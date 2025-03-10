Весеннее обновление на START: онлайн-кинотеатр начал ребрендинг

Онлайн-кинотеатр START запускает масштабный ребрендинг, который пройдет поэтапно для удобства пользователей. Первым шагом станет обновление дизайна онлайн-кинотеатра. С 10 марта на платформе и в рекламных кампаниях будущих проектов появится новый логотип. Далее постепенно будут внедряться улучшения, «направленные на повышение качества пользовательского опыта».

При редизайне онлайн-кинотеатра одной из ключевых задач стало сохранение у аудитории ассоциации с премиальным контентом, сложившейся за семь лет на рынке. Новый логотип и дизайн START представляют собой «эволюционное развитие фирменного стиля», а не принципиально новое его исполнение.

Рефракция в букве S и вертикальные полосы символизируют фильтры качества и экспертизы, через которые проходит весь контент перед выходом на платформе. Также в лого изменился шрифт. Он стал шире и массивнее, что делает его более устойчивым.

Как пояснили в START, визуальная преемственность сохраняет узнаваемость бренда и помогает пользователям быстрее привыкнуть к обновленному оформлению, при этом новый визуальный стиль лучше отражает концепцию и контентную стратегию платформы.