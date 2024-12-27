Vizit утеплит мужчин к суровой русской зиме

Производитель средств контрацепции Vizit выпустил утепленные вязаные интимные чехлы — «Хо-хо-ндоны», адаптированные под суровую российскую зиму.

Идеей создания продукта стали особенности российского климата. «Хо-хо-ндоны» созданы как альтернатива термобелья, но предназначены для согревания мужских гениталий.

Проведенное исследование компании «Болеар» показало, что 19% опрошенных мужчин в возрасте от 18 до 45 лет испытывают дискомфорт от стеснения использования термобелья и подштанников. Это стало основой создания нового уникального для рынка формата согревающего нижнего белья.

В линейке — три модели, каждая из которых подходит для использования в разных погодных условиях. Чехлы связаны из высококачественной шерсти: овечьей, ангорской и шерсти альпаки — все они устойчивы к российским холодам и создают согревающий эффект.

Надежда Мельникова, директор по инновациям Vizit: Россия славится своими холодами. В некоторых регионах нашей страны низкая температура держится до девяти месяцев. Несмотря на то, что наша компания производит контрацептивы — наша задача также сохранять эректильную функцию у мужчин, а значит, частоту использования основных продуктов нашей компании. А как известно, многие из них с юношества пренебрегают качественным сохранением тепла в особо ценных частях мужского тела. Все это приводит к сужению сосудов, воспалению простаты и возможности полноценно быть мужчиной. Именно поэтому мы разработали уникальные «Хо-хо-ндоны», которые с одной стороны позволяют держать в тепле всё, что так важно сохранить. И при этом не стыдиться ношению подштанников и термобелья, которые зачастую ставят в неловкое положение многих мужчин.

Производственную линию планируется открыть в Тульской области. По прогнозам аналитиков компании объем реализуемой продукции составит 100 000 единиц уже в 2025 году. Такая оценка сделана на основе анализа конъюнктуры рынка согревающего нижнего белья.

Сейчас компания оценивает спрос, чтобы определить необходимые производственные мощности для удовлетворения потребностей в «Хо-хо-ндонах».