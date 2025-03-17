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18+
17.03.2025 в 17:00

Tomatdesign разработали айдентику для жилого комплекса Twelve

Концепция объединила энергию городских жителей с теплотой и уютом дома

Брендинговое агентство Tomatdesign разработало для девелопера Tekta Group визуальную идентичность для Twelve — жилого комплекса на юге Москвы. Комплекс состоит из трех монументальных корпусов с благоустроенным двором и развитой инфраструктурой. Центральная идея бренда — число 12. Команда агентства рассказала Sostav, как проходила разработка брендинга.

Задачи проекта

Задачей Tomatdesign было создать сдержанное, вневременное решение, близкое и понятное целевой аудитории.

Tekta Group, девелопер проекта:

Удобное расположение, доступный транспорт, множество продуманных деталей, технологических и архитектурных решений делают Twelve комфортным для жизни в большом городе. Проект обращается к активным людям, стремящимся к позитивным переменам. А приобретение недвижимости является одним из тех основополагающих шагов, которые дают чувство уверенности и стабильности.

Реализация

В качестве названия выбрано слово с нейтральным характером, которое звучит и не «дорого», и не «дешево», выдерживая баланс тональности. Английское Twelve — символическое число. 12 часов, 12 месяцев, 12 знаков зодиака, 12 полутонов в октаве — это одновременно метафора чего-то целостного и образ некой отправной точки во времени. В названии отражается роль бренда — быть важным этапом в жизни человека, давая возможность двигаться дальше. К тому же это логичная привязка к локации продукта: дом № 12.

Андрей Тараканов, креативный директор Tomatdesign:

Разрабатывая концепцию фирменного стиля, мы вдохновлялись опытом создания образа современного комфортного мегаполиса, процесса, который к концу 80-х сделал Нью-Йорк привлекательным для жизни городом. Один из героев этого урбанистического чуда — дизайнер Массимо Виньелли, автор легендарного шрифта Helvetica. Дизайнер не только создал потрясающий стиль для метро Нью-Йорка, но и повлиял на весь образ города, соединивший в себе дикую энергию американского мегаполиса с комфортом и тонкостью европейской столицы.

Связующей идеей визуальной идентичности бренда стал индекс, обычно обозначающий степень. В нашем случае это превосходная степень, ведь 12 — это число полноты и гармонии. К тому же индекс ассоциативно отсылает к обозначению квадратных метров, подчеркивая принадлежность к недвижимости. Знак может использоваться гибко, расширяя динамический потенциал коммуникации. Например, в сообщении он может переходить с логотипа на слово, выставляя акценты: дом 12, пространство 12, любовь 12, семья 12.

Tomatdesign разработали айдентику для жилого комплекса Twelve Tomatdesign разработали айдентику для жилого комплекса Twelve Tomatdesign разработали айдентику для жилого комплекса Twelve Tomatdesign разработали айдентику для жилого комплекса Twelve Tomatdesign разработали айдентику для жилого комплекса Twelve

Цвета логотипа Twelve — черный, белый и оранжевый — дополняются расширенной палитрой естественных приглушенных цветов, а также производным от них набором градиентов. Цветовая палитра из нетипичных цветов и необычных сочетаний играет ключевую роль в создании теплого стиля с разным спектром эмоций и находит свое продолжение в фотостиле бренда.

На фотографию накладывается цветовой градиент, превращая обычный снимок в изображение с особым настроением. Сюжеты намеренно сдержанны, без гипербол и гротеска, это «фото из семейного альбома», «снимок на память» — душевные, ностальгические, с полароидным привкусом.

Результаты

Tekta Group, девелопер проекта:

Подобранный фотостиль выделяет бренд и способствует его идентификации на рынке недвижимости, делает его близким для современных горожан и позволяет адресно обратиться к своей аудитории. В процессе применения брендинга в печатной продукции внимание было уделено точности цветопередачи градиента — совместная работа внутренней маркетинговой службы и команды типографии позволила без проблем достичь запланированного визуального эффекта. Брендинг активно применяется и показывает прекрасные результаты в виде высокой узнаваемости проекта Twelve.

Коммуникация Twelve сфокусирована на активных жителях мегаполиса, внимание которых непросто удержать. Поэтому сообщения строятся на коротких простых фразах, в одном предложении мы объединяем и эмоциональные, и рациональные преимущества одновременно: «дом в окружении любви и зелени», «дом с видом на будущее».

Tomatdesign разработали айдентику для жилого комплекса Twelve Tomatdesign разработали айдентику для жилого комплекса Twelve Tomatdesign разработали айдентику для жилого комплекса Twelve Tomatdesign разработали айдентику для жилого комплекса Twelve Tomatdesign разработали айдентику для жилого комплекса Twelve Tomatdesign разработали айдентику для жилого комплекса Twelve

Состав творческой группы

Tomatdesign (агентство)

Креативный директор: Андрей Тараканов
Дизайнеры: Антон Кривуля, Виталий Шадрин, Дарья Уфаева
Нейминг: Роман Урбан
Копирайтеры: Виктор Лобыцын, Илья Ловцов
Менеджеры: Варвара Пронькина, Анна Пляскова

Tekta Group (клиент)

Коммерческий директор: Елизавета Севастьянова
Директор по рекламе, маркетингу и PR: Натали Степанцова
Руководитель отдела офлайн рекламы: Артем Клевцов
Менеджер: Дарья Морозова

Tomatdesign Twelve
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