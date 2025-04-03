Топ-5 рекламодателей

Пятый год подряд первое место в рейтинге рекламодателей занимает крупнейший банк России — СБЕР, неизменно увеличивающий бюджеты на все медиаканалы продвижения. В этом году рост инвестиций в рекламу составил 37% — с 35 532 млн руб. до 48 698 млн руб.

Дебютантом топ-5 рейтинга стал банк ВТБ, увеличивший свой рекламный бюджет более чем в два раза — с 9 310,56 млн руб. до 20 098 млн руб. Три предыдущих года банк ВТБ занимал шестую строчку рейтинга рекламодателей.

Топ-5 рекламодателей, млн руб. (без НДС)

Расчёт на основании данных Mediascope, Admetrix, Digital Budget

Второй год подряд ЯНДЕКС занимает второе место в рейтинге рекламодателей — его бюджеты на продвижение увеличились с 19 095 до 20 412 млн руб. Динамика увеличения инвестиций в рекламу составила 6,9%.

Четвертый год подряд в топ-5 и второй год подряд на четвертом месте остается Интернет Решения (OZON). Затраты рекламодателя на продвижение увеличились с 11 823 млн руб. до 18 257 млн руб. — рост на 54,4%.

Топ-5 замыкает Т-ТЕХНОЛОГИИ (Т-БАНК, РОСБАНК и др.), увеличивший затраты на продвижение на 32,8% с 12 105,5 млн руб. до 16 084 млн руб.

Важные изменения

Топ-10 покинули МЕГАФОН и ВКУСНО — И ТОЧКА, несмотря на то, что увеличили рекламные бюджеты на 875,9 млн руб. и 963,7 млн руб. соответственно.

Затраты ТАНДЕР («Магнит») на рекламу составили 8 412 млн против 5 407,02 млн руб. в 2023 году. Рост составил 55,6%. Компания поднялась с 13 на 12 позицию в рейтинге.

Затраты на продвижение X5 GROUP (10-е место) увеличились на 54,13% с 6 774,64 млн руб. до 10 442 млн руб.

Практически не изменились бюджеты СПОРТМАСТЕР и М.ВИДЕО. Незначительно уменьшили вложения в рекламу: БИЛАЙН, АБИ ПРОДАКТ (бренды: «Вязанка», «Горячая штучка», Foodgital и др.) и МТС.

Кратно увеличили бюджет на рекламу компании ОТИСИФАРМ, СОВКОМБАНК, Х5 GROUP и АЛЬФА-БАНК.

Компания КЕХ ЕКОММЕРЦ (Avito) за год увеличила свой бюджет на рекламу более чем в два раза — с 5 570,06 млн руб. до 12 133 млн руб. — и поднялась с 12 на 7-е место.

Дебютантом рейтинга стала букмекерская компания WINLINE с затратами на продвижение 3 872 млн руб., что на 39,5% меньше затрат на рекламу ФОНБЕТ, которые составили 5 403 млн руб. WINLINE отстает от соперника всего на три позиции и занимает 21 место рейтинга.

Активная экспансия китайских автобрендов продолжается. В рейтинге рекламодателей Sostav дебютировала компания ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС., заняв 17-е место за счет крупных вложений в ТВ, интернет, OOH, прессу и радио. После ухода некоторых иностранных компаний российский рынок импортных автомобилей начал формироваться практически с нуля, что делает высокую рекламную активность одного из нынешних лидеров рейтинга — ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС. — вполне оправданной, поясняет «Ведомостям» представитель SkyAlliance Василий Туровец. Высокие рекламные расходы компании в 2024 году объясняются тем, что многие автомобильные марки вступили в конкуренцию за внимание покупателей, подчеркивает управляющий директор подразделения OMD OM Group Андрей Козлов.

Впервые в рейтинг вошли застройщики САМОЛЕТ и ФСК. Среди других дебютантов — КУПИШУЗ (Lamoda), ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ и ПРОТЕК («Ригла», «Будь здоров!» и др.).

Топ-30 покинули ЛИГА СТАВОК, ЭВАЛАР, ЦИАН ГРУПП и ЛЕНТА.

Основные медиаканалы

ТВ

По данным АКАР, в 2024 году рынок видеорекламы (TV+OLV) продемонстрировал рост более чем на 23% и составил 284,8 млрд руб. Годом ранее была зафиксирована динамика 20%.

