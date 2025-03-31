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18+
31.03.2025 в 15:10

«Авиасейлс» забрендировал ЗОЖ-журналы, чтобы напомнить о важности отпуска

Накануне в России отмечался День осведомленности о синдроме упущенных каникул

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Сервис по покупке авиабилетов «Авиасейлс» ко Дню осведомленности о синдроме упущенных каникул, который отмечается в России 30 марта, напомнил о важности отдыха. Компания заняла обложки трех тематических изданий («Твое здоровье», «Сам себе лекарь» и «Я выбираю ЗОЖ») и разместила истории от друзей бренда о том, что отдых нужен всем. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Авиасейлс».

«Авиасейлс» забрендировал ЗОЖ-журналы, чтобы напомнить о важности отпуска «Авиасейлс» забрендировал ЗОЖ-журналы, чтобы напомнить о важности отпуска «Авиасейлс» забрендировал ЗОЖ-журналы, чтобы напомнить о важности отпуска «Авиасейлс» забрендировал ЗОЖ-журналы, чтобы напомнить о важности отпуска «Авиасейлс» забрендировал ЗОЖ-журналы, чтобы напомнить о важности отпуска «Авиасейлс» забрендировал ЗОЖ-журналы, чтобы напомнить о важности отпуска «Авиасейлс» забрендировал ЗОЖ-журналы, чтобы напомнить о важности отпуска

Согласно исследованию сервиса, в 2024 году 49,5% россиян не смогли полноценно отдохнуть — либо брали отпуск только один раз, либо не отдыхали совсем. Из них 27,5% смогли уйти в отпуск один раз за год, 12% намеревались отдохнуть, но их планы сорвались. 10% респондентов не рассматривали такую возможность.

Доля тех, кто остается совсем без отдыха, в 2022 году составляла 12%, в 2023-м — 18%, в 2024-м — уже 22%.

31% опрошенных, не побывавших в отпуске, испытывают опустошенность, 21% — физическое истощение. 18% интервьюируемых сталкиваются со стрессом, 15% ощущают раздражительность и агрессию.

Отпуск помогает людям отключаться от источников стресса, связанных с работой и повседневными заботами, и способствует восстановлению организма. При этом 68% тех, кто уходил в отпуск, не меняли обстановку: оставались дома или в пределах своего города. Однако исследования показывают, что смена окружения и новые впечатления во время путешествий повышают уровень удовлетворенности отдыхом и жизнью в целом.

Ранее сообщалось, что «Авиасейлс» создал «Паспорт путешественника» для перелетов по России. По прилете в новый город в паспорт можно поставить штамп, который отражает характер локации.

Бренд журнал Авиасейлс
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