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Общий объем рекламного рынка России в 2024 году, по данным АКАР, достиг отметки в 904 млрд руб., что на 24% больше показателей предыдущего года. По оценке ассоциации, инвестиции в рекламу в 2023 году увеличились на 30% (суммарно объем рынка составлял почти 731 млрд руб.).
В 2024 году расходы на рекламу тридцати крупнейших российских рекламодателей составили 283,443 млрд руб. без налога на добавленную стоимость (НДС). Это на 31,77% больше чем в 2023-м (215,1 млрд руб.).
Сумма бюджетов топ-30 рекламодателей в ТВ-сегменте увеличилась на 24,2% и составила 136,831 млрд руб. против 110,17 млрд руб. в 2023 году.
В 2024 году расходы топ-30 рекламодателей в интернете увеличились на 27% — с 76,943 млрд руб. до 97,102 млрд руб.
В наружную рекламу топ-30 вложили 39,030 млрд руб. против 21,72 млрд руб. в 2023-м. Рост составил 79,7%.
Сегмент радио также продемонстрировал рост. Инвестиции в рекламу на радио выросли на 56,67% — с 6,4 млрд руб. до 10,027 млрд руб.
Вложения в прессу увеличились на 46,25% — с 309 млн руб. в 2023 году до 454 млн руб. в 2024.
|Место
|Рекламодатель
|Всего
|ТВ
|Интернет
|Пресса
|OOH
|Радио
|#2024
|1
|СБЕР
|48 698
|23 647
|14 629
|108
|8 670
|1 644
|1
|2
|ЯНДЕКС
|20 412
|9 560
|5 806
|51
|4 260
|735
|2
|3
|ВТБ
|20 098
|10 293
|7 108
|27
|1 971
|698
|6
|4
|ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ
|18 257
|8 025
|6 538
|10
|3 404
|280
|4
|5
|Т-ТЕХНОЛОГИИ
|16 084
|7 930
|6 326
|28
|1 094
|705
|3
|6
|АЛЬФА-БАНК
|15 219
|7 530
|5 270
|15
|1 735
|668
|7
|7
|КЕХ ЕКОММЕРЦ
|12 133
|4 627
|5 000
|12
|1 836
|659
|12
|8
|РОСТЕЛЕКОМ / T2
|11 163
|4 184
|4 178
|17
|2 248
|536
|9
|МТС
|10 932
|4 585
|4 092
|23
|1 630
|603
|5
|10
|X5 GROUP
|10 442
|3 931
|3 998
|4
|1 755
|755
|9
|11
|ВКУСНО - И ТОЧКА
|8 512
|5 440
|2 179
|888
|5
|8
|12
|ТАНДЕР
|8 412
|4 342
|2 947
|742
|381
|13
|13
|СОВКОМБАНК
|8 110
|5 121
|2 269
|31
|574
|115
|18
|14
|WILDBERRIES
|7 214
|3 535
|3 030
|649
|11
|15
|МЕГАФОН
|7 117
|4 304
|2 289
|5
|498
|21
|10
|16
|VK
|6 323
|3 175
|1 631
|8
|1 399
|110
|14
|17
|ОТИСИФАРМ
|6 106
|4 073
|1 914
|1
|118
|28
|18
|ФОНБЕТ
|5 403
|2 167
|1 197
|20
|2 001
|18
|19
|19
|М.ВИДЕО
|4 953
|1 411
|3 030
|3
|476
|34
|16
|20
|БИЛАЙН
|4 195
|2 430
|1 118
|5
|533
|108
|17
|21
|WINLINE
|3 872
|2 784
|751
|333
|5
|22
|CHERY AUTOMOBILE CO.
|3 686
|1 110
|1 100
|71
|488
|916
|23
|БИННОФАРМ ГРУПП
|3 663
|2 587
|977
|3
|9
|86
|27
|24
|САМОЛЕТ (ГРУППА КОМПАНИЙ)
|3 637
|1 312
|1 669
|6
|444
|207
|25
|КУПИШУЗ
|3 540
|1 852
|1 247
|231
|210
|26
|СПОРТМАСТЕР
|3 237
|1 586
|1 434
|216
|30
|27
|ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ
|3 080
|547
|2 526
|3
|4
|28
|ПРОТЕК
|3 021
|1 890
|1 095
|4
|14
|18
|29
|АБИ ПРОДАКТ
|3 003
|2 159
|827
|16
|21
|30
|ФСК (ГРУППА КОМПАНИЙ)
|2 923
|694
|927
|3
|913
|386
Расчёт на основании данных Mediascope, Admetrix, Digital Budget
Пятый год подряд первое место в рейтинге рекламодателей занимает крупнейший банк России — СБЕР, неизменно увеличивающий бюджеты на все медиаканалы продвижения. В этом году рост инвестиций в рекламу составил 37% — с 35 532 млн руб. до 48 698 млн руб.
