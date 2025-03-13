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13.03.2025 в 13:00

Repina Branding разработало бренд японского ресторана Tottori

В агентстве оттолкнулись от японского понятия «нацукаши» и визуализировали идею закрытого клуба, доступного избранным

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Одной из особенностей ресторана является использование в декоре элементов, привезенных из Японии. Владельцы заведения стремятся познакомить гостей с культурой страны восходящего солнца и рецептами традиционной кухни, поэтому при разработке брендинга в агентстве Repina branding было решено придерживаться этих же принципов. Подробностями команда проекта поделилась с Sostav.

Тайна нацукаши

В агентстве сформулировали позиционирование бренда: «тайна нацукаши». Слово «нацукаши» в переводе с японского означает «воспоминание о приятном моменте». Позиционирование подчеркивает: посещение ресторана станет событием для гостей, о котором будут помнить еще долго. Команда отмечает, что стремились воссоздать для бренда атмосферу закрытого клуба: показать, что Tottori открывает мир гастрономических удовольствий для избранных.

Что скрыто за сёдзи

При разработке айдентики специалисты вдохновлялись японскими дверьми сёдзи из тонкой полупрозрачной бумаги. Они воплощают идею загадки и тайны: за ними видны только силуэты людей и предметов, но невозможно четко увидеть, что происходит. Ключевыми стилевыми элементами стали иероглифы, фрагменты которых будто скрыты за сёдзи: отдельные штрихи видны четко, а остальные — полупрозрачные и едва различимые на фоне. Логотип построен по тому же принципу. Специалисты взяли японский иероглиф, который на японском буквально означает Tottori, и скрыли часть штрихов, оставив элемент, напоминающий русскую букву «Т». Такой знак понятен для русскоязычной аудитории, при этом пластика буквы и нарочито небрежные контуры напоминают ручное иероглифическое письмо.

Repina Branding разработало бренд японского ресторана Tottori Repina Branding разработало бренд японского ресторана Tottori Repina Branding разработало бренд японского ресторана Tottori Repina Branding разработало бренд японского ресторана Tottori
Repina Branding разработало бренд японского ресторана Tottori Repina Branding разработало бренд японского ресторана Tottori

Команда отмечает, что в дизайне важно было объединить традиции и современный подход, чтобы айдентика была актуальна для ресторана в центре Москвы. Стилевые элементы в виде иероглифов позволяют сделать фирменный стиль очень минималистичным: даже на простом белом фоне частично скрытые очертания уже узнаваемы.

Нейрофотостиль

Также важной составляющей маркетинговых коммуникаций стал нейрофотостиль: его команда разработала с помощью Midjourney. Фотографии поддерживают идею тайны и закрытого клуба: они размытые, видны только силуэты в движении. Изображения показывают процесс приготовления и подачу блюд, но лица и конкретные ингредиенты показаны только намеками. Кадры наполнены светом, а размытие показывает движение людей и вибрацию воздуха.

Repina Branding разработало бренд японского ресторана Tottori Repina Branding разработало бренд японского ресторана Tottori Repina Branding разработало бренд японского ресторана Tottori Repina Branding разработало бренд японского ресторана Tottori

Иероглифы органично дополняют фотографии на макетах. Изображения могут служить фоном или частично пересекаться со стилевыми элементами. Асимметричная верстка текста и выравнивание по правому краю дополнительно отсылает к эстетике японского письма.

Repina Branding разработало бренд японского ресторана Tottori Repina Branding разработало бренд японского ресторана Tottori Repina Branding разработало бренд японского ресторана Tottori Repina Branding разработало бренд японского ресторана Tottori Repina Branding разработало бренд японского ресторана Tottori

Виктория Замковая, управляющая ООО «Р-Рамен»:

Мы заботимся о том, чтобы передать аутентичный дух Японии в каждой детали. У нас тщательно продуманное меню с традиционными рецептами и особая атмосфера в интерьере. Мы сделали отделку в сдержанных тонах, оригинальный декор с учетом японских традиций. Продумали каждую мелочь, чтобы дать гостям островок спокойствия и неспешного наслаждения посреди мегаполиса. Нам понравилось позиционирование с акцентом на тайну закрытого клуба. Думаю, восточная культура действительно для многих в России остается загадкой, и мы стремимся чуть ближе познакомить с ней гостей. Айдентика получилась тонкой и самобытной. Она отлично сочетается с интерьером, а благодаря сдержанности и минимализму передает именно японскую эстетику: нас не спутают с другими ресторанами азиатской кухни.

Валерия Репина, основатель и креативный директор Repina branding:

В начале работы мы пытались ориентироваться на традиционные японские символы: восходящее солнце, сад камней. Но в процессе захотелось уйти от буквальных ассоциаций, сделать фирменный стиль Tottori более деликатным и нюансным. Интересной задачей было совместить японскую традиционность и современность, присущую заведению в большом городе. Мы старались сделать дизайн очень лаконичным, и частично скрытые иероглифы отлично в этом помогли. Особенно гордимся нейрофотостилем. Его удалось сделать утонченным: изображения будто вибрируют, показывают красоту и мимолетность момента.

Брендинг Кафе и рестораны Repina branding Tottori
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