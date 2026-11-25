Ирина Савченко, креативный лид агентства Goose Gaming , рассказала Sostav, как Rockstar вывела Вайс-Сити за пределы игры, почему бренды начали обыгрывать GTA 6 еще до премьеры и какие механики из этих кейсов можно использовать для других игровых релизов.

За последние несколько месяцев вы наверняка слышали про GTA 6. Даже если последний раз садились за руль в Вайс-Сити после школы.

За это время фанаты разобрали кадры из трейлеров на молекулы, Nike в коллабе с Трэвисом Скоттом выпустил кастомные форсы, «Пятёрочка» превратила мем «Потрачено» в акцию, аллигатор проглотил Xbox, а пензенский завод пообещал сотрудникам выходной на день премьеры.

В обсуждение попали и российские музыканты. Big Baby Tape опубликовал сниппет трека «Nike» на фоне постеров игр Rockstar. Видео подогрело слухи о возможном участии рэпера в саундтреке GTA 6. Фанаты искали намеки даже в интерьере за его спиной — еще один пример того, сколько внимания собирал релиз до выхода.

Одни и те же три буквы дали повод продать ужин, оформить баскетбольный матч и пересмотреть рабочий календарь. Мы разобрали, как Rockstar Games продвигала один из самых ожидаемых релизов десятилетия и что из этой истории может взять бренд, у которого впереди свой игровой повод. В том числе когда прямое партнерство с издателем недоступно.

Тринадцать лет спустя

19 ноября 2026 года Grand Theft Auto 6 вышла на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. С выхода предыдущей части прошло 13 лет. В новой игре Rockstar возвращает нас в Вайс-Сити, вымышленную версию Майами, где Джейсон и Лусия после неудачной попытки заработать легкие деньги оказываются втянуты в криминальный заговор.

Многие впервые оказались в этом городе еще в 2002-м. Спустя годы его по-прежнему можно узнать по рубашке, пальмам, песне или сочетанию розового и бирюзового.

Масштаб ожидания был виден еще до премьеры. 10 ноября Microsoft и Sony назвали GTA 6 самой предзаказываемой игрой в истории своих магазинов. К 16 ноября, за три дня до релиза, аналитики Sensor Tower оценили число цифровых предзаказов на двух платформах в 14,94 млн, а расходы покупателей — примерно в $1,45 млрд.

Как Rockstar вынесла Вайс-Сити за пределы игры

Кампания началась с первого трейлера в декабре 2023-го. В год релиза к роликам добавились билборды, муралы и реклама на автобусах. Самый наглядный пример — надпись Welcome to Vice City на крыше Kaseya Center в Майами. Среди запланированных площадок были аэропорт и порт. Город, с которого когда-то списали Вайс-Сити, сам стал площадкой для его премьеры.

У каждого крупного партнера был свой способ познакомить аудиторию с игрой. Netflix первым показал 27-минутное превью. Spotify разместил билборды в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами, а затем представил официальный плейлист. YouTube анонсировал на день релиза суточный эфир с креаторами и игровыми трансляциями. А лондонский Selfridges открыл временный магазин с одеждой, мерчем и настоящим автомобилем, стилизованным под игровой Grotti.

В России Take-Two приостановила продажи игр еще в 2022 году. У локальных брендов все равно нашлись точки входа — через мемы, собственные продукты и привычки людей, которые ждали релиз. Вот шесть способов, которые можно использовать и с другими играми.

Шесть способов подключиться к игровому релизу

1. Подхватить формат, в котором фанаты уже обсуждают игру

«Бургер Кинг» подал рекламу вопперов как очередной «слив» сцены из GTA. Фанаты привыкли к таким заголовкам за годы ожидания, поэтому шутка считывалась с первой строки. «М.Видео» взяла другой знакомый образ — уличные гонки. В ролике герои бренда Эм.Ви и Видик спешат на распродажу 10.10. Гонка обыгрывает конкретное сообщение: большая распродажа начинается раньше привычных ноябрьских акций. 2ГИС перенес знакомую эстетику прямо в интерфейс. В приложении появился слой «Неоновый город» с пальмами вместо деревьев, закатными оттенками и неоновой подсветкой кварталов. Курсором навигатора стал мужчина в гавайской рубашке на мотоцикле. Игровая отсылка встроилась в привычное действие — построить маршрут по собственному городу.

2. Превратить отсылку в механику покупки

«Пятёрочка Кафе» взяла знакомое фанатам «Потрачено» и превратила его в «Лишнего не потрачено». За покупку готовых блюд и задания в мини-играх участники получали звезды, с которыми можно было попасть в розыгрыш. Сеть выпустила и отдельный «Чит-бокс» с бургером, картошкой и наггетсами. У акции есть понятная связь с продуктом: готовый ужин экономит время, которое в день релиза хочется потратить на игру. Ту же ситуацию подхватила американская сеть Popeyes, анонсировав к премьере лимитированный сэндвич Spice City.

3. Перенести игру в событие, которое у вас уже есть

18 ноября Miami Heat вместе с Rockstar провел A Night in Vice City — тематический матч против Milwaukee Bucks. Для вечера подготовили специальную форму, оформление площадки и программу для болельщиков. Матч уже стоял в календаре, а тема Вайс-Сити дала клубу возможность собрать вокруг него отдельное событие. Этот принцип работает и за пределами спорта: если люди уже приходят к вам на регулярное мероприятие, подумайте, что именно они смогут увидеть или сделать по случаю премьеры.

4. Сделать саму дату частью идеи

Пензенский завод Benza пообещал 19 ноября дополнительный выходной сотрудникам, которые хотели провести день за GTA 6. Разработчики Palworld из Pocketpair назвали свой вариант срочной пятидневной командировкой в Вайс-Сити. А норвежский ретейлер Komplett еще в феврале пообещал подарить игру семьям, у которых ребенок родится 19 ноября.

5. Упростить то, что игроку и так предстоит сделать

«МТС Оплата» предложила оформить предзаказ российской картой. Xbox анонсировал облачный запуск, благодаря которому можно сыграть даже на Xbox One. Первый сервис отвечает на вопрос «как купить?», второй — «на чем запустить?». Если у бренда есть ответ на один из таких вопросов, сама услуга уже дает ему роль в премьере.

6. Подготовить подарок к релизу

У большой игровой премьеры есть вполне бытовая сторона — хочется заранее собрать все для первого вечера за игрой. Для бренда это повод придумать тематический подарок. «Сбер» подготовил мерч-боксы с футболкой, банданой, аксессуарами для геймпадов и табличкой на дверь «Занят миссией». Набор стал частью HR-кампании. Rockstar отправила игрокам Miami Heat кастомные PS5 Pro, геймпады и GTA 6 в тематических чемоданах RIMOWA. Чемодан здесь одновременно служит упаковкой игрового комплекта и отдельным подарком, который можно использовать после премьеры.

Xbox довела идею эксклюзивного подарка до абсурда: компания создала Series X-BITE — работающую консоль внутри реалистичного аллигатора длиной больше полутора метров. Между его челюстями лежит геймпад со следами укусов. Единственный экземпляр выставили на розыгрыш, превратив привычный игровой приз в самостоятельный инфоповод. «Яндекс Такси» позаботились о том, чтобы вайб GTA сопровождал вас даже вне дома. В приложении появились скины на машины в стиле игры, а также редизайн звезд розыска удовлетворения поездкой.

Что сделать к следующему большому релизу