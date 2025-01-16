Поезд Деда Мороза, русские наличники и важные итоги года: первые зимние активации

В декабре многие бренды пользовались новогодней темой для продвижения, а также вспоминали прошлое, даже школьные тетради и традиционные наличники. Russ декорирует поезд Деда Мороза, VIZIT утепляет мужчин, а Ozon fresh переосмысляет застольные традиции. Эти и другие примеры самых креативных коммуникаций читайте на Sostav.

Группа Russ помогла Деду Морозу украсить поезд

Ежегодно Russ проводит акцию, в рамках которой оформляет поезд Деда Мороза. В этом году сказочник отправился из Великого Устюга на синем поезде, украшенном иллюминацией, который посетит более чем 60 городов. Путешествие длилось 54 дня, начиная с 19 ноября. Подробнее на Sostav.

«Яндекс Браузер» предложил подвести полезные итоги года

Браузер отказался от гонки за успехом, которая так характерна для конца года, и запустил акцию «Я — молодец». С ее помощью, благодаря встроенному искусственному интеллекту, можно подвести итоги не по KPI и продуктивности, а по действительно важным вещам: маленьким радостям, которые делают жизнь лучше. Это может быть что угодно — от умения красиво нарезать огурцы до того, чтобы чаще гладить своего питомца за ушком. Подробнее на Sostav.

«Вкусно — и точка» и «Родная Речь» показали фаст-фуд с русской душой

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» и группа компаний « Родная Речь» объединились с художником Рустамом Усмановым для создания необычного арт-объекта в центре Москвы. На фасаде торгового центра «Охотный ряд» появился наличник для окна экспресс-выдачи заказов — элемент русской архитектуры, наполненный символикой, близкой посетителям сети. Проект стал частью акции «Русская неделя». Подробнее на Sostav.

«Яндекс» построил собственную улицу в Москве

В октябре «Яндекс» представил инновационный проект «Поиск с Нейро», который помогает находить ответы даже на самые сложные запросы. Система объединяет данные из интернета и создает структурированные ответы с указанием источников. Главная особенность — возможность вести диалог в свободной форме, задавая вопросы так, как они приходят в голову, без заранее подготовленных формулировок.

Для демонстрации возможностей технологии в «Яндекс Картах» была создана «Улица Нейро» — футуристичное онлайн-пространство, разработанное совместно с цифровыми художниками Brickspacer и Евгением Зубковым. Здесь посетители могут исследовать техновселенную с панорамами, снятыми роботом-доставщиком, а также здания и персонажи, вдохновленные поп-культурой и искусством. Этот виртуальный мир стал точкой притяжения для гиков, дизайнеров и ценителей креативного досуга. Подробнее на Sostav.

Новый год в стиле нейро от YandexART

В декабре на главной странице «Яндекса» появились семь цифровых елок, которые можно украсить виртуальными игрушками. Главная интрига — создать уникальные украшения помогает нейросеть YandexART. Она генерирует изображения по любому описанию: от «змеи в праздничном колпаке» до «котика-русалки».

Были доступны две елки: классическая и подводная. Для первой нейросеть предлагает стеклянные, фарфоровые и светящиеся игрушки, а для второй — украшения из кораллов, ракушек и чешуи. Каждый пользователь может добавить по одному украшению на елку, а при желании заменить его, создав новую игрушку в «Шедевруме». Подробнее на Sostav.

Vizit разработал альтернативу подштанникам

Производитель средств контрацепции Vizit представил новую линейку «хо-хо-ндонов», созданных специально для мужчин, которым неудобно носить термобелье. В компании подчеркнули, что в российском климате важно сохранять тепло для всего ценного, включая гениталии.

Линейка включает три модели, выполненные из высококачественной шерсти. Каждая из них разработана для использования в различных погодных условиях, обеспечивая комфорт и защиту. Подробнее на Sostav.