Телевизионное продвижение показывает наибольшую эффективность в сегменте товаров широкого спроса при условии достаточного рекламного бюджета.

Представители топ-5 отдают предпочтение данному каналу и вкладывают в него от 46,83% (ЯНДЕКС) до 39,3% (Т-ТЕХНОЛОГИИ) от всего бюджета на продвижение.

Крупнейшие рекламодатели на ТВ, млн руб. (без НДС)

Расчёт на основании данных Mediascope

СБЕР нарастил инвестиции в ТВ-рекламу на 35,5% — с 17 478 млн руб. до 23 647 млн руб. Банк ВТБ увеличил бюджет на ТВ с 3 893 млн руб. до 10 293 млн руб.

Данной стратегии придерживаются не все рекламодатели. Так, М.ВИДЕО (19 -е место рейтинга) выделила на ТВ в два раза меньше рекламных бюджетов, чем на интернет — 1 411 млн руб. против 3 030 млн руб.

Рекламные бюджеты компании ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ в измеряемом сегменте в пять раз больше, чем затраты на ТВ-рекламу, и составляют 2 526 млн руб.

Общий объем видеорекламы на ТВ и в интернете в 2024 году оценивается в 284,8 млрд руб. — это на 23% выше, чем годом ранее.

Интернет

По оценке АКАР, наибольшая доля объемов закупок по сегментам в 2024 году, приходилась на рекламу в интернет-сервисах, которая составила 470,2 млрд руб., что продемонстрировало рост направления на 22% относительно 2023 года.

Стабильная динамика роста инвестиций в интернет-рекламу обусловлена ее широкими возможностями персонализации, и высокой измеримостью диджитал-инструментов. На объемы бюджетов влияет и рост стоимости размещения на ТВ.

В условиях ограниченного инвентаря и высокой конкуренции телевизионная реклама становится все менее доступной — особенно для представителей e-commerce и IT-сектора вне списка экосистемных игроков рынка. Вместе с тем, для брендов финансового и телеком-секторов телевидение по-прежнему остается важным каналом, формируя «массовый охват» и работая на повышение узнаваемости.

Крупнейшие рекламодатели в интернете, млн руб., (без НДС)

Расчёт на основании данных Mediascope, Admetrix, Digital Budget

Лидером в сегменте диджитал остается СБЕР с годовым бюджетом на продвижение 14 629 млн руб. Доля интернет-рекламы в его общем рекламном бюджете сократилась с 35% до 30% по сравнению с предыдущим годом.

Помимо финансового сектора, основными драйверами интернет-рынка остаются телеком-компании, e-commerce и ретейл. ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ (Ozon) заняли третье место, расположившись в общем рейтинге после СБЕРА и ВТБ.

Компании финансового сектора продолжают доминировать в рейтинге: почти половину позиций в первой десятке занимают именно они. При этом крупнейшие игроки — СБЕР и ВТБ — стремятся сбалансировать расходы между ТВ и диджитал-каналами. В среднем, доля интернет-рекламы у финансовых брендов составляет 30–40%, а у АЛЬФА-БАНКА и Т-ТЕХНОЛОГИЙ она практически сравнялась с затратами на телевизионную рекламу.

Показательно, что в 2024 году бюджеты X5 GROUP на цифровую рекламу превысили расходы на телевидение — тенденция, противоположная прошлогодним показателям.

Наружная реклама

По оценке АКАР объем российского рынка наружной рекламы в 2024 году достиг 75,8 млрд руб., его рост составил 45%.

Затраты топ-30 на размещение в этом сегменте составляют 39 030 млн руб., что составляет 52% от всего объема рынка наружной рекламы), при том, что топ-5 рекламодателей рейтинга вложили в сегмент 19 400 млн руб., что составляет 49,7% от вложений топ-30 рейтинга.

Крупнейшие рекламодатели в OOH, млн руб., (без НДС)

Расчёт на основании данных Mediascope, Admetrix,

Из-за объединения Russ и Wildberries в РВБ, мы не учитывали размещение WB на поверхностях Russ с августа 2024 года.

