Отель воспоминаний: как концепция LINII превратила фотокниги в уникальный опыт

Каждый мечтает сохранить самые важные моменты жизни, особенно приятно делать это в стильном месте. «Периодика», сервис для печати фотокниг, запускает новую услугу «Семейные фотоархивы» и делает это с ярким акцентом — в формате настоящего уютного отеля для воспоминаний. Вдохновленные концепцией LINII, дизайнеры создали пространство, которое превращает обычную печать в эксклюзивное приключение.

Локацией первой оффлайн-точки стала стильная бизнес-площадка Гоголевский 11, где теперь можно не просто распечатать фотографии, но и собрать целую семейную историю в виде архивов. Оцифровка, создание уникального альбома и индивидуальный дизайн — здесь каждый снимок превращается в произведение искусства.

Концепция MemoryService — это не просто пространство, это место, где каждый элемент настроен на заботу о клиентах и их воспоминаниях. Это пространство, которое наполняет теплотой и уютом, как лобби дорогого отеля. А в атмосфере этого отеля, где каждый уголок вызывает ностальгию, можно не только напечатать фото, но и провести долгие минуты, погружаясь в воспоминания.

Цель создания пространства заключалась в отражении ценностей нового проекта бренда и функциональности пространства. Важным аспектом было привлечение внимания посетителей и прохожих, а также создание «wow-эффекта».

Задача оформления — создать комфортный процесс взаимодействия клиента с брендом, органично вписывая оффлайн-точку в окружающую среду, но при этом сделать ее уникальной и отличительной.

Интерьер выполнен в стиле ар-деко, что подчеркивает театральность и элегантность бизнес-центра. Это оформление создает атмосферу лобби отеля, способствующую спокойствию и уединению гостей.

В зоне консультаций расположены мягкий диван для клиентов, кресло менеджера и стол для работы с фотографиями, что позволяет комфортно работать с выбранными снимками для будущего семейного архива. Молочный бархат диванов гармонично сочетается с кофейными креслами, визуально расширяя пространство.

Зона консультаций отделена от прохода с помощью багажных тележек, что символизирует эстетику лучших отелей. Ключи на ресепшене — это метафора бережного отношения к воспоминаниям, связывающая стилистику отеля с процессом оформления заказа. Выдача ключа происходит в момент передачи архивов в работу менеджерам.

По завершении работы клиенты получают уникальный фотоальбом в фирменной упаковке и брелок в форме сердца, который символизирует основную ценность «Периодики» — сохранение дорогих сердцу воспоминаний.

Дополнительные тумбы-тележки на колесиках размещены возле кресел менеджеров, предлагая удобство для работы с архивами и размещения угощений для гостей.

Бокс для выдачи готовых фотоальбомов оформлен в единой стилистике пространства и подчеркивает ключевые идеи проекта через визуальные коммуникации. Глубокий синий цвет создаёт атмосферу спокойствия и отсылает к прошлому. Деликатные надписи с тиснением и фольгированием, тактильные материалы делают процесс получения фотографий приятным и эстетически привлекательным.

В интерьере также установлена фотобудка, где клиенты и посетители бизнес-центра могут сделать памятные снимки.

Особенностью оформления является композиция из крупных кубов с черно-белыми фотографиями, символизирующими различные моменты жизни.

Рабочая зона для менеджера, интегрированная в ресепшн, скрыта от глаз посетителей, чтобы не отвлекать их от процесса выбора и консультации. Зона оборудована необходимой техникой: ноутбук, сканер и прочее.

Все процессы взаимодействия с клиентами организованы через тщательно продуманное зонирование пространства, чтобы посетители могли спокойно погрузиться в атмосферу воспоминаний, отдохнув с чашкой чая.