Volga Volga Brand Identity разработала бренд бизнес-кэмпа Akiwa

Брендинговое агентство Volga Volga Brand Identity разработало для компании Lindaily бренд собственных бизнес-кэмпов Akiwa. Проект включил в себя разработку платформы бренда, визуальной айдентики и брендбука. Рабочая группа поделись с Sostav, как проходила разработка.

Проблематика

У компании уже был построен HR-бренд и разработаны все необходимые материалы и стандарты — от онбординга до мотивационных программ. Но в реальности операционка часто размывает смыслы и обесценивает многие важные для компании понятия, и нужно «что-то еще», чтобы компания развивалась и обрастала профессиональными и мотивированными специалистами. Решением этой задачи стал проект собственного бизнес-кэмпа, ориентированный на смену привычной обстановки у сотрудников и проработки важных для компании направлений в части развития.

Задача

Перед агентством стояла задача разработать бренд, не связанный с компанией, который будет однозначно задавать и в плане вербальной составляющей и на визуальном уровне активный, яркий и свежий процесс положительных изменений и постоянной трансформации. При этом он должен вызывать доверие у крупных игроков рынка, так как бренд будет жить не только во внутреннем контуре, но и предлагать услуги на внешнем рынке.

Ирина Киуру, директор по стратегическому маркетингу, продажам и развитию бизнеса Lindaily, CEO Akiwa: В сегменте корпоративных выездных мероприятий представлены игроки с разным бэкграундом — кто-то пришел из индустрии развлечений, кто-то из инфобизнеса, кто-то из классического корпоративного обучения. Нам, как клиентам, часто не хватало фокуса на бизнес-задачах и понимания корпоративной культуры, все внимание уделялось креативу и командной динамике. Поэтому в какой-то момент мы решили сделать выездной кэмп самостоятельно.

Идея и реализация

После проведения серии интервью и стратсессии были сформулированы миссия и ценности бренда. Существующие RTB — гибкость, за которую отвечают возможность кастомизации каждого кэмпа, выбор условий и среды для проявления и выявления лучших и скрытых качеств сотрудников, и экспертность, подтвержденная многолетней историей компании, помогли сформулировать миссию бренда — «Наполнить смыслом ежедневную деятельность компании и сотрудников». Слоган — «И это будет совсем другое дело!» — наводит фокус на интерактивность в части предлагаемых форматов, которые решают поставленные задачи.

Айдентика нового бренда, вдохновляющего компании на глобальные перемены, должна быть не только запоминающейся и смелой, но и наполненной смыслом. Метафора логотипа раскрывается в образе двух разных по форме букв «a» в начале и конце слова akiwa. Разработанное решение транслирует слоган бренда — видимую трансформацию, а рифмовка характерных букв делает логотип эмоциональным и живым.

Варвара Михайлова, дизайн-директор Volga Volga Brand Identity: Важная особенность стиля — логотип не статичен. Адаптируясь под любой носитель и ситуацию и не теряя своей узнаваемости, прием подчеркивает вдохновляющий дух бренда, особенно в динамичной диджитал-коммуникации. Яркий элемент стиля дает возможность наполнить смыслом любой носитель, от худи до рекламного баннера.

Фотостиль продолжает идею трансформации и раскладывается на два состояния — «до» и «после». Узнаваемые «боли» клиентов в состоянии «до» проиллюстрированы гиперболизированными метафоричными сюжетами, которые используются в промоматериалах перед кэмпом. За состояние «после» отвечают лаконичные и минималистичные фотоизображения сотрудников и командной работы.

Дополнительная фирменная графика — линия пути из точки А в точку В, транслирует трек развития и позволяет кастомизировать материалы каждого кэмпа уникальным принтом.

Варвара Михайлова, дизайн-директор Volga Volga Brand Identity: Все инструменты стиля хорошо интегрируются и дополняют друг друга, что дает возможность регулировать эмоциональность коммуникационных материалов как в решении задач по созданию сложных информационных обучающих презентаций, так и при разработке более неформальных носителей.

Инна Преображенская, директор по развитию Volga Volga Brand Identity: Разработанный стиль успешно транслирует заложенные в бренд смыслы и обеспечивает баланс между креативом, который необходим при создании интересных вовлекающих продуктов, и уровнем серьезности и профессионализма, который обеспечивает доверие крупнейших игроков бизнеса.

Состав творческой группы

Volga Volga Brand Identity (агенство)

Директор по стратегическому планированию: Рустам Салимзянов

Арт-директор: Варвара Михайлова

Аккаунт-менеджер: Инна Преображенская

Akiwa (клиент)

Директор по стратегическому маркетингу, продажам и развитию бизнеса Lindaily, CEO Akiwa: Ирина Киуру

Руководитель направления стратегического маркетинга Lindaily и Akiwa: Дарья Пермякова