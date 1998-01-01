Рейтинг медиаагентств и холдингов 2025

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Sostav и Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) подсчитали бюджеты крупнейших российских рекламных агентств и холдингов по итогам 2024 года. Рейтинг составлен на основе данных исследовательских компаний Mediascope и Admetrix. Данные по бюджетам в интернете представлены компанией Digital Budget и по результатам опроса медиаагентств. Учитывались рекламные инвестиции на ТВ, радио, в прессе, наружной рекламе и интернете.
В рейтинге 2025 года представлена информация о 98 медиаагентствах. Совокупный объём закупок рекламы во всех изучаемых медиаканалах — телевидение, радио, пресса, OOH и интернет — составил
628,2 млрд руб. без НДС, что на 29,8% больше, чем годом ранее.
Главным драйвером роста по абсолютному приросту бюджета стал СберМаркетинг. Агентство сохранило первое место в рейтинге и нарастило объёмы закупок более чем на 24,3 млрд руб. — до 64,3 млрд руб., что соответствует приросту на 60,7%.
SkyTecKnowlogy показало выдающийся результат, прибавив 14 млрд руб. — общий бюджет составил 40,8 млрд руб., прирост 52,3%.
Media Instinct сохранило высокие темпы роста: +12,9 млрд руб. за год, итоговый бюджет — 53,5 млрд руб. (+31,9%).
Заметную положительную динамику продемонстрировало OMD Optimum Media, которое увеличило бюджет на 5,8 млрд руб., до 37,5 млрд руб.
Dinamica показала крупнейший относительный прирост среди всех участников рейтинга — +5,7 млрд руб. при росте на 395,8%, впервые приблизившись к масштабам крупнейших агентств.
В тройку лидеров по совокупному биллингу в 2024 году вошли:
Суммарный биллинг тройки составил 162,7 млрд ₽, что на 40,5 млрд ₽ больше, чем годом ранее. Состав тройки остался прежним — СберМаркетинг, Media Instinct и Mera, однако изменилась их расстановка: Mera опустилась с первого места на третье, уступив лидерство СберМаркетингу.
млн руб, без НДС, по объему медиазакупок в 2024 году
|Место
|Агентство
|Всего
|ТВ
|Интернет
|OOH
|Радио
|Пресса
|Клиенты
|Место 2024
|Всего 2024
|1
|СберМаркетинг
|
64 286
|
29 695
|
23 676
|
9 288
|
1 502
|
125
|
3
|
40 000
|2
|Media Instinct
|
53 488
|
30 640
|
16 803
|
4 575
|
1 123
|
347
|
2
|
40 545
|3
|Mera
|
44 961
|
28 934
|
8 980
|
5 298
|
1 694
|
55
|
1
|
41 670
|4
|SkyTecKnowlogy
|
40 775
|
27 537
|
7 454
|
4 676
|
1 044
|
64
|
6
|
26 772
|5
|OMD Optimum Media
|
37 497
|
19 838
|
11 436
|
4 414
|
1 704
|
105
|
4
|
31 716
|6
|OOM
|
30 628
|
9 909
|
17 793
|
2 095
|
818
|
13
|
5
|
27 520
|7
|United Partners
|
22 959
|
16 342
|
3 176
|
2 430
|
945
|
66
|
8
|
19 429
|8
|Игроник
|
21 464
|
10 022
|
4 094
|
6 526
|
714
|
108
|
7
|
20 583
|9
|MGCom
|
18 800
|
18 800
|
Т-Банк, Хофф, ВТБ, Альфа-Банк, М.Видео
|
11
|
13 538
|10
|Multitec
|
18 584
|
13 653
|
1 488
|
3 036
|
384
|
23
|
9
|
16 760
|11
|IKS
|
15 810
|
8 300
|
6 322
|
956
|
177
|
55
|
12
|
12 886
|12
|StarLink
|
15 645
|
9 280
|
4 381
|
998
|
864
|
122
|
Headhunter, Hoff, Orimi Trade, Ашан, РОСТ
|
13
|
12 773
|13
|RORE STARTEAM