Вложения в продвижение в наружной рекламе удвоили СБЕР — с 4 073 млн руб. до 8 670 млн руб. и ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ — с 1 786 млн руб. до 3 404 млн руб. соответственно. Кратно увеличили инвестиции в OOH РОСТЕЛЕКОМ/Т2 («Ростелеком» консолидировал 100% Tele2 Россия) — с 1 433 млн руб. до 2 248 млн руб. и ФОНБЕТ — с 532 млн руб. до 2 001 млн руб.

И это не самые впечатляющие цифры: СПОРТМАСТЕР вложил в наружную рекламу в 2023 году 3 млн руб., а в 2024 216 млн руб. Прирост составил 7100%.

Радио

По данным АКАР, затраты на радио-продвижение достигли 24,6 млрд руб., динамика за год составила 22%.

Крупнейшие рекламодатели на радио, млн руб., (без НДС)

Расчёт на основании данных Mediascope

Затраты топ-30 на размещение на радио в прошлом году составила 6 497 млн руб. В этом — 10 025 млн руб. Увеличение затрат на радио-продвижение составило 54,3%.

По вложениям в рекламу на радио вновь лидирует СБЕР (1 644 млн руб.). На втором месте второй год подряд находится китайский бренд ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС, его инвестиции в радиорекламу составили 916 млн руб. При этом компания в прошлом году не попала в общий рейтинг топ-30.

Самый впечатляющий рост вложений в рекламу на радио — у ОТИСИФАРМ: с 16 млн руб. до 118 млн руб., что составляет прирост в 637,5%, у КЕХ ЕКОММЕРЦ прирост 403,05%.

Пресса

По оценке АКАР, рост инвестиций в прессу в 2024 году составил 6%, при затратах рекламодателей 27 млрд руб.

Бюджеты на прессу к 2025 году у топ-30 выросли на 46,92% с 309 до 454 млн руб. Ведущими рекламодателями в печати стали СБЕР, ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС, ЯНДЕКС, СОВКОМБАНК и Т-ТЕХНОЛОГИИ.

Крупнейшие рекламодатели в прессе, млн руб., (без НДС)

Расчёт на основании данных Mediascope

Затраты на рекламу в прессе значительно уступают вложениям в другие сегменты у топ-30 рекламодателей. Только 22 компании вкладывались в в печатную рекламу в 2024 году. Инвестиции СБЕРа в прессу увеличились с 72 млн руб. до 108 млн руб. Примечательно, что ЯНДЕКС увеличил инвестиции в данный канал продвижения в 10 раз — с 5 до 51 млн руб. В прессу начали вкладываться такие компании как БИЛАЙН, ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ, М.ВИДЕО. В прошлом году они не покупали рекламу в прессе, а в 2024-м, например, ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ потратили 10 млн руб., а БИЛАЙН — 5 млн руб.

В три раза увеличил вложения в прессу — СОВКОМБАНК с затратами 31 млн руб. и расположился на четвертом месте топ-5 по медианаправлению. Замыкает топ-5 Т-ТЕХНОЛОГИИ с бюджетом на продвижение 28 млн руб.

Интересно сравнить итоги года по данным АКАР — рост объема рынка на 24% — с прогнозами, которые давали эксперты крупнейших агентств. Мы взяли заявления, сделанные в конце 2023 года, и увидели широкий спектр оценок: от крайне оптимистичных до более, чем сдержанных:

Глава OMD OM Group Дмитрий Дмитриев прогнозировал рост рекламного рынка на 18%, при этом, ключевой тенденцией он называл консолидацию, локализацию и импортозамещение.

Президент Media Instinct Group Алексей Бахтеров прогнозировал рост рынка на 15% при условии сохранения госфинансирования и снижения курса доллара.

По словам основателя и президента ГК ИГРОНИК Никиты Пипко, рекламный рынок по итогам 2024 года должен был вырасти на 16−35%.

По прогнозу главного операционного директора OKKAM, Дарьи Куркиной, рекламный рынок в 2024 году должен был вырасти на 35%.

