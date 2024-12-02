Группа Russ украсила поезд Деда Мороза

Группа Russ провела брендирование поезда Деда Мороза. Главный российский волшебник из Великого Устюга в четвертый раз отправился в новогоднее путешествие по России на празднично оформленном составе.

19 ноября поезд Деда Мороза начал движение с нулевого километра БАМа — станции Тайшет, затем на пароме добрался до Сахалина. Дальнейший маршрут будет пролегать через города Дальнего Востока, Сибири, Урала и европейской части страны.

В этом году за 54 дня поезд преодолеет почти 30 тыс. километров и сделает остановки более чем в 60 городах.

Елена Захарчук, руководитель отдела спецпроектов транзитной рекламы группы Russ: Следуя замечательной и такой теплой традиции, заложенной три года назад совместно с ОАО «РЖД» и правительством Вологодской области, группа Russ вновь оформила поезд Деда Мороза — вагоны и локомотивы. Вместе с миллионами жителей России мы с нетерпением ждем новогодний поезд на перронах нашей страны, и на душе приятно от мысли, что мы причастны к его оформлению.

«Поезд Деда Мороза» — совместный проект «РЖД» и правительства Вологодской области, в рамках которого Дед Мороз путешествует по российским городам с праздничной новогодней программой.

Группа Russ с 2021 года помогает главному зимнему волшебнику страны с оформлением его передвижной резиденции — вагонов и локомотивов.