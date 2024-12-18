Кейс «Яндекса»: виртуальная улица «Нейро» в панорамах «Яндекс Карт»

В октябре «Яндекс» представил «Поиск с Нейро». Нейросети изучают релевантную информацию по запросу пользователя из всего интернета и объединяют её в один ответ со ссылками на источники. «Поиск с Нейро» помогает разобраться даже в тех вопросах, на которые в интернете нет готовых ответов. Кроме того, он решает математические задачи из школьной программы и рассказывает всё о заинтересовавшем товаре в режиме диалога.

Цель проекта

В «Поиск с Нейро» можно задавать вопросы так, как они приходят в голову, без необходимости подбирать специальные формулировки. Кроме того, проект учитывает контекст и может поддерживать диалог, отвечая на дополнительные вопросы по теме. Цель проекта — продемонстрировать работу «Нейро» в неожиданном интерактивном формате. «Поиск с Нейро» поддерживает любопытство пользователей, и проект об этом: пасхалки, потайные ходы, сила воображения.

Общая концепция

Искусственный интеллект — это будущее поисковых систем и «Яндекс Поиска» в частности. А виртуальный досуг — это уже наше настоящее. Онлайн-среда стремительно развивается и давно перестала быть лишь дополнением к офлайну. Шоппинг, чаты, кино, игры — за самыми разными видами досуга люди уже давно обращаются в интернет, и эта тенденция только усиливается. Тренд влияет и на сферу творчества: диджитал-арт уже стал признанным направлением искусства, а большинство «классических» художников перешли в онлайн хотя бы для продвижения своего творчества.

Перенимая опыт других сфер, активно развивающих онлайн-среду, «Яндекс» создал в «Картах» первую в России виртуальную достопримечательность. Это онлайн-пространство призвано стать точкой притяжения для любителей искусства, техно-энтузиастов, гиков, дизайнеров, поклонников необычного досуга и других людей. Улица «Нейро» — художественная интерпретация альтернативного будущего, погружающая посетителей в мир высоких технологий.

Проект, реализованный совместно с двумя известными российскими цифровыми художниками — Brickspacer и Евгением Зубковым, демонстрирует, как использовать искусственный интеллект в «Поиске» и чем «Нейро» может быть полезен для решения различных задач. Во время небольшого виртуального путешествия можно увидеть, как искусственный интеллект отвечает на сложные вопросы, например, о существовании мультивселенных или возможности путешествий во времени.

Механика

Осмотреться внутри панорам в веб-версии можно курсором, передвигаться между панорамами — стрелками на панорамах или клавишами «↑» и «↓». В мобильной версии и в приложении «Карт» можно двигать сам телефон в пространстве и нажимать на стрелки, чтобы переключаться между панорамами.

Нажимая «вперёд», можно пройти 7 локаций: следующие расположены во внутреннем дворике «Улицы», войти на них можно только по клику на точку на карте. Финальная сцена заканчивается порталом-выходом из «Улицы Нейро» в обычный Косой переулок.

Работа над проектом

Миша Иноземцев, автор идеи: Как только я придумал метафору с параллельной вселенной, я пошёл спросить у «Поиска с Нейро», что он об этом знает. Итоговый сюжет на «Улице» — результат этого первого диалога. «Нейро» в ответах цитировал удивительные факты, которые стали зацепками и направили разговор. Из всех реплик только последняя выдуманная.

После того как была придумана концепция футуристичной виртуальной улицы, «Яндекс» обратился к цифровому художнику Brickspacer, одному из самых популярных создателей цифровых миров в стране. Brickspacer сразу предложил подключить к проекту Евгения Зубкова, художника-иллюстратора и «отца» русского киберпанка.

Brickspacer: Мы работали вообще из разных концов земного шара. Я был в это время в Японии. И за счет разных часовых поясов мы работали как бы в две смены: когда я доделывал свою очередь работы, ребята только просыпались и принимались за свою. Поэтому в этом плане мы организовали такой идеальный, скажем так, 24/7 пайплайн в лучших традициях азиатских тружеников. Поэтому всем советую разграничивать ваши производственные мощи на две части. Одну поселить в азиатской части мира, а вторую — где-нибудь в европейской. Будет очень удобно.

Если Brickspacer отвечал в проекте за визионерство, то Зубков по большей части сфокусировался на сторителлинге и композиции.

Евгений Зубков: Это был очень крутой опыт, я впервые работал в таком формате. По сути, мы создали целый комикс, закрученный на 360 градусов. Даже не знаю, делал ли кто-то нечто подобное ранее. Панорамная история рассказывается через диалог маленького робота и всемогущего искусственного интеллекта и раскрывается через визуальные метафоры, наполняющие пространство улицы «Нейро».