Дебютантом топ-5 рейтинга стал банк ВТБ, увеличивший свой рекламный бюджет более чем в два раза — с 9 310,56 млн руб. до 20 098 млн руб. Три предыдущих года банк ВТБ занимал шестую строчку рейтинга рекламодателей.
Расчёт на основании данных Mediascope, Admetrix, Digital Budget
Второй год подряд ЯНДЕКС занимает второе место в рейтинге рекламодателей — его бюджеты на продвижение увеличились с 19 095 до 20 412 млн руб. Динамика увеличения инвестиций в рекламу составила 6,9%.
Четвертый год подряд в топ-5 и второй год подряд на четвертом месте остается Интернет Решения (OZON). Затраты рекламодателя на продвижение увеличились с 11 823 млн руб. до 18 257 млн руб. — рост на 54,4%.
Топ-5 замыкает Т-ТЕХНОЛОГИИ (Т-БАНК, РОСБАНК и др.), увеличивший затраты на продвижение на 32,8% с 12 105,5 млн руб. до 16 084 млн руб.
Топ-10 покинули МЕГАФОН и ВКУСНО — И ТОЧКА, несмотря на то, что увеличили рекламные бюджеты на 875,9 млн руб. и 963,7 млн руб. соответственно.
Затраты ТАНДЕР («Магнит») на рекламу составили 8 412 млн против 5 407,02 млн руб. в 2023 году. Рост составил 55,6%. Компания поднялась с 13 на 12 позицию в рейтинге.
Затраты на продвижение X5 GROUP (10-е место) увеличились на 54,13% с 6 774,64 млн руб. до 10 442 млн руб.
Практически не изменились бюджеты СПОРТМАСТЕР и М.ВИДЕО. Незначительно уменьшили вложения в рекламу: БИЛАЙН, АБИ ПРОДАКТ (бренды: «Вязанка», «Горячая штучка», Foodgital и др.) и МТС.
Кратно увеличили бюджет на рекламу компании ОТИСИФАРМ, СОВКОМБАНК, Х5 GROUP и АЛЬФА-БАНК.
Компания КЕХ ЕКОММЕРЦ (Avito) за год увеличила свой бюджет на рекламу более чем в два раза — с 5 570,06 млн руб. до 12 133 млн руб. — и поднялась с 12 на 7-е место.
Дебютантом рейтинга стала букмекерская компания WINLINE с затратами на продвижение 3 872 млн руб., что на 39,5% меньше затрат на рекламу ФОНБЕТ, которые составили 5 403 млн руб. WINLINE отстает от соперника всего на три позиции и занимает 21 место рейтинга.
Активная экспансия китайских автобрендов продолжается. В рейтинге рекламодателей Sostav дебютировала компания ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС., заняв 17-е место за счет крупных вложений в ТВ, интернет, OOH, прессу и радио. После ухода некоторых иностранных компаний российский рынок импортных автомобилей начал формироваться практически с нуля, что делает высокую рекламную активность одного из нынешних лидеров рейтинга — ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС. — вполне оправданной, поясняет «Ведомостям» представитель SkyAlliance Василий Туровец. Высокие рекламные расходы компании в 2024 году объясняются тем, что многие автомобильные марки вступили в конкуренцию за внимание покупателей, подчеркивает управляющий директор подразделения OMD OM Group Андрей Козлов.
Впервые в рейтинг вошли застройщики САМОЛЕТ и ФСК. Среди других дебютантов — КУПИШУЗ (Lamoda), ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ и ПРОТЕК («Ригла», «Будь здоров!» и др.).
Топ-30 покинули ЛИГА СТАВОК, ЭВАЛАР, ЦИАН ГРУПП и ЛЕНТА.
Телевизионное продвижение показывает наибольшую эффективность в сегменте товаров широкого спроса при условии достаточного рекламного бюджета.
Представители топ-5 отдают предпочтение данному каналу и вкладывают в него от 46,83% (ЯНДЕКС) до 39,3% (Т-ТЕХНОЛОГИИ) от всего бюджета на продвижение.
Расчёт на основании данных Mediascope
СБЕР нарастил инвестиции в ТВ-рекламу на 35,5% — с 17 478 млн руб. до 23 647 млн руб. Банк ВТБ увеличил бюджет на ТВ с 3 893 млн руб. до 10 293 млн руб.
Данной стратегии придерживаются не все рекламодатели. Так, М.ВИДЕО (19 -е место рейтинга) выделила на ТВ в два раза меньше рекламных бюджетов, чем на интернет — 1 411 млн руб. против 3 030 млн руб.
