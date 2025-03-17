Tomatdesign разработали айдентику для жилого комплекса Twelve

Брендинговое агентство Tomatdesign разработало для девелопера Tekta Group визуальную идентичность для Twelve — жилого комплекса на юге Москвы. Комплекс состоит из трех монументальных корпусов с благоустроенным двором и развитой инфраструктурой. Центральная идея бренда — число 12. Команда агентства рассказала Sostav, как проходила разработка брендинга.

Задачи проекта

Задачей Tomatdesign было создать сдержанное, вневременное решение, близкое и понятное целевой аудитории.

Tekta Group, девелопер проекта: Удобное расположение, доступный транспорт, множество продуманных деталей, технологических и архитектурных решений делают Twelve комфортным для жизни в большом городе. Проект обращается к активным людям, стремящимся к позитивным переменам. А приобретение недвижимости является одним из тех основополагающих шагов, которые дают чувство уверенности и стабильности.

Реализация

В качестве названия выбрано слово с нейтральным характером, которое звучит и не «дорого», и не «дешево», выдерживая баланс тональности. Английское Twelve — символическое число. 12 часов, 12 месяцев, 12 знаков зодиака, 12 полутонов в октаве — это одновременно метафора чего-то целостного и образ некой отправной точки во времени. В названии отражается роль бренда — быть важным этапом в жизни человека, давая возможность двигаться дальше. К тому же это логичная привязка к локации продукта: дом № 12.

Андрей Тараканов, креативный директор Tomatdesign: Разрабатывая концепцию фирменного стиля, мы вдохновлялись опытом создания образа современного комфортного мегаполиса, процесса, который к концу 80-х сделал Нью-Йорк привлекательным для жизни городом. Один из героев этого урбанистического чуда — дизайнер Массимо Виньелли, автор легендарного шрифта Helvetica. Дизайнер не только создал потрясающий стиль для метро Нью-Йорка, но и повлиял на весь образ города, соединивший в себе дикую энергию американского мегаполиса с комфортом и тонкостью европейской столицы.

Связующей идеей визуальной идентичности бренда стал индекс, обычно обозначающий степень. В нашем случае это превосходная степень, ведь 12 — это число полноты и гармонии. К тому же индекс ассоциативно отсылает к обозначению квадратных метров, подчеркивая принадлежность к недвижимости. Знак может использоваться гибко, расширяя динамический потенциал коммуникации. Например, в сообщении он может переходить с логотипа на слово, выставляя акценты: дом 12, пространство 12, любовь 12, семья 12.

Цвета логотипа Twelve — черный, белый и оранжевый — дополняются расширенной палитрой естественных приглушенных цветов, а также производным от них набором градиентов. Цветовая палитра из нетипичных цветов и необычных сочетаний играет ключевую роль в создании теплого стиля с разным спектром эмоций и находит свое продолжение в фотостиле бренда.

На фотографию накладывается цветовой градиент, превращая обычный снимок в изображение с особым настроением. Сюжеты намеренно сдержанны, без гипербол и гротеска, это «фото из семейного альбома», «снимок на память» — душевные, ностальгические, с полароидным привкусом.

Результаты

Tekta Group, девелопер проекта: Подобранный фотостиль выделяет бренд и способствует его идентификации на рынке недвижимости, делает его близким для современных горожан и позволяет адресно обратиться к своей аудитории. В процессе применения брендинга в печатной продукции внимание было уделено точности цветопередачи градиента — совместная работа внутренней маркетинговой службы и команды типографии позволила без проблем достичь запланированного визуального эффекта. Брендинг активно применяется и показывает прекрасные результаты в виде высокой узнаваемости проекта Twelve.

Коммуникация Twelve сфокусирована на активных жителях мегаполиса, внимание которых непросто удержать. Поэтому сообщения строятся на коротких простых фразах, в одном предложении мы объединяем и эмоциональные, и рациональные преимущества одновременно: «дом в окружении любви и зелени», «дом с видом на будущее».

Состав творческой группы

Tomatdesign (агентство)

Креативный директор: Андрей Тараканов

Дизайнеры: Антон Кривуля, Виталий Шадрин, Дарья Уфаева

Нейминг: Роман Урбан

Копирайтеры: Виктор Лобыцын, Илья Ловцов

Менеджеры: Варвара Пронькина, Анна Пляскова

Tekta Group (клиент)

Коммерческий директор: Елизавета Севастьянова

Директор по рекламе, маркетингу и PR: Натали Степанцова

Руководитель отдела офлайн рекламы: Артем Клевцов

Менеджер: Дарья Морозова