Комментарии экспертов

Евгений Михайлов Руководитель группы медиаисследований OMD OM Group Сохранение высоких темпов роста рекламного рынка в 2024 году во многом объясняется медиаинфляцией. На фоне сокращения ТВ-инвентаря спрос — прежде всего со стороны крупнейших рекламодателей — остался высоким. В 2025 году ввиду добавления внедомашнего телесмотрения предложения станет больше. Но и падения спроса в связи с потенциальным возвращением ряда молчавших рекламодателей мы не ожидаем. Параллельно с этим средние и мелкие рекламодатели, для которых ТВ оказался слишком дорогим каналом, активно переключались на другие медиа, обеспечив их рост.



Самые высокие темпы показала наружная реклама. Во-первых, это связано с ускорившейся в прошлом году цифровизацией. Во-вторых, объединение Russ и WB позволило ряду производителей товаров выйти с рекламой за пределы, собственно, самой торговой площадки.

Сергей Юрченко Директор по стратегическому развитию рекламных продуктов Х5 Media Рост большинства каналов в значительной степени обусловлен медиаинфляцией: по усредненным оценкам, в 2024 году ее показатель составил 20–25%. В то же время органически растут именно диджитал-каналы и ретейл-медиа.



В отличие от традиционных каналов, ретейл-медиа представляет собой кросс-канальную рекламную платформу, которая позволяет эффективно сочетать онлайн- и офлайн-инвентарь, измерять результаты с помощью глубинной аналитики аудитории и прогнозировать продажи товаров.



В Х5 Media мы наблюдаем растущий интерес внешних рекламодателей к ретейл-медиа. Инвентарь, изначально предназначенный для продвижения поставщиков, все чаще привлекает компании из других категорий, чьи товары не представлены на полках торговых сетей.



Учитывая высокие темпы роста этого канала, можно ожидать его выделение в отдельный блок в индустриальных продуктах, включая рейтинги.

Надежда Чуйкина Заместитель директора по информационным технологиям медиахолдинга MАЕР Согласно данным рейтинга, рост затрат топ-30 рекламодателей на наружную рекламу составил в 2024 году внушительные 80%. Это закономерный результат изменений в медиапотреблении и рекламных стратегиях брендов. OOH сегодня предлагает уникальное сочетание широкого охвата и технологических возможностей, особенно новыми игроками рынка.



В отличие от телевидения, где мы наблюдаем предельную проданность эфира и сокращение бонусных объемов, наружная реклама обеспечивает гибкость и оперативность.



На рынке мы также можем наблюдать переход от статики к цифре. В прошлом году этот процесс шел максимально быстро, что привлекло дополнительные объемы в DOOH. В этом году этот фактор роста будет играть уже меньшую роль.



При этом телевизионный рынок сталкивается с серьезными структурными изменениями — традиционные FMCG-рекламодатели, долгие годы работавшие по долгосрочным контрактам с фиксированной инфляцией, сегодня уступают место новым категориям, что приводит к перераспределению бюджетов в пользу более гибких и измеримых каналов, к которым, безусловно, относится современная цифровая наружная реклама.

Дарья Куркина Главный операционный директор Okkam В прошлом году экосистемы (а сюда можно отнести и крупнейших игроков финтеха) и е-ком активно инвестировали в завоевание доли рынка и вовлечение потребителей в максимально широкий набор сервисов и продуктов. Медиа — самый эффективный способ, когда потенциал отрыва от конкурентов только за счет продуктовых преимуществ исчерпан.



Но, как и любой инвестиционный период, он, кажется, завершается. И дальше таких темпов роста мы не ожидаем.



Безусловно, рынок заметно консолидировался — и, по нашим прогнозам, в ближайшие 2–3 года структура отраслей и крупнейших рекламодателей останется стабильной. Даже если крупные FMCG-бренды вернутся, они вряд ли кардинально изменят картину: их объемы инвестиций на пике не достигали даже близко параметров текущих лидеров рейтинга, поскольку параметры медиа-ROI в этих сегментах совершенно другие.



Дефицит инвентаря в ТВ и диджитал подтолкнул рекламодателей к росту вложений в OOH. Цифровизация наружной рекламы способствует увеличению объема доступного инвентаря и возможности удовлетворить спрос.



Появление в топе девелоперов не удивляет - ситуация стагнации продаж III–IV квартала (по понятным причинам) вынудила крупных игроков этой отрасли дополнительно стимулировать продажи усилением рекламного давления. Отсутствие продаж в этом сегменте критично, поскольку ведет к снижению пополнения на счета эскроу и ухудшению условий проектного финансирования стройки.

