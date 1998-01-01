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Рейтинг медиаагентств и холдингов 2025

организаторы рейтинга:
индустриальные партнеры:
при поддержке:

Sostav и Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) подсчитали бюджеты крупнейших российских рекламных агентств и холдингов по итогам 2024 года. Рейтинг составлен на основе данных исследовательских компаний Mediascope и Admetrix. Данные по бюджетам в интернете представлены компанией Digital Budget и по результатам опроса медиаагентств. Учитывались рекламные инвестиции на ТВ, радио, в прессе, наружной рекламе и интернете.

Лидеры роста

В рейтинге 2025 года представлена информация о 98 медиаагентствах. Совокупный объём закупок рекламы во всех изучаемых медиаканалах — телевидение, радио, пресса, OOH и интернет — составил 628,2 млрд руб. без НДС, что на 29,8% больше, чем годом ранее.

Главным драйвером роста по абсолютному приросту бюджета стал СберМаркетинг. Агентство сохранило первое место в рейтинге и нарастило объёмы закупок более чем на 24,3 млрд руб. — до 64,3 млрд руб., что соответствует приросту на 60,7%.

SkyTecKnowlogy показало выдающийся результат, прибавив 14 млрд руб. — общий бюджет составил 40,8 млрд руб., прирост 52,3%.

Media Instinct сохранило высокие темпы роста: +12,9 млрд руб. за год, итоговый бюджет — 53,5 млрд руб. (+31,9%).

Заметную положительную динамику продемонстрировало OMD Optimum Media, которое увеличило бюджет на 5,8 млрд руб., до 37,5 млрд руб.

Dinamica показала крупнейший относительный прирост среди всех участников рейтинга — +5,7 млрд руб. при росте на 395,8%, впервые приблизившись к масштабам крупнейших агентств.

Изменения в тройке лидеров

В тройку лидеров по совокупному биллингу в 2024 году вошли:

  • СберМаркетинг — 64,3 млрд ₽ (рост на 60,7%)
  • Media Instinct — 53,5 млрд ₽ (рост на 31,9%)
  • Mera — 45 млрд ₽ (рост на 7,9%)

Суммарный биллинг тройки составил 162,7 млрд ₽, что на 40,5 млрд ₽ больше, чем годом ранее. Состав тройки остался прежним — СберМаркетинг, Media Instinct и Mera, однако изменилась их расстановка: Mera опустилась с первого места на третье, уступив лидерство СберМаркетингу.