|
15 133
|
9 919
|
3 762
|
1 420
|
26
|
6
|
10
|
14 861
|14
|Arena
|
13 589
|
8 742
|
4 490
|
189
|
82
|
86
|
Совкомбанк, Эвалар, ГАК МОТОР РУС, ЛСР, Петрович
|
15
|
10 088
|15
|Havas Media
|
11 660
|
7 797
|
1 458
|
1 740
|
656
|
9
|
16
|
9 161
|16
|Артикс
|
11 231
|
11 231
|
Т-Банк, Т2, MR Group, Лента, Лемана Про
|
18
|
7 440
|17
|Mediaplus Russia
|
10 437
|
5 172
|
3 610
|
804
|
248
|
603
|
14
|
11 496
|18
|MediaMaker
|
9 758
|
3 210
|
5 364
|
883
|
291
|
10
|
24
|
5 517
|19
|Smart View
|
9 607
|
2 111
|
1 022
|
6 040
|
217
|
217
|
19
|
6 807
|20
|Initiative
|
9 036
|
1 798
|
6 183
|
496
|
558
|
1
|
Т2, Ростелеком, Арнест ЮниРусь
|
20
|
6 317
|21
|OMD Media Direction
|
7 802
|
4 927
|
1 148
|
1 349
|
259
|
119
|
METRO, Лемана Про, Май, Открытие, Samsung
|
17
|
8 262
|22
|Profitator
|
7 599
|
7 599
|
37
|
2 366
|23
|Media Pulse
|
7 554
|
5 574
|
1 429
|
504
|
42
|
5
|
25
|
5 113
|24
|Easy Media
|
7 244
|
3 991
|
1 575
|
1 330
|
136
|
212
|
21
|
6 197
|25
|Dinamica
|
7 143
|
607
|
5 526
|
941
|
54
|
15
|
46
|
1 441
|26
|Mediaplan
|
7 004
|
2 915
|
3 559
|
398
|
107
|
25
|
27
|
4 220
|27
|PHD
|
6 915
|
3 066
|
2 814
|
876
|
109
|
50
|
26
|
4 557
|28
|SA Media
|
6 503
|
1 017
|
5 105
|
250
|
32
|
99
|
38
|
2 347
|29
|UM Russia
|
5 821
|
4 082
|
1 061
|
445
|
201
|
32
|
28
|
3 869
|30
|OMD AMS
|
5 811
|
2 613
|
1 944
|
472
|
651
|
131
|
23
|
5 533
|31
|PPL
|
5 293
|
909
|
4 253
|
128
|
3
|
35
|
2 403
|32
|Nectarin
|
4 717
|
4 717
|
Субару, Наше кино, Glorax, Авексима, КЕХ еКоммерц
|
48
|
1 342
|33
|ArrowMedia
|
4 554
|
4 554
|34
|Media Wise
|
4 153
|
1 994
|
1 221
|
400
|
528
|
10
|
LG Electronics, Red Bull, Майоли Фарма, Градиент, Fresh Auto
|
36
|
2 371
|35
|RORE ROI:MEDIA
|
3 938
|
2 726
|
999
|
84
|
118
|
11
|
22
|
6 040
|36
|Mediasystem
|
3 758
|
1 681
|
1 776
|
81
|
189
|
31
|
30
|
3 256
|37
|icontext
|
3 755
|
3 755
|
Купишуз, Газпромбанк, Т2
|
33
|
3 028
|38
|Twiga Digital
|
3 613
|
3 613
|
Самолет, Дом.рф, Материа Медика Холдинг, ГПБ, Тиккурила
|
34
|
2 511
|39
|РА Сова
|
3 610
|
1 031
|
2 579
|
47
|
1 400
|40
|E-Promo
|
3 067
|
3 067
|
МосБиржа, Много Мебели, Увелка, ВсеИнструменты.ру, FORMA
|
45
|
1 460
|41
|Total View
|
3 058
|
2 138
|
501
|
257
|
50
|
112
|
42
|
1 976
|42
|Мобио
|
3 034
|
3 034
|
75
|
231
|43
|CG MOVIE
|
2 490
|
2 091
|
119
|
163
|
85
|
32
|
Уралсиб, Лимкорм, Zambon
|
31
|
3 172
|44
|Rocket10
|
2 138
|
2 138
|
Ozon, Т-Банк, Яндекс, Золотое Яблоко, Национальная лотерея
|
32
|
3 145
|45
|Registratura
|
2 064
|
2 064
|
Банки.ру, Атеки столички, Sunlight
|
43
|
1 851
|46
|Media First
|
2 029
|
1 058
|
210
|
279
|
463
|
19
|
SunPharma, Кортрос, Tikkurila, Мартин, Петрович
|
55
|
822
|47
|Proximity Media
|
1 832
|
333
|
737
|
631
|
111
|
20
|
ГК ФСК, Chery (OMODA, JAECOO, Chery), Пик-Фарма, Selgros, JAC
|
40
|
2 162
|48
|i-Media
|
1 808
|
1 808
|
Ситилинк, Ашан, ГК Самолет, Гипермаркет Глобус, Среда
|49
|РОССТ
|
1 668
|
804
|
650
|
57
|
82
|
75
|
29
|
3 298
|50
|РРА
|
1 576
|
1 539
|
29
|
8
|
69
|
350
|51
|Digital Strategy
|
1 264
|
1 264
|
78
|
188
|52
|Ingate Performance
|
1 160
|
17
|
1 131
|
6
|
6
|53
|OMNIMIX
