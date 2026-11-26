Команда «Авто.ру Бизнес» рассказала Sostav, как нестандартный ASMR-спецпроект помог познакомить россиян с новым премиальным кроссовером HONGQI HS7 до визита в дилерский центр. Чтобы передать атмосферу салона через экран, авторы записали реальные звуки автомобиля в студийной тишине и встроили их в единую конверсионную воронку. В итоге кампания собрала более 7,1 млн показов и принесла модели в четыре раза больше звонков, чем конкурентам в сегменте.

Премиальный автомобиль перед покупкой мало просто увидеть — его хочется услышать и почувствовать. Мягкость кожи, звук закрытия двери, атмосфера в салоне — восприятие машины в этом сегменте зависит не только от ее дизайна, но и от тактильных и акустических ощущений. Как передать их, когда покупатель находится по ту сторону экрана?

С этим вызовом столкнулась команда «Авто.ру» при разработке спецпроекта для дистрибьютора HONGQI. Для вывода на российский рынок нового полноразмерного кроссовера HONGQI HS7 было решено отказаться от стандартных рассказов о модели. Вместо этого «Авто.ру» сделал так, чтобы автомобиль «заговорил» на языке ощущений.

Задача: познакомить аудиторию с новинкой и привести потенциальных клиентов

Для запуска HONGQI HS7 дистрибьютор выбрал «Авто.ру» в качестве одного из основных каналов продвижения. Важным фактором стал накопленный площадкой успешный опыт продвижения брендов и моделей, впервые выходящих на российский рынок. Выбор был прагматичным: ежемесячная аудитория площадки превышает 30 млн человек. Примечательно, что 98% аудитории «Авто.ру» составляли новые для автомобильного бренда пользователи, которые ранее не посещали его сайт.

Перед командой стояли сразу две цели:

Познакомить аудиторию с новой моделью и донести ее премиальное позиционирование.

Максимально сократить путь пользователя до целевых действий: просмотра дилерских предложений и комплектаций, записи на тест-драйв (от англ. test drive — «пробная поездка»), звонка дилеру.

Решение: передать ощущение премиальности через звуки

Чтобы найти «искру» для рекламной кампании, команда «Авто.ру» изучила HONGQI HS7 и отметила детали, которые создают комфорт в салоне. Появилось желание «разобрать» премиальность кроссовера и погрузить каждого человека в эту атмосферу. Так родилась идея передать эти чувства с помощью формата ASMR (от англ. autonomous sensory meridian response — «автономная сенсорная меридиональная реакция»), при котором звуки и визуальные стимулы могут вызывать приятные ощущения.

Как «Авто.ру Бизнес» реализовал рекламный спецпроект HONGQI HS7

Для реализации задумки «Авто.ру» использовал «лонч» (от англ. launch — «запуск») — комплексный продуктовый спецформат площадки для запуска нового бренда или модели. Это полноценная интерактивная страница с креативной концепцией, которая нестандартно раскрывает преимущества автомобиля и переводит интерес пользователя в коммерческое русло.

Для «лонча» «Авто.ру» собрал креативную группу из продюсера, команды по производству видео и маркетологов. Они изучили модель, аудиторию, бизнес-задачи бренда и потребности покупателей, чтобы сформировать маркетинговое предложение.

Центральным элементом «лонча» HONGQI HS7 стал ASMR. Для проекта были записаны реальные звуки автомобиля в полной студийной тишине: «шепот» открывающегося багажника, низкое рычание запускающегося двигателя, четкие клики кнопок, приглушенный щелчок откидных столиков и даже звук прикосновения к кожаной обивке. Пользователь оказывался один на один с автомобилем, даже не побывав в дилерском центре.

Послушайте сами, как это было.

Путь пользователя на странице

После эмоционального знакомства с HONGQI HS7 «Авто.ру» помогал пользователю перейти к выбору конкретного автомобиля.

На странице спецпроекта была выстроена четкая конверсионная воронка:

Изучение продукта: блоки с подробным описанием комплектаций, а также интеграция новостей и обзоров из Журнала «Авто.ру». Удержание внимания: для тех, кто хотел рассмотреть еще варианты, на страницу добавили кнопку перехода к другим моделям — в раздел, где собраны исключительно автомобили бренда HONGQI на «Авто.ру». Привлечение потенциальных клиентов: возможность оставить заявку на бесплатный подбор автомобиля менеджером «Авто.ру», перейти напрямую к актуальным предложениям официальных дилеров или записаться на тест-драйв.