РЕЙТИНГ МЕДИААГЕНТСТВ 2025

млн руб, без НДС, по объему медиазакупок в 2024 году

Место Агентство Всего ТВ Интернет OOH Радио Пресса Клиенты Место 2024 Всего 2024
1 СберМаркетинг
64 286
29 695
23 676
9 288
1 502
125
3
40 000
2 Media Instinct
53 488
30 640
16 803
4 575
1 123
347
2
40 545
3 Mera
44 961
28 934
8 980
5 298
1 694
55
1
41 670
4 SkyTecKnowlogy
40 775
27 537
7 454
4 676
1 044
64
6
26 772
5 OMD Optimum Media
37 497
19 838
11 436
4 414
1 704
105
4
31 716
6 OOM
30 628
9 909
17 793
2 095
818
13
5
27 520
7 United Partners
22 959
16 342
3 176
2 430
945
66
8
19 429
8 Игроник
21 464
10 022
4 094
6 526
714
108
7
20 583
9 MGCom
18 800
18 800
Т-Банк, Хофф, ВТБ, Альфа-Банк, М.Видео
11
13 538
10 Multitec
18 584
13 653
1 488
3 036
384
23
9
16 760
11 IKS
15 810
8 300
6 322
956
177
55
12
12 886
12 StarLink
15 645
9 280
4 381
998
864
122
Headhunter, Hoff, Orimi Trade, Ашан, РОСТ
13
12 773
13 RORE STARTEAM
15 133
9 919
3 762
1 420
26
6
10
14 861
14 Arena
13 589
8 742
4 490
189
82
86
Совкомбанк, Эвалар, ГАК МОТОР РУС, ЛСР, Петрович
15
10 088
15 Havas Media
11 660
7 797
1 458
1 740
656
9
16
9 161
16 Артикс
11 231
11 231
Т-Банк, Т2, MR Group, Лента, Лемана Про
18
7 440
17 Mediaplus Russia
10 437
5 172
3 610
804
248
603
14
11 496
18 MediaMaker
9 758
3 210
5 364
883
291
10
24
5 517
19 Smart View
9 607
2 111
1 022
6 040
217
217
19
6 807
20 Initiative
9 036
1 798
6 183
496
558
1
Т2, Ростелеком, Арнест ЮниРусь
20
6 317
21 OMD Media Direction
7 802
4 927
1 148
1 349
259
119
METRO, Лемана Про, Май, Открытие, Samsung
17
8 262
22 Profitator
7 599
7 599
37
2 366
23 Media Pulse
7 554
5 574
1 429
504
42
5
25
5 113
24 Easy Media
7 244
3 991
1 575
1 330
136
212
21
6 197
25 Dinamica
7 143
607
5 526
941
54
15
46
1 441
26 Mediaplan
7 004
2 915
3 559
398
107
25
27
4 220
27 PHD
6 915
3 066
2 814
876
109
50
26
4 557
28 SA Media
6 503
1 017
5 105
250
32
99
38
2 347
29 UM Russia
5 821
4 082
1 061
445
201
32
28
3 869
30 OMD AMS
5 811
2 613
1 944
472
651
131
23
5 533
31 PPL
5 293
909
4 253
128
3
35
2 403
32 Nectarin
4 717
4 717
Субару, Наше кино, Glorax, Авексима, КЕХ еКоммерц
48
1 342
33 ArrowMedia
4 554
4 554
34 Media Wise
4 153
1 994
1 221
400
528
10
LG Electronics, Red Bull, Майоли Фарма, Градиент, Fresh Auto
36
2 371
35 RORE ROI:MEDIA
3 938
2 726
999
84
118
11
22
6 040
36 Mediasystem
3 758
1 681
1 776
81
189
31
30
3 256
37 icontext
3 755
3 755
Купишуз, Газпромбанк, Т2
33
3 028
38 Twiga Digital
3 613
3 613
Самолет, Дом.рф, Материа Медика Холдинг, ГПБ, Тиккурила
34
2 511
39 РА Сова
3 610
1 031
2 579
47
1 400
40 E-Promo
3 067
3 067
МосБиржа, Много Мебели, Увелка, ВсеИнструменты.ру, FORMA
45
1 460
41 Total View
3 058
2 138
501
257
50
112
42
1 976
42 Мобио
3 034
3 034
75
231
43 CG MOVIE
2 490
2 091
119
163
85
32
Уралсиб, Лимкорм, Zambon
31
3 172
44 Rocket10
2 138
2 138
Ozon, Т-Банк, Яндекс, Золотое Яблоко, Национальная лотерея
32
3 145
45 Registratura
2 064
2 064
Банки.ру, Атеки столички, Sunlight
43
1 851
46 Media First
2 029
1 058
210
279
463
19
SunPharma, Кортрос, Tikkurila, Мартин, Петрович
55
822
47 Proximity Media
1 832
333
737
631
111
20
ГК ФСК, Chery (OMODA, JAECOO, Chery), Пик-Фарма, Selgros, JAC
40
2 162
48 i-Media
1 808
1 808
Ситилинк, Ашан, ГК Самолет, Гипермаркет Глобус, Среда
49 РОССТ
1 668
804
650
57
82
75
29
3 298
50 РРА
1 576
1 539
29
8
69
350
51 Digital Strategy
1 264
1 264
78
188
52 Ingate Performance
1 160
17
1 131
6
6
53 OMNIMIX
1 077
1 077
Performance Group, Kuppersberg, Полисорб
54 MediaGuru
1 068
1 068
66
507
55 AMDG
1 035
1 035
63
564
56 Artcom
985
467
116
382
14
6
Jadran, Технониколь, Эконива, Аквион, Vard
50
1 197
57 RTA
933
933
Здравсити, Атол, Четыре лапы, Умскул, Много лосося
90
58
58 Main Target Group
831
419
196
10
204
2
Министерство по туризму Кубы, Очаково, Heel, Ретиноиды
51
1 161
59 Тор Медиа
817
808
9
Зарядье, Правительство Москвы, Евгений Плющенко, Артлайф
49
1 236
60 Adlabs
812
812
MТС, Rostic's (Юнирест), Svetilnik online, Вира-АртСтрой
59
625
61 IVK
684
146
505
21
12
62 RORE DARR
664
664
56
769
63 Adventum
642
642
52
1 093
64 Whiteleads
626
626
SuperStep, Работа.ру, Blink, Twinby
65 Mediastore
622
342
239
41
Золотое яблоко, Вкусвилл, SPAR, Суточно.ру, Село Зеленое
91
39
66 Юнион Медиа Сервис
619
567
23
1
28
61
595
67 PINPAI
579
323
229
26
1
70
332
68 Art Union
576
576
58
629
69 Red Digital
520
520
Петрович, Газпром Космические Системы, Villagio, Самолет, Ориент Продактс
73
252
70 Amedia Outdoor
456
456
Incanto, Почта Банк, ЭНКО, Fitness House, Вкусвилл
77
191
71 NAME
438
438
67
374
72 Media Insight
438
44
25
330
38
1
Зенит ФК, GloraX, А101, ТПС Недвижимость, Газпром газомоторное топливо
81
174
73 Информэкспресс
414
4
93
7
75
235
Mr Group, Sminex, Forma, Водоход, Rehab
71
303
74 Center Media
410
172
228
1
9
87
98
75 Арифметика
402
402
Bright Fit, Progress, РСГ Академическое, Холдинг Партнер, ТРЦ VEER Mall, Гипермаркеты ДОМ
74
232
76 AMG
380
183
145
52
80
176
77 Веллер Медиа
352
1
347
3
1
ДПИР г.Москвы, ДИПП г.Москвы, ДКП г.Москвы, ПАО «Россети Московский регион», АНО «Национальные приоритеты»
65
539
78 Media Impact
343
254
7
16
66
85
108
79 Media Connect
318
58
31
218
10
1
Bell you, Kari, Экспобанк, French Bakery, Минздрав, Киберпрайд
76
227
80 Stargate Media Group
275
240
35
СМАРТ, Кухонный Двор, Башинком
64
548
81 Globax Media
219
177
42
83
131
82 Аффикс групп
215
215
92
34
83 Лидер Медиа
178
62
99
17
79
176
84 I-Guru
162
162
Квайссер Фарма, Сотекс, ВТФ, Таркетт, Юнифарм, Акура
82
149
85 19agency84
119
118
1
72
255
86 I-Brand
106
106
Локо-Банк, Группа Mantera, Национальная ассоциация туризма Кореи
88
90
87 Next Level
105
105
Экспострой, Медси, Делимобиль, АВА Групп, ВГТРК
57
765
88 Медиа Анлимитед
95
81
5
4
4
1
BestMebelShop, Zetter, Diacont, LuxVisage, АПИ-САН
62
575
89 VA Media
67
48
19
Правительство Москвы, Локо-Банк
86
102
90 FOX publicity
64
64
Стратег, Третий трест, Прайм девелопмент, Башинформсвязь, ПАО Первый трест
84
117
91 Проект 1147
48
48
99
10
92 AdClients
45
45
Capital Group Hutton Development, Sense, Dr. Bakers, Ant Development
93 NM Science
40
2
25
13
94 RubikMedia
33
33
95 Hit Media
28
3
22
2
1
96 AVM media
25
25
96
27
97 Медиаконтекст
13
12
1
Villartec, Mildar
98 Медиа рум
1
1
97
20