|
1 077
|
1 077
|
Performance Group, Kuppersberg, Полисорб
|54
|MediaGuru
|
1 068
|
1 068
|
66
|
507
|55
|AMDG
|
1 035
|
1 035
|
63
|
564
|56
|Artcom
|
985
|
467
|
116
|
382
|
14
|
6
|
Jadran, Технониколь, Эконива, Аквион, Vard
|
50
|
1 197
|57
|RTA
|
933
|
933
|
Здравсити, Атол, Четыре лапы, Умскул, Много лосося
|
90
|
58
|58
|Main Target Group
|
831
|
419
|
196
|
10
|
204
|
2
|
Министерство по туризму Кубы, Очаково, Heel, Ретиноиды
|
51
|
1 161
|59
|Тор Медиа
|
817
|
808
|
9
|
Зарядье, Правительство Москвы, Евгений Плющенко, Артлайф
|
49
|
1 236
|60
|Adlabs
|
812
|
812
|
MТС, Rostic's (Юнирест), Svetilnik online, Вира-АртСтрой
|
59
|
625
|61
|IVK
|
684
|
146
|
505
|
21
|
12
|62
|RORE DARR
|
664
|
664
|
56
|
769
|63
|Adventum
|
642
|
642
|
52
|
1 093
|64
|Whiteleads
|
626
|
626
|
SuperStep, Работа.ру, Blink, Twinby
|65
|Mediastore
|
622
|
342
|
239
|
41
|
Золотое яблоко, Вкусвилл, SPAR, Суточно.ру, Село Зеленое
|
91
|
39
|66
|Юнион Медиа Сервис
|
619
|
567
|
23
|
1
|
28
|
61
|
595
|67
|PINPAI
|
579
|
323
|
229
|
26
|
1
|
70
|
332
|68
|Art Union
|
576
|
576
|
58
|
629
|69
|Red Digital
|
520
|
520
|
Петрович, Газпром Космические Системы, Villagio, Самолет, Ориент Продактс
|
73
|
252
|70
|Amedia Outdoor
|
456
|
456
|
Incanto, Почта Банк, ЭНКО, Fitness House, Вкусвилл
|
77
|
191
|71
|NAME
|
438
|
438
|
67
|
374
|72
|Media Insight
|
438
|
44
|
25
|
330
|
38
|
1
|
Зенит ФК, GloraX, А101, ТПС Недвижимость, Газпром газомоторное топливо
|
81
|
174
|73
|Информэкспресс
|
414
|
4
|
93
|
7
|
75
|
235
|
Mr Group, Sminex, Forma, Водоход, Rehab
|
71
|
303
|74
|Center Media
|
410
|
172
|
228
|
1
|
9
|
87
|
98
|75
|Арифметика
|
402
|
402
|
Bright Fit, Progress, РСГ Академическое, Холдинг Партнер, ТРЦ VEER Mall, Гипермаркеты ДОМ
|
74
|
232
|76
|AMG
|
380
|
183
|
145
|
52
|
80
|
176
|77
|Веллер Медиа
|
352
|
1
|
347
|
3
|
1
|
ДПИР г.Москвы, ДИПП г.Москвы, ДКП г.Москвы, ПАО «Россети Московский регион», АНО «Национальные приоритеты»
|
65
|
539
|78
|Media Impact
|
343
|
254
|
7
|
16
|
66
|
85
|
108
|79
|Media Connect
|
318
|
58
|
31
|
218
|
10
|
1
|
Bell you, Kari, Экспобанк, French Bakery, Минздрав, Киберпрайд
|
76
|
227
|80
|Stargate Media Group
|
275
|
240
|
35
|
СМАРТ, Кухонный Двор, Башинком
|
64
|
548
|81
|Globax Media
|
219
|
177
|
42
|
83
|
131
|82
|Аффикс групп
|
215
|
215
|
92
|
34
|83
|Лидер Медиа
|
178
|
62
|
99
|
17
|
79
|
176
|84
|I-Guru
|
162
|
162
|
Квайссер Фарма, Сотекс, ВТФ, Таркетт, Юнифарм, Акура
|
82
|
149
|85
|19agency84
|
119
|
118
|
1
|
72
|
255
|86
|I-Brand
|
106
|
106
|
Локо-Банк, Группа Mantera, Национальная ассоциация туризма Кореи
|
88
|
90
|87
|Next Level
|
105
|
105
|
Экспострой, Медси, Делимобиль, АВА Групп, ВГТРК
|
57
|
765
|88
|Медиа Анлимитед
|
95
|
81
|
5
|
4
|
4
|
1
|
BestMebelShop, Zetter, Diacont, LuxVisage, АПИ-САН
|
62
|
575
|89
|VA Media
|
67
|
48
|
19
|
Правительство Москвы, Локо-Банк
|
86
|
102
|90
|FOX publicity
|
64
|
64
|
Стратег, Третий трест, Прайм девелопмент, Башинформсвязь, ПАО Первый трест
|
84
|
117
|91
|Проект 1147
|
48
|
48
|
99
|
10
|92
|AdClients
|
45
|
45
|
Capital Group Hutton Development, Sense, Dr. Bakers, Ant Development
