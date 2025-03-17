Сеть магазинов «Лента» провела ребрендинг собственной торговой марки HOMECLUB, чтобы адаптировать ее к расширяющемуся ассортименту и новой структуре категорий. Проект реализовало креативное агентство FABULA.

Ребрендинг стал ответом на необходимость создания структуры для более 4,5 тыс. SKU и разработки визуальной системы, адаптированной к ассортименту.

Ключевой акцент новой визуальной системы сделан на логотипе. Он стал центральным элементом бренда.

Цветовая дифференциация упаковки позволяет четко разделять товары по категориям и ценовым сегментам, превращая ее в удобный инструмент навигации. Универсальный модульный подход позволяет адаптировать дизайн для новых продуктов, а подробная инструкция упрощает масштабирование.

Для усиления эмоциональной связи с аудиторией разработаны три фотозоны: продуктовая, атмосферная и имиджевая. Они демонстрируют ключевые преимущества продукции и создают понятную коммуникацию, раскрывающую путь от выбора товара до его использования. Упаковка подчеркивает ценность товара и становится гидом, упрощая выбор и делая покупку более осмысленной.

Елена Крупина, руководитель группы по развитию брендов СТМ в «Ленте»: Для нас HOMECLUB — не только важный элемент ценностного предложения сети «Лента» и самый узнаваемый СТМ в категории товаров для дома, но и горячо любимый всеми сотрудниками бренд. Мы тщательно готовились к решению о ребрендинге, учитывали интересы и потребности каждой категории, чтобы покупателю было по-прежнему удобно находить любимый товар на полках и в онлайн. Над проектом работала сильная кросс-функциональная команда внутренних экспертов и агентства: в результате мы получили проект, которым довольны. Товары активно появляются на полках, и мы видим положительную реакцию и интерес наших покупателей. Полноценно оценить результаты ребрендинга мы сможем спустя несколько кварталов, когда пройдем полный цикл. Мы плотно работаем над тем, чтобы наш покупатель смог приобрести лучшие товары по приемлемым ценам в нашей сети и создавать уют дома, на даче, на рабочем месте с HOMECLUB.

Евгений Пырьев, креативный директор агентства FABULA: Создать дизайн-систему, охватывающую всевозможные форм-факторы, тысячи SKU и десятки категорий, — тот еще челлендж. На рынке не было готовых кейсов, на которые можно было бы опереться. Никто до нас подобного не делал. Как говорится, «импровизировали на ходу». Порой казалось, что учесть все нюансы и хотелки просто невозможно. Но шаг за шагом система обрела свою форму и логику. Все получилось. Благодаря слаженной работе и профессионализму команды любые вызовы по силам. В добрый путь, наш новый, уютный HOMECLUB!

Состав творческой группы

«Лента» (клиент):

Коммерческий директор: Светлана Петрова

Коммерческий директор по управлению СТМ и импорту: Александр Котляров

Руководитель группы по развитию брендов СТМ: Елена Крупина

Менеджер по развитию брендов СТМ: Мария Казарова

FABULA (креативное агентство):

Креативный директор: Евгений Пырьев

Креативный директор: Инна Самылова

Арт-директор: Митя Бугаев

Дизайнер: Антон Корнеев

Дизайнер: Валерия Додохова

Дизайнер: Руслан Абдуллаев

Аккаунт-менеджер: Людмила Полухина