По итогам 2024 года мы показали рост за счет расширения клиентского портфеля и увеличения объема по текущим клиентам. В прошлом году мы начали работать с такими компаниями, как «Балтика», «ОБИ», «Аскона», «Фрутоняня», «СелоЗеленое» и многие другие.

Елена Батурина
Елена Батурина
Управляющий директор агентского направления СберМаркетинг

Позиция Starlink в рейтинге отражает рост биллинга агентства в традиционных медиа, однако не полностью учитывает ключевые драйверы нашего развития — performance-инструменты (включая CPA-модели), ритейл-медиа, e-com и инфлюенс-маркетинг.

В 2024 году мы активно тестировали и масштабировали новые digital-направления для наших клиентов, параллельно сохраняя присутствие в традиционных медиа для решения имиджевых задач. Такой комплексный brandformance-подход доказал свою эффективность и позволил не только привлечь новых клиентов, но и обеспечить рост оборотов, значительно превышающий уровень медиаинфляции.

Хочется отметить, что текущая методология пока не в полной мере охватывает современные инструменты, уже ставшие неотъемлемой частью рынка. Мы видим растущий запрос индустрии на их учёт и надеемся, что в дальнейшем отраслевые рейтинги будут более точно представлять реальную структуру медиаинвестиций.

Денис Тертычный
Денис Тертычный
Chief Knowledge Officer Starlink

Эйфория быстрорастущего 2023-го года сменилась прагматикой еще более быстрорастущего 2024-го. Рекламодатели стали предъявлять больше требований к продуктовой/экспертной стороне агентских команд. Все больше контрактов, где уже недостаточно быть убедительным на баинговом этапе и обеспечивать красивую медиастратегию на этапе тендера. Агентство должно обладать запасом ресурса и экспертизы для аналитической деятельности в течение всего года, обеспечивая рекламодателей обоснованными рекомендациями по тем или иным медиаинвестициям и оценивать результаты этих инвестиций с точки зрения бизнеса. Те игроки, которые смогли показать помимо ценового превосходства «экспертный подход» на постоянной основе, выросли в 202-м и имеют отличные повторить успех в 2025-м году. Приятно снова оказаться в списке быстрорастущих по результатам 2024 года, в чем несомненно основная заслуга команды SA.

