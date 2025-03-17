«ВкусВилл» перезапустил бренд-медиа

Собственное медиа «ВкусВилла» базируется на сайте компании. Над его созданием работает редакция, в состав которой входят новостники, тематические редакторы, автор репортажей с производств, менеджеры спецпроектов, SMM-редакторы и другие эксперты. Стремясь к большей ясности и близости к своей аудитории, редакция обновила название, логотип, слоган, фирменный стиль и рубрики.

В 2024 году аудитория бренд-медиа превысила 2 млн пользователей в месяц. Масштаб проекта потребовал обновления позиционирования и разработки собственной айдентики для улучшения читательского пути и привлечения новой аудитории. 17 марта журнал «Щи» был представлен аудитории «ВкусВиллом» со слоганом «Наваристый журнал о вкусной еде и осознанной жизни».

«Название "Щи" — это не только про лаконичный и запоминающийся нейминг, но и про созвучные бренду ассоциации: еда, тепло, русская кухня, отечественные продукты», — сообщается в релизе компании.

В рамках редизайна журнала «Щи» авторы изменили путь читателя, который теперь в шапке видит не форматы, а пять тематических рубрик: «Образ жизни, «Город», «Еда», «Отдых» и «Рецепты». Статьи «от ВкусВилла читателям» собраны в отдельной рубрике с одноименным названием и отмечены логотипом бренда.

Анастасия Боброва, лидер редакции журнала «Щи»: Мы улучшили путь читателя, опираясь на опыт прежнего медиа, освежили структуру и дизайн, доработали позиционирование — при этом концептуально журнал не претерпевает больших изменений. Также пишем о здоровом питании и о том, как комфортно жить в городе и за его пределами. Мы не учим людей жить, но даем преимущества, которые помогут им упростить свою жизнь и сделать ее более осознанной. Отвечаем на легкие и сложные вопросы о том, как заботиться о себе и близких. Читатели приходят к нам, чтобы разобраться со всеми темами, которые влияют на наше самочувствие: что нужно делать, чтобы меньше тревожиться и больше отдыхать, как получать за счет еды не только нутриенты, но и классные эмоции и как получать классные эмоции не только за счет еды‎.

Над новым визуальным стилем журнала работала внутренняя креативная команда «ВкусВилла». Читателям представили новый фирменный стиль, включая логотип, цвета и шрифты. Логотип журнала «Щи» вдохновлен ценностями «ВкусВилл»: разнообразие и уникальность переданы сочетанием разных форм и стилей букв. Цветовая палитра близка к фирменному стилю «ВкусВилла». Выбор цветов обусловлен акцентом на натуральные продукты в материалах издания.

Миссию журнала в компании определили так: стать объединяющей платформой для тех, кто хочет осознанно подходить к своей жизни и ищет единомышленников.