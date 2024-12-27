«Я молодец!»: итоги года от «Яндекс Браузера», которые нужны нам всем

Под конец года принято подводить итоги. Это традиция не только сервисов, но в первую очередь обычных людей. Однако зачастую мы склонны недооценивать свои достижения.

Именно поэтому «Яндекс Браузер» в сотрудничестве с креативной студией 7.47 запустили новогодний проект под названием «Я молодец!», который предлагает взглянуть иначе на личные итоги уходящего года и увидеть достижения в обычных, на первый взгляд, событиях.

Нейроредактор достижений

Эмоциональным центром проекта стала специальная адаптированная версия нейроредактора от «Яндекс Браузера». Она обучена, чтобы помогать людям формулировать свои достижения и замечать повод для гордости в обычных, на первый взгляд, событиях.

Пользователи могут записать любое событие уходящего года на сайте проекта и получить карточку с текстом, которой можно поделиться в соцсетях. Завели ли вы кота, научились плавать или просто громко чихнули — на все эти события нейроредактор поможет посмотреть с новой стороны.

Видеоэксперимет

Чтобы подчеркнуть важность этой темы, команда сняла видеоэксперимент с участием обычных людей и практикующего психолога Ярославы Рындиной — автора книги про развитие здоровой самооценки «Садись, пять!», подкаста о психологии «Ярко-подкаст» и основательница центра психологии «Ярко» во Владивостоке. В ходе эксперимента участники делились своими событиями и достижениями 2024 года, а нейроредактор преобразовывал их рассказы, помогая увидеть неосознанные ранее успехи.

Персональные итоги года

Чтобы пользователи могли гордиться достижениями в своей интернет активности, Яндекс Браузер впервые дал возможность каждому из них получить свои персональные результаты года. Для этого было разработано 16 ачивок с названиями, отражающими интересы пользователей. Например, «Чесать за ушками спец и вообще молодец» для любителей домашних животных и «Мастер резать огурец и вообще молодец» для кулинаров. Для каждой ачивки был также нарисован свой образ.

Кроме того, можно узнать, какими нейрофункциями люди пользовались наиболее активно, сколько метров виртуальных страниц пролистали — для наглядности они сравниваются с реальными объектами, и сколько минут видео просмотрели — можно сравнить с количеством фильмов про иронию судьбы.

«Я молодец!» — это не просто очередные итоги года, а возможность посмотреть на себя иначе и сказать: «Я молодец, несмотря ни на что».

Состав творческой группы:

Студия «7.47»:

Креативный директор: Александра Новохацкая

Продюсер: Ольга Денисова

Старший арт-директор: Василий Овчинников

Копирайтер: Константин Пудан

Яндекс Браузер:

Директор по маркетингу: Александр Мальцев

Бренд Директор: Дмитрий Глухов

Менеджер маркетинговых коммуникаций: Ольга Ефимова

Старший дизайнер коммуникаций: Константин Лобанов

Продюсер: Мария Макеева