Трафик и медийная поддержка

«Лонч» HONGQI HS7 поддержала мощная медийная кампания на «Авто.ру». Команда задействовала комбинацию форматов, чтобы увеличить охват запуска и регулярно напоминать аудитории о новой модели в разных точках сервиса:

баннеры на главной странице и страницах объявлений — показали высокую кликабельность в сравнении с другими медийными размещениями этого проекта;

супербаннеры и двойные сниппеты (от англ. snippet — «фрагмент») — короткие фрагменты контента, которые помогают мгновенно привлечь внимание;

маркетинговые инструменты «Авто.ру»: автоматические уведомления на телефон, рассылки по электронной почте, всплывающие сообщения, интеграции с разделами сервиса, размещение логотипа HONGQI на главной странице и переходы из Журнала «Авто.ру».

Антон Клименко, директор по маркетингу и продвижению бренда HONGQI в России: Бренд HONGQI стремительно завоевывает российский рынок, подтверждая свой статус подлинного символа восточной роскоши и технологического превосходства. В рамках этого спецпроекта с «Авто.ру» мы стремились не просто познакомить аудиторию с новой моделью авто, а выстроить с ней эмоциональную связь через комбинацию рекламных форматов и интерактивное взаимодействие на всем ее пути внутри классифайда. Благодаря дополнительным возможностям пост-вью-аналитики и точечной работе с пользовательскими сценариями и данными внутри экосистемы «Авто.ру» нам удалось не только достичь отличных медийных показателей, но и оцифровать вклад рекламы в конкретные бизнес-метрики и результаты.

Результаты проекта

Чуть больше чем за месяц медийная кампания собрала более 7,1 млн показов. Маркетинговые инструменты дополнительно охватили 6,3 млн пользователей.

Разные форматы продвижения, инструменты и необычная подача помогли «Авто.ру» перевыполнить план по ключевым показателям эффективности.

Особый интерес посетителей спецпроекта вызвал блок с комплектациями HONGQI HS7. Его кликабельность составила 1,11%. Для сравнения: средний CTR (от англ. click-through rate — «показатель кликабельности») баннерной рекламы на неспециализированных площадках за три месяца — около 0,13%. Спецпроекты «Авто.ру» помогают знакомить с брендом людей, которые уже интересуются автомобилями. Контент о бренде усиливает интерес и подводит пользователя к целевым действиям.

В проекте предусмотрели более 10 элементов, ведущих к целевым действиям. На переходы к объявлениям официальных дилеров пришлось 63% кликов по этим элементам. На фоне запуска проекта и стратегической работы бренда среднее количество звонков на одно объявление HONGQI выросло на 21% по сравнению с периодом до старта.

Чтобы корректно сравнить показатель по звонкам HONGQI HS7 с данными по звонкам на объявления полноразмерных кроссоверов других брендов, аналитики «Авто.ру» использовали метрику «звонки на одно объявление» — она нивелирует разницу в количестве дилерских предложений. Так, в период запуска проекта на одно объявление модели приходилось в четыре раза больше звонков, чем у полноразмерных кроссоверов других брендов на «Авто.ру».

Пользователи, увидевшие рекламу, почти втрое чаще оставляли заявки на сайте, в 2,5 раза дольше изучали его и на 28% реже уходили сразу после перехода по сравнению с теми, кто ее не видел.

Сергей Набока, руководитель службы по работе с дистрибьюторами «Авто.ру»: Мы показали, что на «Авто.ру» можно выстроить весь путь запуска новой модели: привлечь внимание, дать человеку возможность познакомиться с автомобилем, помочь ему разобраться в продукте и сразу перейти к объявлению о машине, которая есть в наличии у официального дилера. Для дистрибьютора это означает, что медийный запуск и продажи могут работать как единая воронка.

Состав творческой группы

HONGQI (клиент)

Директор по маркетингу HONGQI Россия: Антон Клименко

СММ-менеджер: Николай Назайкинский

Диджитал медиа-менеджер: Алексей Апушкин

PHD Russia (агентство)

Директор по работе с клиентами в цифровых проектах: Ангелина Акулова

Старший менеджер цифровых проектов: Егор Анисков

Менеджер цифровых проектов: Кристина Атанян

Менеджер цифровых проектов: Борис Кушнарев

Директор по цифровым проектам: Сергей Гречкин

«Авто.ру» (сервис)

Руководитель службы рекламного бизнеса: Елена Ксенофонтова

Руководитель команды клиентского сервиса: Анастасия Баларева

Руководитель группы специальных проектов: Анастасия Молчанова

Старший продюсер специальных проектов: Алина Шаймарданова

Реклама ООО «Авто.Ру»| auto.ru

erid:2W5zFHKiMCn