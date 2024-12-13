«Самокат» и «Помощь» объединились для новогодней благотворительной акции

«Самокат» вместе с благотворительным проектом «Помощь» предлагают горожанам присоединиться к совместной акции и в канун Нового года исполнить чью-то мечту. Все пользователи онлайн-ритейлера могут совершить маленькое чудо и помочь тем, кто в этом нуждается. Для этого достаточно сделать заказ в «Самокате», скачать приложение «Помощь» и выбрать в нем, кому хочется помочь.

Среди тех, кому можно помочь — дети, пожилые люди и животные. В рамках акции пользователи могут выбрать любого нуждающегося в приложении «Помощь» по специальному фильтру «Новогодние сборы». Например, Лариса Петровна загадала ортопедические матрасы, а приюту «Преданное сердце» нужны комплексы с когтеточкой. А ещё в приложении у каждого сбора есть индикатор прогресса — сколько средств уже собрано на мечту и сколько осталось, чтобы её исполнить.

Среди участников благотворительной акции онлайн-ритейлер разыграет зимние аксессуары. Они созданы совместно с проектом «Помощь». В каждом комплекте — шапка, шарф и шопер.

Катерина Нечаева, директор по бренду и коммуникациям онлайн-ритейлера «Самокат» Мы хотим, чтобы творить настоящее новогоднее волшебство было просто. В этом декабре все, кто сделает заказ в «Самокате», смогут поучаствовать в благотворительном проекте и исполнить чью-то мечту. Новый год — самое время, чтобы сделать что-то важное, нужное и доброе. Вместе с проектом «Помощь» мы решили подарить пользователям такую возможность. И мы уже видим, что горожане с энтузиазмом принимают участие в акции — всего за четыре дня удалось закрыть сбор для девочки Евы, которая загадала коммуникационный планшет для занятий и общения с близкими.