Денис Тертычный CKO Starlink Крупные рекламодатели ответили на рост медиаинфляции диверсификацией каналов и жестким контролем ROI. Главный тренд — цифровизация бюджетов при сохранении традиционных медиа для имиджевых задач.



Несмотря на продолжающееся лидерство ТВ по объему инвестиций, высокая инфляция в этом носителе вынудила рекламодателей искать более доступные альтернативы.



Наружная реклама, поддерживаемая радио, фактически стала вторым охватным медиа, сместив акцент на региональное воздействие.



А рост онлайн-бюджетов позволил рекламодателям перейти к гибридным стратегиям brandformance, где диджитал-видео отвечает за branding, а перформанс-реклама и ретейл-медиа обеспечивают прямой ROI.

Методология 2025

Телевидение

Оценка производилась на основе данных исследовательской компании Mediascope по общим объемам рекламы, размещенной в локальном, тематическом и национальном эфирах, включая спонсорские заставки и интеграции, а также по результатам опроса медиаагентств. При оценке стоимости учитывались закупаемые объемы, телеканалы, баинговая аудитория, сетевые и орбитальные выходы, сезонность, длина роликов, выходы в прайм-тайм, выходные и праздничные дни.

Интернет

За основу расчета медийной рекламы, то есть баннеров и OLV, взяты данные офлайн-биллингов рекламодателей и результаты опроса агентств. Для оценки бюджетов перформанс-рекламы использовались данные о бюджетах, предоставленные компанией Digital Budget, основанные на алгоритмах и оценке Digital Budget и данных Similarweb. Перформанс включает в себя поисковую рекламу, рекламу в соцсетях. Бюджеты перформанс-рекламы суммированы с бюджетами медийной рекламы.

Чтобы определить реальные объемы закупок рекламы в диджитал-каналах, не учитывались вложения в поисковую рекламу со стороны компаний, которые располагают собственными рекламными платформами, таких как «Яндекс» и «Авито». Из тех же соображений в расчет не брали инвестиции в рекламу в соцсетях от компаний, у которых есть свои социальные ресурсы, например, VK.

В оценке объемов интернет-рекламы учитывались два ключевых сегмента: медийная реклама (баннерные форматы и OLV) и перфоманс-реклама (поисковая реклама и реклама в социальных сетях). Данные по медийной рекламе основаны на офлайн-биллингах рекламодателей и результатах опросов агентств. Для оценки перфоманс-сегмента использовались данные компании Digital Budget, построенные на внутренних алгоритмах анализа и информации Similarweb.

В расчет включены только затраты на покупку рекламы во внешних диджитал-каналах. Инвестиции в собственные рекламные продукты и платформы компаний — например, поисковая реклама «Яндекса» и «Авито» или реклама в социальных сетях VK — в анализе не учитывались. Таким образом, из итоговых оценок исключены бюджеты, связанные с внутренним продвижением продуктов внутри экосистем рекламных холдингов.

Пресса

При расчете использовались данные исследовательской компании Mediascope по общим объемам рекламы, размещенным в печатной прессе в виде коммерческой рекламы и свободных вложений. В оценке бюджетов рекламодателей присутствовали национальное и локальное размещения (в Москве и Санкт-Петербурге) в прессе с учетом средней скидки для базовых и спецполос, полученной в результате опроса медиаагентств.

Наружная реклама

Оценка производилась исходя из бюджетов рекламодателей с учетом коэффициента надбавки за формат размещения. Подсчет осуществлен на основе данных индустриального измерителя наружной рекламы Admetrix (учитывались размещения в 50 городах, а также в Москве и Московской области) и опроса медиаагентств, проведенного Sostav. Коэффициент надбавки за формат размещения: каждый формат, размещенный агентством, умножается на добавочный коэффициент, установленный в результате голосования агентств.

Радио

Бюджет размещения на радио оценивался по отдельным радиостанциям и городам на основе данных исследовательской компании Mediascope и опроса медиаагентств, проведенного Sostav. После усреднения данных из анкет агентств рассчитывалась финальная оценка. При расчете учитывались сезонные коэффициенты. В этом году методология поменялась: в прошлом году оценивалась стоимость за минуты, в этом — скидка от прайсовой стоимости.

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