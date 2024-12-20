«Вкусно — и точка», Рустам Усманов и RoRe открыли окно в русские архитектурные традиции

«Вкусно — и точка» и группа компаний «Родная Речь» в коллаборации с современным художником Рустамом Усмановым создали уникальный наличник для окна экспресс-выдачи заказов.

Оригинальный арт-объект появился на фасаде Торгового центра «Охотный ряд» в поддержку «Русских недель» во «Вкусно — и точка». Резные наличники — русская архитектурная традиция и узнаваемый сказочный элемент, именно поэтому на окно экспресс-выдачи заказов предприятия в самом сердце Москвы, на Манежной площади, был добавлен этот узнаваемый архитектурный элемент. Взяв за основу традиционную форму деревянного наличника, художник переосмыслил орнамент и зашифровал в нем то, что посетители так любят во «Вкусно — и точка».

В конце декабря еще один резной наличник появится на окне экспресс-выдачи заказов предприятия в Новосибирске по адресу Красный проспект, д. № 88, а в начале января — в Красной поляне по адресу площадь Мзымта, д.1.

«Русские недели» — часть платформы «Вкусы мира», в рамках которой бренд уже представлял итальянские, альпийские и скандинавские недели. А теперь в меню предприятий сети можно попробовать сет, вдохновленный кухней из разных уголков России. В меню вошли пять новых позиций. Среди них: «Арбатский Бургер» и «Арбатский Бургер с курицей», «Муромские блинчики», «Кубанский пирожок клубника-малина» и «Таежный пунш брусника-можжевельник». Как отметили в компании, всего за первый месяц кампании было продано почти 5 миллонов Арбатских бургеров.

Художник Рустам Усманов стал известен широкой публике благодаря этнобордам — скейтбордам, оформленных в стиле традиционных наличников. В своих работах он часто обращается к вопросам культурного наследия и его преломления в современных реалиях. Коллаборация со «Вкусно — и точка» — это новый шаг на пути формирования русской идентичности для современного бренда.

Состав творческой группы:

«Вкусно — и точка» (клиент):

Вице-президент по маркетингу и доставке: Дарья Назаркина

Директор по маркетингу: Наталия Бородавкина

Старший менеджер по маркетингу: Светлана Грицай

Менеджер по маркетингу: Мария Жаворонкова

Диджитал специалист: Радик Гильмишарипов

Старший менеджер по связям с общественностью: Елена Чилингарян

Группа компаний «Родная Речь» (агентство):

Креативный директор: Василий Губин

Старший арт-директор: Татьяна Старикова

Старший копирайтер: Вероника Устюжанина

Директор по работе с клиентами: Дарья Мирошниченко

Старший менеджер по работе с клиентами: Елизавета Водолазская