Рекламные бюджеты компании ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ в измеряемом сегменте в пять раз больше, чем затраты на ТВ-рекламу, и составляют 2 526 млн руб.
Общий объем видеорекламы на ТВ и в интернете в 2024 году оценивается в 284,8 млрд руб. — это на 23% выше, чем годом ранее.
Стабильная динамика роста инвестиций в интернет-рекламу обусловлена ее широкими возможностями персонализации, и высокой измеримостью диджитал-инструментов. На объемы бюджетов влияет и рост стоимости размещения на ТВ.
В условиях ограниченного инвентаря и высокой конкуренции телевизионная реклама становится все менее доступной — особенно для представителей e-commerce и IT-сектора вне списка экосистемных игроков рынка. Вместе с тем, для брендов финансового и телеком-секторов телевидение по-прежнему остается важным каналом, формируя «массовый охват» и работая на повышение узнаваемости.
Расчёт на основании данных Mediascope, Admetrix, Digital Budget
Лидером в сегменте диджитал остается СБЕР с годовым бюджетом на продвижение 14 629 млн руб. Доля интернет-рекламы в его общем рекламном бюджете сократилась с 35% до 30% по сравнению с предыдущим годом.
Помимо финансового сектора, основными драйверами интернет-рынка остаются телеком-компании, e-commerce и ретейл. ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ (Ozon) заняли третье место, расположившись в общем рейтинге после СБЕРА и ВТБ.
Компании финансового сектора продолжают доминировать в рейтинге: почти половину позиций в первой десятке занимают именно они. При этом крупнейшие игроки — СБЕР и ВТБ — стремятся сбалансировать расходы между ТВ и диджитал-каналами. В среднем, доля интернет-рекламы у финансовых брендов составляет 30–40%, а у АЛЬФА-БАНКА и Т-ТЕХНОЛОГИЙ она практически сравнялась с затратами на телевизионную рекламу.
Показательно, что в 2024 году бюджеты X5 GROUP на цифровую рекламу превысили расходы на телевидение — тенденция, противоположная прошлогодним показателям.
Затраты топ-30 на размещение в этом сегменте составляют 39 030 млн руб., что составляет 52% от всего объема рынка наружной рекламы), при том, что топ-5 рекламодателей рейтинга вложили в сегмент 19 400 млн руб., что составляет 49,7% от вложений топ-30 рейтинга.
Расчёт на основании данных Mediascope, Admetrix,
Из-за объединения Russ и Wildberries в РВБ, мы не учитывали размещение WB на поверхностях Russ с августа 2024 года.
Вложения в продвижение в наружной рекламе удвоили СБЕР — с 4 073 млн руб. до 8 670 млн руб. и ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ — с 1 786 млн руб. до 3 404 млн руб. соответственно. Кратно увеличили инвестиции в OOH РОСТЕЛЕКОМ/Т2 («Ростелеком» консолидировал 100% Tele2 Россия) — с 1 433 млн руб. до 2 248 млн руб. и ФОНБЕТ — с 532 млн руб. до 2 001 млн руб.
И это не самые впечатляющие цифры: СПОРТМАСТЕР вложил в наружную рекламу в 2023 году 3 млн руб., а в 2024 216 млн руб. Прирост составил 7100%.
Расчёт на основании данных Mediascope
Затраты топ-30 на размещение на радио в прошлом году составила 6 497 млн руб. В этом — 10 025 млн руб. Увеличение затрат на радио-продвижение составило 54,3%.
По вложениям в рекламу на радио вновь лидирует СБЕР (1 644 млн руб.). На втором месте второй год подряд находится китайский бренд ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС, его инвестиции в радиорекламу составили 916 млн руб. При этом компания в прошлом году не попала в общий рейтинг топ-30.
Самый впечатляющий рост вложений в рекламу на радио — у ОТИСИФАРМ: с 16 млн руб. до 118 млн руб., что составляет прирост в 637,5%, у КЕХ ЕКОММЕРЦ прирост 403,05%.
Бюджеты на прессу к 2025 году у топ-30 выросли на 46,92% с 309 до 454 млн руб. Ведущими рекламодателями в печати стали СБЕР, ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС, ЯНДЕКС, СОВКОМБАНК и Т-ТЕХНОЛОГИИ.
Расчёт на основании данных Mediascope
Затраты на рекламу в прессе значительно уступают вложениям в другие сегменты у топ-30 рекламодателей. Только 22 компании вкладывались в в печатную рекламу в 2024 году. Инвестиции СБЕРа в прессу увеличились с 72 млн руб. до 108 млн руб. Примечательно, что ЯНДЕКС увеличил инвестиции в данный канал продвижения в 10 раз — с 5 до 51 млн руб. В прессу начали вкладываться такие компании как БИЛАЙН, ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ, М.ВИДЕО. В прошлом году они не покупали рекламу в прессе, а в 2024-м, например, ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ потратили 10 млн руб., а БИЛАЙН — 5 млн руб.