В «Яндекс Картах» есть два вида съёмки панорам: автомобильная и пешеходная. «Косой переулок» — пешеходный, но вместо пешего фотографа «Яндекс» отправил на съёмку робота-доставщика. Ведь «Улица Нейро» — это техновселенная, куда нельзя попасть обычному человеку, а роботу можно. Поэтому панорамы «Улицы» для нас снял именно он. На нём закрепили 360-камеру, сделали 12 кадров по маршруту проекта и отправили снимки художникам. Художники воссоздали улицу в 3D, сохранив её картографическую точность, а потом «обшили» здания новыми фасадами, разрисовали стрит-артом (как говорят сами художники, занялись диджитал-вандализмом) и заселили её футуристичными жителями и объектами из параллельных вселенных. Для создания «Улицы Нейро» потребовалось более 200 часов разработки.

«Поиск с Нейро» помогал художникам и во время их работы. Например, на одном из этапов Евгению Зубкову нужно было скинуть на согласование скриншоты панорам в 4К разрешении, но в тот момент его устройство поддерживало только 2К. И узнать, как это сделать, ему помог именно «Поиск с Нейро».

О наполнении «Улицы Нейро»

На «Улице Нейро» здания, персонажи и другие объекты отсылают к известным культурным явлениям, но в футуристической интерпретации. Также, бродя по улице, можно увидеть граффити, муралы, стикеры и афиши, вдохновлённые творчеством самих художников, а также работы участников продакшн-команды.

«Улица Нейро» — альтернативная вымышленная реальность, и попасть туда можно через портал. Первый образ из массовой культуры, который пришёл в голову команде — это портал в волшебный мир из «Гарри Поттера», который расположен в «Косом переулке». Оказалось, что такая улица действительно существует и находится в Москве. Так команда остановила свой выбор именно на этой локации.

Пасхалки

Создатели включили в проект несколько отсылок на современную поп-культуру. Среди них:

Витязь на коне-киборге. Вдохновлён навигацией в панорамах «Карт»: стрелки напоминают распутье, поэтому был выбран персонаж из картины Васнецова, но в футуристичной интерпретации.

Вдохновлён навигацией в панорамах «Карт»: стрелки напоминают распутье, поэтому был выбран персонаж из картины Васнецова, но в футуристичной интерпретации. Отсылка на «Северного человека-паука». Самая популярная работа Евгения Зубкова.

Самая популярная работа Евгения Зубкова. Роботы-доставщики. Названы именами друзей и родных художников. Например, на одном из роботов инициалы жены Евгения; также жена артиста изображена на одном из постеров в виде космического персонажа.

Названы именами друзей и родных художников. Например, на одном из роботов инициалы жены Евгения; также жена артиста изображена на одном из постеров в виде космического персонажа. Коты Шрёдингера. Коты в суперпозиции, вдохновлённые серией «Рика и Морти», парят в разных состояниях: от низкополигональных до высокодетализированных. Это отсылка на главный принцип рендеринга — прогружается то, что находится в поле зрения камеры, а также на состояние квантовой неопределённости.

Коты в суперпозиции, вдохновлённые серией «Рика и Морти», парят в разных состояниях: от низкополигональных до высокодетализированных. Это отсылка на главный принцип рендеринга — прогружается то, что находится в поле зрения камеры, а также на состояние квантовой неопределённости. Медведь на вершине одного из зданий. Вдохновлён азиатской школой маскотов.

Вдохновлён азиатской школой маскотов. Постер «Носят ли роботы электрокуртки». Отсылка на фильм «Бегущий по лезвию».

Планы по развитию проекта

В планах сделать коллаборации и более глубокую интеграцию с реальными объектами, которые расположились в Косом переулке. Также мы запускаем большую диджитал-кампанию, о результатах которой расскажем позже.

Состав творческой группы:

Креатив и продакшн «Поиска и Рекламных технологий "Яндекса"»: Миша Иноземцев, Лина Лобач

PR и диджитал «Поиска и Рекламных технологий "Яндекса"»: Дэнни Фарафонов, Маша Сидорова, Полина Соломенцева

Команда «Яндекс Карт»: Анастасия Маркитан, Даша Галаванова

3d-художник, идейный архитектор: Brickspacer

2d-художник, инженер реальностей: Евгений Зубков

Генеральный застройщик иллюзий: al_vs_unreal

Тайный дизайнер кибер-обоев: Алексей Гуськов

Бюро контроля анриалий: Аня Урса