|93
|NM Science
|
40
|
2
|
25
|
13
|94
|RubikMedia
|
33
|
33
|95
|Hit Media
|
28
|
3
|
22
|
2
|
1
|96
|AVM media
|
25
|
25
|
96
|
27
|97
|Медиаконтекст
|
13
|
12
|
1
|
Villartec, Mildar
|98
|Медиа рум
|
1
|
1
|
97
|
20
По итогам 2024 года мы показали рост за счет расширения клиентского портфеля и увеличения объема по текущим клиентам. В прошлом году мы начали работать с такими компаниями, как «Балтика», «ОБИ», «Аскона», «Фрутоняня», «СелоЗеленое» и многие другие.
Позиция Starlink в рейтинге отражает рост биллинга агентства в традиционных медиа, однако не полностью учитывает ключевые драйверы нашего развития — performance-инструменты (включая CPA-модели), ритейл-медиа, e-com и инфлюенс-маркетинг.
В 2024 году мы активно тестировали и масштабировали новые digital-направления для наших клиентов, параллельно сохраняя присутствие в традиционных медиа для решения имиджевых задач. Такой комплексный brandformance-подход доказал свою эффективность и позволил не только привлечь новых клиентов, но и обеспечить рост оборотов, значительно превышающий уровень медиаинфляции.
Хочется отметить, что текущая методология пока не в полной мере охватывает современные инструменты, уже ставшие неотъемлемой частью рынка. Мы видим растущий запрос индустрии на их учёт и надеемся, что в дальнейшем отраслевые рейтинги будут более точно представлять реальную структуру медиаинвестиций.
Эйфория быстрорастущего 2023-го года сменилась прагматикой еще более быстрорастущего 2024-го. Рекламодатели стали предъявлять больше требований к продуктовой/экспертной стороне агентских команд. Все больше контрактов, где уже недостаточно быть убедительным на баинговом этапе и обеспечивать красивую медиастратегию на этапе тендера. Агентство должно обладать запасом ресурса и экспертизы для аналитической деятельности в течение всего года, обеспечивая рекламодателей обоснованными рекомендациями по тем или иным медиаинвестициям и оценивать результаты этих инвестиций с точки зрения бизнеса. Те игроки, которые смогли показать помимо ценового превосходства «экспертный подход» на постоянной основе, выросли в 202-м и имеют отличные повторить успех в 2025-м году. Приятно снова оказаться в списке быстрорастущих по результатам 2024 года, в чем несомненно основная заслуга команды SA.
Топ-10 участников рейтинга закупили медиарекламу на 353,4 млрд руб. — это на 73,5 млрд руб. больше, чем годом ранее.
СберМаркетинг поднялось с 3-го на 1-е место, увеличив биллинг до 64 286 млн руб. (прирост 24 286,4 млн руб., 60,7%).
Media Instinct сохранило позицию на 2-м месте, увеличив биллинг до 53 488 млн руб. (прирост 12 943,7 млн руб., 31,9%).
Mera опустилось с 1-го на 3-е место, увеличив биллинг до 44 961 млн руб. (прирост 3 290,9 млн руб., 7,9%).
SkyTecKnowlogy поднялось с 6-го на 4-е место, увеличив биллинг до 40 775 млн руб. (прирост 14 003,3 млн руб., 52,3%).
OMD Optimum Media опустилось с 4-го на 5-е место, увеличив биллинг до 37 497 млн руб. (прирост 5 781,2 млн руб., 18,2%).
OOM опустилось с 5-го на 6-е место, увеличив биллинг до 30 628 млн руб. (прирост 3 108,4 млн руб., 11,3%).
