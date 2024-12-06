«Яндекс» пригласил пользователей нарядить цифровые ёлки на своей главной странице

В декабре на главной странице «Яндекса» появятся семь «нейросетевых» ёлок в разных стилях. Зарегистрированные пользователи смогут украсить их виртуальными игрушками. В этом поможет нейросеть для генерации картинок и видео YandexART.

По текстовому описанию YandexART создаёт детализированные изображения украшений. Например, по запросу «змея в праздничном колпаке» или «котик-русалка».

Сейчас пользователи могут сгенерировать игрушки для двух ёлок: главной и подводной. Игрушки для первой сделаны из стекла, фарфора, веток или могут светиться. Для подводной ёлки украшения состоят из ракушек, чешуи и кораллов.

Цифровые ёлки в новых стилях будут появляться на протяжении всего декабря.

На каждую ёлку можно повесить по одному украшению. Чтобы заменить его на другое, нужно сгенерировать новую игрушку или выбрать из уже созданных в своём профиле в «Шедевруме».

Праздничные ёлки будут радовать пользователей на главной странице «Яндекса» до 9 января 2025 года. Созданные игрушки сохранятся в личном аккаунте в «Шедевруме».

В прошлом году игрушки для цифровой ёлки создали более 730 тыс. пользователей.