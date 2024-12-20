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20.12.2024 в 16:35

«Вкусно — и точка», Рустам Усманов и RoRe открыли окно в русские архитектурные традиции

Арт-объект установили в Москве, еще два появятся в Новосибирске и Красной Поляне

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«Вкусно — и точка» и группа компаний «Родная Речь» в коллаборации с современным художником Рустамом Усмановым создали уникальный наличник для окна экспресс-выдачи заказов.

Оригинальный арт-объект появился на фасаде Торгового центра «Охотный ряд» в поддержку «Русских недель» во «Вкусно — и точка». Резные наличники — русская архитектурная традиция и узнаваемый сказочный элемент, именно поэтому на окно экспресс-выдачи заказов предприятия в самом сердце Москвы, на Манежной площади, был добавлен этот узнаваемый архитектурный элемент. Взяв за основу традиционную форму деревянного наличника, художник переосмыслил орнамент и зашифровал в нем то, что посетители так любят во «Вкусно — и точка».

«Вкусно — и точка», Рустам Усманов и RoRe открыли окно в русские архитектурные традиции «Вкусно — и точка», Рустам Усманов и RoRe открыли окно в русские архитектурные традиции «Вкусно — и точка», Рустам Усманов и RoRe открыли окно в русские архитектурные традиции «Вкусно — и точка», Рустам Усманов и RoRe открыли окно в русские архитектурные традиции «Вкусно — и точка», Рустам Усманов и RoRe открыли окно в русские архитектурные традиции «Вкусно — и точка», Рустам Усманов и RoRe открыли окно в русские архитектурные традиции «Вкусно — и точка», Рустам Усманов и RoRe открыли окно в русские архитектурные традиции

В конце декабря еще один резной наличник появится на окне экспресс-выдачи заказов предприятия в Новосибирске по адресу Красный проспект, д. № 88, а в начале января — в Красной поляне по адресу площадь Мзымта, д.1.

«Русские недели» — часть платформы «Вкусы мира», в рамках которой бренд уже представлял итальянские, альпийские и скандинавские недели. А теперь в меню предприятий сети можно попробовать сет, вдохновленный кухней из разных уголков России. В меню вошли пять новых позиций. Среди них: «Арбатский Бургер» и «Арбатский Бургер с курицей», «Муромские блинчики», «Кубанский пирожок клубника-малина» и «Таежный пунш брусника-можжевельник». Как отметили в компании, всего за первый месяц кампании было продано почти 5 миллонов Арбатских бургеров.

Художник Рустам Усманов стал известен широкой публике благодаря этнобордам — скейтбордам, оформленных в стиле традиционных наличников. В своих работах он часто обращается к вопросам культурного наследия и его преломления в современных реалиях. Коллаборация со «Вкусно — и точка» — это новый шаг на пути формирования русской идентичности для современного бренда.

«Вкусно — и точка», Рустам Усманов и RoRe открыли окно в русские архитектурные традиции «Вкусно — и точка», Рустам Усманов и RoRe открыли окно в русские архитектурные традиции «Вкусно — и точка», Рустам Усманов и RoRe открыли окно в русские архитектурные традиции «Вкусно — и точка», Рустам Усманов и RoRe открыли окно в русские архитектурные традиции «Вкусно — и точка», Рустам Усманов и RoRe открыли окно в русские архитектурные традиции «Вкусно — и точка», Рустам Усманов и RoRe открыли окно в русские архитектурные традиции «Вкусно — и точка», Рустам Усманов и RoRe открыли окно в русские архитектурные традиции «Вкусно — и точка», Рустам Усманов и RoRe открыли окно в русские архитектурные традиции «Вкусно — и точка», Рустам Усманов и RoRe открыли окно в русские архитектурные традиции «Вкусно — и точка», Рустам Усманов и RoRe открыли окно в русские архитектурные традиции

Состав творческой группы:

«Вкусно — и точка» (клиент):
Вице-президент по маркетингу и доставке: Дарья Назаркина
Директор по маркетингу: Наталия Бородавкина
Старший менеджер по маркетингу: Светлана Грицай
Менеджер по маркетингу: Мария Жаворонкова
Диджитал специалист: Радик Гильмишарипов
Старший менеджер по связям с общественностью: Елена Чилингарян

Группа компаний «Родная Речь» (агентство):
Креативный директор: Василий Губин
Старший арт-директор: Татьяна Старикова
Старший копирайтер: Вероника Устюжанина
Директор по работе с клиентами: Дарья Мирошниченко
Старший менеджер по работе с клиентами: Елизавета Водолазская

«Вкусно — и точка» RoRe Group ( ГК «Родная Речь») Рустам Усманов
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