«Родная Речь» разрешила совершать ошибки, чтобы потом их исправить

Ошибки — не повод для упреков, а возможность расти и становиться лучше. Этот посыл лег в основу новогодней кампании группы компаний «Родная Речь», которая предложила написать необычный диктант. Вместо оценок — количество ошибок и исправления. Клиенты и сотрудники компании получили футболки цвета школьной тетради с QR-кодом, ведущим на сайт диктанта. Идея проста: ошибки делают нас сильнее, и начинать год стоит с принятием себя, а не с обещаний быть идеальным. Подробнее на Sostav.

Ozon fresh подарил съедобную магию желаний

В Новый год Ozon fresh и BBDO предложили заменить обычный ритуал загадывания желаний на современный и безопасный. В набор «Сбывашек» входят вафельная бумага и пищевой маркер, чтобы написать заветное желание и съесть его. «Они съедаются, они сбываются» — слоган акции, напоминая, что мечты начинаются с того, чтобы их смело озвучить. Подробнее на Sostav.

«Самокат» и «Помощь» призвали сделать чудо в Новом году

«Самокат» и благотворительный проект «Помощь» предлагают присоединиться к новогодней акции и исполнить мечту нуждающихся. Пользователи могут скачать приложение «Помощь», выбрать фильтр «Новогодние сборы» и поддержать детей, пожилых людей или животных. У каждого сбора есть индикатор прогресса. Участников акции ждет розыгрыш зимних аксессуаров от партнеров. Подробнее на Sostav.

Fistashki и «Химия была, но мы расстались» поддержали онкопациентов в Новый год

Кампания «Чудо в твоих руках: подари иголки елке» вдохновляет на новогодние чудеса. Уникальная digital-елка зеленеет от пожертвований, направленных на фототерапию для онкопациентов. Образ, созданный нейросетями из сотен фото, стал символом поддержки.

Фотовыставки, организованные проектом, помогают снизить онкофобию и формировать толерантное отношение к людям с раком. Подробнее на Sostav.

СИБУР вдохновляет на успех

СИБУР и агентство BrainingGroup запустил новогоднюю кампанию с посылом «Цели, достойные тебя», мотивируя профессионалов ставить амбициозные задачи. Баннеры разместили в ключевых местах — аэропортах Перми, Томска, Тобольска и Казани, вокзале Дзержинска и казанском метро. Кампания продолжает летний флайт «Дома лучше», акцентируя внимание на развитии и достижении реальных целей вместе с СИБУРом. Подробнее на Sostav.

AR-змейка от ТВ-3: новогоднее волшебство на экране

Телеканал ТВ-3 совместно с креативной студией SMIT. представил новогодний интерактив с использованием дополненной реальности. Главный герой проекта — виртуальная «ТВ-Змейка», оживающая на экране. Она переносит зрителей в мини-вселенную, где исследует пространство и достает праздничные угощения, завершив шоу фейерверком. QR-код запускает AR-анимацию, а технология обучения камеры находит телевизор в комнате. Проект предлагает уникальный способ взаимодействия аудитории с контентом. Подробнее на Sostav.

Pro-Vision Communications и «Товар года» повысили экспертизу премии на FMCG-рынке

После 25 лет громких торжественных церемоний с участием российских и зарубежных звезд премия «Товар года» сменила позиционирование. В партнерстве с Pro-Vision Communications акцент с развлекательного светского мероприятия был смещен на экспертизу в области аналитики потребительского рынка. Новый data-ориентированный подход позволил повысить ценность легендарной «золотой звезды» на упаковках товаров для игроков рынка и конечных потребителей. Подробнее на Sostav.

«Авито» и PREMIER продали вещи Плевако

В рамках коллаборации сервиса для размещения объявлений « Авито » и онлайн-кинотеатра PREMIER на платформе разместили вещи со съемочной площадки новинки — сериала «Плевако». Лицом кампании стал актер Сергей Безруков, который сыграл главную роль. Пользователи «Авито» могли приобрести верхнюю одежду советского детектива, а также аксессуары и реквизит, которые разработали художники по костюмам. Все вырученные от продажи средства пойдут в благотворительный фонд «Измени одну жизнь», помогающий детям-сиротам найти семью.

