«Щука» разработала бренд-стратегию и айдентику для сообщества Summeet

Summeet — австралийская технологическая компания, основанная блогером и предпринимателем Маликой Николаевой, разработала на базе Telegram mini apps сервис для поиска подруг Frienda. С целью разработать айдентику проекта, а также интегрировать его в экосистему брнеда, компания обратилась в Бренд-бюро «Щука». Подробности команда проекта рассказала Sostav.
Основные задачи проекта Summeet
- Разработать идентичность бренда, которая отражает его ценности — поддержку, аутентичность и тепло.
- Обеспечить узнаваемость Summeet среди целевой аудитории.
- Создать визуальный язык, который поможет пользователям легко воспринимать коммуникации бренда.
- Интегрировать новый продукт — приложение Frienda, созданное на базе Telegram mini apps, в экосистему бренда.
Реализация
Команда сформулировала позиционирование Summeet и разработала его айдентику. Работы включали: определение ключевых ценностей бренда и их трансляция в визуальном и вербальном контексте, разработка бренд-системы, передающей ощущение дружбы и поддержки.
Бренд-бюро «Щука» создали контрастную и масштабируемую графику, собранной из простых форм и ясных сообщений, и разработали стратегию коммуникации, чтобы бренд мог говорить от первого лица, создавая доверительную атмосферу.
Результаты
Бренд Summeet получил обновленную айдентику, которая отражает его миссию и ценности. Графическая система стала удобным инструментом для масштабирования визуального языка компании. Frienda получила привлекательный и интуитивно понятный дизайн, который усиливает ее связь с Summeet.
Состав творческой группы
Summeet (клиент)
Директор: Малика Николаева
Бренд-бюро «Щука» (агентство)
Креативный директор и бренд-стратег: Анастасия Бутрым
Дизайн-директор: Константин Фролов
Дизайнер: Виктория Мещанинова
Директор по моушн-дизайну: Антон Гремяков
Директор клиентского сервиса: Мария Орлова
Менеджер проекта: Нарек Ватинян
PR-директор: Дарья Ведерникова
Контент-директор: Василий Колесник
Старший контент-продюсерк: Катерина Щербакова
Контент-дизайнер: Анастасия Самохина