Дмитрий Казаков
Дмитрий Казаков
CEO SA media group

Медиаагентства: результаты

Топ-10 участников рейтинга закупили медиарекламу на 353,4 млрд руб. — это на 73,5 млрд руб. больше, чем годом ранее.

СберМаркетинг поднялось с 3-го на 1-е место, увеличив биллинг до 64 286 млн руб. (прирост 24 286,4 млн руб., 60,7%).

Media Instinct сохранило позицию на 2-м месте, увеличив биллинг до 53 488 млн руб. (прирост 12 943,7 млн руб., 31,9%).

Mera опустилось с 1-го на 3-е место, увеличив биллинг до 44 961 млн руб. (прирост 3 290,9 млн руб., 7,9%).

SkyTecKnowlogy поднялось с 6-го на 4-е место, увеличив биллинг до 40 775 млн руб. (прирост 14 003,3 млн руб., 52,3%).

OMD Optimum Media опустилось с 4-го на 5-е место, увеличив биллинг до 37 497 млн руб. (прирост 5 781,2 млн руб., 18,2%).

OOM опустилось с 5-го на 6-е место, увеличив биллинг до 30 628 млн руб. (прирост 3 108,4 млн руб., 11,3%).

United Partners поднялось с 8-го на 7-е место, увеличив биллинг до 22 959 млн руб. (прирост 3 529,6 млн руб., 18,2%).

Игроник опустилось с 7-го на 8-е место, увеличив биллинг до 21 464 млн руб. (прирост 880,7 млн руб., 4,3%).

MGCom поднялось с 11-го на 9-е место, увеличив биллинг до 18 800 млн руб. (прирост 5 261,7 млн руб., 38,9%).

Multitec опустилось с 9-го на 10-е место, увеличив биллинг до 18 584 млн руб. (прирост 1 823,6 млн руб., 10,9%).

Согласно оценке АДВ, в 2024 году офлайн-сегмент рекламы сохранил позиции 2023 года, показав прирост на 24%. Онлайн-направление усиливается благодаря адаптивности к инфляции, точной измеримости эффективности и обновленным цифровым инструментам. К 2024 г. рынок стабилизировался в условиях пересмотренного медиамикса в digital-среде, достигнув докризисных темпов развития после 2022 года.

Основными катализаторами роста в 2024 выступают диджитал, активность федеральных игроков и влияние медиаинфляции. Наибольший вклад в рыночную динамику внесли ритейл, электронная коммерция, сегмент недвижимости и финансовые организации.

Прогноз на 2025 год предполагает два сценария: снижение ключевой ставки ЦБ способно стимулировать рост рекламного рынка, включая e-com, до 28%. Сохранение текущей ставки, напротив, может привести к значительному замедлению темпов. Эти факторы определяют волатильность развития отрасли в среднесрочной перспективе.

Камиль Хаджиахметов
Камиль Хаджиахметов
Директор по аудиту и аналитике АДВ

По нашим прогнозам в 2024 году рекламный рынок вырос на 45% с учетом e-com и retail media и уверенно перешагнул отметку в триллион рублей.

Классические медиа показали динамику на уровне +25%, что соответствует верхнему порогу декабрьского прогноза (+17% ... +26%). E-com и retail media остаются драйверами рынка: по итогам года они покажут более чем двукратный прирост рекламных бюджетов, до 435 млрд руб. Двузначные темпы роста медиаинвестиций в 2024 году также показал сегмент digital (+26%), на телевидении (+22%), в наружной рекламе (+25%), на радио (+20%).

В 2025 году по нашему позитивному сценарию мы ожидаем рост рынка на 30% с учетом рекламы в e-com и ритейл-медиа. Расходы брендов на продвижение составят 1,7 трлн руб. Рост в традиционных каналах составит 18-20%.

Дарья Куркина
Дарья Куркина
Главный операционный директор Okkam

Второй год новой реальности

По данным АКАР и Sostav, совокупный биллинг российских медиаагентств по итогам 2024 года составил 628,2 млрд руб. Это на 145,4 млрд руб. (или +29,8%) больше, чем годом ранее. Рост затронул все ключевые каналы размещения — от ТВ и digital до наружной рекламы и радио — и подтвердил устойчивость восстановительного тренда, оформившегося в 2023 году.

