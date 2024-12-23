В конце года «МегаФон» открывает парад неожиданных коллабораций

Коллаборация — это всегда отличная возможность для расширения аудитории. Опция «МегаСемья» — для экономии и удобства абонентов «МегаФона» и «Авито».

В конце 2024 года «МегаФон» сделал «ход конем», выбрав одним из своих партнеров российскую онлайн-платформу для размещения объявлений. Мобильный оператор, согласно исследованию Ookla, лидирующий по скорости связи и покрытию, запустил на «Авито» вовлекающую игру, которая знакомит пользователей с услугой «МегаСемья». А мотивируют пользователей к участию бонусы «Авито», которые можно потратить на оплату доставки или продвижение товаров на площадке.

Реализацию диджитал-спецпроекта доверили маркетинговой компании полного цикла TMG Agency, с которой «МегаФон» делает не первый крутой проект.

О механике:

В рамках игры участнику предстоит выручить каждого члена «МегаСемьи» с большим количеством гаджетов, чтобы те оставались на связи и при этом не переплачивали лишнего.

В основе сюжета — реальные ситуации из жизни современных семей, ведь в каждой так много разных девайсов! В главных ролях: бабуля-блогер, братик-решала, трэвэл-доча, батя-стражник, мама хвостатого царства и властелин девайсов в роли соседа «МегаСемьи».

Этап 1 — успеть собрать гаджеты в «МегаСемью» за 10 секунд. Звучит слишком легко? Попробуйте успеть!

Этап 2 — проверка на эрудицию. Нужно ответить на несколько вопросов мини-квиза про eSIM.

После регистрации пользователь попадает в рейтинг. 12 000 участников рейтинга получат по 625 бонусов на «Авито-кошелек». Успейте принять участие до 13 января!

Пользователи смогут проходить повторно все уровни до бесконечности, чтобы набирать баллы и продвигаться в рейтинге.

«МегаФон» в игровом формате приглашает современных пользователей получить выгоду, объединяя номера в «МегаСемью». Проект продлится до 15 января.