МТС совместно с агентством ONY разработали аудиобрендинг

Новое звучание бренда должно было быть ярким и запоминающимся. Чтобы точно передать характер бренда, в новой саунд-айдентике сочетаются несколько качеств: с одной стороны — технологичность, диджитальность, футуристичность; с другой — человечность, энергичность, эмпатия и оптимизм — черты, проистекающие из наследия бренда. Команда агентства ONY рассказала Sostav, о результатах сотрудничества.

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС: Наша задача состояла в том, чтобы создать аудиозвучание, которое бы гармонично дополнило визуальный образ бренда. Для нас важно, что это не просто эстетически приятные звуки, но и функциональные, работающие на бренд элементы — теперь в нашей коммуникации не только запоминающиеся герои, но и своя система звуков.

Идея такого звучания была реализована в логошоте бренда, с которого началась вся работа. Подобно тому, как название состоит из трех букв, логошот и аудиолого МТС имеют трехчастную структуру как по темпоритму, так и по тембрам.

Подход к проектированию аудиообразов и систем методологически схож с созданием визуального образа бренда. В саунд-дизайне нам важно создать масштабируемую и гибкую систему, которая может жить, развиваться и эволюционировать вместе с брендом, сохраняя энергию и консистентность изначального замысла. Сэмпл-пак, разработанный для экосистемы МТС, представляет как раз такую систему — конструктор, который можно использовать как утилитарно для саунд-дизайна, так и создавать полноценные композиции.

Сергей Лавриненко, креативный директор ONY: Для меня этот проект стал образцовым с точки зрения отношения и культуры внедрения аудиобрендинга внутри сложной бренд-архитектуры. Мы пошли дальше классических элементов аудиобрендинга и создали аудиомир МТС с хорошей степенью точности образа, свободы и эластичности.

В работе также важно было передать взаимодействие между наследием МТС и диджитал-звучанием будущего. Отвечая на этот запрос, мы создали основную тему МТС, в которой искали баланс между энергичным и оптимистичным регулярным ритмом, массой ритмических элементов, электронной перкуссией, а также синтезированными и акустическими тембрами.

В дополнение к основной теме были созданы композиции, подчеркивающие уникальный характер звучания для различных бизнес вертикалей МТС. По логике визуальной айдентики звук различных ответвлений брендов достаточно выразительный и самодостаточный. При этом он многое заимствует от изначального подхода, оставаясь таким образом в рамках экосистемы.

Состав творческой группы

МТС (клиент)

Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева

Руководитель центра по работе с брендом: Ксения Сергачева

Руководитель направления: Софья Иванова

Руководитель направления: Алена Никитина

ONY (агентство)

Креативный директор: Сергей Лавриненко

Арт-директор: Андрей Иляскин

Дизайнеры: Айсулу Шакенова

CG арт-директор: Степан Картышов

CG: Георгий Бадоев, Кирилл Ефимов, Евгений Никитин

WebGL: Влад Мд Голам

Саунд-дизайнеры: Евгений Пьянков, Роман Секондин, Филипп Плотников

Продюсеры: Анна Шульгина, Анастасия Берман

PR-менеджер: Батын Эр