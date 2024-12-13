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13.12.2024 в 14:15

«Самокат» и «Помощь» объединились для новогодней благотворительной акции

Покупатели смогут помочь детям, пожилым людям и животным

«Самокат» вместе с благотворительным проектом «Помощь» предлагают горожанам присоединиться к совместной акции и в канун Нового года исполнить чью-то мечту. Все пользователи онлайн-ритейлера могут совершить маленькое чудо и помочь тем, кто в этом нуждается. Для этого достаточно сделать заказ в «Самокате», скачать приложение «Помощь» и выбрать в нем, кому хочется помочь.

Подопечные проекта «Помощь» Подопечные проекта «Помощь» Подопечные проекта «Помощь» Подопечные проекта «Помощь»

Среди тех, кому можно помочь — дети, пожилые люди и животные. В рамках акции пользователи могут выбрать любого нуждающегося в приложении «Помощь» по специальному фильтру «Новогодние сборы». Например, Лариса Петровна загадала ортопедические матрасы, а приюту «Преданное сердце» нужны комплексы с когтеточкой. А ещё в приложении у каждого сбора есть индикатор прогресса — сколько средств уже собрано на мечту и сколько осталось, чтобы её исполнить.

Среди участников благотворительной акции онлайн-ритейлер разыграет зимние аксессуары. Они созданы совместно с проектом «Помощь». В каждом комплекте — шапка, шарф и шопер.

«Самокат» и «Помощь» объединились для новогодней благотворительной акции «Самокат» и «Помощь» объединились для новогодней благотворительной акции «Самокат» и «Помощь» объединились для новогодней благотворительной акции «Самокат» и «Помощь» объединились для новогодней благотворительной акции «Самокат» и «Помощь» объединились для новогодней благотворительной акции

Катерина Нечаева, директор по бренду и коммуникациям онлайн-ритейлера «Самокат»

Мы хотим, чтобы творить настоящее новогоднее волшебство было просто. В этом декабре все, кто сделает заказ в «Самокате», смогут поучаствовать в благотворительном проекте и исполнить чью-то мечту. Новый год — самое время, чтобы сделать что-то важное, нужное и доброе. Вместе с проектом «Помощь» мы решили подарить пользователям такую возможность. И мы уже видим, что горожане с энтузиазмом принимают участие в акции — всего за четыре дня удалось закрыть сбор для девочки Евы, которая загадала коммуникационный планшет для занятий и общения с близкими.

Представители проекта «Помощь»

Мы верим, что делать добрые дела — просто! В сотрудничестве с «Самокатом» мы запускаем новогодний спецпроект, благодаря которому пользователи «Самоката» смогут принять участие в сборах приложения «Помощь» для пожилых людей, детей и животных и поддержать тех, кто в этом нуждается. Новый год — это время волшебства, и теперь каждый заказ в «Самокате» может стать маленьким шагом к большому доброму делу!

Благотворительность акция "Самокат" Помощь
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