PREMIER и «Кидзания»: создание мультфильмов для самых маленьких

В детском парке профессий «Кидзания» в торговом центре «Авиапарк» состоялось открытие студии PREMIER. Онлайн-кинотеатр предлагает детям познакомиться с профессией мультипликатора: узнать о тонкостях производства и истории анимации.

Открытие студии посетили актеры Иван Добронравов и Арам Вардеванян, но главными гостями стали дети. Вместе со специалистами они прошли по павильону, в котором разрабатываются мультфильмы, а также благодаря аппаратуре получили возможность создать собственные истории. Родителям будущих аниматоров подарили подписки на онлайн-кинотеатр PREMIER.

«Кидзания» — это детский тематический парк, в котором ребенок может освоить множество профессий, развить свои таланты, получить практические навыки и знания об окружающем мире. В парке можно освоить более 150 направлений в доступном игровом формате.

Игровой креатив на платформе Likee: интеграция мира Genshin Impact

Likee в партнерстве с Genshin Impact запустили проект, направленный на интеграцию контента популярной игры в экосистему платформы для создания новых форматов видео. В рамках активации пользователи могут участвовать в производстве тематического контента, а также соревноваться в геймифицированных лидербордах, получая призы за участие в конкурсах.

Специальная H5-страница в приложении и оффлайн-активация в ТЦ «Ривьера» с иммерсивной зоной усилили взаимодействие с аудиторией в реальном времени. Проект уже набрал популярность: в нем приняли участие 21 тыс. авторов и создано 38 тыс. единиц видеоконтента, которые собрали 19 млн просмотров.

Skyeng предсказал будущее через бота

К Новому году Skyeng представил уникальный проект — «Нейрогадалку», первую на рынке EdTech Telegram-игру, основанную на искусственном интеллекте. Эта разработка предлагает пользователям астрологические расклады и персональные предсказания на основе даты рождения.

С помощью «Нейрогадалки» можно узнать, что ожидает в 2025 году, получить карьерные прогнозы или пройти тест на определение тотемного животного.

ROSTIC’S помог благотворительности через баскеты

В ROSTIC’S завершилась новогодняя благотворительная акция «Наполни баскет чудесами!» в поддержку фонда «Открывая горизонты». Она проходила почти во всех регионах присутствия сети. В рамках акции 5 рублей с каждой покупки блюда из категории «Баскеты» перечислялись в фонд, что позволило собрать 29 миллионов рублей.

Собранные средства будут направлены на реализацию программ по социализации и профориентации воспитанников детских домов. Эти программы включают обучение финансовой грамотности, подготовку к первому трудоустройству, юридическую помощь, а также эмоциональную и бытовую поддержку.

Особенностью акции стал уникальный новогодний дизайн упаковки, созданный при участии ребят из детских домов. Команда ROSTIC’S организовала творческий конкурс рисунков на новогоднюю тематику среди подопечных фонда. По его итогам были выбраны пять победителей, чьи работы легли в основу дизайна лимитированной серии упаковок фирменных баскетов и пакетов для заказов навынос.

NT Technology помогли «Павелецкой Плазе» выделиться среди зимнего рекламного шума

Время зимних праздников — горячая пора возможностей для брендов. В это время компании стараются привлечь как можно больше пользователей и увеличить прибыль.

NT Technology помогали торговому центру «Павелецкая Плаза» не затеряться среди новогоднего рекламного шума и увеличить узнаваемость. С задачей помог справиться programmatic-DOOH — наружная цифровая реклама.

Команда «наполнила» атмосферой волшебства более 190 цифровых билбордов в Москве. Красочный, понятный и эффектный визуал с подарочными боксами, искрами конфетти и улыбками героев в сочетании с хлестким слоганом погрузил аудиторию в атмосферу праздника и стал отличным отображением предложения клиента — с «Павелецкой Плаза» ты окажешься в центре своего собственного праздника: праздника твоего стиля. Как результат — узнаваемость бренда увеличилась, как и количество покупателей в «Павелецкой Плазе».