В три раза увеличил вложения в прессу — СОВКОМБАНК с затратами 31 млн руб. и расположился на четвертом месте топ-5 по медианаправлению. Замыкает топ-5 Т-ТЕХНОЛОГИИ с бюджетом на продвижение 28 млн руб.
Интересно сравнить итоги года по данным АКАР — рост объема рынка на 24% — с прогнозами, которые давали эксперты крупнейших агентств. Мы взяли заявления, сделанные в конце 2023 года, и увидели широкий спектр оценок: от крайне оптимистичных до более, чем сдержанных:
Глава OMD OM Group Дмитрий Дмитриев прогнозировал рост рекламного рынка на 18%, при этом, ключевой тенденцией он называл консолидацию, локализацию и импортозамещение.
Президент Media Instinct Group Алексей Бахтеров прогнозировал рост рынка на 15% при условии сохранения госфинансирования и снижения курса доллара.
По словам основателя и президента ГК ИГРОНИК Никиты Пипко, рекламный рынок по итогам 2024 года должен был вырасти на 16−35%.
По прогнозу главного операционного директора OKKAM, Дарьи Куркиной, рекламный рынок в 2024 году должен был вырасти на 35%.
Оценка производилась на основе данных исследовательской компании Mediascope по общим объемам рекламы, размещенной в локальном, тематическом и национальном эфирах, включая спонсорские заставки и интеграции, а также по результатам опроса медиаагентств. При оценке стоимости учитывались закупаемые объемы, телеканалы, баинговая аудитория, сетевые и орбитальные выходы, сезонность, длина роликов, выходы в прайм-тайм, выходные и праздничные дни.
За основу расчета медийной рекламы, то есть баннеров и OLV, взяты данные офлайн-биллингов рекламодателей и результаты опроса агентств. Для оценки бюджетов перформанс-рекламы использовались данные о бюджетах, предоставленные компанией Digital Budget, основанные на алгоритмах и оценке Digital Budget и данных Similarweb. Перформанс включает в себя поисковую рекламу, рекламу в соцсетях. Бюджеты перформанс-рекламы суммированы с бюджетами медийной рекламы.
Чтобы определить реальные объемы закупок рекламы в диджитал-каналах, не учитывались вложения в поисковую рекламу со стороны компаний, которые располагают собственными рекламными платформами, таких как «Яндекс» и «Авито». Из тех же соображений в расчет не брали инвестиции в рекламу в соцсетях от компаний, у которых есть свои социальные ресурсы, например, VK.
В оценке объемов интернет-рекламы учитывались два ключевых сегмента: медийная реклама (баннерные форматы и OLV) и перфоманс-реклама (поисковая реклама и реклама в социальных сетях). Данные по медийной рекламе основаны на офлайн-биллингах рекламодателей и результатах опросов агентств. Для оценки перфоманс-сегмента использовались данные компании Digital Budget, построенные на внутренних алгоритмах анализа и информации Similarweb.
В расчет включены только затраты на покупку рекламы во внешних диджитал-каналах. Инвестиции в собственные рекламные продукты и платформы компаний — например, поисковая реклама «Яндекса» и «Авито» или реклама в социальных сетях VK — в анализе не учитывались. Таким образом, из итоговых оценок исключены бюджеты, связанные с внутренним продвижением продуктов внутри экосистем рекламных холдингов.
При расчете использовались данные исследовательской компании Mediascope по общим объемам рекламы, размещенным в печатной прессе в виде коммерческой рекламы и свободных вложений. В оценке бюджетов рекламодателей присутствовали национальное и локальное размещения (в Москве и Санкт-Петербурге) в прессе с учетом средней скидки для базовых и спецполос, полученной в результате опроса медиаагентств.
Оценка производилась исходя из бюджетов рекламодателей с учетом коэффициента надбавки за формат размещения. Подсчет осуществлен на основе данных индустриального измерителя наружной рекламы Admetrix (учитывались размещения в 50 городах, а также в Москве и Московской области) и опроса медиаагентств, проведенного Sostav. Коэффициент надбавки за формат размещения: каждый формат, размещенный агентством, умножается на добавочный коэффициент, установленный в результате голосования агентств.
Бюджет размещения на радио оценивался по отдельным радиостанциям и городам на основе данных исследовательской компании Mediascope и опроса медиаагентств, проведенного Sostav. После усреднения данных из анкет агентств рассчитывалась финальная оценка. При расчете учитывались сезонные коэффициенты. В этом году методология поменялась: в прошлом году оценивалась стоимость за минуты, в этом — скидка от прайсовой стоимости.