United Partners поднялось с 8-го на 7-е место, увеличив биллинг до 22 959 млн руб. (прирост 3 529,6 млн руб., 18,2%).
Игроник опустилось с 7-го на 8-е место, увеличив биллинг до 21 464 млн руб. (прирост 880,7 млн руб., 4,3%).
MGCom поднялось с 11-го на 9-е место, увеличив биллинг до 18 800 млн руб. (прирост 5 261,7 млн руб., 38,9%).
Multitec опустилось с 9-го на 10-е место, увеличив биллинг до 18 584 млн руб. (прирост 1 823,6 млн руб., 10,9%).
Согласно оценке АДВ, в 2024 году офлайн-сегмент рекламы сохранил позиции 2023 года, показав прирост на 24%. Онлайн-направление усиливается благодаря адаптивности к инфляции, точной измеримости эффективности и обновленным цифровым инструментам. К 2024 г. рынок стабилизировался в условиях пересмотренного медиамикса в digital-среде, достигнув докризисных темпов развития после 2022 года.
Основными катализаторами роста в 2024 выступают диджитал, активность федеральных игроков и влияние медиаинфляции. Наибольший вклад в рыночную динамику внесли ритейл, электронная коммерция, сегмент недвижимости и финансовые организации.
Прогноз на 2025 год предполагает два сценария: снижение ключевой ставки ЦБ способно стимулировать рост рекламного рынка, включая e-com, до 28%. Сохранение текущей ставки, напротив, может привести к значительному замедлению темпов. Эти факторы определяют волатильность развития отрасли в среднесрочной перспективе.
По нашим прогнозам в 2024 году рекламный рынок вырос на 45% с учетом e-com и retail media и уверенно перешагнул отметку в триллион рублей.
Классические медиа показали динамику на уровне +25%, что соответствует верхнему порогу декабрьского прогноза (+17% ... +26%). E-com и retail media остаются драйверами рынка: по итогам года они покажут более чем двукратный прирост рекламных бюджетов, до 435 млрд руб. Двузначные темпы роста медиаинвестиций в 2024 году также показал сегмент digital (+26%), на телевидении (+22%), в наружной рекламе (+25%), на радио (+20%).
В 2025 году по нашему позитивному сценарию мы ожидаем рост рынка на 30% с учетом рекламы в e-com и ритейл-медиа. Расходы брендов на продвижение составят 1,7 трлн руб. Рост в традиционных каналах составит 18-20%.
По данным АКАР и Sostav, совокупный биллинг российских медиаагентств по итогам 2024 года составил 628,2 млрд руб. Это на 145,4 млрд руб. (или +29,8%) больше, чем годом ранее. Рост затронул все ключевые каналы размещения — от ТВ и digital до наружной рекламы и радио — и подтвердил устойчивость восстановительного тренда, оформившегося в 2023 году.
Наибольший вклад в рост внесли агентства, работающие с крупными клиентами из финансового сектора, фармы, телеком- и e-commerce-отраслей. Переориентация медиамикса на digital продолжается, в том числе за счёт развития программатика, e-retail-платформ и контекстной рекламы. При этом классические медиа — особенно ТВ и наружка — показали уверенную положительную динамику.
2024 год окончательно оформил новый расклад сил: крупные холдинги усилили контроль над рыночными долями за счёт внутренних интеграций, укрепления экспертных функций и переупаковки портфелей агентств. В то же время независимые игроки сохраняют заметную долю, особенно в performance и региональных закупках.
Таким образом, индустрия вступает в фазу зрелого роста: ставки смещаются с просто увеличения объёмов закупок к вопросу эффективности. Рынок становится всё более чувствителен к качеству аналитики, глубине клиентского сервиса и способности агентств сопровождать клиентов по всей цепочке медиапланирования и оценки ROI.
Первое место среди крупнейших рекламных холдингов сохраняет Group 1. В группу входят агентства Media Instinct, OMD Optimum Media, United Partners, Media Pulse, Easy Media, Mediaplan и OMD AMS.
Совокупный бюджет группы в 2024 году составил 141,6 млрд руб.
На втором месте — Okkam. В его состав входят Mera, OOM, IKS, а также СберМаркетинг, выступавший баинговым партнёром группы в 2024 году. Общий объём закупок — 121,1 млрд руб.
Третью позицию удерживает группа АДВ, объединившая агентства Arena, Havas Media, Mediaplus Russia, Initiative, UM Russia и Adlabs. Бюджеты группы достигли 51,4 млрд руб.
Sky Alliance занял четвёртое место с общим объёмом закупок 49,1 млрд руб. В альянс вошли SkyTecKnowlogy, PPL, CG MOVIE и PINPAI.
