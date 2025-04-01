«Щука» разработала бренд-стратегию и айдентику для сообщества Summeet

Summeet — австралийская технологическая компания, основанная блогером и предпринимателем Маликой Николаевой, разработала на базе Telegram mini apps сервис для поиска подруг Frienda. С целью разработать айдентику проекта, а также интегрировать его в экосистему брнеда, компания обратилась в Бренд-бюро «Щука». Подробности команда проекта рассказала Sostav.

Основные задачи проекта Summeet

Разработать идентичность бренда, которая отражает его ценности — поддержку, аутентичность и тепло.

Обеспечить узнаваемость Summeet среди целевой аудитории.

Создать визуальный язык, который поможет пользователям легко воспринимать коммуникации бренда.

Интегрировать новый продукт — приложение Frienda, созданное на базе Telegram mini apps, в экосистему бренда.

Реализация

Команда сформулировала позиционирование Summeet и разработала его айдентику. Работы включали: определение ключевых ценностей бренда и их трансляция в визуальном и вербальном контексте, разработка бренд-системы, передающей ощущение дружбы и поддержки.

Бренд-бюро «Щука» создали контрастную и масштабируемую графику, собранной из простых форм и ясных сообщений, и разработали стратегию коммуникации, чтобы бренд мог говорить от первого лица, создавая доверительную атмосферу.

Результаты

Бренд Summeet получил обновленную айдентику, которая отражает его миссию и ценности. Графическая система стала удобным инструментом для масштабирования визуального языка компании. Frienda получила привлекательный и интуитивно понятный дизайн, который усиливает ее связь с Summeet.

Состав творческой группы

Summeet (клиент)

Директор: Малика Николаева

Бренд-бюро «Щука» (агентство)

Креативный директор и бренд-стратег: Анастасия Бутрым

Дизайн-директор: Константин Фролов

Дизайнер: Виктория Мещанинова

Директор по моушн-дизайну: Антон Гремяков

Директор клиентского сервиса: Мария Орлова

Менеджер проекта: Нарек Ватинян

PR-директор: Дарья Ведерникова

Контент-директор: Василий Колесник

Старший контент-продюсерк: Катерина Щербакова

Контент-дизайнер: Анастасия Самохина