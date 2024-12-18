Кейс «Яндекса»: виртуальная улица «Нейро» в панорамах «Яндекс Карт»

В октябре «Яндекс» представил «Поиск с Нейро». Нейросети изучают релевантную информацию по запросу пользователя из всего интернета и объединяют её в один ответ со ссылками на источники. «Поиск с Нейро» помогает разобраться даже в тех вопросах, на которые в интернете нет готовых ответов. Кроме того, он решает математические задачи из школьной программы и рассказывает всё о заинтересовавшем товаре в режиме диалога.
Цель проекта
В «Поиск с Нейро» можно задавать вопросы так, как они приходят в голову, без необходимости подбирать специальные формулировки. Кроме того, проект учитывает контекст и может поддерживать диалог, отвечая на дополнительные вопросы по теме. Цель проекта — продемонстрировать работу «Нейро» в неожиданном интерактивном формате. «Поиск с Нейро» поддерживает любопытство пользователей, и проект об этом: пасхалки, потайные ходы, сила воображения.
Общая концепция
Искусственный интеллект — это будущее поисковых систем и «Яндекс Поиска» в частности. А виртуальный досуг — это уже наше настоящее. Онлайн-среда стремительно развивается и давно перестала быть лишь дополнением к офлайну. Шоппинг, чаты, кино, игры — за самыми разными видами досуга люди уже давно обращаются в интернет, и эта тенденция только усиливается. Тренд влияет и на сферу творчества: диджитал-арт уже стал признанным направлением искусства, а большинство «классических» художников перешли в онлайн хотя бы для продвижения своего творчества.
Перенимая опыт других сфер, активно развивающих онлайн-среду, «Яндекс» создал в «Картах» первую в России виртуальную достопримечательность. Это онлайн-пространство призвано стать точкой притяжения для любителей искусства, техно-энтузиастов, гиков, дизайнеров, поклонников необычного досуга и других людей. Улица «Нейро» — художественная интерпретация альтернативного будущего, погружающая посетителей в мир высоких технологий.
Проект, реализованный совместно с двумя известными российскими цифровыми художниками — Brickspacer и Евгением Зубковым, демонстрирует, как использовать искусственный интеллект в «Поиске» и чем «Нейро» может быть полезен для решения различных задач. Во время небольшого виртуального путешествия можно увидеть, как искусственный интеллект отвечает на сложные вопросы, например, о существовании мультивселенных или возможности путешествий во времени.
Механика
Осмотреться внутри панорам в веб-версии можно курсором, передвигаться между панорамами — стрелками на панорамах или клавишами «↑» и «↓». В мобильной версии и в приложении «Карт» можно двигать сам телефон в пространстве и нажимать на стрелки, чтобы переключаться между панорамами.
Нажимая «вперёд», можно пройти 7 локаций: следующие расположены во внутреннем дворике «Улицы», войти на них можно только по клику на точку на карте. Финальная сцена заканчивается порталом-выходом из «Улицы Нейро» в обычный Косой переулок.
Работа над проектом
Миша Иноземцев, автор идеи:
Как только я придумал метафору с параллельной вселенной, я пошёл спросить у «Поиска с Нейро», что он об этом знает. Итоговый сюжет на «Улице» — результат этого первого диалога. «Нейро» в ответах цитировал удивительные факты, которые стали зацепками и направили разговор. Из всех реплик только последняя выдуманная.
После того как была придумана концепция футуристичной виртуальной улицы, «Яндекс» обратился к цифровому художнику Brickspacer, одному из самых популярных создателей цифровых миров в стране. Brickspacer сразу предложил подключить к проекту Евгения Зубкова, художника-иллюстратора и «отца» русского киберпанка.
Brickspacer:
Мы работали вообще из разных концов земного шара. Я был в это время в Японии. И за счет разных часовых поясов мы работали как бы в две смены: когда я доделывал свою очередь работы, ребята только просыпались и принимались за свою. Поэтому в этом плане мы организовали такой идеальный, скажем так, 24/7 пайплайн в лучших традициях азиатских тружеников. Поэтому всем советую разграничивать ваши производственные мощи на две части. Одну поселить в азиатской части мира, а вторую — где-нибудь в европейской. Будет очень удобно.
