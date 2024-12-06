Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
06.12.2024 в 09:15

«Яндекс» пригласил пользователей нарядить цифровые ёлки на своей главной странице

Новогодние игрушки предлагается создать с помощью нейросети YandexART

В декабре на главной странице «Яндекса» появятся семь «нейросетевых» ёлок в разных стилях. Зарегистрированные пользователи смогут украсить их виртуальными игрушками. В этом поможет нейросеть для генерации картинок и видео YandexART.

По текстовому описанию YandexART создаёт детализированные изображения украшений. Например, по запросу «змея в праздничном колпаке» или «котик-русалка».

Сейчас пользователи могут сгенерировать игрушки для двух ёлок: главной и подводной. Игрушки для первой сделаны из стекла, фарфора, веток или могут светиться. Для подводной ёлки украшения состоят из ракушек, чешуи и кораллов.

Цифровые ёлки в новых стилях будут появляться на протяжении всего декабря.

На каждую ёлку можно повесить по одному украшению. Чтобы заменить его на другое, нужно сгенерировать новую игрушку или выбрать из уже созданных в своём профиле в «Шедевруме».

Праздничные ёлки будут радовать пользователей на главной странице «Яндекса» до 9 января 2025 года. Созданные игрушки сохранятся в личном аккаунте в «Шедевруме».

В прошлом году игрушки для цифровой ёлки создали более 730 тыс. пользователей.

Яндекс Новый год елки YandexART Новогоднее настроение Новогодний вайб
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Арт
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.