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18+
02.12.2024 в 17:00

Группа Russ украсила поезд Деда Мороза

Компания с 2021 года помогает главному зимнему волшебнику с оформлением передвижной резиденции

Группа Russ провела брендирование поезда Деда Мороза. Главный российский волшебник из Великого Устюга в четвертый раз отправился в новогоднее путешествие по России на празднично оформленном составе.

19 ноября поезд Деда Мороза начал движение с нулевого километра БАМа — станции Тайшет, затем на пароме добрался до Сахалина. Дальнейший маршрут будет пролегать через города Дальнего Востока, Сибири, Урала и европейской части страны.

В этом году за 54 дня поезд преодолеет почти 30 тыс. километров и сделает остановки более чем в 60 городах.

Группа Russ украсила поезд Деда Мороза Группа Russ украсила поезд Деда Мороза Группа Russ украсила поезд Деда Мороза Группа Russ украсила поезд Деда Мороза Группа Russ украсила поезд Деда Мороза Группа Russ украсила поезд Деда Мороза Группа Russ украсила поезд Деда Мороза Группа Russ украсила поезд Деда Мороза Группа Russ украсила поезд Деда Мороза

Елена Захарчук, руководитель отдела спецпроектов транзитной рекламы группы Russ:

Следуя замечательной и такой теплой традиции, заложенной три года назад совместно с ОАО «РЖД» и правительством Вологодской области, группа Russ вновь оформила поезд Деда Мороза — вагоны и локомотивы.

Вместе с миллионами жителей России мы с нетерпением ждем новогодний поезд на перронах нашей страны, и на душе приятно от мысли, что мы причастны к его оформлению.

«Поезд Деда Мороза» — совместный проект «РЖД» и правительства Вологодской области, в рамках которого Дед Мороз путешествует по российским городам с праздничной новогодней программой.

Группа Russ с 2021 года помогает главному зимнему волшебнику страны с оформлением его передвижной резиденции — вагонов и локомотивов.

Russ Группа Russ поезд Деда Мороза
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