Наибольший вклад в рост внесли агентства, работающие с крупными клиентами из финансового сектора, фармы, телеком- и e-commerce-отраслей. Переориентация медиамикса на digital продолжается, в том числе за счёт развития программатика, e-retail-платформ и контекстной рекламы. При этом классические медиа — особенно ТВ и наружка — показали уверенную положительную динамику.

2024 год окончательно оформил новый расклад сил: крупные холдинги усилили контроль над рыночными долями за счёт внутренних интеграций, укрепления экспертных функций и переупаковки портфелей агентств. В то же время независимые игроки сохраняют заметную долю, особенно в performance и региональных закупках.

Таким образом, индустрия вступает в фазу зрелого роста: ставки смещаются с просто увеличения объёмов закупок к вопросу эффективности. Рынок становится всё более чувствителен к качеству аналитики, глубине клиентского сервиса и способности агентств сопровождать клиентов по всей цепочке медиапланирования и оценки ROI.

Рекламные группы и холдинги

Первое место среди крупнейших рекламных холдингов сохраняет Group 1. В группу входят агентства Media Instinct, OMD Optimum Media, United Partners, Media Pulse, Easy Media, Mediaplan и OMD AMS. Совокупный бюджет группы в 2024 году составил 141,6 млрд руб.

На втором месте — Okkam. В его состав входят Mera, OOM, IKS, а также СберМаркетинг, выступавший баинговым партнёром группы в 2024 году. Общий объём закупок — 121,1 млрд руб.

Третью позицию удерживает группа АДВ, объединившая агентства Arena, Havas Media, Mediaplus Russia, Initiative, UM Russia и Adlabs. Бюджеты группы достигли 51,4 млрд руб.

Sky Alliance занял четвёртое место с общим объёмом закупок 49,1 млрд руб. В альянс вошли SkyTecKnowlogy, PPL, CG MOVIE и PINPAI.

Пятёрку лидеров замыкает альянс MG Group, Group4Media и E-Promo Group, включающий агентства MGCom, Артикс, MediaMaker, Mediasystem, E-Promo и i-Media. Совокупный бюджет холдинга — 48,4 млрд руб.

РЕЙТИНГ МЕДИАХОЛДИНГОВ 2025

млн руб, без НДС, по объему медиазакупок в 2024 году

Место Холдинг / Группа Всего МЕСТО 2024 ВСЕГО 2024
1
Group 1 		141 557 1 112 752
Media Instinct 53 488
OMD Optimum Media 37 497
United Partners 22 959
Media Pulse 7 554
Easy Media 7 244
Mediaplan 7 004
OMD AMS 5 811
2
OKKAM 		121 094 2 105 867
Mera 44 961
OOM 30 628
IKS 15 810
CберМаркетинг выступало баинговыми партнером группы Okkam в 2024 году
 29 695
3
АДВ 		51 355 3 64 304
Arena 13 589
Havas Media 11 660
Mediaplus Russia 10 437
Initiative 9 036
UM Russia 5 821
Adlabs 812
4
Sky Alliance 		49 137 5 32 678
SkyTecKnowlogy 40 775
PPL 5 293
CG MOVIE 2 490
PINPAI 579
5
MGCom-G4M-EPromo 		48 422 6 31 242
MGCom 18 800
Артикс 11 231
MediaMaker 9 758
Mediasystem 3 758
E-Promo 3 067
i-Media 1 808
6
RORE 		35 380 4 34 443
StarLink 15 645
RORE STARTEAM 15 133
RORE ROI:MEDIA 3 938
RORE DARR 664
7
Игроник 		25 805
Игроник 21 464
РА Сова 3 610
Art Union 576
I-Brand 106
Проект 1147 48
Медиа рум 1
8
Media Direction Group 		20 702 7 17 351
OMD Media Direction 7 802
PHD 6 915
Media Wise 4 153
Proximity Media 1 832
9
Nmi Group 		20 200 8 17 110
Multitec 18 584
РРА 1 576
NM Science 40
10
SA Media Group 		19 168 9 11 130
Smart View 9 607
SA Media 6 503
Total View 3 058
11
KOKOC 		8 667 12 2 872
Profitator 7 599
MediaGuru 1 068
12
Icon Text Group 		5 819 10 4 879
icontext 3 755
Registratura 2 064
13
Twiga CG 		5 642 11 3 334
Twiga Digital 3 613
Media First 2 029

В прошлом году мы не только сохранили, но и усилили наши позиции, успешно защитив и расширив клиентский портфель.

