Repina Branding разработало бренд японского ресторана Tottori

Одной из особенностей ресторана является использование в декоре элементов, привезенных из Японии. Владельцы заведения стремятся познакомить гостей с культурой страны восходящего солнца и рецептами традиционной кухни, поэтому при разработке брендинга в агентстве Repina branding было решено придерживаться этих же принципов. Подробностями команда проекта поделилась с Sostav.

Тайна нацукаши

В агентстве сформулировали позиционирование бренда: «тайна нацукаши». Слово «нацукаши» в переводе с японского означает «воспоминание о приятном моменте». Позиционирование подчеркивает: посещение ресторана станет событием для гостей, о котором будут помнить еще долго. Команда отмечает, что стремились воссоздать для бренда атмосферу закрытого клуба: показать, что Tottori открывает мир гастрономических удовольствий для избранных.

Что скрыто за сёдзи

При разработке айдентики специалисты вдохновлялись японскими дверьми сёдзи из тонкой полупрозрачной бумаги. Они воплощают идею загадки и тайны: за ними видны только силуэты людей и предметов, но невозможно четко увидеть, что происходит. Ключевыми стилевыми элементами стали иероглифы, фрагменты которых будто скрыты за сёдзи: отдельные штрихи видны четко, а остальные — полупрозрачные и едва различимые на фоне. Логотип построен по тому же принципу. Специалисты взяли японский иероглиф, который на японском буквально означает Tottori, и скрыли часть штрихов, оставив элемент, напоминающий русскую букву «Т». Такой знак понятен для русскоязычной аудитории, при этом пластика буквы и нарочито небрежные контуры напоминают ручное иероглифическое письмо.

Команда отмечает, что в дизайне важно было объединить традиции и современный подход, чтобы айдентика была актуальна для ресторана в центре Москвы. Стилевые элементы в виде иероглифов позволяют сделать фирменный стиль очень минималистичным: даже на простом белом фоне частично скрытые очертания уже узнаваемы.

Нейрофотостиль

Также важной составляющей маркетинговых коммуникаций стал нейрофотостиль: его команда разработала с помощью Midjourney. Фотографии поддерживают идею тайны и закрытого клуба: они размытые, видны только силуэты в движении. Изображения показывают процесс приготовления и подачу блюд, но лица и конкретные ингредиенты показаны только намеками. Кадры наполнены светом, а размытие показывает движение людей и вибрацию воздуха.

Иероглифы органично дополняют фотографии на макетах. Изображения могут служить фоном или частично пересекаться со стилевыми элементами. Асимметричная верстка текста и выравнивание по правому краю дополнительно отсылает к эстетике японского письма.

Виктория Замковая, управляющая ООО «Р-Рамен»: Мы заботимся о том, чтобы передать аутентичный дух Японии в каждой детали. У нас тщательно продуманное меню с традиционными рецептами и особая атмосфера в интерьере. Мы сделали отделку в сдержанных тонах, оригинальный декор с учетом японских традиций. Продумали каждую мелочь, чтобы дать гостям островок спокойствия и неспешного наслаждения посреди мегаполиса. Нам понравилось позиционирование с акцентом на тайну закрытого клуба. Думаю, восточная культура действительно для многих в России остается загадкой, и мы стремимся чуть ближе познакомить с ней гостей. Айдентика получилась тонкой и самобытной. Она отлично сочетается с интерьером, а благодаря сдержанности и минимализму передает именно японскую эстетику: нас не спутают с другими ресторанами азиатской кухни.