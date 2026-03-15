Audi превратила рекордный запас хода своего электрокара в произведение искусства

Электрокар Audi A6 Sportback e-tron способен проехать на одной зарядке 753 км, этот рекорд автогигант отметил необычным способом. Компания совместно с испанской художницей Луна Муньос создала арт-проект, в котором каждый километр пробега превратился в нить.

Проект The Most Beautiful Journey отражает разнообразие испанской природы и территорий — от побережья до гор, лесов, пустынь и виноградников. В работе использованы текстуры и геометрические формы, передающие уникальность и богатство ландшафтов страны.

Инсталляция соединяет технологическое достижение и ручное мастерство, превращая сухие цифры пробега в осязаемый и эмоциональный проект.

Идею разработало испанское подразделение агентства Ogilvy. Авторы проекта отмечают, что в эпоху повсеместного AI ручная работа и аутентичность стали важным инструментом премиальных брендов.