Пятёрку лидеров замыкает альянс MG Group, Group4Media и E-Promo Group, включающий агентства MGCom, Артикс, MediaMaker, Mediasystem, E-Promo и i-Media. Совокупный бюджет холдинга — 48,4 млрд руб.
млн руб, без НДС, по объему медиазакупок в 2024 году
|Место
|Холдинг / Группа
|Всего
|МЕСТО 2024
|ВСЕГО 2024
|1
|
|141 557
|1
|112 752
|Media Instinct
|53 488
|OMD Optimum Media
|37 497
|United Partners
|22 959
|Media Pulse
|7 554
|Easy Media
|7 244
|Mediaplan
|7 004
|OMD AMS
|5 811
|2
|
|121 094
|2
|105 867
|Mera
|44 961
|OOM
|30 628
|IKS
|15 810
|
CберМаркетинг выступало баинговыми партнером группы Okkam в 2024 году
|29 695
|3
|
|51 355
|3
|64 304
|Arena
|13 589
|Havas Media
|11 660
|Mediaplus Russia
|10 437
|Initiative
|9 036
|UM Russia
|5 821
|Adlabs
|812
|4
|
|49 137
|5
|32 678
|SkyTecKnowlogy
|40 775
|PPL
|5 293
|CG MOVIE
|2 490
|PINPAI
|579
|5
|
|48 422
|6
|31 242
|MGCom
|18 800
|Артикс
|11 231
|MediaMaker
|9 758
|Mediasystem
|3 758
|E-Promo
|3 067
|i-Media
|1 808
|6
|
|35 380
|4
|34 443
|StarLink
|15 645
|RORE STARTEAM
|15 133
|RORE ROI:MEDIA
|3 938
|RORE DARR
|664
|7
|
|25 805
|–
|–
|Игроник
|21 464
|РА Сова
|3 610
|Art Union
|576
|I-Brand
|106
|Проект 1147
|48
|Медиа рум
|1
|8
|
|20 702
|7
|17 351
|OMD Media Direction
|7 802
|PHD
|6 915
|Media Wise
|4 153
|Proximity Media
|1 832
|9
|
|20 200
|8
|17 110
|Multitec
|18 584
|РРА
|1 576
|NM Science
|40
|10
|
|19 168
|9
|11 130
|Smart View
|9 607
|SA Media
|6 503
|Total View
|3 058
|11
|
|8 667
|12
|2 872
|Profitator
|7 599
|MediaGuru
|1 068
|12
|
|5 819
|10
|4 879
|icontext
|3 755
|Registratura
|2 064
|13
|
|5 642
|11
|3 334
|Twiga Digital
|3 613
|Media First
|2 029
В прошлом году мы не только сохранили, но и усилили наши позиции, успешно защитив и расширив клиентский портфель.
В 2024 году наши клиенты чувствовали себя уверенно: рост инвестиций наблюдался практически во всех клиентских группах — от крупнейших холдингов до малого и среднего бизнеса. Особую роль сыграли экосистемные игроки — именно они задали темп и оказали ключевое влияние на динамику всего рынка, что подтверждает структура рейтинга крупнейших рекламодателей по версии Sostav.
Сейчас можно говорить о том, что структура крупнейших рекламодателей на ближайшие 2–3 года стабилизировалась. В то же время вектор double-digit роста смещается: если раньше драйверами были финтех и ритейл, то сейчас акцент уходит в сторону FMCG. Однако производителям будет непросто потеснить в ТОПе банки и екомы — во многом из-за различий в модели бизнеса и заметного разрыва в фин рычагах.
В рейтинге бюджетов 2024 (РМА 2025) изменения коснулись оценки наружной рекламы. Цифровые конструкции в Москве, доля которых в бюджетах составляла 48% от всего сегмента OOH (по данным Mediascope), оценивались на базе данных оперативного мониторинга Admetrix. Система позволяет зафиксировать корректное количество показов и повысить точность оценки бюджетов наружной рекламы.
В диджитал-сегменте в этом году тестировали оценку баннеров и видео на базе данных Digital Budget, но точность данных пока недостаточная, недооценка бюджетов кратная, поэтому приняли решение оставить методологию предыдущего года — такой подход позволяет получить наиболее близкую к фактической оценку бюджета.
В целом, методология не идеальна, но даёт правильный рэнкинг агентств. В будущем хотелось бы увеличить по времени этап подтверждения и разбора пересечений, что повысит корректность распределения бюджетов рекламодателей между агентствами.