В 2024 году наши клиенты чувствовали себя уверенно: рост инвестиций наблюдался практически во всех клиентских группах — от крупнейших холдингов до малого и среднего бизнеса. Особую роль сыграли экосистемные игроки — именно они задали темп и оказали ключевое влияние на динамику всего рынка, что подтверждает структура рейтинга крупнейших рекламодателей по версии Sostav.

Сейчас можно говорить о том, что структура крупнейших рекламодателей на ближайшие 2–3 года стабилизировалась. В то же время вектор double-digit роста смещается: если раньше драйверами были финтех и ритейл, то сейчас акцент уходит в сторону FMCG. Однако производителям будет непросто потеснить в ТОПе банки и екомы — во многом из-за различий в модели бизнеса и заметного разрыва в фин рычагах.

Дарья Куркина
Дарья Куркина
Главный операционный директор Okkam

МЕТОДОЛОГИЯ

В рейтинге бюджетов 2024 (РМА 2025) изменения коснулись оценки наружной рекламы. Цифровые конструкции в Москве, доля которых в бюджетах составляла 48% от всего сегмента OOH (по данным Mediascope), оценивались на базе данных оперативного мониторинга Admetrix. Система позволяет зафиксировать корректное количество показов и повысить точность оценки бюджетов наружной рекламы.

В диджитал-сегменте в этом году тестировали оценку баннеров и видео на базе данных Digital Budget, но точность данных пока недостаточная, недооценка бюджетов кратная, поэтому приняли решение оставить методологию предыдущего года — такой подход позволяет получить наиболее близкую к фактической оценку бюджета.

В целом, методология не идеальна, но даёт правильный рэнкинг агентств. В будущем хотелось бы увеличить по времени этап подтверждения и разбора пересечений, что повысит корректность распределения бюджетов рекламодателей между агентствами.

Камиль Хаджиахметов
Камиль Хаджиахметов
Директор по аудиту и аналитике АДВ

Методология рейтинга медиаагентств исторически базируется на интерпретации данных измерений независимых источников. Это один из фундаментальных принципов составления рейтинга, который отражает его объективность. Соответственно, все изменения в методологии в большинстве случаев напрямую связаны с какими-либо изменениями в индустриальных источниках данных, которые, в свою очередь, модифицируются в зависимости от потребностей медийного рынка. Поэтому можно говорить о том, что текущая методология оценки настолько хороша, насколько хорош рыночный инструментарий.

За прошедший год кардинальных изменений в методологии не произошло: к сожалению, не увенчались успехом попытки усовершенствовать оценку диджитал-сегмента, а также не удалось завершить работу над методологией оценки ритейл-медиа. Это те позиции, над которыми можно продолжить работу в будущем. С другой стороны, благодаря новым данным от AdMetrix были доучтены биллинги в сегменте Digital OOH.

Андрей Агафонов
Андрей Агафонов
Директор по медиаисследованиям Media Direction Group

Методология не претерпела серьезных изменений по сравнению с прошлым годом. Из позитивных шагов важно отметить использование в OOH данных «оперативного» мониторинга, что позволило точнее оценивать объемы в цифровой среде. Хотелось бы видеть динамику в процессе включения направления e-com в РМА — этот сегмент настолько значим, что сдаваться в поиске его оценки нельзя, индустрии важно продолжать поиск решений. При этом методология РМА АКАР/ Sostav была и остается в целом разумной и взвешенной, применимой для задач ранжирования и описания структуры рынка медиаагентств. Тем не менее, в ней есть свои нюансы, например, в «Радио» методология подразумевает применение единой скидки, не учитывающей объем размещения рекламодателя. Поэтому, обращаясь к рейтингу, важно понимать природу цифр и не принимать как истину абсолютные значения оборотов.

Михаил Елисейкин
Михаил Елисейкин
Директор по трейдингу и медиапартнерствам Group4Media

На наш взгляд, методология рейтинга АКАР/Sostav понятна и прозрачна, оценена и верифицирована участниками рынка. Безусловно, всегда есть, что улучшить и развивать, например, придти к единому подходу оценки новых медиаканалов. Но на сегодняшний день результаты рейтинга, основанные на этой методологии, позволяют видеть реальную динамику рынка агентств.

Елена Батурина
Елена Батурина
Управляющий директор агентского направления СберМаркетинг

Рабочая группа, как и в прошлые годы, тщательно проанализировала все составляющие методологии для максимального соответствия ситуации на рынке и данным мониторинга из независимых источников. Все алгоритмы расчета — это результаты обсуждений, тестирований, голосований участников. И даже отсутствие изменений является взвешенным решением.

