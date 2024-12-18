Fistashki и «Химия была, но мы расстались» запустили кампанию в поддержку людей с раком

Новогодняя кампания Fistashki «Чудо в твоих руках: подари иголки елке» в партнерстве с Всероссийским благотворительным проектом «Химия была, но мы расстались» призвана подарить онкопациентам надежду на лучшее будущее. Используя силу фототерапии, уникальный образ, созданный с помощью нейросетей из сотен фотографий, а также необычную цифровую елку, кампания вдохновляет общественность поддержать тех, кто борется с раком, и сотворить новогоднее чудо своими руками.

Почти 4 миллиона россиян сегодня ведут борьбу с онкологическими заболеваниями, и 80% из них нуждаются в психологической поддержке. Рак — все еще табуированная тема, а уровень онкофобии в обществе остается высоким. Многие онкопациенты оказываются в изоляции и вынуждены скрывать свой диагноз даже спустя годы в ремиссии. Fistashki совместно с проектом «Химия была, но мы расстались» запускают кампанию в поддержку людей с раком и приглашают общественность принять участие.

В рамках кампании создан уникальный образ при помощи нейросетей из сотен фотографий людей. Он является голосом сообщества онкопациентов — так команды хотят подчеркнуть, что каждому пациенту необходима поддержка. Образ станет лицом кампании и обратится к общественности с приглашением к участию в проекте.

Светлана Полякова, руководитель Всероссийского проекта по поддержке людей с онкологическими заболеваниями: Прежде всего, мы очень благодарны героям, которые нашли в себе смелость рассказать о своем опыте и подарить надежду тем, кто еще только в самом начале пути к выздоровлению. Мы организуем фотосессии для наших участников для того, чтобы напомнить им, что несмотря на диагноз, они остаются невероятно прекрасными и великодушными, поддерживая своим примером тех, кто растерян и чувствует себя одиноко в борьбе с болезнью. И также мы хотим обратиться к общественности: рак — не приговор, истории наших героев это подтверждают!

Центральной частью кампании стала digital-елка, которая никогда не осыпается и не теряет иголки, как это бывает со срубленными новогодними деревьями дома. Цифровая елка будет зеленеть от пожертвований неравнодушных людей, поддерживающих проект здесь. Все средства будут направлены на организацию фотосессий для онкопациентов, которые проводит команда проекта «Химия была, но мы расстались» по всей России, а портреты участников и их истории лягут в основу фотовыставок.

Фотовыставки как элемент фототерапии — важная часть деятельности проекта «Химия была, но мы расстались». Таким образом, команда вносит свой вклад в снижение уровня онкофобии и формирование более гуманного и толерантного отношения к людям с раком.