Методология рейтинга медиаагентств исторически базируется на интерпретации данных измерений независимых источников. Это один из фундаментальных принципов составления рейтинга, который отражает его объективность. Соответственно, все изменения в методологии в большинстве случаев напрямую связаны с какими-либо изменениями в индустриальных источниках данных, которые, в свою очередь, модифицируются в зависимости от потребностей медийного рынка. Поэтому можно говорить о том, что текущая методология оценки настолько хороша, насколько хорош рыночный инструментарий.
За прошедший год кардинальных изменений в методологии не произошло: к сожалению, не увенчались успехом попытки усовершенствовать оценку диджитал-сегмента, а также не удалось завершить работу над методологией оценки ритейл-медиа. Это те позиции, над которыми можно продолжить работу в будущем. С другой стороны, благодаря новым данным от AdMetrix были доучтены биллинги в сегменте Digital OOH.
Методология не претерпела серьезных изменений по сравнению с прошлым годом. Из позитивных шагов важно отметить использование в OOH данных «оперативного» мониторинга, что позволило точнее оценивать объемы в цифровой среде. Хотелось бы видеть динамику в процессе включения направления e-com в РМА — этот сегмент настолько значим, что сдаваться в поиске его оценки нельзя, индустрии важно продолжать поиск решений. При этом методология РМА АКАР/ Sostav была и остается в целом разумной и взвешенной, применимой для задач ранжирования и описания структуры рынка медиаагентств. Тем не менее, в ней есть свои нюансы, например, в «Радио» методология подразумевает применение единой скидки, не учитывающей объем размещения рекламодателя. Поэтому, обращаясь к рейтингу, важно понимать природу цифр и не принимать как истину абсолютные значения оборотов.
На наш взгляд, методология рейтинга АКАР/Sostav понятна и прозрачна, оценена и верифицирована участниками рынка. Безусловно, всегда есть, что улучшить и развивать, например, придти к единому подходу оценки новых медиаканалов. Но на сегодняшний день результаты рейтинга, основанные на этой методологии, позволяют видеть реальную динамику рынка агентств.
Рабочая группа, как и в прошлые годы, тщательно проанализировала все составляющие методологии для максимального соответствия ситуации на рынке и данным мониторинга из независимых источников. Все алгоритмы расчета — это результаты обсуждений, тестирований, голосований участников. И даже отсутствие изменений является взвешенным решением.
Среди значимых дополнений 2024 г. — добавление в рейтинг оценки бюджетов DOOH (сегмента, который уже доминирует на рынке наружной рекламы) в Москве на данных оперативного мониторинга компании Эдметрикс.
Оценка digital-бюджетов в рамках рейтинга охватывает ключевые направления (медийная реклама, поиск и paid social в performance), но, конечно, здесь ещё остается значительное пространство для развития — это связано с ограничениями существующих индустриальных измерений. Приоритетные направления работ — добавление в рейтинг e—retail сегмента (который стал полноценным и очень значимым каналом коммуникации), более полная оценка performance-бюджетов.
Очень важно, что была проведена дополнительная верификация размещений прямых клиентов — это, безусловно, положительно влияет на прозрачность и объективность рейтинга.
Методология оценки рейтинга в 2024 году осталась стабильной — серьезных изменений в принципах расчета не было.
Тем не менее, рабочая группа продолжает внимательно отслеживать изменения в системах продаж рекламы и ежегодно анализирует рынок: от телесети до digital. Обсуждаются потенциальные корректировки, и в рейтинг 2025 уже внесены некоторые обновления, отражающие новые рыночные реалии. При этом система сохранила преемственность — это важно для сравнения результатов во времени и для доверия со стороны участников рынка.
По итогам оценки можно говорить о высокой степени точности агрегированных данных по биллингам агентств. Разброс по отдельным рекламодателям вполне закономерен и объясним. В результате совместной работы экспертов отрасли и команды Sostav.ru, рынок получил максимально приближенную к реальности картину расстановки сил среди агентств и рекламных групп в 2024 году.
Благодарны коллегам из АКАР и Sostav за работу над рейтингом и то, что он наконец вышел.
Вынуждены зафиксировать, что регламент и методология по-прежнему не совершенны. Из года в год мы наблюдаем две болевые точки, которые уже перешли стадию хронической болезни.
Во-первых, верификация клиентских бюджетов. У агентств все еще остается возможность присваивать себе размещения в медиа, к которым они не имеют отношения. Несмотря на усилия АКАР, у составителей рейтинга отсутствуют инструменты, чтобы пресечь подобные действия.
Во-вторых, оценка digital-размещений. Корректно посчитать интернет-сегмент все еще проблематично в силу его непрозрачности.
