16.03.2026 в 17:47

Burger King «выставил» короля за дверь

В рамках новой рекламной кампании сеть избавилась от знаменитого талисмана

Burger King запустил новую рекламную кампанию "There's A New King And It’s You". Ролик был показан 15 марта во время церемонии вручения премии «Оскар». В рамках инициативы компания официально «уволила» короля — знаменитый маскот, который был элементом бренда на протяжении последних 20 лет.

Реклама прослеживает историю развития Burger King и обращает внимание на текущие вызовы: «фастфуд пришел в упадок, включая нашу сеть». Особое внимание уделено жалобам клиентов на устаревшие рестораны, низкую скорость обслуживания и операционные ошибки. Кампания стала очередным этапом стратегии "Reclaim The Flame" — «Вернуть пламя».

Новая кампания продолжает стратегию Burger King по сближению с аудиторией. Она дополняет такие проекты, как конкурс «Воппер на миллион долларов» и инициативу президента компании Тома Кертиса, который открыл свой номер для прямой связи с гостями.