Среди значимых дополнений 2024 г. — добавление в рейтинг оценки бюджетов DOOH (сегмента, который уже доминирует на рынке наружной рекламы) в Москве на данных оперативного мониторинга компании Эдметрикс.

Оценка digital-бюджетов в рамках рейтинга охватывает ключевые направления (медийная реклама, поиск и paid social в performance), но, конечно, здесь ещё остается значительное пространство для развития — это связано с ограничениями существующих индустриальных измерений. Приоритетные направления работ — добавление в рейтинг e—retail сегмента (который стал полноценным и очень значимым каналом коммуникации), более полная оценка performance-бюджетов.

Очень важно, что была проведена дополнительная верификация размещений прямых клиентов — это, безусловно, положительно влияет на прозрачность и объективность рейтинга.

Евгений Балдин
Евгений Балдин
Директор по стратегии Media Instinct Group

Методология оценки рейтинга в 2024 году осталась стабильной — серьезных изменений в принципах расчета не было.

Тем не менее, рабочая группа продолжает внимательно отслеживать изменения в системах продаж рекламы и ежегодно анализирует рынок: от телесети до digital. Обсуждаются потенциальные корректировки, и в рейтинг 2025 уже внесены некоторые обновления, отражающие новые рыночные реалии. При этом система сохранила преемственность — это важно для сравнения результатов во времени и для доверия со стороны участников рынка.

По итогам оценки можно говорить о высокой степени точности агрегированных данных по биллингам агентств. Разброс по отдельным рекламодателям вполне закономерен и объясним. В результате совместной работы экспертов отрасли и команды Sostav.ru, рынок получил максимально приближенную к реальности картину расстановки сил среди агентств и рекламных групп в 2024 году.

Константин Вашенцев
Константин Вашенцев
Директор по коммерческой аналитике Okkam

Благодарны коллегам из АКАР и Sostav за работу над рейтингом и то, что он наконец вышел.

Вынуждены зафиксировать, что регламент и методология по-прежнему не совершенны. Из года в год мы наблюдаем две болевые точки, которые уже перешли стадию хронической болезни.

Во-первых, верификация клиентских бюджетов. У агентств все еще остается возможность присваивать себе размещения в медиа, к которым они не имеют отношения. Несмотря на усилия АКАР, у составителей рейтинга отсутствуют инструменты, чтобы пресечь подобные действия.

Во-вторых, оценка digital-размещений. Корректно посчитать интернет-сегмент все еще проблематично в силу его непрозрачности.

Не можем не отметить, что регламент и методология меняются ежегодно, как и состав консорциумов, которые заходят в рейтинг и создаются исключительно для манипуляции его результатами.

Готовы оказывать составителям максимальную поддержку, чтобы хоть немного приблизить результаты к реальности.

Вероника Северная
Вероника Северная
Генеральный директор NMi Group

Рейтинг этого года, без сомнения, стал самым спорным из всех рейтингов АКАР. Было много дискуссий, которые показали уязвимость методологии. Одна из главных — это отсутствие технологии верификации заявляемых агентствами клиентов, когда агентство может заявить себе в биллинг бюджеты клиентов, которые этим агентством не обслуживаются. Впереди целый год, чтобы проработать все слабые места. Мы готовы активно помогать.

Алексей Бахтеров
Алексей Бахтеров
Президент Media Instinct Group

«Вокруг рейтинга 2024 года и изменений методологии подсчета и верификации клиентских бюджетов, принятых в начале 2025 года, было много споров и противоречий.

Были агентства, не согласные с тем, как их распределяли в группы (споры по данной тематике идут с разными участниками уже второй год), а также были агентства — например мы — кто выступил против изменения методологии верификации клиентских бюджетов.

Мы не можем сказать, что полностью удовлетворены финальной редакцией рейтинга, потому что нам зачли не все, что нам полагается. Наш биллинг в рейтинге меньше объективного на 30-35%, однако мы признаем решение Совета и Исполкома АКАР и в интересах индустрии принимаем его как финальное. Кажется, наше место в таблице могло бы быть выше.