Если Brickspacer отвечал в проекте за визионерство, то Зубков по большей части сфокусировался на сторителлинге и композиции.
Евгений Зубков:
Это был очень крутой опыт, я впервые работал в таком формате. По сути, мы создали целый комикс, закрученный на 360 градусов. Даже не знаю, делал ли кто-то нечто подобное ранее. Панорамная история рассказывается через диалог маленького робота и всемогущего искусственного интеллекта и раскрывается через визуальные метафоры, наполняющие пространство улицы «Нейро».
В «Яндекс Картах» есть два вида съёмки панорам: автомобильная и пешеходная. «Косой переулок» — пешеходный, но вместо пешего фотографа «Яндекс» отправил на съёмку робота-доставщика. Ведь «Улица Нейро» — это техновселенная, куда нельзя попасть обычному человеку, а роботу можно. Поэтому панорамы «Улицы» для нас снял именно он. На нём закрепили 360-камеру, сделали 12 кадров по маршруту проекта и отправили снимки художникам. Художники воссоздали улицу в 3D, сохранив её картографическую точность, а потом «обшили» здания новыми фасадами, разрисовали стрит-артом (как говорят сами художники, занялись диджитал-вандализмом) и заселили её футуристичными жителями и объектами из параллельных вселенных. Для создания «Улицы Нейро» потребовалось более 200 часов разработки.
«Поиск с Нейро» помогал художникам и во время их работы. Например, на одном из этапов Евгению Зубкову нужно было скинуть на согласование скриншоты панорам в 4К разрешении, но в тот момент его устройство поддерживало только 2К. И узнать, как это сделать, ему помог именно «Поиск с Нейро».
О наполнении «Улицы Нейро»
На «Улице Нейро» здания, персонажи и другие объекты отсылают к известным культурным явлениям, но в футуристической интерпретации. Также, бродя по улице, можно увидеть граффити, муралы, стикеры и афиши, вдохновлённые творчеством самих художников, а также работы участников продакшн-команды.
«Улица Нейро» — альтернативная вымышленная реальность, и попасть туда можно через портал. Первый образ из массовой культуры, который пришёл в голову команде — это портал в волшебный мир из «Гарри Поттера», который расположен в «Косом переулке». Оказалось, что такая улица действительно существует и находится в Москве. Так команда остановила свой выбор именно на этой локации.
Пасхалки
Создатели включили в проект несколько отсылок на современную поп-культуру. Среди них:
- Витязь на коне-киборге. Вдохновлён навигацией в панорамах «Карт»: стрелки напоминают распутье, поэтому был выбран персонаж из картины Васнецова, но в футуристичной интерпретации.
- Отсылка на «Северного человека-паука». Самая популярная работа Евгения Зубкова.
- Роботы-доставщики. Названы именами друзей и родных художников. Например, на одном из роботов инициалы жены Евгения; также жена артиста изображена на одном из постеров в виде космического персонажа.
- Коты Шрёдингера. Коты в суперпозиции, вдохновлённые серией «Рика и Морти», парят в разных состояниях: от низкополигональных до высокодетализированных. Это отсылка на главный принцип рендеринга — прогружается то, что находится в поле зрения камеры, а также на состояние квантовой неопределённости.
- Медведь на вершине одного из зданий. Вдохновлён азиатской школой маскотов.
- Постер «Носят ли роботы электрокуртки». Отсылка на фильм «Бегущий по лезвию».
Планы по развитию проекта
В планах сделать коллаборации и более глубокую интеграцию с реальными объектами, которые расположились в Косом переулке. Также мы запускаем большую диджитал-кампанию, о результатах которой расскажем позже.
Состав творческой группы:
Креатив и продакшн «Поиска и Рекламных технологий "Яндекса"»: Миша Иноземцев, Лина Лобач
PR и диджитал «Поиска и Рекламных технологий "Яндекса"»: Дэнни Фарафонов, Маша Сидорова, Полина Соломенцева
Команда «Яндекс Карт»: Анастасия Маркитан, Даша Галаванова
3d-художник, идейный архитектор: Brickspacer
2d-художник, инженер реальностей: Евгений Зубков
Генеральный застройщик иллюзий: al_vs_unreal
Тайный дизайнер кибер-обоев: Алексей Гуськов
Бюро контроля анриалий: Аня Урса