DIDENOK TEAM разработали айдентику для детского пансионата БФ «Подари жизнь»

В октябре 2024 года благотворительный фонд помощи детям с онкологическими, гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь» обратился к коммуникационному агентству DIDENOK TEAM с запросом на разработку айдентики детского пансионата в Измалково (Москва). Пансионат предназначен для проживания детей — подопечных фонда — и их родителей во время лечения. Подробностями разработки агентство поделилось с редакцией Sostav.

Цель и задачи

Ключевая цель — укрепить бренд пансионата как самодостаточный проект фонда «Подари жизнь».

Для этого необходимо было разработать:

элементы брендинга территории пансионата и навигации;

POSM (брошюры, буклеты, памятки, оформление шаттла, который будет возить детей из больницы в пансионат);

фирменный стиль презентаций и коммуникаций с внешней аудиторией.

Сроки: октябрь-декабрь 2024 г.

Идея и реализация

Клевер, который принесет удачу

Команда DIDENOK TEAM предложила взять за основу айдентики клевер. В западной культуре есть поверье о том, что каждая из четырех пластинок листа имеет свое значение — надежду, веру, любовь и удачу. В Японии клевер называют «удачной травой», а жители верят, что подарить четырехлистный клевер — значит пожелать благополучия и процветания.

Эти образы очень точно отражают проект детского пансионата. В качестве отсылки и усиления визуального образа дизайнеры разделили клевер фирменным элементом фонда «Подари жизнь» — четырехконечной звездой. В итоге в качестве основного знака появился клевер, состоящий из четырех соединяющихся «сердец».

В качестве поддержки логотипа был нарисован паттерн в виде поля цветов — смысловое содержание также синергирует с готовым решением внешнего оформления пансионата.

Часть паттерна отрисована в 3D-формате, что добавляет глубину в макетах, особенно в SMM-контенте или для стильного мерча.

Цвет и шрифт

Основной цвет — фирменный красный и его оттенки для лучшей ассоциации с фондом. Поскольку POS-материалы будут находиться в непосредственной близости с другими брендированными объектами территории пансионата, для них был выбран дополнительный цвет — васильковый. Для комфортного восприятия черный цвет текста был слегка десатурирован в темно-серый.

Основным шрифтом был выбран Lunasima — современный грубый гротеск (sans-serif) с чистыми линиями и геометрически точными формами. Он обладает минималистичным и строгим впечатлением, но вместе с плавными формами паттерна и фирменными элементами создает идеальный баланс.

Шаттл

На передней и задней частях фирменного шаттла, который привозит семьи в пансионат, расположены два блока спонсоров. Гибкость логотипа позволила адаптировать его «многоэтажную» версию для размещения на боковой стороне.

Основной цвет пленки — фирменный красный. На фоне располагается паттерн, а на переднем плане — 3D-элемент в васильковом цвете. На передней половине боковой стороны размещен логотип «Подари жизнь» и текстовый акцент на том, что пансионат — дочерний проект фонда.

Дополнительно

У созданного логотипа есть упрощенный вариант для использования в специфических макетах и коллаборациях — более компактный, без рамки вокруг иконки.

Состав творческой группы

БФ «Подари жизнь» (клиент)

Руководитель отдела внешних коммуникаций: Марина Обухова

Руководитель проекта по строительству пансионата «Измалково»: Светлана Бенгина

Специалист по рекламе: Лика Гришина

DIDENOK TEAM (агентство)

Креативный директор: Карлен Ходикян

Руководитель команды аккаунт-менеджеров: Адель Дора Макарченко

Руководитель дизайн-группы: Алексей Кузнецов

Аккаунт-менеджер: Елена Дубовицкая

Дизайнер: Линара Бутрова