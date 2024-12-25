«МегаФон» запустил «МегаКинометр» — игровое мини-приложение в Telegram с нейросетью

Мобильный оператор номер 1 по скорости и покрытию, согласно исследованию Ookla, в рамках продвижения сервиса «МегаКино» запустил в Telegram интерактивный спецпроект «МегаКинометр», позволяющий пользователям примерить на себя образ кинозвезды и получить персонализированную подборку фильмов на основе анализа эмоционального селфи, не покидая мессенджер. Креативным партнером проекта выступило агентство MATE Digital.

«МегаКино» — сервис «МегаФона», где можно смотреть фильмы и сериалы в одном из 4 онлайн-кинотеатров на выбор: Wink, START, Premier или more.tv. За 299 руб. в месяц пользователи, подключившие «МегаКино», могут ежедневно выбирать контент для просмотра, не оформляя отдельные подписки на каждый сервис. Для подключения достаточно быть абонентом «МегаФона» или подключиться к оператору.

«МегаФон», как технологичный и инновационный бренд, решил сделать эмоции отправной точкой для создания уникального опыта пользователя. Используя камеру устройства, нейросеть сканирует лицо пользователя и анализирует его эмоцию. В результате пользователь получает киноподборку по настроению и уникальный анимированный кинообраз, настолько реалистичный, что сразу хочется поделиться им с друзьями. А еще набор стикеров для общения, который обновляется с каждой новой генерацией персонажа.

Подключить услугу «МегаКино», чтобы посмотреть подобранные фильмы, можно прямо в приложении, не покидая привычный и удобный интерфейс мессенджера.

Забивайте в поиск Telegram @megakinometrbot и добро пожаловать в вашу персональную киновселенную, где вы — главный герой!