При этом, мы продолжаем считать данный рейтинг единственным официальным рейтингом индустрии и, при всех его неточностях, он остается самым валидным на наш взгляд»

Александр Куликов
Александр Куликов
Первый заместитель СЕО Группы компаний «Игроник»,
вице-президент АКАР

ТВ

Оценка производилась на основе данных исследовательской компании Mediascope по общим объемам рекламы, размещенной в локальном, тематическом и национальном эфирах, включая спонсорские заставки и интеграции, а также по результатам опроса медиаагентств. При оценке стоимости учитывались закупаемые объемы, телеканалы, баинговая аудитория, сетевые и орбитальные выходы, сезонность, длина роликов, выходы в прайм-тайм, выходные и праздничные дни.

Интернет

За основу расчета медийной рекламы, то есть баннеров и OLV, взяты данные офлайн-биллингов рекламодателей и результаты опроса агентств. Для оценки бюджетов перформанс-рекламы использовались данные о бюджетах, предоставленные компанией Digital Budget, основанные на алгоритмах и оценке Digital Budget и данных Similarweb. Перформанс включает в себя поисковую рекламу, рекламу в соцсетях. Бюджеты перформанс-рекламы суммированы с бюджетами медийной рекламы.

Чтобы определить реальные объемы закупок рекламы в диджитал-каналах, не учитывались вложения в поисковую рекламу со стороны компаний, которые располагают собственными рекламными платформами, таких как «Яндекс» и «Авито». Из тех же соображений в расчет не брали инвестиции в рекламу в соцсетях от компаний, у которых есть свои социальные ресурсы, например, VK.

В оценке объемов интернет-рекламы учитывались два ключевых сегмента: медийная реклама (баннерные форматы и OLV) и перфоманс-реклама (поисковая реклама и реклама в социальных сетях). Данные по медийной рекламе основаны на офлайн-биллингах рекламодателей и результатах опросов агентств. Для оценки перфоманс-сегмента использовались данные компании Digital Budget, построенные на внутренних алгоритмах анализа и информации Similarweb.

Наружная реклама

Оценка производилась исходя из бюджетов рекламодателей с учетом коэффициента надбавки за формат размещения. Подсчет осуществлен на основе данных индустриального измерителя наружной рекламы Admetrix (учитывались размещения в 64 городах, а также в Москве и Московской области) и опроса медиаагентств, проведенного Sostav. Коэффициент надбавки за формат размещения: каждый формат, размещенный агентством, умножается на добавочный коэффициент, установленный в результате голосования агентств.

Пресса

При расчете использовались данные исследовательской компании Mediascope по общим объемам рекламы, размещенным в печатной прессе в виде коммерческой рекламы и свободных вложений. В оценке бюджетов рекламодателей присутствовали национальное и локальное размещения (в Москве и Санкт-Петербурге) в прессе с учетом средней скидки для базовых и спецполос, полученной в результате опроса медиаагентств.

Радио

Бюджет размещения на радио оценивался по отдельным радиостанциям и городам на основе данных исследовательской компании Mediascope и опроса медиаагентств, проведенного Sostav. После усреднения данных из анкет агентств рассчитывалась финальная оценка. При расчете учитывались сезонные коэффициенты. В этом году методология поменялась: в прошлом году оценивалась стоимость за минуты, в этом — скидка от прайсовой стоимости.

Методология индустриального рейтинга разработана рабочей группой АКАР, куда входят представители крупнейших рекламных холдингов:

  • Камиль Хаджиахметов, директор по аудиту и аналитике «АДВ»
  • Евгений Балдин, директор по стратегии и исследованиям Media Instinct Group
  • Константин Вашенцев, директор по коммуникациям и аналитике ОККАМ
  • Андрей Агафонов, директор по медиаисследованиям Media Direction Group
  • Алексей Баранцев, директор по исследованиям «ЭмЭмЭс Коммьюникейшнз», ГК «Родная Речь»
  • Александр Андерсон, R&D Director Starlink
  • Денис Тертычный, CKO Starlink
  • Михаил Елисейкин, директор по трейдингу и медиапартнерствам Group4Media
  • Владимир Вайнштейн, руководитель направления аналитики медиа-инвестиций Group4Media
  • Маргарита Москалева, медиадиректор PHD
  • Наталья Говорова, senior business development manager OMD OM Group
  • Олег Тиханов, управляющий директор NAME
  • Юлия Канц, директор по аналитике ГК Игроник
  • Елена Батурина, управляющий директор агентского направления СберМаркетинга
  • Татьяна Хохлова, CEO Adlabs&Chief Digital Officer ADV
  • Рушнов Андрей, Business Efficiency Director Group4Media
  • Козлова Ирина, Директор департамента по контекстной рекламе и автоматизированной закупке рекламы в цифровых сми Родная Речь
  • Андрей Волков, главный операционный директор Easy Commerce
  • Врацкая Елена, Head of Digital Education department Media Direction Group

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