Не можем не отметить, что регламент и методология меняются ежегодно, как и состав консорциумов, которые заходят в рейтинг и создаются исключительно для манипуляции его результатами.
Готовы оказывать составителям максимальную поддержку, чтобы хоть немного приблизить результаты к реальности.
Рейтинг этого года, без сомнения, стал самым спорным из всех рейтингов АКАР. Было много дискуссий, которые показали уязвимость методологии. Одна из главных — это отсутствие технологии верификации заявляемых агентствами клиентов, когда агентство может заявить себе в биллинг бюджеты клиентов, которые этим агентством не обслуживаются. Впереди целый год, чтобы проработать все слабые места. Мы готовы активно помогать.
«Вокруг рейтинга 2024 года и изменений методологии подсчета и верификации клиентских бюджетов, принятых в начале 2025 года, было много споров и противоречий.
Были агентства, не согласные с тем, как их распределяли в группы (споры по данной тематике идут с разными участниками уже второй год), а также были агентства — например мы — кто выступил против изменения методологии верификации клиентских бюджетов.
Мы не можем сказать, что полностью удовлетворены финальной редакцией рейтинга, потому что нам зачли не все, что нам полагается. Наш биллинг в рейтинге меньше объективного на 30-35%, однако мы признаем решение Совета и Исполкома АКАР и в интересах индустрии принимаем его как финальное. Кажется, наше место в таблице могло бы быть выше.
При этом, мы продолжаем считать данный рейтинг единственным официальным рейтингом индустрии и, при всех его неточностях, он остается самым валидным на наш взгляд»
Оценка производилась на основе данных исследовательской компании Mediascope по общим объемам рекламы, размещенной в локальном, тематическом и национальном эфирах, включая спонсорские заставки и интеграции, а также по результатам опроса медиаагентств. При оценке стоимости учитывались закупаемые объемы, телеканалы, баинговая аудитория, сетевые и орбитальные выходы, сезонность, длина роликов, выходы в прайм-тайм, выходные и праздничные дни.
За основу расчета медийной рекламы, то есть баннеров и OLV, взяты данные офлайн-биллингов рекламодателей и результаты опроса агентств. Для оценки бюджетов перформанс-рекламы использовались данные о бюджетах, предоставленные компанией Digital Budget, основанные на алгоритмах и оценке Digital Budget и данных Similarweb. Перформанс включает в себя поисковую рекламу, рекламу в соцсетях. Бюджеты перформанс-рекламы суммированы с бюджетами медийной рекламы.
Чтобы определить реальные объемы закупок рекламы в диджитал-каналах, не учитывались вложения в поисковую рекламу со стороны компаний, которые располагают собственными рекламными платформами, таких как «Яндекс» и «Авито». Из тех же соображений в расчет не брали инвестиции в рекламу в соцсетях от компаний, у которых есть свои социальные ресурсы, например, VK.
В оценке объемов интернет-рекламы учитывались два ключевых сегмента: медийная реклама (баннерные форматы и OLV) и перфоманс-реклама (поисковая реклама и реклама в социальных сетях). Данные по медийной рекламе основаны на офлайн-биллингах рекламодателей и результатах опросов агентств. Для оценки перфоманс-сегмента использовались данные компании Digital Budget, построенные на внутренних алгоритмах анализа и информации Similarweb.
Оценка производилась исходя из бюджетов рекламодателей с учетом коэффициента надбавки за формат размещения. Подсчет осуществлен на основе данных индустриального измерителя наружной рекламы Admetrix (учитывались размещения в 64 городах, а также в Москве и Московской области) и опроса медиаагентств, проведенного Sostav. Коэффициент надбавки за формат размещения: каждый формат, размещенный агентством, умножается на добавочный коэффициент, установленный в результате голосования агентств.
При расчете использовались данные исследовательской компании Mediascope по общим объемам рекламы, размещенным в печатной прессе в виде коммерческой рекламы и свободных вложений. В оценке бюджетов рекламодателей присутствовали национальное и локальное размещения (в Москве и Санкт-Петербурге) в прессе с учетом средней скидки для базовых и спецполос, полученной в результате опроса медиаагентств.
Бюджет размещения на радио оценивался по отдельным радиостанциям и городам на основе данных исследовательской компании Mediascope и опроса медиаагентств, проведенного Sostav. После усреднения данных из анкет агентств рассчитывалась финальная оценка. При расчете учитывались сезонные коэффициенты. В этом году методология поменялась: в прошлом году оценивалась стоимость за минуты, в этом — скидка от прайсовой стоимости.