции.

Сергей Лавриненко, креативный директор ONY:

Для меня этот проект стал образцовым с точки зрения отношения и культуры внедрения аудиобрендинга внутри сложной бренд-архитектуры. Мы пошли дальше классических элементов аудиобрендинга и создали аудиомир МТС с хорошей степенью точности образа, свободы и эластичности.

В работе также важно было передать взаимодействие между наследием МТС и диджитал-звучанием будущего. Отвечая на этот запрос, мы создали основную тему МТС, в которой искали баланс между энергичным и оптимистичным регулярным ритмом, массой ритмических элементов, электронной перкуссией, а также синтезированными и акустическими тембрами.

В дополнение к основной теме были созданы композиции, подчеркивающие уникальный характер звучания для различных бизнес вертикалей МТС. По логике визуальной айдентики звук различных ответвлений брендов достаточно выразительный и самодостаточный. При этом он многое заимствует от изначального подхода, оставаясь таким образом в рамках экосистемы.

Состав творческой группы

МТС (клиент)

Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева
Руководитель центра по работе с брендом: Ксения Сергачева
Руководитель направления: Софья Иванова
Руководитель направления: Алена Никитина

ONY (агентство)

Креативный директор: Сергей Лавриненко
Арт-директор: Андрей Иляскин
Дизайнеры: Айсулу Шакенова
CG арт-директор: Степан Картышов
CG: Георгий Бадоев, Кирилл Ефимов, Евгений Никитин
WebGL: Влад Мд Голам
Саунд-дизайнеры: Евгений Пьянков, Роман Секондин, Филипп Плотников
Продюсеры: Анна Шульгина, Анастасия Берман
PR-менеджер: Батын Эр

МТС ONY
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